Тур: 12. Стадион: Ак Барс Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Федотов Владимир
История личных встреч
Рубин
ЦСКА Москва
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
9 побед 9 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
36 матчей
30.6%
22.2%
47.2%
11 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
13.9%
52.8%
33.3%
5 побед 19 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
38.9%
36.1%
9 побед 14 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
0.84
0.71
Среднее время на гол
106
127
Всего голов
32
15
Голов в среднем за матч
1.88
0.79
Среднее время на гол
47
114
Всего голов
48
27
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
67
120
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|3
|0.27
|Даку Мирлинд
|2 (1)
|0.18
|Мартынович Александр
|1
|0.09
|Вада Валентин
|1
|0.09
|Грицаенко Алексей
|1
|0.09
|Чумич Никола
|1
|0.09
|Иву Угучукву
|1
|0.09
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|Зотов Александр
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|6 (4)
|0.55
|Заболотный Антон
|5 (1)
|0.45
|Гайич Милан III
|3
|0.27
|Мухин Максим
|2
|0.18
|Файзуллаев Аббосбек
|1
|0.09
|Рядно Михаил
|1
|0.09
|Давила Виктор
|1
|0.09
|Мойзес Роберто
|1
|0.09
|Келлвен Дуглас
|1
|0.09
|Обляков Иван
|0
|0
|Гайч Адольфо
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грицаенко Алексей
|3
|0
|Даку Мирлинд
|3
|0
|Иву Угучукву
|3
|0
|Рахмоналиев Умарали
|2
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Мартынович Александр
|1
|0
|Кабутов Дмитрий
|1
|0
|Вада Валентин
|1
|0
|Вуячич Игор
|1
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Чумич Никола
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Роша
|4
|1
|Мойзес Роберто
|3
|0
|Гайич Милан III
|1
|1
|Заболотный Антон
|2
|0
|Зделар Саша
|2
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|2
|0
|Чалов Фёдор
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Федотов Владимир
|1
|0
|Мухин Максим
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
ЦСКА Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
8
Рубин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
4
10
Рубин
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
ЦСКА Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
8
18
Голы по времени матча
Забито
6
11
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
67%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Пропущено
13
12
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
15%
2
17%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
31%
3
25%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
2
15%
2
17%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Забито
10
21
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
2
20%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
5
50%
4
19%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
2
20%
3
14%
76-90
Пропущено
21
18
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
2
10%
3
17%
1-15
5
24%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
6
29%
4
22%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
5
24%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ахмат - Рубин 0:1 Урал - Рубин 2:0 Рубин - Краснодар 0:2 Факел - Рубин 0:1
Рубин - Ростов 1:1 Рубин - Зенит 0:3 Пари НН - Рубин 2:1 Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3
ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4
Результаты матчей
Рубин
ЦСКА Москва
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Рубин
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
38
65
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|19 - 5
|27
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 14
|21
|3.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 11
|20
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 16
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 18
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 15
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|22 - 17
|17
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 14
|16
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 20
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 12
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 18
|11
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 16
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 24
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 14
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|9 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 8
|14
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|11 - 12
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|10.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|13.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|15.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 12
|0
|16.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|9 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|5 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
|Оренбург
|Перес Матиас
|5
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рубин - ЦСКА Москва
Исход игры
Рубин
13.9% (10)
Ничья
18.1% (13)
ЦСКА Москва
68.1% (49)
Тотал 2.5
Больше
48.39% (30)
Меньше
51.61% (32)
Обе команды забьют
Да
66.13% (41)
Нет
33.87% (21)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
30.6% (22)
1:1 Ничья
18.1% (13)
0:1 ЦСКА Москва
13.9% (10)
0:2 ЦСКА Москва
11.1% (8)
1:3 ЦСКА Москва
4.2% (3)
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