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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Балтика
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 67
Балтика 14.9% (10)
X 17.9% (12)
Краснодар 67.2% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Краснодар

История личных встреч

Балтика
Краснодар

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
180

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 2 0.18
Гузина Гедеон 2 0.18
Мусаев Тамерлан 2 0.18
Бистрович Кристиян 1 0.09
Пряхин Сергей 1 0.09
Кузьмин Максим 0 0
Фернандес Роберто II 0 0
Лазарев Владислав 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 5 0.45
Сперцян Эдуард 5 (3) 0.45
Батчи Жоау 1 0.09
Кайо Панталеао 1 0.09
Ахметов Ильзат 1 0.09
Черников Александр 1 0.09
Кади 1 0.09
Олусегун Джуниор 1 0.09
Ленини Пина 1 0.09
Алонсо Хуниор 0 0
Олаcа Лукас 0 0

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радмановац Никола 2 0
Дудиев Аслан 1 0
Остойич Иван 1 0
Кузьмин Максим 1 0
Маляров Кирилл 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Бистрович Кристиян 1 0
Гузина Гедеон 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Гассама Натан 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 4 0
Кордоба Джон 3 0
Ахметов Ильзат 2 0
Кади 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Ивич Владимир 1 0
Олаcа Лукас 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Батчи Жоау 1 0
Олусегун Джуниор 1 0
Ленини Пина 1 0

Результаты матчей

Балтика
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Краснодар
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
1
Балтика
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Краснодар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

0
9
Балтика
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Краснодар
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
1

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Пропущено

6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
33%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
2
50%
3
33%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
40%
76-90

Забито

8
17
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
25%
3
18%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
4
50%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

18
7
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
4
22%
1
14%
1-15
3
17%
1
14%
16-30
4
22%
1
14%
31-45
3
17%
1
14%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
3
17%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Балтика - Оренбург 1:0 Зенит - Балтика 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Балтика - Ахмат 1:0
Балтика - Крылья Советов 1:2 Балтика - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Балтика - Зенит 1:0 Крылья Советов - Балтика 2:1 Балтика - Урал 0:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Балтика - Факел 2:1 Спартак Москва - Балтика 2:1 Крылья Советов - Балтика 2:3 Сочи - Балтика 2:0 Ислочь Минск - Балтика 0:5 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Балтика - Шинник 0:1 Балтика - Велес Москва 2:1
Краснодар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0
Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2

Результаты матчей

Балтика
Краснодар

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Балтика
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
3
8
1.5
7
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 11 8 3 0 19 - 5 27
2.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 3 2 25 - 14 21
3.
Зенит
 Заявка 11 6 2 3 22 - 11 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 4 2 18 - 16 19
5.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
6.
Динамо Москва
 Заявка 11 4 5 2 17 - 15 17
7.
Пари НН
 Заявка 11 5 2 4 11 - 9 17
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 4 5 2 22 - 17 17
9.
Урал
 Заявка 11 4 4 3 12 - 14 16
10.
Рубин
 Заявка 11 3 3 5 11 - 20 12
11.
Ахмат
 Заявка 11 3 3 5 12 - 12 12
12.
Оренбург
 Заявка 11 3 2 6 13 - 18 11
13.
Балтика
 Заявка 11 3 1 7 10 - 16 10
14.
Ростов
 Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
15.
Факел
 Заявка 11 2 3 6 7 - 14 9
16.
Сочи
 Заявка 11 2 0 9 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
2.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3.
Пари НН
 Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 8 14
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Балтика
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
8.
Урал
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Локомотив Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
11.
Оренбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Факел
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
14.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
15.
Рубин
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Ахмат
 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Локомотив Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
7.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 1 3 2 11 - 12 6
9.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
10.
Оренбург
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
11.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
12.
Пари НН
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
13.
Факел
 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
14.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
15.
Балтика
 Заявка 6 0 0 6 4 - 12 0
16.
Сочи
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 9 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
Краснодар Кордоба Джон 5 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 5 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Оренбург Перес Матиас 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2023, осталось 2 дня 11 часов 22 минуты.



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    • Прогнозы 67
    Балтика 14.9% (10)
    X 17.9% (12)
    Краснодар 67.2% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Балтика
    Ничья
    Краснодар
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика - Краснодар

    Исход игры
    Балтика
    14.9% (10)
    Ничья
    17.9% (12)
    Краснодар
    67.2% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.57% (30)
    Меньше
    46.43% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (40)
    Нет
    28.57% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    29.9% (20)
    0:1 Краснодар
    14.9% (10)
    1:1 Ничья
    14.9% (10)
    0:2 Краснодар
    9% (6)
    2:1 Балтика
    7.5% (5)
    1:3 Краснодар
    3% (2)
    2:2 Ничья
    3% (2)
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    Балтика
    Краснодар
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