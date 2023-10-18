Тур: 12. Стадион: РЖД Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Локомотив Москва
Динамо Москва
18 матчей
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
32 матча
34.4%
34.4%
31.2%
11 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
15.6%
53.1%
31.3%
5 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
40.6%
31.3%
28.1%
13 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
27
Голов в среднем за матч
1.65
1.8
Среднее время на гол
54
50
Всего голов
28
27
Голов в среднем за матч
1.87
1.59
Среднее время на гол
48
56
Всего голов
56
54
Голов в среднем за матч
1.75
1.69
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
Среднее время на гол
51
53
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тикнизян Наир
|4
|0.36
|Дзюба Артём
|3
|0.27
|Глушенков Максим
|2
|0.18
|Миранчук Антон
|2
|0.18
|Пиняев Сергей
|1
|0.09
|Баринов Дмитрий
|1
|0.09
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0.09
|Марадишвили Константин
|1
|0.09
|Изидор Вильсон
|1
|0.09
|Сулейманов Тимур
|1
|0.09
|Погостнов Егор
|1
|0.09
|Самошников Илья
|0
|0
|Фассон Лукас
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.36
|Тюкавин Константин
|3
|0.27
|Макаров Денис
|3
|0.27
|Нгамалё Николя
|2
|0.18
|Захарян Арсен
|1
|0.09
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.09
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.09
|Фернандес Роберто
|1
|0.09
|Бессмертный Станислав
|1
|0.09
|Лаксальт Диего
|0
|0
|Фомин Даниил
|0
|0
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
|Бителло
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тикнизян Наир
|1
|1
|Дзюба Артём
|2
|0
|Баринов Дмитрий
|2
|0
|Глушенков Максим
|2
|0
|Пиняев Сергей
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Миранчук Антон
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Сулейманов Тимур
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Митай Марио
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маричаль Николас
|2
|1
|Макаров Денис
|3
|0
|Смолов Фёдор
|2
|0
|Лаксальт Диего
|2
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Чавес Луис
|2
|0
|Даса Элазар
|2
|0
|Фернандес Роберто
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
Результаты матчей
Локомотив Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
6
Локомотив Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Динамо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
10
5
Локомотив Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Динамо Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
13
11
Голы по времени матча
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
14%
4
31%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
43%
2
15%
76-90
Пропущено
7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
3
43%
3
38%
76-90
Забито
11
6
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
18%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
4
36%
1
17%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
18
19
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
17%
5
26%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
3
17%
4
21%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
7
39%
3
16%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
19%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:2
Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Факел 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0
Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2
Результаты матчей
Локомотив Москва
Динамо Москва
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Локомотив Москва
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
56
65
29
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|19 - 5
|27
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 14
|21
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 11
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 16
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 18
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 15
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|22 - 17
|17
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 14
|16
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 20
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 12
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 18
|11
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 24
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 14
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|9 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 8
|14
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|11 - 12
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|10.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|13.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|15.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 12
|0
|16.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|9 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|5 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
|Оренбург
|Перес Матиас
|5
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Динамо Москва
Исход игры
Локомотив Москва
41.3% (26)
Ничья
49.2% (31)
Динамо Москва
9.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
44.83% (26)
Меньше
55.17% (32)
Обе команды забьют
Да
87.93% (51)
Нет
12.07% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.7% (25)
2:1 Локомотив Москва
22.2% (14)
1:0 Локомотив Москва
9.5% (6)
2:2 Ничья
9.5% (6)
4:3 Локомотив Москва
3.2% (2)
1:2 Динамо Москва
3.2% (2)
2:3 Динамо Москва
3.2% (2)
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