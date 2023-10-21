Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Оооо... вот это был удар! Вернер Тимо должен был забить с этой позиции.

89' Хорошую попытку сделал Вернер Тимо . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Ольмо Дани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Мелем Марвин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

88' СК Дармштадт контролирует мяч.

88' СК Дармштадт пытается что-то создать.

87' СК Дармштадт начинает контратаку

87' Гьясула Клаус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Вернер Тимо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' СК Дармштадт контролирует мяч.

85' Хонзак Матиас из команды СК Дармштадт в офсайде

85' СК Дармштадт пытается что-то создать.

84' Кемпе Тобиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Игрок из команды СК Дармштадт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

83' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

83' СК Дармштадт контролирует мяч.

82' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

82' Ольмо Дани решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

80' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

79' Кампль Кевин получил желтую карточку от судьи

78' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Мелем Марвин из команды СК Дармштадт в офсайде

77' Оооо... вот это был удар! Опенда Лои должен был забить с этой позиции.

77' Хорошую попытку сделал Опенда Лои . Удар в створ, но вратарь начеку

77' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Поульсен Юссуф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды РБ Лейпциг

73' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для РБ Лейпциг

72' Г О О О О Л - Опенда Лои забивает с левой ноги!

72' Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

72' Мюллер Янник из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

72' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

72' Раум Давид решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

71' Мюллер Янник получил желтую карточку от судьи

71' Клостерманн Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

70' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

70' Матч возобновлен

69' Симакан Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Опенда Лои грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

68' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

68' Маглица Матей получил желтую карточку от судьи

67' Кемпе Тобиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Скарке Тим - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

67' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Маглица Матей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Симонс Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' СК Дармштадт контролирует мяч.

65' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Тактическая замена. Christoph Klarer уходит с поля и его заменяет Гьясула Клаус

63' Раум Давид получил желтую карточку от судьи

61' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

61' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для РБ Лейпциг

61' Форсберг Эмиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Рефери не любит споров - именно за это Нюрнбергер Фабиан сейчас получил желтую

60' Форсберг Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

58' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

57' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Матч возобновлен

55' Симонс Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' СК Дармштадт пытается что-то создать.

54' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

54' Мюллер Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

54' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

52' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Скарке Тим из команды СК Дармштадт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

52' Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт подал угловой справа.

51' Кемпе Тобиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' СК Дармштадт начинает контратаку

51' Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

50' Матч возобновлен

50' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

49' Christoph Klarer получил желтую карточку от судьи

49' Судья свистит. Christoph Klarer атаковал сзади соперника. Это Симонс Хави заработал своей команде штрафной

49' Хорошую попытку сделал Пфайффер Лука . Удар в створ, но вратарь начеку

49' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

48' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Холланд Фабиан получил желтую карточку от судьи

47' СК Дармштадт пытается что-то создать.

47' Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе