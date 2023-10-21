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Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Йолленбек Маттиас
Хоффенхайм
1:3
Второй тайм: 55'
Айнтрахт Фр
0'
1:0
3' Гол
Бейер Максимилиан
1:1
11' Гол
Мармуш Омар
1:2
23' Гол
Кнауфф Ансгар
41' Желтая карточка
Гриллич Флориан
1:3
45' Гол
Схири Эльес
51' Желтая карточка
Прёмель Гриша

Ход матча

3'
Бейер Максимилиан
(Бауманн Оливер)
1:0
11'
1:1
Мармуш Омар
(Трапп Кевин)
23'
1:2
Кнауфф Ансгар
(Шаиби Фарес)
41'
Гриллич Флориан
 
45'
1:3
Схири Эльес
(Шаиби Фарес)
46'
Акпогума Кевин
Брукс Джон
 
51'
Прёмель Гриша
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 259 Количество передач 255
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 115
Хоффенхайм 70.4% (81)
X 20.9% (24)
Айнтрахт Фр 8.7% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Хоффенхайм
Ничья
Айнтрахт Фр
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
22
Фогт
Кевин
23
Брукс
Джон
41
Салаи
Аттила
3
Кадержабек
Павел
6
Прёмель
Гриша
11
Гриллич
Флориан
16
Стах
Антон
29
Сков
Роберт
10
Вегхорст
Ваут
14
Бейер
Максимилиан
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
24
Бута
31
Макс
Филипп
16
Ларссон
Хуго
15
Схири
Эльес
36
Кнауфф
Ансгар
8
Шаиби
Фарес
7
Мармуш
Омар
Хоффенхайм
3-5-2
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Айнтрахт Фр

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

28 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

Б
3:1
Б
4:2
Б
2:2
Б
3:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
3:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
3:1
Б
3:2
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:4
Б
1:0
Б
0:4
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.29
1.5

Среднее время на гол

70
60

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.36

Среднее время на гол

60
66

Всего голов

39
40

Голов в среднем за матч

1.39
1.43

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

64
63

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейер Максимилиан 6 0.75
Крамарич Андрей 4 (3) 0.5
Сков Роберт 1 0.13
Прёмель Гриша 1 0.13
Гриллич Флориан 1 0.13
Бюльтер Мариус 1 0.13
Кадержабек Павел 1 0.13
Брукс Джон 1 0.13
Кабак Озан 1 0.13
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 2 0.25
Кнауфф Ансгар 2 0.25
Эбимбе Эрик 1 0.13
Схири Эльес 1 0.13
Коло-Муани Рандаль 1 0.13
Нкунку Нильс 1 0.13
Ларссон Хуго 1 0.13
Шаиби Фарес 0 0
Трапп Кевин 0 0
Макс Филипп 0 0
Бута 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гриллич Флориан 3 0
Фогт Кевин 2 0
Кадержабек Павел 2 0
Брукс Джон 2 0
Акпогума Кевин 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Бауманн Оливер 1 0
Бебу Ила 1 0
Сков Роберт 1 0
Прёмель Гриша 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Кабак Озан 1 0
Стах Антон 1 0
Беккер Финн 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гётце Марио 2 1
Кнауфф Ансгар 2 1
Кох Робин 3 0
Мармуш Омар 3 0
Нганкам Жессик 2 0
Пачо Вильям 2 0
Трапп Кевин 1 0
Макс Филипп 1 0
Якич Кристиян 1 0
Dino Toppmoeller 1 0
Бута 1 0
Эбимбе Эрик 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
2
Хоффенхайм
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
4
Хоффенхайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

14
6

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
3
60%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
36%
1
25%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

17
6
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
2
33%
31-45
3
18%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
4
24%
2
33%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
3
30%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3
Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:3 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0
Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Барокштадт - Айнтрахт Фр 3:2 Штайнбах - Айнтрахт Фр 2:1 Браунфельс - Айнтрахт Фр 1:15 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0

Результаты матчей

Хоффенхайм
Айнтрахт Фр

Точный счет

1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:3
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
1
6
4
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 1:0 Заявка 8 7 0 1 23 - 8 21
2.
Байер Л
 1:1 Заявка 8 6 2 0 24 - 7 20
3.
Боруссия Д
 Заявка 8 6 2 0 17 - 8 20
4.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 23 - 6 17
5.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 8 5 2 1 18 - 7 17
6.
Хоффенхайм
 1:3 Заявка 8 5 0 3 17 - 14 15
7.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 8 4 1 3 11 - 10 13
8.
Фрайбург
 2:1 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
9.
Айнтрахт Фр
 3:1 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
10.
Хайденхайм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
11.
Дармштадт
 1:2 Заявка 8 2 1 5 13 - 21 7
12.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 13 - 16 6
13.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 8 2 0 6 11 - 15 6
14.
Вердер
 Заявка 8 2 0 6 12 - 18 6
15.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Бохум
 1:2 Заявка 8 0 4 4 6 - 21 4
17.
Майнц
 Заявка 7 0 2 5 6 - 19 2
18.
Кёльн
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Штутгарт
 1:0 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
3.
Байер Л
 1:1 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
4.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
5.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
6.
Фрайбург
 2:1 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
8.
Айнтрахт Фр
 3:1 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
9.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
10.
Вердер
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
12.
Дармштадт
 1:2 Заявка 4 1 1 2 9 - 11 4
13.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
14.
Хоффенхайм
 1:3 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Бохум
 1:2 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Боруссия М
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Кёльн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 1:3 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
2.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Штутгарт
 1:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
4.
Байер Л
 1:1 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
5.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Боруссия М
 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Айнтрахт Фр
 3:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Фрайбург
 2:1 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
10.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
11.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Дармштадт
 1:2 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
13.
Бохум
 1:2 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
14.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
16.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 8 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
Бавария Сане Лерой 6
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Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Боруссия Д Джан Эмре 3
Весь список
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    Прогнозы 115
    Хоффенхайм 70.4% (81)
    X 20.9% (24)
    Айнтрахт Фр 8.7% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хоффенхайм
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    3.60
    8.00
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    3.65
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Хоффенхайм
    70.4% (81)
    Ничья
    20.9% (24)
    Айнтрахт Фр
    8.7% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.49% (74)
    Меньше
    34.51% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    81.42% (92)
    Нет
    18.58% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    47.8% (55)
    1:1 Ничья
    15.7% (18)
    1:0 Хоффенхайм
    10.4% (12)
    2:0 Хоффенхайм
    6.1% (7)
    1:2 Айнтрахт Фр
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    3:1 Хоффенхайм
    4.3% (5)
    3:2 Хоффенхайм
    1.7% (2)
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