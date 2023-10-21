Тур: 8. Стадион: Фольксваген-Арена. Главный судья: Фритц Марко
1:1
Второй тайм: 55'
0'
0:1
13' ГолФримпонг Жереми
36' Желтая карточкаАрнольд Максимилиан
37' Желтая карточкаПаласиос Эсекиэль
1:1
41' ГолЛакруа Максанс
45' Желтая карточкаБаку Ридле
55' Желтая карточкаДжака Гранит
Ход матча
13'
41'
1:1
45'
46'
55'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
239 Количество передач 332
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Перван
Павао
25
Дженц
Мориц
20
Баку
Ридле
21
Меле
Йоаким
23
Винд
Йонас
11
Томаш
Тьягу
34
Джака
Гранит
21
Адли
Амин
- Основной состав
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
-
25 Дженц МорицЗащитник
- Защитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Меле ЙоакимПолузащитник
-
23 Винд ЙонасНападающий
-
11 Томаш ТьягуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Адли АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
-
19 Телла НейтанПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
23 Гложек АдамНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вольфсбург
Байер Л
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед
34 матча
38.2%
20.6%
41.2%
13 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
26.5%
41.2%
32.3%
9 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
32.4%
29.4%
38.2%
11 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
30
Голов в среднем за матч
1.53
1.76
Среднее время на гол
58
51
Всего голов
33
27
Голов в среднем за матч
1.94
1.59
Среднее время на гол
46
56
Всего голов
59
57
Голов в среднем за матч
1.74
1.68
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
51
53
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|7
|0.88
|Герхардт Янник
|1
|0.13
|Меле Йоаким
|1
|0.13
|Лакруа Максанс
|1
|0.13
|Томаш Тьягу
|1
|0.13
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|Майер Ловро
|0
|0
|Дженц Мориц
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|7 (1)
|0.88
|Хофманн Йонас
|4
|0.5
|Фримпонг Жереми
|3
|0.38
|Гримальдо Алехандро
|2
|0.25
|Паласиос Эсекиэль
|2 (1)
|0.25
|Та Джонатан
|2
|0.25
|Вирц Флориан
|1
|0.13
|Адли Амин
|1
|0.13
|Гложек Адам
|1
|0.13
|Мбамба Ноа
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сванберг Маттиас
|3
|0
|Арнольд Максимилиан
|2
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Зесигер Седрик
|2
|0
|Винд Йонас
|2
|0
|Вранкс Астер
|2
|0
|Герхардт Янник
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Меле Йоаким
|1
|0
|Баку Ридле
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|3
|0
|Паласиос Эсекиэль
|3
|0
|Джака Гранит
|2
|0
|Тапсоба Эдмон
|2
|0
|Фримпонг Жереми
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Хофманн Йонас
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Байер Л
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Вольфсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
2
15
Вольфсбург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Байер Л
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
2
17
Голы по времени матча
Забито
6
7
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
15
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
50%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
50%
6
40%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
10
22
7 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
20%
1
5%
1-15
2
20%
5
23%
16-30
3
30%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
20%
7
32%
61-75
1
10%
3
14%
76-90
Пропущено
9
7
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
3
33%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1
Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Вольфсбург - Майнц 3:0 Бохум - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Байер Л 0:0
Байер Л
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1
Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0
Результаты матчей
Вольфсбург
Байер Л
Точный счет
2:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:3
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
4 раза 57%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 8
|21
|2.
|1:1 Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 7
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 8
|20
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|23 - 6
|17
|5.
|2:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 7
|17
|6.
|1:3 Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 14
|15
|7.
|1:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|8.
|2:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 14
|13
|9.
|3:1 Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|11.
|1:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|13 - 21
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 16
|6
|13.
|0:1 Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 15
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 18
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|16.
|1:2 Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 21
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 19
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 2
|12
|3.
|1:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 4
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|5.
|1:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|6.
|2:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|7.
|2:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 3
|8
|8.
|3:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 9
|5
|12.
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 11
|4
|13.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|14.
|1:3 Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|1:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:3 Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|2.
|2:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|4.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 8
|5
|8.
|3:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|2:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|10.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|11.
|1:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|1:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|13.
|1:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 16
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|14 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|7 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|7 (1)
|Бавария
|Сане Лерой
|6
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 2
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:1 Байер Л
Исход игры
Вольфсбург
9.6% (11)
Ничья
20.9% (24)
Байер Л
69.6% (80)
Тотал 2.5
Больше
72.57% (82)
Меньше
27.43% (31)
Обе команды забьют
Да
90.27% (102)
Нет
9.73% (11)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
48.7% (56)
1:1 Ничья
17.4% (20)
1:3 Байер Л
7.8% (9)
2:1 Вольфсбург
6.1% (7)
0:1 Байер Л
5.2% (6)
0:2 Байер Л
4.3% (5)
2:2 Ничья
3.5% (4)
2:3 Байер Л
2.6% (3)
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