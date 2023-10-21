Тур: 8. Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor. Зрители: 17810 Главный судья: Осмерс Харм
1:3
Конец матча
0'
0:1
1' ГолОпенда Лои
0:2
24' ГолФорсберг Эмиль
1:2
32' ПенальтиКемпе Тобиас
47' Желтая карточкаХолланд Фабиан
49' Желтая карточкаКларер Кристоф
60' Желтая карточкаНюрнбергер Фабиан
63' Желтая карточкаРаум Давид
67' Желтая карточкаСкарке Тим
68' Желтая карточкаМаглица Матей
68' Желтая карточкаОпенда Лои
71' Желтая карточкаМюллер Янник
1:3
72' ГолОпенда Лои
79' Желтая карточкаКампль Кевин
90'+8
Ход матча
1'
0:1
24'
0:2
32'
1:2
47'
49'
63'
67'
68'
68'
71'
72'
79'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
8 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 7
-
6 Угловые 0
-
2 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 12
-
6 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
414 Количество передач 306
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Мюллер
Янник
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
21
Бласвих
Янис
22
Раум
Давид
44
Кампль
Кевин
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
-
27 Скарке ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Дармштадт
РБ Лейпциг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.33
Среднее время на гол
270
270
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелем Марвин
|3
|0.38
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.38
|Скарке Тим
|3
|0.38
|Бадер Маттиас
|1
|0.13
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.13
|Маглица Матей
|1
|0.13
|Кларер Кристоф
|0
|0
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|6
|0.75
|Симонс Хави
|3
|0.38
|Ольмо Дани
|2
|0.25
|Сеско Бенджамин
|2
|0.25
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.13
|Раум Давид
|1
|0.13
|Кампль Кевин
|1
|0.13
|Форсберг Эмиль
|1
|0.13
|Вернер Тимо
|1
|0.13
|Люкеба Кастелло
|1
|0.13
|Поульсен Юссуф
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Баумгартнер Кристоф
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|2
|1
|Холланд Фабиан
|3
|0
|Мелем Марвин
|3
|0
|Кларер Кристоф
|3
|0
|Мюллер Янник
|2
|0
|Скарке Тим
|2
|0
|Пфайффер Лука
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Шуэн Марсель
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
|Франич Бартол
|1
|0
|Ридель Клеменс
|1
|0
|Торстен Либеркнехт
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раум Давид
|2
|0
|Люкеба Кастелло
|2
|0
|Розе Марко
|1
|0
|Кампль Кевин
|1
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
|Опенда Лои
|1
|0
|Симакан Мохамед
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
2
Дармштадт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
РБ Лейпциг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
2
10
Дармштадт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
РБ Лейпциг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
9
9
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
3
33%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
12
4
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
17%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
1
25%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
1
33%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
12
19
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
25%
3
16%
1-15
3
25%
4
21%
16-30
2
17%
1
5%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
2
17%
6
32%
61-75
0
0%
3
16%
76-90
Пропущено
23
7
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
1
14%
16-30
4
17%
3
43%
31-45
2
9%
1
14%
46-60
6
26%
2
29%
61-75
5
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1
Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Карлсруэ 2:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2
Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2
Результаты матчей
Дармштадт
РБ Лейпциг
Точный счет
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
35
62
26
44
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 7
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 8
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 8
|20
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|23 - 6
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 14
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 14
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 11
|12
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|13 - 22
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 16
|6
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 17
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 18
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 21
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 19
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 4
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 3
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 9
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 12
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 8
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|13.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 16
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|14 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|7 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|7 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|6 (2)
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 2
|Дармштадт
|Маглица Матей
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дармштадт 1:3 РБ Лейпциг
Исход игры
Дармштадт
1.7% (2)
Ничья
5.2% (6)
РБ Лейпциг
93% (107)
Тотал 2.5
Больше
69.03% (78)
Меньше
30.97% (35)
Обе команды забьют
Да
69.91% (79)
Нет
30.09% (34)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
50.4% (58)
0:2 РБ Лейпциг
19.1% (22)
1:3 РБ Лейпциг
11.3% (13)
0:1 РБ Лейпциг
8.7% (10)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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