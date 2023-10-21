Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Victor Okoh Boniface создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Тапсоба Эдмон получил желтую карточку от судьи

85' Якуб Каминьский из команды Вольфсбург в офсайде

83' Паредес Кевин не смог попасть в створ ударом издали

82' Жереми Фримпонг из команды Байер Л в офсайде

82' Victor Okoh Boniface создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Хорошую попытку сделал Паредес Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Перван Павао взял и забрал мяч на выходе

79' Паласиос Эсекиэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Тактическая замена. Борнаув Себастьян уходит с поля и его заменяет Якуб Каминьский

77' Оооо... вот это был удар! Жереми Фримпонг должен был забить с этой позиции.

77' Хорошую попытку сделал Жереми Фримпонг. Удар в створ, но вратарь начеку

77' Паласиос Эсекиэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Паласиос Эсекиэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Хофманн Йонас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Рефери не любит споров - именно за это Хофманн Йонас сейчас получил желтую

74' Баку Ридле из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Баку Ридле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Victor Okoh Boniface наказан за толчок Баку Ридле

72' Паласиос Эсекиэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Сегодняшная посещаемость составляет 28917 болельщиков

70' Удар от ворот произведет Вольфсбург

70' Вирц Флориан не смог попасть в створ ударом издали

68' Сванберг Маттиас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

66' Хорошую попытку сделал Victor Okoh Boniface. Удар в створ, но вратарь начеку

66' Жереми Фримпонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Меле Йоаким получил желтую карточку от судьи

65' Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Арнольд Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Жереми Фримпонг сделал результативную передачу.

62' Г О О О О Л - Гримальдо Алехандро наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

62' Жереми Фримпонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Удар от ворот произведет Вольфсбург

61' Victor Okoh Boniface оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Victor Okoh Boniface создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Жереми Фримпонг наказан за толчок Сванберг Маттиас

57' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Джака Гранит получил желтую карточку от судьи

54' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Хорошую попытку сделал Victor Okoh Boniface. Удар в створ, но вратарь начеку

53' Адли Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Винд Йонас не смог попасть в створ ударом издали

51' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.