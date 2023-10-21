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Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Фритц Марко
Вольфсбург
1:1
Второй тайм: 55'
Байер Л
0'
0:1
13' Гол
Фримпонг Жереми
36' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
37' Желтая карточка
Паласиос Эсекиэль
1:1
41' Гол
Лакруа Максанс
45' Желтая карточка
Баку Ридле
55' Желтая карточка
Джака Гранит

Ход матча

13'
0:1
Фримпонг Жереми
(Бонифасе Виктор)
36'
Арнольд Максимилиан
 
37'
 
Паласиос Эсекиэль
41'
Лакруа Максанс
(Дженц Мориц)
1:1
45'
Баку Ридле
 
46'
Сарр Амин
Томаш Тьягу
 
55'
 
Джака Гранит

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 239 Количество передач 332
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 115
Вольфсбург 9.6% (11)
X 20.9% (24)
Байер Л 69.6% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вольфсбург
Ничья
Байер Л
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Перван
Павао
3
Борнаув
Себастьян
25
Дженц
Мориц
4
Лакруа
Максанс
20
Баку
Ридле
31
Герхардт
Янник
27
Арнольд
Максимилиан
32
Сванберг
Маттиас
21
Меле
Йоаким
23
Винд
Йонас
11
Томаш
Тьягу
1
Градецки
Лукаш
2
Станишич
Йосип
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
25
Паласиос
Эсекиэль
34
Джака
Гранит
7
Хофманн
Йонас
21
Адли
Амин
22
Бонифасе
Виктор
Вольфсбург
3-5-2
Байер Л
3-4-2-1

История личных встреч

Вольфсбург
Байер Л

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед

34 матча

38.2%
20.6%
41.2%
13 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

26.5%
41.2%
32.3%
9 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

32.4%
29.4%
38.2%
11 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

Б
0:0
Б
2:2
Б
0:2
Б
0:2
Б
0:1
Б
0:0
Б
1:4
Б
0:2
Б
0:3
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
4:5
Б
4:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:1
К
2:1
Б
3:1
Г(
1:2
Б
3:2
Б
3:1
Б
3:0
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:2

Голы

Всего голов

26
30

Голов в среднем за матч

1.53
1.76

Среднее время на гол

58
51

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.94
1.59

Среднее время на гол

46
56

Всего голов

59
57

Голов в среднем за матч

1.74
1.68

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

51
53

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 7 0.88
Герхардт Янник 1 0.13
Меле Йоаким 1 0.13
Лакруа Максанс 1 0.13
Томаш Тьягу 1 0.13
Сванберг Маттиас 0 0
Майер Ловро 0 0
Дженц Мориц 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 7 (1) 0.88
Хофманн Йонас 4 0.5
Фримпонг Жереми 3 0.38
Гримальдо Алехандро 2 0.25
Паласиос Эсекиэль 2 (1) 0.25
Та Джонатан 2 0.25
Вирц Флориан 1 0.13
Адли Амин 1 0.13
Гложек Адам 1 0.13
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сванберг Маттиас 3 0
Арнольд Максимилиан 2 0
Черны Вацлав 2 0
Зесигер Седрик 2 0
Винд Йонас 2 0
Вранкс Астер 2 0
Герхардт Янник 1 0
Майер Ловро 1 0
Меле Йоаким 1 0
Баку Ридле 1 0
Виммер Патрик 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 3 0
Паласиос Эсекиэль 3 0
Джака Гранит 2 0
Тапсоба Эдмон 2 0
Фримпонг Жереми 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Хофманн Йонас 1 0
Вирц Флориан 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Байер Л
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Вольфсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
15
Вольфсбург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Байер Л
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

2
17

Голы по времени матча

Забито

6
7
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
15
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
50%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
50%
6
40%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

10
22
7 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
20%
1
5%
1-15
2
20%
5
23%
16-30
3
30%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
20%
7
32%
61-75
1
10%
3
14%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
3
33%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1
Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Вольфсбург - Майнц 3:0 Бохум - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Байер Л 0:0
Байер Л
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1
Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0

Результаты матчей

Вольфсбург
Байер Л

Точный счет

2:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:3
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
4 раза 57%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 1:0 Заявка 8 7 0 1 23 - 8 21
2.
Байер Л
 1:1 Заявка 8 6 2 0 24 - 7 20
3.
Боруссия Д
 Заявка 8 6 2 0 17 - 8 20
4.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 23 - 6 17
5.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 8 5 2 1 18 - 7 17
6.
Хоффенхайм
 1:3 Заявка 8 5 0 3 17 - 14 15
7.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 8 4 1 3 11 - 10 13
8.
Фрайбург
 2:1 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
9.
Айнтрахт Фр
 3:1 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
10.
Хайденхайм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
11.
Дармштадт
 1:2 Заявка 8 2 1 5 13 - 21 7
12.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 13 - 16 6
13.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 8 2 0 6 11 - 15 6
14.
Вердер
 Заявка 8 2 0 6 12 - 18 6
15.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Бохум
 1:2 Заявка 8 0 4 4 6 - 21 4
17.
Майнц
 Заявка 7 0 2 5 6 - 19 2
18.
Кёльн
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Штутгарт
 1:0 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
3.
Байер Л
 1:1 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
4.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
5.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
6.
Фрайбург
 2:1 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
8.
Айнтрахт Фр
 3:1 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
9.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
10.
Вердер
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
12.
Дармштадт
 1:2 Заявка 4 1 1 2 9 - 11 4
13.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
14.
Хоффенхайм
 1:3 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Бохум
 1:2 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Боруссия М
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Кёльн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 1:3 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
2.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Штутгарт
 1:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
4.
Байер Л
 1:1 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
5.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Боруссия М
 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Айнтрахт Фр
 3:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Фрайбург
 2:1 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
10.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
11.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Дармштадт
 1:2 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
13.
Бохум
 1:2 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
14.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
16.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 8 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
Бавария Сане Лерой 6
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Боруссия Д Джан Эмре 3
Весь список
  • 53'
    Хорошую попытку сделал Victor Okoh Boniface. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 53'
    Жереми Фримпонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 52'
    Удар от ворот произведет Байер Л
  • 52'
    Винд Йонас не смог попасть в створ ударом издали
  • 51'
    Контроль мяча: Вольфсбург: 43%, Байер Л: 57%.
  • 51'
    Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 51'
    Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 49'
    Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 48.7% пользователей.
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    Прогнозы 115
    Вольфсбург 9.6% (11)
    X 20.9% (24)
    Байер Л 69.6% (80)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вольфсбург
    Ничья
    Байер Л
    9.50
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    4.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 1:1 Байер Л

    Исход игры
    Вольфсбург
    9.6% (11)
    Ничья
    20.9% (24)
    Байер Л
    69.6% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.57% (82)
    Меньше
    27.43% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    90.27% (102)
    Нет
    9.73% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    48.7% (56)
    1:1 Ничья
    17.4% (20)
    1:3 Байер Л
    7.8% (9)
    2:1 Вольфсбург
    6.1% (7)
    0:1 Байер Л
    5.2% (6)
    0:2 Байер Л
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    2:3 Байер Л
    2.6% (3)
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    Байер Л
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