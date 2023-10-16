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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Оренбург
 
Позже
Факел
Прогнозы 64
Оренбург 76.6% (49)
X 18.8% (12)
Факел 4.7% (3)
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Оренбург
Факел

История личных встреч

Оренбург
Факел

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

15 матчей

73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

К
0:0
К
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПД
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.86
1.5

Среднее время на гол

48
60

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.5
0.86

Среднее время на гол

180
105

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.13
1.2

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

79
75

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0.27
Перес Матиас 3 0.27
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 (1) 0.18
Вера Лукас Габриэль 1 0.09
Обухов Владимир 1 0.09
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.09
Башич Иван 1 0.09
Куэро Джастин 1 (1) 0.09
Ковалёв Юрий 0 0
Марин Джимми 0 0
Капленко Кирилл 0 0
Гюрлюк Эмирджан 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 4 (1) 0.36
Якимов Вячеслав 2 0.18
Долгов Александр 1 0.09
Альшин Ильнур 0 0
Аппаев Хызыр 0 0
Черов Василий 0 0
Магаль Руслан 0 0
Моцпан Никита 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 5 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 1
Гойкович Ренато 3 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 0
Флорентин Сесар Габриэль 2 0
Обухов Владимир 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Сидоров Максим 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Сысуев Николай 1 0
Вера Лукас Габриэль 1 0
Башич Иван 1 0
Куэро Джастин 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 4 0
Квеквескири Ираклий 3 0
Аппаев Хызыр 3 0
Селе Табо 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Брызгалов Сергей 1 0
Марков Евгений 1 0
Калинин Игорь 1 0
Мендель Андрей 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Долгов Александр 1 0
Багамаев Абдула 1 0

Результаты матчей

Оренбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Факел
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Оренбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Факел
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

3
4
Оренбург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Факел
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
14%
2
67%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Пропущено

12
5
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
8%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
33%
2
40%
76-90

Забито

13
8
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
1
8%
2
25%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
4
31%
1
13%
76-90

Пропущено

18
13
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
11%
1
8%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
5
28%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Балтика - Оренбург 1:0 Сочи - Оренбург 1:2 Оренбург - Зенит 3:1 Пари НН - Оренбург 3:1
Оренбург - Факел 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Оренбург - Сочи 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2 Рубин - Оренбург 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Габала 1:1 Суклея - Оренбург 1:6 Оренбург - Маниса ФК 2:2 Газиантепспор - Оренбург 2:2
Факел
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Динамо Москва - Факел 0:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Факел - Сочи 2:0 Факел - Рубин 0:1
Оренбург - Факел 0:0 Урал - Факел 0:0 Крылья Советов - Факел 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Факел - Сочи 1:3 Ростов - Факел 2:1 Факел - Спартак Тамбов 1:0 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Факел - Спартак Тамбов 2:0

Результаты матчей

Оренбург
Факел

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
5
6
4
7
1.5
2
9
2
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 11 8 3 0 19 - 5 27
2.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 3 2 25 - 14 21
3.
Зенит
 Заявка 11 6 2 3 22 - 11 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 4 2 18 - 16 19
5.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
6.
Динамо Москва
 Заявка 11 4 5 2 17 - 15 17
7.
Пари НН
 Заявка 11 5 2 4 11 - 9 17
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 4 5 2 22 - 17 17
9.
Урал
 Заявка 11 4 4 3 12 - 14 16
10.
Рубин
 Заявка 11 3 3 5 11 - 20 12
11.
Ахмат
 Заявка 11 3 3 5 12 - 12 12
12.
Оренбург
 Заявка 11 3 2 6 13 - 18 11
13.
Балтика
 Заявка 11 3 1 7 10 - 16 10
14.
Ростов
 Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
15.
Факел
 Заявка 11 2 3 6 7 - 14 9
16.
Сочи
 Заявка 11 2 0 9 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
2.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3.
Пари НН
 Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 8 14
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Балтика
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
8.
Урал
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Локомотив Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
11.
Оренбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Факел
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
14.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
15.
Рубин
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Ахмат
 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Локомотив Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
7.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 1 3 2 11 - 12 6
9.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
10.
Оренбург
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
11.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
12.
Пари НН
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
13.
Факел
 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
14.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
15.
Балтика
 Заявка 6 0 0 6 4 - 12 0
16.
Сочи
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 9 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
Краснодар Кордоба Джон 5 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 5 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Оренбург Перес Матиас 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2023, осталось 2 дня 4 часа 23 минуты.



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  • 34 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 64
    Оренбург 76.6% (49)
    X 18.8% (12)
    Факел 4.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Факел
    2.04
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург - Факел

    Исход игры
    Оренбург
    76.6% (49)
    Ничья
    18.8% (12)
    Факел
    4.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.16% (28)
    Меньше
    54.84% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    59.68% (37)
    Нет
    40.32% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Оренбург
    35.9% (23)
    1:0 Оренбург
    25% (16)
    1:1 Ничья
    15.6% (10)
    2:0 Оренбург
    10.9% (7)
    2:2 Ничья
    3.1% (2)
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