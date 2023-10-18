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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Рубин
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 72
Рубин 13.9% (10)
X 18.1% (13)
ЦСКА Москва 68.1% (49)
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Рубин
ЦСКА Москва

История личных встреч

Рубин
ЦСКА Москва

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
9 побед 9 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

36 матчей

30.6%
22.2%
47.2%
11 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

13.9%
52.8%
33.3%
5 побед 19 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
38.9%
36.1%
9 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

ТМК
2:0
ПЛ
6:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ТМК
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
С
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
К
0:1
С
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

0.84
0.71

Среднее время на гол

106
127

Всего голов

32
15

Голов в среднем за матч

1.88
0.79

Среднее время на гол

47
114

Всего голов

48
27

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

67
120

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 3 0.27
Даку Мирлинд 2 (1) 0.18
Мартынович Александр 1 0.09
Вада Валентин 1 0.09
Грицаенко Алексей 1 0.09
Чумич Никола 1 0.09
Иву Угучукву 1 0.09
Кабутов Дмитрий 0 0
Зотов Александр 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рожков Илья 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 6 (4) 0.55
Заболотный Антон 5 (1) 0.45
Гайич Милан III 3 0.27
Мухин Максим 2 0.18
Файзуллаев Аббосбек 1 0.09
Рядно Михаил 1 0.09
Давила Виктор 1 0.09
Мойзес Роберто 1 0.09
Келлвен Дуглас 1 0.09
Обляков Иван 0 0
Гайч Адольфо 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грицаенко Алексей 3 0
Даку Мирлинд 3 0
Иву Угучукву 3 0
Рахмоналиев Умарали 2 0
Зотов Александр 1 0
Мартынович Александр 1 0
Кабутов Дмитрий 1 0
Вада Валентин 1 0
Вуячич Игор 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Чумич Никола 1 0
Апшацев Марат 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 4 1
Мойзес Роберто 3 0
Гайич Милан III 1 1
Заболотный Антон 2 0
Зделар Саша 2 0
Файзуллаев Аббосбек 2 0
Чалов Фёдор 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Федотов Владимир 1 0
Мухин Максим 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мендес Виктор 1 0

Результаты матчей

Рубин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
ЦСКА Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
8
Рубин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

4
10
Рубин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
ЦСКА Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

8
18

Голы по времени матча

Забито

6
11
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
67%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Пропущено

13
12
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
15%
2
17%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
31%
3
25%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
2
15%
2
17%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Забито

10
21
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
2
20%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
5
50%
4
19%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
2
20%
3
14%
76-90

Пропущено

21
18
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
2
10%
3
17%
1-15
5
24%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
6
29%
4
22%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
5
24%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ахмат - Рубин 0:1 Урал - Рубин 2:0 Рубин - Краснодар 0:2 Факел - Рубин 0:1
Рубин - Ростов 1:1 Рубин - Зенит 0:3 Пари НН - Рубин 2:1 Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3
ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4

Результаты матчей

Рубин
ЦСКА Москва

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Рубин
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
6
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 11 8 3 0 19 - 5 27
2.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 3 2 25 - 14 21
3.
Зенит
 Заявка 11 6 2 3 22 - 11 20
4.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 4 2 18 - 16 19
5.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
6.
Динамо Москва
 Заявка 11 4 5 2 17 - 15 17
7.
Пари НН
 Заявка 11 5 2 4 11 - 9 17
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 4 5 2 22 - 17 17
9.
Урал
 Заявка 11 4 4 3 12 - 14 16
10.
Рубин
 Заявка 11 3 3 5 11 - 20 12
11.
Ахмат
 Заявка 11 3 3 5 12 - 12 12
12.
Оренбург
 Заявка 11 3 2 6 13 - 18 11
13.
Балтика
 Заявка 11 3 1 7 10 - 16 10
14.
Ростов
 Заявка 11 2 4 5 17 - 24 10
15.
Факел
 Заявка 11 2 3 6 7 - 14 9
16.
Сочи
 Заявка 11 2 0 9 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 6 5 1 0 19 - 6 16
2.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
3.
Пари НН
 Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
4.
Спартак Москва
 Заявка 7 4 2 1 10 - 8 14
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Балтика
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
8.
Урал
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Локомотив Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
11.
Оренбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Факел
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
14.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
15.
Рубин
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Ахмат
 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
3.
Локомотив Москва
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
7.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 1 3 2 11 - 12 6
9.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
10.
Оренбург
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
11.
Спартак Москва
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
12.
Пари НН
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
13.
Факел
 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
14.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
15.
Балтика
 Заявка 6 0 0 6 4 - 12 0
16.
Сочи
 Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 9 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
Краснодар Кордоба Джон 5 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 5 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Оренбург Перес Матиас 5
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2023, осталось 2 дня 6 часов 23 минуты.



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    • Прогнозы 72
    Рубин 13.9% (10)
    X 18.1% (13)
    ЦСКА Москва 68.1% (49)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Рубин
    13.9% (10)
    Ничья
    18.1% (13)
    ЦСКА Москва
    68.1% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.39% (30)
    Меньше
    51.61% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    66.13% (41)
    Нет
    33.87% (21)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    30.6% (22)
    1:1 Ничья
    18.1% (13)
    0:1 ЦСКА Москва
    13.9% (10)
    0:2 ЦСКА Москва
    11.1% (8)
    1:3 ЦСКА Москва
    4.2% (3)
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    Рубин
    ЦСКА Москва
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