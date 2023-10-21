Тур: 12. Стадион: Ростех Арена.
Ход матча
17'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
21
Остойич
Иван
20
Кади
11
Батчи
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Остойич ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Казаев ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Галоян АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КадиНападающий
-
11 Батчи ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
73 Штепа МихаилВратарь
- Защитник
-
15 Олаcа ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Кобнан МозесНападающий
-
Главный тренер: Ивич Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Балтика
Краснодар
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
180
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|2
|0.17
|Гузина Гедеон
|2
|0.17
|Мусаев Тамерлан
|2
|0.17
|Бистрович Кристиян
|1
|0.08
|Пряхин Сергей
|1
|0.08
|Кузьмин Максим
|0
|0
|Фернандес Роберто II
|0
|0
|Лазарев Владислав
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|5
|0.42
|Сперцян Эдуард
|5 (3)
|0.42
|Батчи Жоау
|1
|0.08
|Кайо Панталеао
|1
|0.08
|Ахметов Ильзат
|1
|0.08
|Черников Александр
|1
|0.08
|Кади
|1
|0.08
|Олусегун Джуниор
|1
|0.08
|Ленини Пина
|1
|0.08
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Олаcа Лукас
|0
|0
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радмановац Никола
|2
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Остойич Иван
|1
|0
|Кузьмин Максим
|1
|0
|Маляров Кирилл
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Бистрович Кристиян
|1
|0
|Гузина Гедеон
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
|Гассама Натан
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|4
|0
|Кордоба Джон
|3
|0
|Ахметов Ильзат
|2
|0
|Кади
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Ивич Владимир
|1
|0
|Олаcа Лукас
|1
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Олусегун Джуниор
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Краснодар
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
1
Балтика
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Краснодар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
0
9
Балтика
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Краснодар
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
1
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Пропущено
6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
33%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
9
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
2
50%
3
33%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
40%
76-90
Забито
8
17
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
25%
3
18%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
4
50%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
18
7
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
4
22%
1
14%
1-15
3
17%
1
14%
16-30
4
22%
1
14%
31-45
3
17%
1
14%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
3
17%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Балтика - Оренбург 1:0 Зенит - Балтика 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Балтика - Ахмат 1:0
Балтика - Крылья Советов 1:2 Балтика - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Балтика - Зенит 1:0 Крылья Советов - Балтика 2:1 Балтика - Урал 0:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Балтика - Факел 2:1 Спартак Москва - Балтика 2:1 Крылья Советов - Балтика 2:3 Сочи - Балтика 2:0 Ислочь Минск - Балтика 0:5 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Балтика - Шинник 0:1 Балтика - Велес Москва 2:1
Краснодар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0
Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2
Результаты матчей
Балтика
Краснодар
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Балтика
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
101
38
74
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|8
|4
|0
|19 - 5
|28
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 14
|21
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 11
|20
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 16
|20
|5.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|17 - 15
|18
|6.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|22 - 17
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 18
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 14
|16
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 20
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 12
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 15
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 20
|11
|14.
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 24
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|9 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 6
|16
|2.
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 8
|14
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 2
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|15.
|0:0 Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 12
|0
|16.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|9 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|5 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 5
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
|Оренбург
|Перес Матиас
|5
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Балтика 0:1 Краснодар
Исход игры
Балтика
14.4% (24)
Ничья
12.6% (21)
Краснодар
73.1% (122)
Тотал 2.5
Больше
54.24% (64)
Меньше
45.76% (54)
Обе команды забьют
Да
67.8% (80)
Нет
32.2% (38)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
29.9% (50)
0:1 Краснодар
13.8% (23)
1:1 Ничья
9.6% (16)
0:2 Краснодар
9% (15)
2:1 Балтика
4.2% (7)
2:2 Ничья
2.4% (4)
1:3 Краснодар
1.2% (2)
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