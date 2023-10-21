Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Это был отличный перфоманс от команды Айнтрахт Фр , есть о чем петь фанатам в перерыве.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Г О О О О Л - Схири Эльес забивает с правой ноги!

48' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Ларссон Хуго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Фогт Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Игрок из команды Хоффенхайм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

43' Матч возобновлен

43' Мармуш Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Мармуш Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Прёмель Гриша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Схири Эльес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Хорошую попытку сделал Бейер Максимилиан . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Вегхорст Ваут создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

38' Мармуш Омар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Тута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Гриллич Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Граль Йенс взял и забрал мяч на выходе

36' Брукс Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Бута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

32' Граль Йенс взял и забрал мяч на выходе

31' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Прёмель Гриша оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Бейер Максимилиан из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

28' Шаиби Фарес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Кнауфф Ансгар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Сков Роберт пробует нанести удар издали, но Йенс Граль держит все под контролем

27' Бейер Максимилиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Гриллич Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Тута сделал ключевой пас для гола!

23' Шаиби Фарес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Кох Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Пачо Вильям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Шаиби Фарес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Мармуш Омар нанес удар головой, но Оливер Бауманн спокойно отбил мяч.

19' Бута создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Бута из команды Айнтрахт Фр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Ларссон Хуго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Бейер Максимилиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

16' Макс Филипп нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

16' Бута из команды Айнтрахт Фр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Шаиби Фарес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Г О О О О Л - Мармуш Омар изменил счет на табло!

11' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Граль Йенс взял и забрал мяч на выходе

11' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

7' Салаи Аттила выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Г О О О О Л - Бейер Максимилиан забивает с левой ноги!

3' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

3' Шаиби Фарес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Хорошую попытку сделал Шаиби Фарес . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Мармуш Омар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Шаиби Фарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хоффенхайм начинает с центра поля

1' Судья начинает матч