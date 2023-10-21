Фернандес задумал "стенку" с Кузьминым на левом краю штрафной, однако ответный пас от Максима получился слишком сильным.

Еще одна атака "Балтики" завершается дальним ударом в исполнении Бистровича - мяч пролетает немного правее "девятки".

У Сото возникают некоторые проблемы со здоровьем, однако чилиец, посидев немного на газоне, поднимается на ноги.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ДЖОН КОРДОБА! Сперцян катит мяч на левый край штрафной на Батчи, тот простреливает во вратарскую, Латышонок не дотягивается до мяча, а Кордоба в падении вносит снаряд в сетку!

Шестой гол в текущем чемпионате забивает Кордоба, причем забивает колумбиец в третьей игре подряд. С "Рубином" и "Ростовом" Джон забивал победные мячи, будет ли так сегодня?

Забив гол, "Краснодар" уделяет внимание игре без мяча, посмотрим, что получится у "Балтики" впереди.

Сото с правого фланга исполняет подачу в штрафную, однако Сафонов эффектно одной рукой вылавливает мяч на выходе.

13' Через правый фланг атакует "Балтика", Сото исполняет подачу в штрафную, однако никого из партнеров на траектории полёта мяча не оказалось.

12' Пытается "Балтика" проявить активность на чужой половине поля, непросто обстоят дела у "Краснодара" с выходом из обороны.

11' Отметим, что команды встречаются впервые с 2010 года, когда "Балтика" и "Краснодар" играли еще в Первом дивизионе. В Калининграде "быки" не побеждали - 0:1 в 2009 и 1:1 в 2010.

9' Энрикес входит в штрафную с левого края, уходит от опеки Черникова, однако не смог исполнить точный пас на Гузину - Петров разрядил обстановку.

8' Кузьмин после скидки Энрикеса в касание отдавал на левый фланг на Фернандеса, однако боливиец маневра партнера не понял и на мяч не пошел.

7' Не лучший штрафной исполнил Сперцян, мяч пролетает существенно выше правой "девятки" ворот Латышонка.

6' Сперцян оказывется на газоне на радиусе штрафной площади "Балтики" после фола Остойча, опаснейший штрафной зарабатывает "Краснодар".