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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Оренбург
0:1
Первый тайм: 42'
Факел
0'
17' Желтая карточка
Башич Иван
33' Желтая карточка
Гойкович Ренато
0:1
35' Гол
Альшин Ильнур

Ход матча

17'
Башич Иван
 
33'
Гойкович Ренато
 
35'
0:1
Альшин Ильнур
Прогнозы 136
Оренбург 77.9% (106)
X 14.7% (20)
Факел 7.4% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Оренбург
Ничья
Факел
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99
Сысуев
Николай
6
Адамов
Арсен
15
Гойкович
Ренато
22
Перес
Матиас
81
Сидоров
Максим
21
Флорентин
Сесар
Габриэль
8
Башич
Иван
23
Вера
Лукас
Габриэль
80
Марин
Джимми
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
31
Беленов
Александр
2
Черов
Василий
47
Божин
Сергей
23
Якимов
Вячеслав
88
Мастерной
Владислав
92
Брызгалов
Сергей
33
Квеквескири
Ираклий
10
Альшин
Ильнур
14
Аппаев
Хызыр
20
Марков
Евгений
28
Магаль
Руслан
Оренбург
4-3-3
Факел
3-4-3

История личных встреч

Оренбург
Факел

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

15 матчей

73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

К
0:0
К
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПД
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.86
1.5

Среднее время на гол

48
60

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.5
0.86

Среднее время на гол

180
105

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.13
1.2

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

79
75

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0.25
Перес Матиас 3 0.25
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 (1) 0.17
Вера Лукас Габриэль 1 0.08
Обухов Владимир 1 0.08
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.08
Башич Иван 1 0.08
Куэро Джастин 1 (1) 0.08
Ковалёв Юрий 0 0
Марин Джимми 0 0
Капленко Кирилл 0 0
Гюрлюк Эмирджан 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 4 (1) 0.33
Якимов Вячеслав 2 0.17
Долгов Александр 1 0.08
Альшин Ильнур 0 0
Аппаев Хызыр 0 0
Черов Василий 0 0
Магаль Руслан 0 0
Моцпан Никита 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 5 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 1
Гойкович Ренато 3 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 0
Флорентин Сесар Габриэль 2 0
Башич Иван 2 0
Обухов Владимир 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Сидоров Максим 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Сысуев Николай 1 0
Вера Лукас Габриэль 1 0
Куэро Джастин 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 4 0
Квеквескири Ираклий 3 0
Аппаев Хызыр 3 0
Селе Табо 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Марков Евгений 1 0
Калинин Игорь 1 0
Мендель Андрей 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0

Результаты матчей

Оренбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Факел
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Оренбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Факел
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

3
4
Оренбург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Факел
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
14%
2
67%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Пропущено

12
5
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
8%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
33%
2
40%
76-90

Забито

13
8
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
1
8%
2
25%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
4
31%
1
13%
76-90

Пропущено

18
13
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
11%
1
8%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
5
28%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Балтика - Оренбург 1:0 Сочи - Оренбург 1:2 Оренбург - Зенит 3:1 Пари НН - Оренбург 3:1
Оренбург - Факел 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Оренбург - Сочи 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2 Рубин - Оренбург 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Габала 1:1 Суклея - Оренбург 1:6 Оренбург - Маниса ФК 2:2 Газиантепспор - Оренбург 2:2
Факел
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Динамо Москва - Факел 0:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Факел - Сочи 2:0 Факел - Рубин 0:1
Оренбург - Факел 0:0 Урал - Факел 0:0 Крылья Советов - Факел 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Факел - Сочи 1:3 Ростов - Факел 2:1 Факел - Спартак Тамбов 1:0 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Факел - Спартак Тамбов 2:0

Результаты матчей

Оренбург
Факел

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
5
6
4
7
1.5
2
9
2
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 11 8 3 0 19 - 5 27
2.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 3 2 25 - 14 21
3.
Зенит
 Заявка 11 6 2 3 22 - 11 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 4 2 18 - 16 19
5.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
6.
Динамо Москва
 Заявка 11 4 5 2 17 - 15 17
7.
Пари НН
 Заявка 11 5 2 4 11 - 9 17
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 4 5 2 22 - 17 17
9.
Урал
 Заявка 11 4 4 3 12 - 14 16
10.
Рубин
 Заявка 11 3 3 5 11 - 20 12
11.
Ахмат
 Заявка 11 3 3 5 12 - 12 12
12.
Факел
 1:0 Заявка 12 3 3 6 8 - 14 12
13.
Оренбург
 0:1 Заявка 12 3 2 7 13 - 19 11
14.
Балтика
 Заявка 11 3 1 7 10 - 16 10
15.
Ростов
 Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
16.
Сочи
 Заявка 11 2 0 9 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
2.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3.
Пари НН
 Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 8 14
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Балтика
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
8.
Урал
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Локомотив Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
11.
Факел
 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Оренбург
 0:1 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
13.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
14.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
15.
Рубин
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Ахмат
 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Локомотив Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
7.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 1 3 2 11 - 12 6
9.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
10.
Факел
 1:0 Заявка 7 1 2 4 3 - 9 5
11.
Оренбург
 0:1 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
12.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Пари НН
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
14.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
15.
Балтика
 Заявка 6 0 0 6 4 - 12 0
16.
Сочи
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 9 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
Краснодар Кордоба Джон 5 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 5 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Оренбург Перес Матиас 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    42'
    Защитники "Оренбурга" были мяч после розыгрыша углового на линию штрафной, Квеквескири нанёс дура низом, но вообще сфера не легла. Практически к правому угловому полетел мяч. 
  • 41'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "Факела". 
  • 40'
    Адамов вновь выдал отличную скорость на правом фланге, выполнил заброс во вратарскую, Беленов размялся и забрал мяч в руки. 
  • 39'
    К ближней бровке прилип мяч. Два аута подряд рызагрли гости. 
  • Опасный момент
    38'
    Марин нанёс отличный выстрел из-за пределов штрафной, мяч чуть было не залетел в левую "девятку"! Беленов вроде бы дотягивался, мяч прошёл всё-таки мимо. 
  • 37'
    Меньше десяти минут осталось до конца первого тайма. Лучше смотрятся гости, даже если отбросить гол, именно футболисты "Факела" создали в проведённое время больше опасных моментов. 
  • 36'
    Альшин хорошо сыграл в центре поля и оставил соперника без мяча, но в быстрый выпад гости не убежали, впереди никого не было в белой форме. 
  • 35'
    Побежали отыгрываться хозяева поля, но выпад по правому флангу завершился только потерей мяча. 
  • Описание гола
    34'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!! Альшин!!!
    Долго шло приготовление к розыгрышу стандарта. Мяч в метре от линии штрафной был установлен. Альшин великолепно пробил низом, обвёл стенку и уложил мяч в левый угол ворот, голкипер из-за стенки дотянуться до сферы не сумел! Шикарный удар! 
  • Желтая карточка
    32'
    Маркова уронили буквально на линии штрафной площади. Гойкович нарушил правила и получил жёлтую карточку.
  • Офсайд
    31'
    Гойкович с трёх метров умудрился не попасть в рамку после скидки из района одиннадцатиметровой отметки. Отметим также, что даже если бы случился гол, взятие ворот отменили. Был офсайд у Ренато.
  • Фол, нарушение
    30'
    Очередная пауза у нас в матче. теперь Якимов нарушил правила у боковой линии. Мансилья оказался на траве. 
  • 29'
    Ничем завершился розыгрыш стандарта, мяч полетел по высокой дуге в штрафную, на дальней штанге открылся игрок "Оренбурга", но удара по воротам так и не последовало. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Марков не лучшим образом сыграл на своей половине поля и уложил соперника на газон. Сейчас мы увидим розыгрыш стандарта. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Сидоров вновь оказался в центре внимания, на этот раз Максим грубо сыграл у боковой линии и просто снёс соперника. Арбитр пожалел игрока "Оренбурга" и не стал показывать ему жёлтую карточку. 
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    • 26'
      Черов шикарно отработал в обороне, на правом фланге защиты, грамотно поставил корпус Сидорову и не позволил Максиму сделал прострел в штрафную. 
    • 25'
      Прибрали мяч под свой контроль футболисты "Оренбурга", но беда в том что, катают они сферу на своей половине поля, обострений почти нет. 
    • Угловой
      24'
      Первый угловой завершился тем, что Беленов выбил мяч на очередной корнер. Вторая подача пошла уже низом, вновь ничего. Удара не последовало, мяч ушёл за пределы штрафной. 
    • Угловой
      23'
      Мастерной сыграл надёжно на правом углу вратарской и выбил мяч на угловой. Будет подача с правого фланга. 
    • 22'
      1:5 - статистика по количеству ударов по воротам. 
    • 21'
      Прижали гости "Оренбург" к воротам, в очередной атаке Марков получил удар по ногам, но арбитр не стал назначать штрафной, мяч укатился за лицевую, так что будет удар от ворот. 
    • 19'
      Дальний удар по воротам нанёс Брызгалов, мяч пролетел в метрах трёх от левой штанги. 
    • Желтая карточка
      18'
      Башич на своей половине поля сорвал перспективную атаку соперника и сразу же заработал жёлтую карточку. 
    • Угловой
      18'
      Корнер завершился потерей для футболистов "Факела", стоит отметить, что гости заметно прибавили к середине первого тайма. 
    • Опасный момент
      17'
      Вот это было опасно! Альшин выдал шикарнейшую передачу вперёд, Марков выскочил один на один с голкипером, но промедлил, и Сысуев смог, выскочив из рамки заблокировать удар. Только угловой! 
    • Угловой
      16'
      Пошёл прострел на ближний угол ворот, гости отбились, Флорентин подхватил мяч за пределами штрафной, но вторая волна на ворота "Факела" не пошла. 
    • 15'
      Адамов выполнил приличный прострел с правого фланга, защитник гостей не стал ничего придумывать и просто выбил мяч на угловой. 
    • 14'
      Пошёл заброс в штрафную площадь "Оренбурга", но там выше всех был Сысуев. Николай забрал мяч в руки. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Якимов нарушил правила в нападении, и такое бывает. Болельщики ведут себя куда активнее футболистов в последние минуты. 
    • 11'
      Беленов дал немного отдышаться футболистам. Установил мяч на углу вратарской и сильным ударом ввёл сферу в игру. 
    • 10'
      Адамов улетел по правому флангу в быструю атаку, но не поддержали одноклубники Арсена. Выпад захлебнулся. 
    • 9'
      Неторопливую атаку провели футболисты "Оренбурга", но закончилось всё ударом по воротам в исполнении Марина. Джимми открылся на левом углу штрафной и низом пробил в дальний угол. Мяч прокатился в трёх метрах от рамки. 
    • 7'
      Квеквескири выполнил мягкий заброс в штрафную площадь, последовала скидка головой в район одиннадцатиметровой отметки, и даже был удар по воротам, но выше. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Перес перестарался на своей половине поля и нарушил правила, отправив соперника на газон.  
    • 4'
      По правому флангу организовали футболисты "Оренбурга" атаку, но пока очень много брака в передачах.
    • 2'
      "Оренбург" провёл атаку, но мяч ушёл за лицевую линию, и сейчас Беленов будет вводить сферу в игру ударом от ворот.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток! Поехали! 
    • Первый тайм
    • 35'
      Г О О О О Л - Альшин Ильнур бьет в цель!
    • 33'
      Гойкович Ренато получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Башич Иван получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург 0:1 Факел

    Исход игры
    Оренбург
    78.3% (108)
    Ничья
    14.5% (20)
    Факел
    7.2% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.42% (60)
    Меньше
    49.58% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    60.5% (72)
    Нет
    39.5% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Оренбург
    37.7% (52)
    1:0 Оренбург
    23.9% (33)
    1:1 Ничья
    9.4% (13)
    2:0 Оренбург
    8% (11)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
    3:1 Оренбург
    1.4% (2)
    0:1 Факел
    1.4% (2)
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