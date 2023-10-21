Альшин хорошо сыграл в центре поля и оставил соперника без мяча, но в быстрый выпад гости не убежали, впереди никого не было в белой форме.

Меньше десяти минут осталось до конца первого тайма. Лучше смотрятся гости, даже если отбросить гол, именно футболисты "Факела" создали в проведённое время больше опасных моментов.

Марин нанёс отличный выстрел из-за пределов штрафной, мяч чуть было не залетел в левую "девятку"! Беленов вроде бы дотягивался, мяч прошёл всё-таки мимо.

Адамов вновь выдал отличную скорость на правом фланге, выполнил заброс во вратарскую, Беленов размялся и забрал мяч в руки.

Защитники "Оренбурга" были мяч после розыгрыша углового на линию штрафной, Квеквескири нанёс дура низом, но вообще сфера не легла. Практически к правому угловому полетел мяч.

Сидоров вновь оказался в центре внимания, на этот раз Максим грубо сыграл у боковой линии и просто снёс соперника. Арбитр пожалел игрока "Оренбурга" и не стал показывать ему жёлтую карточку.

Марков не лучшим образом сыграл на своей половине поля и уложил соперника на газон. Сейчас мы увидим розыгрыш стандарта.

Ничем завершился розыгрыш стандарта, мяч полетел по высокой дуге в штрафную, на дальней штанге открылся игрок "Оренбурга", но удара по воротам так и не последовало.

Очередная пауза у нас в матче. теперь Якимов нарушил правила у боковой линии. Мансилья оказался на траве.

Гойкович с трёх метров умудрился не попасть в рамку после скидки из района одиннадцатиметровой отметки. Отметим также, что даже если бы случился гол, взятие ворот отменили. Был офсайд у Ренато.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!! Альшин!!! Долго шло приготовление к розыгрышу стандарта. Мяч в метре от линии штрафной был установлен. Альшин великолепно пробил низом, обвёл стенку и уложил мяч в левый угол ворот, голкипер из-за стенки дотянуться до сферы не сумел! Шикарный удар!

Побежали отыгрываться хозяева поля, но выпад по правому флангу завершился только потерей мяча.

26' Черов шикарно отработал в обороне, на правом фланге защиты, грамотно поставил корпус Сидорову и не позволил Максиму сделал прострел в штрафную.

25' Прибрали мяч под свой контроль футболисты "Оренбурга", но беда в том что, катают они сферу на своей половине поля, обострений почти нет.

24' Первый угловой завершился тем, что Беленов выбил мяч на очередной корнер. Вторая подача пошла уже низом, вновь ничего. Удара не последовало, мяч ушёл за пределы штрафной.

23' Мастерной сыграл надёжно на правом углу вратарской и выбил мяч на угловой. Будет подача с правого фланга.

22' 1:5 - статистика по количеству ударов по воротам.

21' Прижали гости "Оренбург" к воротам, в очередной атаке Марков получил удар по ногам, но арбитр не стал назначать штрафной, мяч укатился за лицевую, так что будет удар от ворот.

19' Дальний удар по воротам нанёс Брызгалов, мяч пролетел в метрах трёх от левой штанги.

18' Башич на своей половине поля сорвал перспективную атаку соперника и сразу же заработал жёлтую карточку.

18' Корнер завершился потерей для футболистов "Факела", стоит отметить, что гости заметно прибавили к середине первого тайма.