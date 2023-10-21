Жереми Фримпонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Хорошую попытку сделал Victor Okoh Boniface. Удар в створ, но вратарь начеку

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Винд Йонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Арнольд Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Глупую желтую получил Баку Ридле за то, что отбил ногой мяч после свистка

44' Удар от ворот произведет Вольфсбург

44' Жереми Фримпонг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Адли Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Г О О О О Л - Лакруа Максанс забивает с правой ноги!

41' Дженц Мориц создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Арнольд Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Томаш Тьягу из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Винд Йонас пробует нанести удар издали, но Лукаш Градецки держит все под контролем

37' Глупую желтую получил Паласиос Эсекиэль за то, что отбил ногой мяч после свистка

36' Арнольд Максимилиан получил желтую карточку от судьи

35' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Баку Ридле из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Меле Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Вольфсбург

31' Victor Okoh Boniface не смог попасть в створ ударом издали

31' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Адли Амин пробует нанести удар издали, но Павао Перван держит все под контролем

27' Адли Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Матч возобновится спорным мячом

25' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

24' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Перван Павао взял и забрал мяч на выходе

22' Victor Okoh Boniface создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Вольфсбург

19' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Баку Ридле не смог попасть в створ ударом издали

16' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Хорошую попытку сделал Сванберг Маттиас . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Оооо... вот это был удар! Томаш Тьягу должен был забить с этой позиции.

15' Хорошую попытку сделал Томаш Тьягу . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Винд Йонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Victor Okoh Boniface сделал результативную передачу.

13' Г О О О О Л - Жереми Фримпонг правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

13' Victor Okoh Boniface создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Victor Okoh Boniface создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' О, нет. Из многообещающей позиции Винд Йонас из команды Вольфсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

12' Сванберг Маттиас из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Та Джонатан нанес удар головой, но Павао Перван спокойно отбил мяч.

7' Тапсоба Эдмон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Victor Okoh Boniface из команды Байер Л в офсайде

4' Паласиос Эсекиэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Арнольд Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали

1' Арнольд Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Судья начинает матч