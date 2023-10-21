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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Локомотив Москва
 
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Динамо Москва
Прогнозы 165
Локомотив Москва 46.7% (77)
X 40.6% (67)
Динамо Москва 12.7% (21)
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История личных встреч

Локомотив Москва
Динамо Москва

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

32 матча

34.4%
34.4%
31.2%
11 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

15.6%
53.1%
31.3%
5 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

40.6%
31.3%
28.1%
13 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:4
ПЛ
1:3
ТМК
3:3
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
5:1
ТМС
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2

Голы

Всего голов

28
27

Голов в среднем за матч

1.65
1.8

Среднее время на гол

54
50

Всего голов

28
27

Голов в среднем за матч

1.87
1.59

Среднее время на гол

48
56

Всего голов

56
54

Голов в среднем за матч

1.75
1.69

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
6
Больше 19%
Меньше 81%
26

Среднее время на гол

51
53

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 4 0.36
Дзюба Артём 3 0.27
Глушенков Максим 2 0.18
Миранчук Антон 2 0.18
Пиняев Сергей 1 0.09
Баринов Дмитрий 1 0.09
Жемалетдинов Рифат 1 0.09
Марадишвили Константин 1 0.09
Изидор Вильсон 1 0.09
Сулейманов Тимур 1 0.09
Погостнов Егор 1 0.09
Самошников Илья 0 0
Фассон Лукас 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 4 (2) 0.36
Тюкавин Константин 3 0.27
Макаров Денис 3 0.27
Нгамалё Николя 2 0.18
Захарян Арсен 1 0.09
Грулёв Вячеслав 1 0.09
Скопинцев Дмитрий 1 0.09
Фернандес Роберто 1 0.09
Бессмертный Станислав 1 0.09
Лаксальт Диего 0 0
Фомин Даниил 0 0
Бальбуэна Фабиан 0 0
Бителло 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тикнизян Наир 1 1
Дзюба Артём 2 0
Баринов Дмитрий 2 0
Глушенков Максим 2 0
Пиняев Сергей 2 0
Карпукас Артём 2 0
Миранчук Антон 1 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Ненахов Максим 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Фассон Лукас 1 0
Митай Марио 1 0
Погостнов Егор 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маричаль Николас 2 1
Макаров Денис 3 0
Смолов Фёдор 2 0
Лаксальт Диего 2 0
Фомин Даниил 2 0
Чавес Луис 2 0
Даса Элазар 2 0
Фернандес Роберто 2 0
Шунин Антон 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Гладышев Ярослав 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
6
Локомотив Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Динамо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

10
5
Локомотив Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Динамо Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

13
11

Голы по времени матча

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
14%
4
31%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
43%
2
15%
76-90

Пропущено

7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
3
43%
3
38%
76-90

Забито

11
6
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
18%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
4
36%
1
17%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

18
19
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
17%
5
26%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
3
17%
4
21%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
7
39%
3
16%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
19%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:2
Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Факел 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0
Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2

Результаты матчей

Локомотив Москва
Динамо Москва

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
4
2
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
6
5
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 11 8 3 0 19 - 5 27
2.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 3 2 25 - 14 21
3.
Зенит
 Заявка 11 6 2 3 22 - 11 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 4 2 18 - 16 19
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 4 6 2 22 - 17 18
6.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
7.
Динамо Москва
 Заявка 11 4 5 2 17 - 15 17
8.
Пари НН
 Заявка 11 5 2 4 11 - 9 17
9.
Урал
 Заявка 11 4 4 3 12 - 14 16
10.
Рубин
 Заявка 12 3 4 5 11 - 20 13
11.
Ахмат
 Заявка 11 3 3 5 12 - 12 12
12.
Факел
 Заявка 12 3 3 6 9 - 15 12
13.
Оренбург
 Заявка 12 3 2 7 14 - 20 11
14.
Балтика
 Заявка 11 3 1 7 10 - 16 10
15.
Ростов
 Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
16.
Сочи
 Заявка 11 2 0 9 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
2.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3.
Пари НН
 Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 8 14
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Балтика
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
8.
Урал
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Локомотив Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
11.
Факел
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Оренбург
 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
13.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
14.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
15.
Рубин
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
16.
Ахмат
 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Локомотив Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
8.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
9.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
10.
Факел
 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
11.
Оренбург
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
12.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Пари НН
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
14.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
15.
Балтика
 Заявка 6 0 0 6 4 - 12 0
16.
Сочи
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 9 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
Краснодар Кордоба Джон 5 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 5 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Оренбург Перес Матиас 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2023, осталось 22 минуты.



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    2.14 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 165
    Локомотив Москва 46.7% (77)
    X 40.6% (67)
    Динамо Москва 12.7% (21)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Динамо Москва
    2.65
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    4.00
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    3.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Динамо Москва

    Исход игры
    Локомотив Москва
    46.4% (78)
    Ничья
    40.5% (68)
    Динамо Москва
    13.1% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (56)
    Меньше
    52.94% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    88.24% (105)
    Нет
    11.76% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.2% (49)
    2:1 Локомотив Москва
    20.8% (35)
    1:0 Локомотив Москва
    7.1% (12)
    2:2 Ничья
    7.1% (12)
    1:2 Динамо Москва
    2.4% (4)
    4:3 Локомотив Москва
    1.2% (2)
    2:3 Динамо Москва
    1.2% (2)
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