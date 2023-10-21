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Тур: 8. Стадион: . Зрители: 28917 Главный судья: Фритц Марко
Вольфсбург
1:2
Конец матча
Байер Л
0'
0:1
13' Гол
Фримпонг Жереми
36' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
37' Желтая карточка
Паласиос Эсекиэль
1:1
41' Гол
Лакруа Максанс
45' Желтая карточка
Баку Ридле
55' Желтая карточка
Джака Гранит
56' Желтая карточка
Адли Амин
1:2
62' Гол
Гримальдо Алехандро
65' Желтая карточка
Меле Йоаким
74' Желтая карточка
Хофманн Йонас
86' Желтая карточка
Тапсоба Эдмон
90'+5

Ход матча

13'
0:1
Фримпонг Жереми
(Бонифасе Виктор)
36'
Арнольд Максимилиан
 
37'
 
Паласиос Эсекиэль
41'
Лакруа Максанс
(Дженц Мориц)
1:1
45'
Баку Ридле
 
46'
Сарр Амин
Томаш Тьягу
 
55'
 
Джака Гранит
56'
 
Адли Амин
60'
 
Вирц Флориан
Адли Амин
62'
1:2
Гримальдо Алехандро
(Фримпонг Жереми)
65'
Меле Йоаким
 
71'
Майер Ловро
Сванберг Маттиас
 
74'
 
Хофманн Йонас
78'
Паредес Кевин
Герхардт Янник
 
78'
Каминьски Якуб
Борнаув Себастьян
 
86'
 
Тапсоба Эдмон
88'
 
Телла Нейтан
Фримпонг Жереми
88'
 
Коссуну Одилон
Станишич Йосип
88'
 
Амири Надим
Хофманн Йонас

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 438 Количество передач 622
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Вольфсбург 9.6% (11)
X 20.9% (24)
Байер Л 69.6% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Перван
Павао
3
Борнаув
Себастьян
25
Дженц
Мориц
4
Лакруа
Максанс
20
Баку
Ридле
31
Герхардт
Янник
27
Арнольд
Максимилиан
32
Сванберг
Маттиас
21
Меле
Йоаким
23
Винд
Йонас
11
Томаш
Тьягу
1
Градецки
Лукаш
2
Станишич
Йосип
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
25
Паласиос
Эсекиэль
34
Джака
Гранит
7
Хофманн
Йонас
21
Адли
Амин
22
Бонифасе
Виктор
Вольфсбург
3-5-2
Байер Л
3-4-2-1

История личных встреч

Вольфсбург
Байер Л

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед

34 матча

38.2%
20.6%
41.2%
13 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

26.5%
41.2%
32.3%
9 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

32.4%
29.4%
38.2%
11 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

Б
0:0
Б
2:2
Б
0:2
Б
0:2
Б
0:1
Б
0:0
Б
1:4
Б
0:2
Б
0:3
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
4:5
Б
4:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:1
К
2:1
Б
3:1
Г(
1:2
Б
3:2
Б
3:1
Б
3:0
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:2

Голы

Всего голов

26
30

Голов в среднем за матч

1.53
1.76

Среднее время на гол

58
51

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.94
1.59

Среднее время на гол

46
56

Всего голов

59
57

Голов в среднем за матч

1.74
1.68

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

51
53

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 7 0.88
Герхардт Янник 1 0.13
Меле Йоаким 1 0.13
Лакруа Максанс 1 0.13
Томаш Тьягу 1 0.13
Сванберг Маттиас 0 0
Майер Ловро 0 0
Дженц Мориц 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 7 (1) 0.88
Хофманн Йонас 4 0.5
Фримпонг Жереми 3 0.38
Гримальдо Алехандро 3 0.38
Паласиос Эсекиэль 2 (1) 0.25
Та Джонатан 2 0.25
Вирц Флориан 1 0.13
Адли Амин 1 0.13
Гложек Адам 1 0.13
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сванберг Маттиас 3 0
Арнольд Максимилиан 2 0
Черны Вацлав 2 0
Зесигер Седрик 2 0
Меле Йоаким 2 0
Винд Йонас 2 0
Вранкс Астер 2 0
Герхардт Янник 1 0
Майер Ловро 1 0
Баку Ридле 1 0
Виммер Патрик 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 3 0
Та Джонатан 3 0
Паласиос Эсекиэль 3 0
Тапсоба Эдмон 3 0
Хофманн Йонас 2 0
Фримпонг Жереми 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Адли Амин 1 0
Вирц Флориан 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Байер Л
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
2
Вольфсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Байер Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
15
Вольфсбург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Байер Л
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

3
17

Голы по времени матча

Забито

7
9
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
29%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
15
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
50%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
50%
6
40%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

11
24
8 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
2
18%
2
8%
1-15
2
18%
5
21%
16-30
4
36%
3
13%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
18%
8
33%
61-75
1
9%
3
13%
76-90

Пропущено

11
8
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
4
36%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1
Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Вольфсбург - Майнц 3:0 Бохум - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Байер Л 0:0
Байер Л
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1
Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0

Результаты матчей

Вольфсбург
Байер Л

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:3
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 7 1 0 25 - 7 22
2.
Штутгарт
 Заявка 8 7 0 1 25 - 8 21
3.
Боруссия Д
 Заявка 8 6 2 0 17 - 8 20
4.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 23 - 6 17
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
6.
Хоффенхайм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 14 15
7.
Фрайбург
 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
9.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 0 4 11 - 11 12
10.
Хайденхайм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
11.
Дармштадт
 Заявка 8 2 1 5 13 - 22 7
12.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 13 - 16 6
13.
Унион Берлин
 Заявка 8 2 0 6 11 - 17 6
14.
Вердер
 Заявка 8 2 0 6 12 - 18 6
15.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Бохум
 Заявка 8 0 4 4 6 - 21 4
17.
Майнц
 Заявка 7 0 2 5 6 - 19 2
18.
Кёльн
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Штутгарт
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
3.
Байер Л
 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
4.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
5.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
6.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
9.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
10.
Вердер
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
12.
Дармштадт
 Заявка 4 1 1 2 9 - 12 4
13.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
14.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Боруссия М
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Кёльн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
2.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
5.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Боруссия М
 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Фрайбург
 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
10.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
11.
Вольфсбург
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Дармштадт
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
13.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
14.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
16.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 8 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Дармштадт Маглица Матей 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Хорошую попытку сделал Винд Йонас. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 93'
    Хорошую попытку сделал Винд Йонас. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 93'
    Майер Ловро из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    Коссуну Одилон ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 90'
    Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Контроль мяча: Вольфсбург: 45%, Байер Л: 55%.
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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    Прогнозы 115
    Вольфсбург 9.6% (11)
    X 20.9% (24)
    Байер Л 69.6% (80)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 1:2 Байер Л

    Исход игры
    Вольфсбург
    9.6% (11)
    Ничья
    20.9% (24)
    Байер Л
    69.6% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.57% (82)
    Меньше
    27.43% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    90.27% (102)
    Нет
    9.73% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    48.7% (56)
    1:1 Ничья
    17.4% (20)
    1:3 Байер Л
    7.8% (9)
    2:1 Вольфсбург
    6.1% (7)
    0:1 Байер Л
    5.2% (6)
    0:2 Байер Л
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    2:3 Байер Л
    2.6% (3)
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