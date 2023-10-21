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Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Йолленбек Маттиас
Хоффенхайм
1:3
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
1:0
3' Гол
Бейер Максимилиан
1:1
11' Гол
Мармуш Омар
1:2
23' Гол
Кнауфф Ансгар
41' Желтая карточка
Гриллич Флориан
1:3
45' Гол
Схири Эльес
51' Желтая карточка
Прёмель Гриша
60' Желтая карточка
Салаи Аттила
90'+5

Ход матча

3'
Бейер Максимилиан
(Бауманн Оливер)
1:0
11'
1:1
Мармуш Омар
(Граль Йенс)
23'
1:2
Кнауфф Ансгар
(Шаиби Фарес)
41'
Гриллич Флориан
 
45'
1:3
Схири Эльес
(Шаиби Фарес)
46'
Акпогума Кевин
Брукс Джон
 
51'
Прёмель Гриша
 
60'
Салаи Аттила
 
63'
 
Эбимбе Эрик
Шаиби Фарес
64'
Беккер Финн
Салаи Аттила
 
65'
Бериша Мергим
Бейер Максимилиан
 
75'
 
Нганкам Жессик
Мармуш Омар
75'
 
Хёуге Йенс
Кнауфф Ансгар
78'
Бишоф Том
Стах Антон
 
78'
Бюльтер Мариус
Вегхорст Ваут
 
87'
 
Смолчич Хрвое
Макс Филипп

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 5 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 529 Количество передач 461
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Хоффенхайм 70.4% (81)
X 20.9% (24)
Айнтрахт Фр 8.7% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
22
Фогт
Кевин
23
Брукс
Джон
41
Салаи
Аттила
3
Кадержабек
Павел
6
Прёмель
Гриша
11
Гриллич
Флориан
16
Стах
Антон
29
Сков
Роберт
10
Вегхорст
Ваут
14
Бейер
Максимилиан
33
Граль
Йенс
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
24
Бута
31
Макс
Филипп
16
Ларссон
Хуго
15
Схири
Эльес
36
Кнауфф
Ансгар
8
Шаиби
Фарес
7
Мармуш
Омар
Хоффенхайм
3-5-2
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Айнтрахт Фр

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

28 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

32.1%
42.9%
25%
9 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

Б
3:1
Б
4:2
Б
2:2
Б
3:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
3:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
3:1
Б
3:2
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
0:4
Б
1:0
Б
0:4
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.29
1.5

Среднее время на гол

70
60

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.36

Среднее время на гол

60
66

Всего голов

39
40

Голов в среднем за матч

1.39
1.43

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

64
63

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейер Максимилиан 6 0.75
Крамарич Андрей 4 (3) 0.5
Сков Роберт 1 0.13
Прёмель Гриша 1 0.13
Гриллич Флориан 1 0.13
Бюльтер Мариус 1 0.13
Кадержабек Павел 1 0.13
Брукс Джон 1 0.13
Кабак Озан 1 0.13
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 2 0.25
Кнауфф Ансгар 2 0.25
Эбимбе Эрик 1 0.13
Схири Эльес 1 0.13
Коло-Муани Рандаль 1 0.13
Нкунку Нильс 1 0.13
Ларссон Хуго 1 0.13
Шаиби Фарес 0 0
Граль Йенс 0 0
Макс Филипп 0 0
Бута 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гриллич Флориан 3 0
Фогт Кевин 2 0
Кадержабек Павел 2 0
Брукс Джон 2 0
Акпогума Кевин 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Прёмель Гриша 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Бауманн Оливер 1 0
Бебу Ила 1 0
Сков Роберт 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Салаи Аттила 1 0
Кабак Озан 1 0
Стах Антон 1 0
Беккер Финн 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гётце Марио 2 1
Кнауфф Ансгар 2 1
Кох Робин 3 0
Мармуш Омар 3 0
Нганкам Жессик 2 0
Пачо Вильям 2 0
Трапп Кевин 1 0
Макс Филипп 1 0
Якич Кристиян 1 0
Dino Toppmoeller 1 0
Бута 1 0
Эбимбе Эрик 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
2
Хоффенхайм
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Айнтрахт Фр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
4
Хоффенхайм
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Айнтрахт Фр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

15
6

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
5
7 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
36%
1
25%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

18
9
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
3
17%
1
11%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
3
17%
3
33%
31-45
3
17%
1
11%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
4
22%
2
22%
76-90

Пропущено

13
6
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
8%
1
17%
1-15
4
31%
1
17%
16-30
4
31%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
2
15%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3
Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:3 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0
Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Барокштадт - Айнтрахт Фр 3:2 Штайнбах - Айнтрахт Фр 2:1 Браунфельс - Айнтрахт Фр 1:15 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0

Результаты матчей

Хоффенхайм
Айнтрахт Фр

Точный счет

1:3
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:3
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:3
3 раза 38%
2:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
2
6
4
4
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 7 1 0 25 - 7 22
2.
Штутгарт
 Заявка 8 7 0 1 25 - 8 21
3.
Боруссия Д
 Заявка 8 6 2 0 17 - 8 20
4.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 23 - 6 17
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
6.
Хоффенхайм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 14 15
7.
Фрайбург
 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
9.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 0 4 11 - 11 12
10.
Хайденхайм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
11.
Дармштадт
 Заявка 8 2 1 5 13 - 22 7
12.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 13 - 16 6
13.
Унион Берлин
 Заявка 8 2 0 6 11 - 17 6
14.
Вердер
 Заявка 8 2 0 6 12 - 18 6
15.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Бохум
 Заявка 8 0 4 4 6 - 21 4
17.
Майнц
 Заявка 7 0 2 5 6 - 19 2
18.
Кёльн
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Штутгарт
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
3.
Байер Л
 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
4.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
5.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
6.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
9.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
10.
Вердер
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
12.
Дармштадт
 Заявка 4 1 1 2 9 - 12 4
13.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
14.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Боруссия М
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Кёльн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
2.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
5.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Боруссия М
 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Фрайбург
 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
10.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
11.
Вольфсбург
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Дармштадт
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
13.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
14.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
16.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 8 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 6 (2)
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Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Дармштадт Маглица Матей 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 115
    Хоффенхайм 70.4% (81)
    X 20.9% (24)
    Айнтрахт Фр 8.7% (10)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Хоффенхайм
    70.4% (81)
    Ничья
    20.9% (24)
    Айнтрахт Фр
    8.7% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.49% (74)
    Меньше
    34.51% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    81.42% (92)
    Нет
    18.58% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    47.8% (55)
    1:1 Ничья
    15.7% (18)
    1:0 Хоффенхайм
    10.4% (12)
    2:0 Хоффенхайм
    6.1% (7)
    1:2 Айнтрахт Фр
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    3:1 Хоффенхайм
    4.3% (5)
    3:2 Хоффенхайм
    1.7% (2)
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