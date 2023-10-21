Тур: 12. Стадион: Газовик.
Ход матча
17'
33'
35'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
22
Перес
Матиас
80
Марин
Джимми
47
Божин
Сергей
14
Аппаев
Хызыр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Перес МатиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Марин ДжиммиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ковалёв ЮрийНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Деограсия Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Аппаев ХызырНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
История личных встреч
Оренбург
Факел
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
15 матчей
73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.86
1.5
Среднее время на гол
48
60
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.5
0.86
Среднее время на гол
180
105
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.13
1.2
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
79
75
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3
|0.25
|Перес Матиас
|3
|0.25
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|2 (1)
|0.17
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.08
|Обухов Владимир
|1
|0.08
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.08
|Башич Иван
|1
|0.08
|Куэро Джастин
|1 (1)
|0.08
|Ковалёв Юрий
|0
|0
|Марин Джимми
|0
|0
|Капленко Кирилл
|0
|0
|Гюрлюк Эмирджан
|0
|0
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|4 (1)
|0.33
|Якимов Вячеслав
|2
|0.17
|Долгов Александр
|1
|0.08
|Альшин Ильнур
|0
|0
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
|Магаль Руслан
|0
|0
|Моцпан Никита
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Матиас
|5
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|2
|1
|Гойкович Ренато
|3
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|2
|0
|Башич Иван
|2
|0
|Обухов Владимир
|1
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|0
|Сидоров Максим
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Сысуев Николай
|1
|0
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0
|Куэро Джастин
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божин Сергей
|4
|0
|Квеквескири Ираклий
|3
|0
|Аппаев Хызыр
|3
|0
|Селе Табо
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|Марков Евгений
|1
|0
|Калинин Игорь
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Якимов Вячеслав
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
Результаты матчей
Оренбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Факел
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Оренбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Факел
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
3
4
Оренбург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Факел
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
14%
2
67%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Пропущено
12
5
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
8%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
33%
2
40%
76-90
Забито
13
8
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
1
8%
2
25%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
4
31%
1
13%
76-90
Пропущено
18
13
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
11%
1
8%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
5
28%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Балтика - Оренбург 1:0 Сочи - Оренбург 1:2 Оренбург - Зенит 3:1 Пари НН - Оренбург 3:1
Оренбург - Факел 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Оренбург - Сочи 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2 Рубин - Оренбург 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Габала 1:1 Суклея - Оренбург 1:6 Оренбург - Маниса ФК 2:2 Газиантепспор - Оренбург 2:2
Факел
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Динамо Москва - Факел 0:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Факел - Сочи 2:0 Факел - Рубин 0:1
Оренбург - Факел 0:0 Урал - Факел 0:0 Крылья Советов - Факел 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Факел - Сочи 1:3 Ростов - Факел 2:1 Факел - Спартак Тамбов 1:0 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Факел - Спартак Тамбов 2:0
Результаты матчей
Оренбург
Факел
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Оренбург
Факел
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
56
47
29
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|19 - 5
|27
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 14
|21
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 11
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 16
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 18
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 15
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|22 - 17
|17
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 14
|16
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 20
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 12
|12
|12.
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 14
|12
|13.
|0:1 Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 19
|11
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 24
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|9 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 8
|14
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|11.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|11 - 12
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|10.
|1:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 9
|5
|11.
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|15.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 12
|0
|16.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|9 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|5 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
|Оренбург
|Перес Матиас
|5
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Оренбург 0:1 Факел
Исход игры
Оренбург
78.3% (108)
Ничья
14.5% (20)
Факел
7.2% (10)
Тотал 2.5
Больше
50.42% (60)
Меньше
49.58% (59)
Обе команды забьют
Да
60.5% (72)
Нет
39.5% (47)
Популярный счёт
2:1 Оренбург
37.7% (52)
1:0 Оренбург
23.9% (33)
1:1 Ничья
9.4% (13)
2:0 Оренбург
8% (11)
2:2 Ничья
2.2% (3)
3:1 Оренбург
1.4% (2)
0:1 Факел
1.4% (2)
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