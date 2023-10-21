Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Хенрихс Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' СК Дармштадт пытается что-то создать.

49' СК Дармштадт контролирует мяч.

48' Айдара Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

47' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

47' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

46' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Скарке Тим из команды СК Дармштадт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Christoph Klarer создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Christoph Klarer выиграл воздушное противоборство у Хенрихс Бенджамин

45' Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Шанс! Christoph Klarer из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо

44' Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' СК Дармштадт пытается что-то создать.

43' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

42' Форсберг Эмиль не смог попасть в створ ударом издали

42' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

42' СК Дармштадт контролирует мяч.

41' Скарке Тим из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

41' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Симакан Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Айдара Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

39' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

38' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

37' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Christoph Klarer из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Мюллер Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Айдара Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Кемпе Тобиас не смог попасть в створ ударом издали

35' Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' СК Дармштадт пытается что-то создать.

34' СК Дармштадт контролирует мяч.

33' Забив гол, СК Дармштадт сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

32' Г О О О О О Л - Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Янис Бласвич прыгнул не в ту сторону.

32' После проверки VAR судья не изменил решения - СК Дармштадт пробьет пенальти!

31' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для СК Дармштадт.

31' СК Дармштадт начинает контратаку

31' СК Дармштадт пытается что-то создать.

31' Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' СК Дармштадт контролирует мяч.

29' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

29' СК Дармштадт контролирует мяч.

28' Шанс! Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо

28' Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт подал угловой справа.

28' СК Дармштадт пытается что-то создать.

27' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

27' Мюллер Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

26' СК Дармштадт пытается что-то создать.

24' Шуэн Марсель плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

24' Г О О О О Л - Форсберг Эмиль правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

22' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

21' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

19' СК Дармштадт контролирует мяч.

19' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

17' Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

16' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

15' Матч возобновлен

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Хорошую попытку сделал Пфайффер Лука . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Christoph Klarer ослабляет давление, выбив мяч.

13' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

12' СК Дармштадт контролирует мяч.

11' Хорошую попытку сделал Поульсен Юссуф . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

10' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

10' СК Дармштадт контролирует мяч.

9' Поульсен Юссуф пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen держит все под контролем

9' Айдара Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

8' Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

7' Хорошую попытку сделал Мелем Марвин . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Нюрнбергер Фабиан не смог попасть в створ ударом издали

6' СК Дармштадт пытается что-то создать.

6' СК Дармштадт контролирует мяч.

5' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

5' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

4' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

4' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Кампль Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Команда РБ Лейпциг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

1' Г О О О О Л - Опенда Лои забивает с правой ноги!

1' Хенрихс Бенджамин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Судья начинает матч