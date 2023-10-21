Тур: 8. Стадион: Европа-парк-Штадион. Главный судья: Райчель Тобиас
0'
0:1
15' ГолПасьенса Гонсало
23' Желтая карточкаГульде Мануэль
1:1
26' ГолДоан Рицу
29' Желтая карточкаГрифо Винченцо
31' Желтая карточкаАнтви-Аджей Кристофер
2:1
45' ПенальтиГрифо Винченцо
52' Желтая карточкаШлоттербек Кевен
63' Желтая карточкаГамбоа Кристиан
65' Желтая карточкаРиман Мануэль
90' Желтая карточкаЭггештайн Максимилиан
90'+6
Ход матча
15'
0:1
23'
26'
1:1
29'
45'
2:1
52'
63'
65'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
513 Количество передач 389
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
42
Доан
Рицу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Тиде НикласВратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фрайбург
Бохум
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
73
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|2 (2)
|0.25
|Хёфлер Николас
|1
|0.13
|Хёлер Лукас
|1
|0.13
|Филипп Максимилиан
|1
|0.13
|Линхарт Филипп
|1
|0.13
|Доан Рицу
|1
|0.13
|Шаллаи Роланд
|1
|0.13
|Вайсхаупт Ноа
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асано Такума
|2
|0.25
|Штёгер Кевин
|2 (1)
|0.25
|Лосилья Антони
|1
|0.13
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.13
|Хофманн Филипп
|0
|0
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Дашнер Лукас
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эггештайн Максимилиан
|3
|0
|Хёфлер Николас
|1
|1
|Линхарт Филипп
|2
|0
|Гульде Мануэль
|1
|0
|Гинтер Маттиас
|1
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Грифо Винченцо
|1
|0
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|Сильдиллия Килианн
|1
|0
|Рохль Мерлин
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штёгер Кевин
|3
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Беро Матуш
|2
|0
|Гамбоа Кристиан
|2
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0
|Шлоттербек Кевен
|2
|0
|Лосилья Антони
|1
|0
|Риман Мануэль
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
|Машович Эрхан
|1
|0
|Бернардо Фернандес
|1
|0
|Патрик Остерхаге
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бохум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Фрайбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Бохум
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
1
2
Фрайбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Бохум
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
5
16
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
40%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
40%
3
19%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
1
10%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
15
21
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
4
27%
2
10%
1-15
3
20%
4
19%
16-30
1
7%
6
29%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
3
20%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0
Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5
Бохум
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0
Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3 Парма - Бохум 1:0 Специя - Бохум 4:3 Фортуна - Бохум 3:1 Ферль - Бохум 3:1 Киккерс Эмден - Бохум 2:9 Бохум - Байер Л 3:0 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 3:2 Боруссия М - Бохум 2:0
Результаты матчей
Фрайбург
Бохум
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Бохум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
44
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 7
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 8
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 8
|20
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|23 - 6
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 14
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 14
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 11
|12
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|13 - 22
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 16
|6
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 17
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 18
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 21
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 19
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 4
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 3
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 9
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 12
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 8
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|13.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 16
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|14 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|7 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|7 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|6 (2)
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 2
|Дармштадт
|Маглица Матей
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрайбург 2:1 Бохум
Исход игры
Фрайбург
91.2% (104)
Ничья
5.3% (6)
Бохум
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
46.9% (53)
Меньше
53.1% (60)
Обе команды забьют
Да
50.44% (57)
Нет
49.56% (56)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
32.5% (37)
2:0 Фрайбург
24.6% (28)
1:0 Фрайбург
22.8% (26)
3:1 Фрайбург
5.3% (6)
1:1 Ничья
4.4% (5)
1:2 Бохум
2.6% (3)
3:2 Фрайбург
2.6% (3)
4:1 Фрайбург
1.8% (2)
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