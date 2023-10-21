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Тур: 8. Стадион: . Зрители: 17810 Главный судья: Осмерс Харм
Дармштадт
1:3
Конец матча
РБ Лейпциг
0'
0:1
1' Гол
Опенда Лои
0:2
24' Гол
Форсберг Эмиль
1:2
32' Пенальти
Кемпе Тобиас
47' Желтая карточка
Холланд Фабиан
49' Желтая карточка
Кларер Кристоф
60' Желтая карточка
Нюрнбергер Фабиан
63' Желтая карточка
Раум Давид
67' Желтая карточка
Скарке Тим
68' Желтая карточка
Маглица Матей
68' Желтая карточка
Опенда Лои
71' Желтая карточка
Мюллер Янник
1:3
72' Гол
Опенда Лои
79' Желтая карточка
Кампль Кевин
90'+8

Ход матча

1'
0:1
Опенда Лои
(Хенрихс Бенджамин)
24'
0:2
Форсберг Эмиль
32'
Кемпе Тобиас
1:2
47'
Холланд Фабиан
 
49'
Кларер Кристоф
 
58'
Шнелльхардт Фабиан
Холланд Фабиан
 
60'
Нюрнбергер Фабиан
 
62'
 
Баумгартнер Кристоф
Форсберг Эмиль
62'
 
Зайвальд Николас
Айдара Амаду
62'
 
Клостерманн Лукас
Хенрихс Бенджамин
63'
 
Раум Давид
64'
Гьясула Клаус
Кларер Кристоф
 
64'
Хорнби Фрэйзер
Пфайффер Лука
 
64'
Хонзак Матиас
Вильхельмссон Оскар
 
67'
Скарке Тим
 
68'
Маглица Матей
 
68'
 
Опенда Лои
71'
Мюллер Янник
 
72'
1:3
Опенда Лои
(Баумгартнер Кристоф)
79'
 
Кампль Кевин
80'
 
Вернер Тимо
Опенда Лои
80'
 
Ольмо Дани
Симонс Хави

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 0
  • 2 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 12
  • 6 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 414 Количество передач 306
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Дармштадт 1.7% (2)
X 5.2% (6)
РБ Лейпциг 93% (107)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шуэн
Марсель
14
Кларер
Кристоф
20
Мюллер
Янник
5
Маглица
Матей
27
Скарке
Тим
15
Нюрнбергер
Фабиан
6
Мелем
Марвин
32
Холланд
Фабиан
11
Кемпе
Тобиас
24
Пфайффер
Лука
29
Вильхельмссон
Оскар
21
Бласвих
Янис
39
Хенрихс
Бенджамин
2
Симакан
Мохамед
23
Люкеба
Кастелло
22
Раум
Давид
8
Айдара
Амаду
44
Кампль
Кевин
10
Форсберг
Эмиль
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
9
Поульсен
Юссуф
Дармштадт
3-4-1-2
РБ Лейпциг
4-2-2-2

История личных встреч

Дармштадт
РБ Лейпциг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б
4:0
Б
0:2
Б2
2:1
Б2
1:0
Б3
1:0
Б3
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Среднее время на гол

270
270

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелем Марвин 3 0.38
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.38
Скарке Тим 3 0.38
Бадер Маттиас 1 0.13
Вильхельмссон Оскар 1 0.13
Маглица Матей 1 0.13
Кларер Кристоф 0 0
Холланд Фабиан 0 0
Нюрнбергер Фабиан 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 6 0.75
Симонс Хави 3 0.38
Ольмо Дани 2 0.25
Сеско Бенджамин 2 0.25
Хенрихс Бенджамин 1 0.13
Раум Давид 1 0.13
Кампль Кевин 1 0.13
Форсберг Эмиль 1 0.13
Вернер Тимо 1 0.13
Люкеба Кастелло 1 0.13
Поульсен Юссуф 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Баумгартнер Кристоф 0 0
Симакан Мохамед 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 2 1
Холланд Фабиан 3 0
Мелем Марвин 3 0
Кларер Кристоф 3 0
Мюллер Янник 2 0
Скарке Тим 2 0
Пфайффер Лука 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Шуэн Марсель 1 0
Ману Брайдон 1 0
Нюрнбергер Фабиан 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Франич Бартол 1 0
Ридель Клеменс 1 0
Торстен Либеркнехт 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раум Давид 2 0
Люкеба Кастелло 2 0
Розе Марко 1 0
Кампль Кевин 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Опенда Лои 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Симонс Хави 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
2
Дармштадт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
РБ Лейпциг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

2
10
Дармштадт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
РБ Лейпциг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

9
9
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
3
33%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

12
4
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
17%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
1
25%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
1
33%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

12
19
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
25%
3
16%
1-15
3
25%
4
21%
16-30
2
17%
1
5%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
2
17%
6
32%
61-75
0
0%
3
16%
76-90

Пропущено

23
7
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
1
14%
16-30
4
17%
3
43%
31-45
2
9%
1
14%
46-60
6
26%
2
29%
61-75
5
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1
Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Карлсруэ 2:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2
Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2

Результаты матчей

Дармштадт
РБ Лейпциг

Точный счет

1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
2
2
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
6
2
2
6
2.5
4
4
1
7
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 7 1 0 25 - 7 22
2.
Штутгарт
 Заявка 8 7 0 1 25 - 8 21
3.
Боруссия Д
 Заявка 8 6 2 0 17 - 8 20
4.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 23 - 6 17
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
6.
Хоффенхайм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 14 15
7.
Фрайбург
 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
9.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 0 4 11 - 11 12
10.
Хайденхайм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
11.
Дармштадт
 Заявка 8 2 1 5 13 - 22 7
12.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 13 - 16 6
13.
Унион Берлин
 Заявка 8 2 0 6 11 - 17 6
14.
Вердер
 Заявка 8 2 0 6 12 - 18 6
15.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Бохум
 Заявка 8 0 4 4 6 - 21 4
17.
Майнц
 Заявка 7 0 2 5 6 - 19 2
18.
Кёльн
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Штутгарт
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
3.
Байер Л
 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
4.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
5.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
6.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
9.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
10.
Вердер
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
12.
Дармштадт
 Заявка 4 1 1 2 9 - 12 4
13.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
14.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Боруссия М
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Кёльн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
2.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
5.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Боруссия М
 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Фрайбург
 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
10.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
11.
Вольфсбург
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Дармштадт
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
13.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
14.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
16.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 8 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Дармштадт Маглица Матей 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 17810 болельщиков
  • 98'
    Контроль мяча: СК Дармштадт: 55%, РБ Лейпциг: 45%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
  • 97'
    Шанс! Мелем Марвин из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо
  • 97'
    Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 97'
    СК Дармштадт пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 56%, РБ Лейпциг: 44%.
    • 49'
      Опенда Лои наказан за толчок Холланд Фабиан
    • 49'
      Хенрихс Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 49'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 48'
      Айдара Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Люкеба Кастелло из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Скарке Тим выиграл воздушное противоборство у Раум Давид.
    • 46'
      Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
    • 46'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 46'
      Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Christoph Klarer создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Christoph Klarer выиграл воздушное противоборство у Хенрихс Бенджамин.
    • 45'
      Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 54%, РБ Лейпциг: 46%.
    • 45'
      Люкеба Кастелло наказан за толчок Пфайффер Лука
    • 44'
      Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
    • 44'
      Шанс! Christoph Klarer из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо
    • 44'
      Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Айдара Амаду из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Скарке Тим
    • 43'
      Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Люкеба Кастелло ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 43'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 42'
      Форсберг Эмиль не смог попасть в створ ударом издали
    • 42'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 41'
      Симакан Мохамед выиграл воздушное противоборство у Вильхельмссон Оскар.
    • 41'
      Симакан Мохамед ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Симакан Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 57%, РБ Лейпциг: 43%.
    • 40'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Айдара Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Айдара Амаду выиграл воздушное противоборство у Кемпе Тобиас.
    • 37'
      Christoph Klarer из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Мюллер Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      РБ Лейпциг пытается что-то создать.
    • 36'
      Мюллер Янник ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Айдара Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Бласвих Янис ошибается в защите.
    • 36'
      Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
    • 35'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 56%, РБ Лейпциг: 44%.
    • 35'
      Кемпе Тобиас не смог попасть в створ ударом издали
    • 35'
      Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Люкеба Кастелло ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 34'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 33'
      Забив гол, СК Дармштадт сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
    • 32'
      Г О О О О О Л - Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Янис Бласвич прыгнул не в ту сторону.
    • 32'
      После проверки VAR судья не изменил решения - СК Дармштадт пробьет пенальти!
    • 31'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для СК Дармштадт.
    • 31'
      ПЕНАЛЬТИ - Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Кемпе Тобиас.
    • 31'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 31'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 31'
      Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 54%, РБ Лейпциг: 46%.
    • 30'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 29'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 29'
      Судья сигнализирует, что Опенда Лои из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Маглица Матей
    • 29'
      Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
    • 28'
      Шанс! Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо
    • 28'
      Вильхельмссон Оскар выиграл воздушное противоборство у Симакан Мохамед.
    • 28'
      Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
    • 28'
      Люкеба Кастелло из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 27'
      Люкеба Кастелло выиграл воздушное противоборство у Пфайффер Лука.
    • 27'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 27'
      Мюллер Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Судья сигнализирует, что Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Люкеба Кастелло
    • 26'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 26'
      Айдара Амаду выиграл воздушное противоборство у Кемпе Тобиас.
    • 26'
      Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
    • 25'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 56%, РБ Лейпциг: 44%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
    • 24'
      Шуэн Марсель плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 24'
      Г О О О О Л - Форсберг Эмиль правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Хенрихс Бенджамин
    • 23'
      РБ Лейпциг пытается что-то создать.
    • 22'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      РБ Лейпциг контролирует мяч.
    • 22'
      Опенда Лои из команды РБ Лейпциг в офсайде
    • 21'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Матч возобновлен
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Судья сигнализирует, что Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Симакан Мохамед
    • 20'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 60%, РБ Лейпциг: 40%.
    • 20'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
    • 19'
      Вильхельмссон Оскар выиграл воздушное противоборство у Симакан Мохамед.
    • 19'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 19'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Шуэн Марсель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
    • 17'
      Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Айдара Амаду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 16'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 16'
      РБ Лейпциг пытается что-то создать.
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Форсберг Эмиль
    • 15'
      Айдара Амаду выиграл воздушное противоборство у Мелем Марвин.
    • 15'
      Матч возобновлен
    • 15'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 62%, РБ Лейпциг: 38%.
    • 14'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 14'
      Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт опасно и грубо сыграл. Опенда Лои пострадал.
    • 14'
      Симонс Хави ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Симонс Хави из команды РБ Лейпциг заходит слишком далеко, он валит Мюллер Янник.
    • 14'
      Раум Давид из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Симакан Мохамед успешно блокирует удар.
    • 13'
      Мелем Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      Хорошую попытку сделал Пфайффер Лука. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 13'
      Люкеба Кастелло ошибается в защите.
    • 13'
      Christoph Klarer ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Люкеба Кастелло из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 11'
      Хорошую попытку сделал Поульсен Юссуф. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 11'
      РБ Лейпциг начинает контратаку
    • 11'
      Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
    • 10'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 51%, РБ Лейпциг: 49%.
    • 9'
      Поульсен Юссуф пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen держит все под контролем
    • 9'
      РБ Лейпциг начинает контратаку
    • 9'
      Айдара Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Шуэн Марсель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Бласвих Янис из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 8'
      Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Айдара Амаду из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Мелем Марвин
    • 7'
      Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Мелем Марвин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      Нюрнбергер Фабиан не смог попасть в створ ударом издали
    • 6'
      Раум Давид из команды РБ Лейпциг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 6'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 5'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 46%, РБ Лейпциг: 54%.
    • 4'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Кампль Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
    • 2'
      Команда РБ Лейпциг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 1'
      Хенрихс Бенджамин сделал результативную передачу.
    • 1'
      Хенрихс Бенджамин сделал результативную передачу.
    • 1'
      Г О О О О Л - Опенда Лои забивает с правой ноги!
    • 1'
      Хенрихс Бенджамин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 1'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      РБ Лейпциг пытается что-то создать.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      РБ Лейпциг начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Опенда Лои удалось забить из легкой позиции.
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merck-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Дармштадт 1.7% (2)
    X 5.2% (6)
    РБ Лейпциг 93% (107)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дармштадт 1:3 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Дармштадт
    1.7% (2)
    Ничья
    5.2% (6)
    РБ Лейпциг
    93% (107)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.03% (78)
    Меньше
    30.97% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    69.91% (79)
    Нет
    30.09% (34)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    50.4% (58)
    0:2 РБ Лейпциг
    19.1% (22)
    1:3 РБ Лейпциг
    11.3% (13)
    0:1 РБ Лейпциг
    8.7% (10)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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