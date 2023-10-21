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Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Гинтер Маттиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Антви-Аджей Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Грифо Винченцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Штёгер Кевин пробует нанести удар издали, но Noah Atubolu держит все под контролем

49' Штёгер Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

47' 'Г О О О О О Л - Грифо Винченцо из команды Фрайбург забивает с пенальти! Он пробил правой. Мануэль Риманн был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

47' После проверки VAR судья не изменил решения - Фрайбург пробьет пенальти!

46' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фрайбург

45' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Грифо Винченцо пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн держит все под контролем

43' Удар от ворот произведет Фрайбург

43' Гамбоа Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Доан Рицу пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн ловит мяч

41' Линхарт Филипп из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Грифо Винченцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Бохум

37' Грифо Винченцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Эггештайн Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Штёгер Кевин пробует нанести удар издали, но Noah Atubolu держит все под контролем

30' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Ох, нехорошо это выглядит. Лосилья Антони получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Лосилья Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Асано Такума выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Вайсхаупт Ноа из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Гульде Мануэль получает желтую карточку за толчок соперника.

22' Грифо Винченцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Асано Такума выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Гамбоа Кристиан из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Бернардо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Асано Такума создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Г О О О О Л - Пасьенса Гонсало левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

15' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

14' Грифо Винченцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Удар от ворот произведет Фрайбург

11' Хёфлер Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Фрайбург

9' Данило Соарес из команды Бохум наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

8' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Шаллаи Роланд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Бохум

4' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Бохум начинает с центра поля

1' Судья начинает матч