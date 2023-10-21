  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Осмерс Харм
Дармштадт
1:2
Второй тайм: 56'
РБ Лейпциг
0'
0:1
1' Гол
Опенда Лои
0:2
24' Гол
Форсберг Эмиль
1:2
32' Пенальти
Кемпе Тобиас
47' Желтая карточка
Холланд Фабиан
49' Желтая карточка
Кларер Кристоф

Ход матча

1'
0:1
Опенда Лои
(Хенрихс Бенджамин)
24'
0:2
Форсберг Эмиль
32'
Кемпе Тобиас
1:2
47'
Холланд Фабиан
 
49'
Кларер Кристоф
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 225 Количество передач 183
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 115
Дармштадт 1.7% (2)
X 5.2% (6)
РБ Лейпциг 93% (107)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
РБ Лейпциг
6.80
Реклама, tennisi.bet
6.40
Реклама, pari.ru
6.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шуэн
Марсель
14
Кларер
Кристоф
20
Мюллер
Янник
5
Маглица
Матей
27
Скарке
Тим
15
Нюрнбергер
Фабиан
6
Мелем
Марвин
32
Холланд
Фабиан
11
Кемпе
Тобиас
24
Пфайффер
Лука
29
Вильхельмссон
Оскар
21
Бласвих
Янис
39
Хенрихс
Бенджамин
2
Симакан
Мохамед
23
Люкеба
Кастелло
22
Раум
Давид
8
Айдара
Амаду
44
Кампль
Кевин
10
Форсберг
Эмиль
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
9
Поульсен
Юссуф
Дармштадт
3-4-1-2
РБ Лейпциг
4-2-2-2

История личных встреч

Дармштадт
РБ Лейпциг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б
4:0
Б
0:2
Б2
2:1
Б2
1:0
Б3
1:0
Б3
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Среднее время на гол

270
270

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелем Марвин 3 0.38
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.38
Скарке Тим 3 0.38
Бадер Маттиас 1 0.13
Вильхельмссон Оскар 1 0.13
Маглица Матей 1 0.13
Кларер Кристоф 0 0
Холланд Фабиан 0 0
Нюрнбергер Фабиан 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 5 0.63
Симонс Хави 3 0.38
Ольмо Дани 2 0.25
Сеско Бенджамин 2 0.25
Раум Давид 1 0.13
Хенрихс Бенджамин 1 0.13
Кампль Кевин 1 0.13
Форсберг Эмиль 1 0.13
Вернер Тимо 1 0.13
Люкеба Кастелло 1 0.13
Поульсен Юссуф 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Симакан Мохамед 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелем Марвин 3 0
Маглица Матей 1 1
Холланд Фабиан 2 0
Пфайффер Лука 2 0
Кларер Кристоф 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Шуэн Марсель 1 0
Мюллер Янник 1 0
Скарке Тим 1 0
Ману Брайдон 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Франич Бартол 1 0
Ридель Клеменс 1 0
Торстен Либеркнехт 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Люкеба Кастелло 2 0
Розе Марко 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Раум Давид 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Симонс Хави 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
2
Дармштадт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
РБ Лейпциг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

2
10
Дармштадт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
РБ Лейпциг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

8
6
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
1
33%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

11
16
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
27%
2
13%
1-15
3
27%
3
19%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
5
31%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

20
6
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
1
17%
16-30
4
20%
2
33%
31-45
2
10%
1
17%
46-60
5
25%
2
33%
61-75
5
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1
Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Карлсруэ 2:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2
Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2

Результаты матчей

Дармштадт
РБ Лейпциг

Точный счет

1:4
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
1
2.5
2
2
1
2
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
5
2
2
5
2.5
3
4
1
6
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 1:0 Заявка 8 7 0 1 23 - 8 21
2.
Байер Л
 1:1 Заявка 8 6 2 0 24 - 7 20
3.
Боруссия Д
 Заявка 8 6 2 0 17 - 8 20
4.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 23 - 6 17
5.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 8 5 2 1 18 - 7 17
6.
Хоффенхайм
 1:3 Заявка 8 5 0 3 17 - 14 15
7.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 8 4 1 3 11 - 10 13
8.
Фрайбург
 2:1 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
9.
Айнтрахт Фр
 3:1 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
10.
Хайденхайм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
11.
Дармштадт
 1:2 Заявка 8 2 1 5 13 - 21 7
12.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 13 - 16 6
13.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 8 2 0 6 11 - 15 6
14.
Вердер
 Заявка 8 2 0 6 12 - 18 6
15.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Бохум
 1:2 Заявка 8 0 4 4 6 - 21 4
17.
Майнц
 Заявка 7 0 2 5 6 - 19 2
18.
Кёльн
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Штутгарт
 1:0 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
3.
Байер Л
 1:1 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
4.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
5.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
6.
Фрайбург
 2:1 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
8.
Айнтрахт Фр
 3:1 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
9.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
10.
Вердер
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
12.
Дармштадт
 1:2 Заявка 4 1 1 2 9 - 11 4
13.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
14.
Хоффенхайм
 1:3 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Бохум
 1:2 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Боруссия М
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Кёльн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 1:3 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
2.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Штутгарт
 1:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
4.
Байер Л
 1:1 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
5.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Боруссия М
 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Айнтрахт Фр
 3:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Фрайбург
 2:1 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
10.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
11.
Вольфсбург
 1:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Дармштадт
 1:2 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
13.
Бохум
 1:2 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
14.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
16.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 8 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
Бавария Сане Лерой 6
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Боруссия Д Джан Эмре 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 55'
    Контроль мяча: СК Дармштадт: 56%, РБ Лейпциг: 44%.
  • 55'
    Айдара Амаду из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 55'
    СК Дармштадт пытается что-то создать.
  • 54'
    Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
  • 54'
    Кампль Кевин выиграл воздушное противоборство у Кемпе Тобиас.
  • 54'
    Мюллер Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 54'
    РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 54'
    РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 53'
    Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
  • 53'
    Судья свистит. Маглица Матей атаковал сзади соперника. Это Поульсен Юссуф заработал своей команде штрафной
  • 52'
    РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 52'
    Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
  • 52'
    Скарке Тим из команды СК Дармштадт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 52'
    Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Симакан Мохамед успешно блокирует удар.
    • 51'
      Мелем Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 51'
      Кемпе Тобиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 51'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 51'
      Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      РБ Лейпциг пытается что-то создать.
    • 51'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 50'
      Матч возобновлен
    • 50'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 50'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 56%, РБ Лейпциг: 44%.
    • 49'
      Christoph Klarer получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Судья свистит. Christoph Klarer атаковал сзади соперника. Это Симонс Хави заработал своей команде штрафной
    • 49'
      Хорошую попытку сделал Пфайффер Лука. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 49'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
    • 48'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Холланд Фабиан получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Хенрихс Бенджамин
    • 47'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 47'
      Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Пфайффер Лука выиграл воздушное противоборство у Кампль Кевин.
    • 46'
      Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 56%, РБ Лейпциг: 44%.
    • 49'
      Опенда Лои наказан за толчок Холланд Фабиан
    • 49'
      Хенрихс Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 49'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 48'
      Айдара Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Люкеба Кастелло из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Скарке Тим выиграл воздушное противоборство у Раум Давид.
    • 46'
      Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
    • 46'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 46'
      Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Christoph Klarer создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Christoph Klarer выиграл воздушное противоборство у Хенрихс Бенджамин.
    • 45'
      Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 54%, РБ Лейпциг: 46%.
    • 45'
      Люкеба Кастелло наказан за толчок Пфайффер Лука
    • 44'
      Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
    • 44'
      Шанс! Christoph Klarer из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо
    • 44'
      Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Айдара Амаду из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Скарке Тим
    • 43'
      Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Люкеба Кастелло ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 43'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 42'
      Форсберг Эмиль не смог попасть в створ ударом издали
    • 42'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 41'
      Симакан Мохамед выиграл воздушное противоборство у Вильхельмссон Оскар.
    • 41'
      Симакан Мохамед ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Симакан Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 57%, РБ Лейпциг: 43%.
    • 40'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Айдара Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Айдара Амаду выиграл воздушное противоборство у Кемпе Тобиас.
    • 37'
      Christoph Klarer из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Мюллер Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      РБ Лейпциг пытается что-то создать.
    • 36'
      Мюллер Янник ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Айдара Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Бласвих Янис ошибается в защите.
    • 36'
      Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
    • 35'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 56%, РБ Лейпциг: 44%.
    • 35'
      Кемпе Тобиас не смог попасть в створ ударом издали
    • 35'
      Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Люкеба Кастелло ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 34'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 33'
      Забив гол, СК Дармштадт сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
    • 32'
      Г О О О О О Л - Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Янис Бласвич прыгнул не в ту сторону.
    • 32'
      После проверки VAR судья не изменил решения - СК Дармштадт пробьет пенальти!
    • 31'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для СК Дармштадт.
    • 31'
      ПЕНАЛЬТИ - Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Кемпе Тобиас.
    • 31'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 31'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 31'
      Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 54%, РБ Лейпциг: 46%.
    • 30'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 29'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 29'
      Судья сигнализирует, что Опенда Лои из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Маглица Матей
    • 29'
      Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
    • 28'
      Шанс! Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо
    • 28'
      Вильхельмссон Оскар выиграл воздушное противоборство у Симакан Мохамед.
    • 28'
      Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
    • 28'
      Люкеба Кастелло из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 27'
      Люкеба Кастелло выиграл воздушное противоборство у Пфайффер Лука.
    • 27'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 27'
      Мюллер Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Судья сигнализирует, что Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Люкеба Кастелло
    • 26'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 26'
      Айдара Амаду выиграл воздушное противоборство у Кемпе Тобиас.
    • 26'
      Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
    • 25'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 56%, РБ Лейпциг: 44%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
    • 24'
      Шуэн Марсель плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 24'
      Г О О О О Л - Форсберг Эмиль правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Хенрихс Бенджамин
    • 23'
      РБ Лейпциг пытается что-то создать.
    • 22'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      РБ Лейпциг контролирует мяч.
    • 22'
      Опенда Лои из команды РБ Лейпциг в офсайде
    • 21'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Матч возобновлен
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Судья сигнализирует, что Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Симакан Мохамед
    • 20'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 60%, РБ Лейпциг: 40%.
    • 20'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
    • 19'
      Вильхельмссон Оскар выиграл воздушное противоборство у Симакан Мохамед.
    • 19'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 19'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Шуэн Марсель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
    • 17'
      Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Айдара Амаду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 16'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 16'
      РБ Лейпциг пытается что-то создать.
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Форсберг Эмиль
    • 15'
      Айдара Амаду выиграл воздушное противоборство у Мелем Марвин.
    • 15'
      Матч возобновлен
    • 15'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 62%, РБ Лейпциг: 38%.
    • 14'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 14'
      Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт опасно и грубо сыграл. Опенда Лои пострадал.
    • 14'
      Симонс Хави ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Симонс Хави из команды РБ Лейпциг заходит слишком далеко, он валит Мюллер Янник.
    • 14'
      Раум Давид из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Симакан Мохамед успешно блокирует удар.
    • 13'
      Мелем Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      Хорошую попытку сделал Пфайффер Лука. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 13'
      Люкеба Кастелло ошибается в защите.
    • 13'
      Christoph Klarer ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Люкеба Кастелло из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 11'
      Хорошую попытку сделал Поульсен Юссуф. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 11'
      РБ Лейпциг начинает контратаку
    • 11'
      Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
    • 10'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 51%, РБ Лейпциг: 49%.
    • 9'
      Поульсен Юссуф пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen держит все под контролем
    • 9'
      РБ Лейпциг начинает контратаку
    • 9'
      Айдара Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Шуэн Марсель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Бласвих Янис из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 8'
      Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Айдара Амаду из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Мелем Марвин
    • 7'
      Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Мелем Марвин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      Нюрнбергер Фабиан не смог попасть в створ ударом издали
    • 6'
      Раум Давид из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 6'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 5'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 46%, РБ Лейпциг: 54%.
    • 4'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Кампль Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
    • 2'
      Команда РБ Лейпциг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 1'
      Хенрихс Бенджамин сделал результативную передачу.
    • 1'
      Хенрихс Бенджамин сделал результативную передачу.
    • 1'
      Г О О О О Л - Опенда Лои забивает с правой ноги!
    • 1'
      Хенрихс Бенджамин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 1'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      РБ Лейпциг пытается что-то создать.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      РБ Лейпциг начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Опенда Лои удалось забить из легкой позиции.
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merck-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 66% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.52. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.52 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 115
    Дармштадт 1.7% (2)
    X 5.2% (6)
    РБ Лейпциг 93% (107)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дармштадт
    Ничья
    РБ Лейпциг
    6.80
    Реклама, tennisi.bet
    6.40
    Реклама, pari.ru
    6.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Дармштадт 1:2 РБ Лейпциг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дармштадт 1:2 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Дармштадт
    1.7% (2)
    Ничья
    5.2% (6)
    РБ Лейпциг
    93% (107)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.03% (78)
    Меньше
    30.97% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    69.91% (79)
    Нет
    30.09% (34)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    50.4% (58)
    0:2 РБ Лейпциг
    19.1% (22)
    1:3 РБ Лейпциг
    11.3% (13)
    0:1 РБ Лейпциг
    8.7% (10)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Дармштадт
    РБ Лейпциг
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     