Тур: 8. Стадион: Презеро Арена. Главный судья: Йолленбек Маттиас
1:3
Второй тайм: 55'
0'
1:0
3' ГолБейер Максимилиан
1:1
11' ГолМармуш Омар
1:2
23' ГолКнауфф Ансгар
41' Желтая карточкаГриллич Флориан
1:3
45' ГолСхири Эльес
51' Желтая карточкаПрёмель Гриша
Ход матча
3'
11'
1:1
23'
1:2
41'
45'
1:3
51'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
259 Количество передач 255
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Фогт
Кевин
23
Брукс
Джон
41
Салаи
Аттила
16
Стах
Антон
29
Сков
Роберт
35
Тута
24
Бута
31
Макс
Филипп
16
Ларссон
Хуго
15
Схири
Эльес
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
23 Брукс ДжонЗащитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
-
9 Бебу ИлаЗащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 БутаЗащитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
-
48 Ферри НачоНападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Хоффенхайм
Айнтрахт Фр
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
28 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.29
1.5
Среднее время на гол
70
60
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.36
Среднее время на гол
60
66
Всего голов
39
40
Голов в среднем за матч
1.39
1.43
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
64
63
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бейер Максимилиан
|6
|0.75
|Крамарич Андрей
|4 (3)
|0.5
|Сков Роберт
|1
|0.13
|Прёмель Гриша
|1
|0.13
|Гриллич Флориан
|1
|0.13
|Бюльтер Мариус
|1
|0.13
|Кадержабек Павел
|1
|0.13
|Брукс Джон
|1
|0.13
|Кабак Озан
|1
|0.13
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|2
|0.25
|Кнауфф Ансгар
|2
|0.25
|Эбимбе Эрик
|1
|0.13
|Схири Эльес
|1
|0.13
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.13
|Нкунку Нильс
|1
|0.13
|Ларссон Хуго
|1
|0.13
|Шаиби Фарес
|0
|0
|Трапп Кевин
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Бута
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гриллич Флориан
|3
|0
|Фогт Кевин
|2
|0
|Кадержабек Павел
|2
|0
|Брукс Джон
|2
|0
|Акпогума Кевин
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Бебу Ила
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Прёмель Гриша
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Кабак Озан
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гётце Марио
|2
|1
|Кнауфф Ансгар
|2
|1
|Кох Робин
|3
|0
|Мармуш Омар
|3
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Пачо Вильям
|2
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Макс Филипп
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Dino Toppmoeller
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
2
Хоффенхайм
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
4
Хоффенхайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
14
6
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
3
60%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
36%
1
25%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
17
6
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
2
33%
31-45
3
18%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
4
24%
2
33%
76-90
Пропущено
10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
3
30%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3
Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:3 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0
Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Барокштадт - Айнтрахт Фр 3:2 Штайнбах - Айнтрахт Фр 2:1 Браунфельс - Айнтрахт Фр 1:15 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0
Результаты матчей
Хоффенхайм
Айнтрахт Фр
Точный счет
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:3
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:3
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 8
|21
|2.
|1:1 Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 7
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 8
|20
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|23 - 6
|17
|5.
|2:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 7
|17
|6.
|1:3 Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 14
|15
|7.
|1:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|8.
|2:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 14
|13
|9.
|3:1 Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|11.
|1:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|13 - 21
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 16
|6
|13.
|0:1 Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 15
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 18
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|16.
|1:2 Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 21
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 19
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 2
|12
|3.
|1:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 4
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|5.
|1:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|6.
|2:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|7.
|2:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 3
|8
|8.
|3:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 9
|5
|12.
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 11
|4
|13.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|14.
|1:3 Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|1:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:3 Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|2.
|2:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|4.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 8
|5
|8.
|3:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|2:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|10.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|11.
|1:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|1:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|13.
|1:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 16
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|14 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|7 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|7 (1)
|Бавария
|Сане Лерой
|6
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 2
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр
Исход игры
Хоффенхайм
70.4% (81)
Ничья
20.9% (24)
Айнтрахт Фр
8.7% (10)
Тотал 2.5
Больше
65.49% (74)
Меньше
34.51% (39)
Обе команды забьют
Да
81.42% (92)
Нет
18.58% (21)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
47.8% (55)
1:1 Ничья
15.7% (18)
1:0 Хоффенхайм
10.4% (12)
2:0 Хоффенхайм
6.1% (7)
1:2 Айнтрахт Фр
5.2% (6)
2:2 Ничья
4.3% (5)
3:1 Хоффенхайм
4.3% (5)
3:2 Хоффенхайм
1.7% (2)
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