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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Райчель Тобиас
Фрайбург
2:1
Второй тайм: 54'
Бохум
0'
0:1
15' Гол
Пасьенса Гонсало
23' Желтая карточка
Гульде Мануэль
1:1
26' Гол
Доан Рицу
29' Желтая карточка
Грифо Винченцо
31' Желтая карточка
Антви-Аджей Кристофер
2:1
45' Пенальти
Грифо Винченцо
52' Желтая карточка
Шлоттербек Кевен

Ход матча

15'
0:1
Пасьенса Гонсало
(Асано Такума)
23'
Гульде Мануэль
 
26'
Доан Рицу
(Грифо Винченцо)
1:1
29'
Грифо Винченцо
 
31'
 
Антви-Аджей Кристофер
45'
Грифо Винченцо
2:1
52'
 
Шлоттербек Кевен

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 319 Количество передач 157
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 114
Фрайбург 91.2% (104)
X 5.3% (6)
Бохум 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фрайбург
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Атуболу
Ноа
3
Линхарт
Филипп
28
Гинтер
Маттиас
5
Гульде
Мануэль
22
Шаллаи
Роланд
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
7
Вайсхаупт
Ноа
42
Доан
Рицу
26
Филипп
Максимилиан
32
Грифо
Винченцо
1
Риман
Мануэль
20
Ордец
Иван
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
2
Гамбоа
Кристиан
8
Лосилья
Антони
7
Штёгер
Кевин
3
Данило
Соарес
11
Асано
Такума
9
Пасьенса
Гонсало
22
Антви-Аджей
Кристофер
Фрайбург
3-4-3
Бохум
3-4-3

История личных встреч

Фрайбург
Бохум

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
0:2
Б
1:0
Б
3:0
К
1:2
Б
2:1
Б2
2:0
Б2
1:3
Б
1:1
Б
1:2

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
73

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 2 (2) 0.25
Хёфлер Николас 1 0.13
Хёлер Лукас 1 0.13
Филипп Максимилиан 1 0.13
Линхарт Филипп 1 0.13
Доан Рицу 1 0.13
Шаллаи Роланд 1 0.13
Вайсхаупт Ноа 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 2 0.25
Штёгер Кевин 2 (1) 0.25
Лосилья Антони 1 0.13
Пасьенса Гонсало 1 0.13
Хофманн Филипп 0 0
Виттек Максимилиан 0 0
Дашнер Лукас 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 1 1
Эггештайн Максимилиан 2 0
Линхарт Филипп 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Гинтер Маттиас 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Сильдиллия Килианн 1 0
Рохль Мерлин 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штёгер Кевин 3 0
Ордец Иван 2 0
Беро Матуш 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Лосилья Антони 1 0
Гамбоа Кристиан 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Машович Эрхан 1 0
Бернардо Фернандес 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Патрик Остерхаге 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бохум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Фрайбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Бохум
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

1
2
Фрайбург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Бохум
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
14
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
25%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
25%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
50%
3
21%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
1
10%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

14
19
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
3
21%
2
11%
1-15
3
21%
3
16%
16-30
1
7%
5
26%
31-45
2
14%
4
21%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
3
21%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0
Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5
Бохум
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0
Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3 Парма - Бохум 1:0 Специя - Бохум 4:3 Фортуна - Бохум 3:1 Ферль - Бохум 3:1 Киккерс Эмден - Бохум 2:9 Бохум - Байер Л 3:0 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 3:2 Боруссия М - Бохум 2:0

Результаты матчей

Фрайбург
Бохум

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 1:0 Заявка 8 7 0 1 23 - 8 21
2.
Байер Л
 1:1 Заявка 8 6 2 0 24 - 7 20
3.
Боруссия Д
 Заявка 8 6 2 0 17 - 8 20
4.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 23 - 6 17
5.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 8 5 2 1 18 - 7 17
6.
Хоффенхайм
 1:3 Заявка 8 5 0 3 17 - 14 15
7.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 8 4 1 3 11 - 10 13
8.
Фрайбург
 2:1 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
9.
Айнтрахт Фр
 3:1 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
10.
Хайденхайм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
11.
Дармштадт
 1:2 Заявка 8 2 1 5 13 - 21 7
12.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 13 - 16 6
13.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 8 2 0 6 11 - 15 6
14.
Вердер
 Заявка 8 2 0 6 12 - 18 6
15.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Бохум
 1:2 Заявка 8 0 4 4 6 - 21 4
17.
Майнц
 Заявка 7 0 2 5 6 - 19 2
18.
Кёльн
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Штутгарт
 1:0 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
3.
Байер Л
 1:1 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
4.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
5.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
6.
Фрайбург
 2:1 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
8.
Айнтрахт Фр
 3:1 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
9.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
10.
Вердер
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
12.
Дармштадт
 1:2 Заявка 4 1 1 2 9 - 11 4
13.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
14.
Хоффенхайм
 1:3 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Бохум
 1:2 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Боруссия М
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Кёльн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 1:3 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
2.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Штутгарт
 1:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
4.
Байер Л
 1:1 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
5.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Боруссия М
 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Айнтрахт Фр
 3:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Фрайбург
 2:1 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
10.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
11.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Дармштадт
 1:2 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
13.
Бохум
 1:2 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
14.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
16.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 8 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
Бавария Сане Лерой 6
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Боруссия Д Джан Эмре 3
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  • 50'
    Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 50'
    Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: Фрайбург: 59%, Бохум: 41%.
  • 50'
    Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 49'
    Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 48'
    Удар от ворот произведет Бохум
  • 48'
    Вайсхаупт Ноа из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 48'
    Фрайбург пытается что-то создать.
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Фрайбург: 59%, Бохум: 41%.
    • 50'
      Гинтер Маттиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 50'
      Антви-Аджей Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 49'
      Грифо Винченцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 32.5% пользователей.
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    Прогнозы 114
    Фрайбург 91.2% (104)
    X 5.3% (6)
    Бохум 3.5% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фрайбург
    Ничья
    Бохум
    1.82
    5.50
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    4.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 2:1 Бохум

    Исход игры
    Фрайбург
    91.2% (104)
    Ничья
    5.3% (6)
    Бохум
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.9% (53)
    Меньше
    53.1% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    50.44% (57)
    Нет
    49.56% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    32.5% (37)
    2:0 Фрайбург
    24.6% (28)
    1:0 Фрайбург
    22.8% (26)
    3:1 Фрайбург
    5.3% (6)
    1:1 Ничья
    4.4% (5)
    1:2 Бохум
    2.6% (3)
    3:2 Фрайбург
    2.6% (3)
    4:1 Фрайбург
    1.8% (2)
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    Бохум
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