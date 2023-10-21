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Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Райчель Тобиас
Фрайбург
2:1
Конец матча
Бохум
0'
0:1
15' Гол
Пасьенса Гонсало
23' Желтая карточка
Гульде Мануэль
1:1
26' Гол
Доан Рицу
29' Желтая карточка
Грифо Винченцо
31' Желтая карточка
Антви-Аджей Кристофер
2:1
45' Пенальти
Грифо Винченцо
52' Желтая карточка
Шлоттербек Кевен
63' Желтая карточка
Гамбоа Кристиан
65' Желтая карточка
Риман Мануэль
90' Желтая карточка
Эггештайн Максимилиан
90'+6

Ход матча

15'
0:1
Пасьенса Гонсало
(Асано Такума)
23'
Гульде Мануэль
 
26'
Доан Рицу
(Грифо Винченцо)
1:1
29'
Грифо Винченцо
 
31'
 
Антви-Аджей Кристофер
45'
Грифо Винченцо
2:1
52'
 
Шлоттербек Кевен
63'
 
Гамбоа Кристиан
65'
 
Риман Мануэль
65'
 
Брошински Мориц
Гамбоа Кристиан
65'
 
Хофманн Филипп
Пасьенса Гонсало
73'
Грегорич Михаэль
Шаллаи Роланд
 
73'
Хёлер Лукас
Филипп Максимилиан
 
75'
 
Фёрстер Филипп
Штёгер Кевин
75'
 
Дашнер Лукас
Лосилья Антони
82'
Сильдиллия Килианн
Доан Рицу
 
82'
Кюблер Лукас
Вайсхаупт Ноа
 
84'
 
Виттек Максимилиан
Данило Соарес
88'
Адаму Чуквубике
Грифо Винченцо
 
90'
Эггештайн Максимилиан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 513 Количество передач 389
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Фрайбург 91.2% (104)
X 5.3% (6)
Бохум 3.5% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Атуболу
Ноа
3
Линхарт
Филипп
28
Гинтер
Маттиас
5
Гульде
Мануэль
22
Шаллаи
Роланд
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
7
Вайсхаупт
Ноа
42
Доан
Рицу
26
Филипп
Максимилиан
32
Грифо
Винченцо
1
Риман
Мануэль
20
Ордец
Иван
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
2
Гамбоа
Кристиан
8
Лосилья
Антони
7
Штёгер
Кевин
3
Данило
Соарес
11
Асано
Такума
9
Пасьенса
Гонсало
22
Антви-Аджей
Кристофер
Фрайбург
3-4-3
Бохум
3-4-3

История личных встреч

Фрайбург
Бохум

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
0:2
Б
1:0
Б
3:0
К
1:2
Б
2:1
Б2
2:0
Б2
1:3
Б
1:1
Б
1:2

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
73

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 2 (2) 0.25
Хёфлер Николас 1 0.13
Хёлер Лукас 1 0.13
Филипп Максимилиан 1 0.13
Линхарт Филипп 1 0.13
Доан Рицу 1 0.13
Шаллаи Роланд 1 0.13
Вайсхаупт Ноа 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 2 0.25
Штёгер Кевин 2 (1) 0.25
Лосилья Антони 1 0.13
Пасьенса Гонсало 1 0.13
Хофманн Филипп 0 0
Виттек Максимилиан 0 0
Дашнер Лукас 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эггештайн Максимилиан 3 0
Хёфлер Николас 1 1
Линхарт Филипп 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Гинтер Маттиас 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Сильдиллия Килианн 1 0
Рохль Мерлин 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штёгер Кевин 3 0
Ордец Иван 2 0
Беро Матуш 2 0
Гамбоа Кристиан 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Шлоттербек Кевен 2 0
Лосилья Антони 1 0
Риман Мануэль 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Машович Эрхан 1 0
Бернардо Фернандес 1 0
Патрик Остерхаге 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бохум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Фрайбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Бохум
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

1
2
Фрайбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Бохум
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
16
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
40%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
40%
3
19%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
1
10%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

15
21
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
4
27%
2
10%
1-15
3
20%
4
19%
16-30
1
7%
6
29%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
3
20%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0
Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5
Бохум
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0
Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3 Парма - Бохум 1:0 Специя - Бохум 4:3 Фортуна - Бохум 3:1 Ферль - Бохум 3:1 Киккерс Эмден - Бохум 2:9 Бохум - Байер Л 3:0 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 3:2 Боруссия М - Бохум 2:0

Результаты матчей

Фрайбург
Бохум

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 7 1 0 25 - 7 22
2.
Штутгарт
 Заявка 8 7 0 1 25 - 8 21
3.
Боруссия Д
 Заявка 8 6 2 0 17 - 8 20
4.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 23 - 6 17
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
6.
Хоффенхайм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 14 15
7.
Фрайбург
 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
9.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 0 4 11 - 11 12
10.
Хайденхайм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
11.
Дармштадт
 Заявка 8 2 1 5 13 - 22 7
12.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 13 - 16 6
13.
Унион Берлин
 Заявка 8 2 0 6 11 - 17 6
14.
Вердер
 Заявка 8 2 0 6 12 - 18 6
15.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Бохум
 Заявка 8 0 4 4 6 - 21 4
17.
Майнц
 Заявка 7 0 2 5 6 - 19 2
18.
Кёльн
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Штутгарт
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
3.
Байер Л
 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
4.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
5.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
6.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
9.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
10.
Вердер
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
12.
Дармштадт
 Заявка 4 1 1 2 9 - 12 4
13.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
14.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Боруссия М
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Кёльн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
2.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
5.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Боруссия М
 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Фрайбург
 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
10.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
11.
Вольфсбург
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Дармштадт
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
13.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
14.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
16.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 8 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 6 (2)
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Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Дармштадт Маглица Матей 1 2
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    Прогнозы 114
    Фрайбург 91.2% (104)
    X 5.3% (6)
    Бохум 3.5% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 2:1 Бохум

    Исход игры
    Фрайбург
    91.2% (104)
    Ничья
    5.3% (6)
    Бохум
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.9% (53)
    Меньше
    53.1% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    50.44% (57)
    Нет
    49.56% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    32.5% (37)
    2:0 Фрайбург
    24.6% (28)
    1:0 Фрайбург
    22.8% (26)
    3:1 Фрайбург
    5.3% (6)
    1:1 Ничья
    4.4% (5)
    1:2 Бохум
    2.6% (3)
    3:2 Фрайбург
    2.6% (3)
    4:1 Фрайбург
    1.8% (2)
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