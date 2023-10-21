Вуячич в центральном круге толкнул в спину Келлвена.

Мойзес справа покатил мяч в центр штрафной площади на Файзуллаева. Удар Аббосбека с двенадцати метров в дальний угол отразил защитники "Рубина", помогавший Дюпину.

Кабутов от углового флага покатил мяч на партнёра, а после ответного паса попытался навесить слева к воротам. Файзуллаев навес заблокировал.

Кабутов в центре поля попал по ногам Гайичу.

Дюпин за пределами штрафной площади сыграл головой, а арбитр зафиксировал офсайд у Келлвена.

Ранджеловича слева партнёры вывели к воротам. Лазар один на один оказался перед голкипером, но пробил в Акинфеева.

15' Иву справа отправил вперёд Даку, который ушёл от соперников, вошёл в штрафную площадь и пробил в сетку ворот с внешней стороны.

14' Прострел Безрукова слева к воротам перехватил Мухин. "Рубин" постепенно завладевает инициативой, хозяева стараются больше времени проводить на чужой половине поля.

13' Удар Иву с двадцати метров заблокировал Зделар.

12' Для Виллиана и Даку столкновение обошлось без серьёзных повреждений. Оба уже вернулись на поле. "Рубин" старается развить свою атаку на правом фланге.

10' Виллиан и Даку в центре поля столкнулись головами в верховой борьбе. Обе медицинские бригады срочно вызваны на поле.

9' Гол отменён. На табло вернулись нули.

7' Кукуян отправился смотреть повторы. В центральном круге мяч попал в руку Иву перед голом при перехвате. Будет ли отменён гол?