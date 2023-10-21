Тур: 8. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Главный судья: Данкерт Бастиан
0:1
Второй тайм: 56'
0'
0:1
16' ГолГирасси Серу
34' Желтая карточкаРуо Антони
34' Желтая карточкаХаберер Яник
49' Желтая карточкаБехренс Кевин
Ход матча
16'
0:1
34'
34'
46'
49'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
197 Количество передач 345
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кнохе
Робин
29
Тусар
Люка
19
Хаберер
Яник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
-
11 Фофана ДатроНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Руо АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Шок ФлорианВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
-
10 Чжон Ву-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
-
26 Ундав ДенизНападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Унион Берлин
Штутгарт
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Среднее время на гол
64
64
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.6
Среднее время на гол
56
150
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бехренс Кевин
|4
|0.5
|Госенс Робин
|4
|0.5
|Пантович Милош
|1
|0.13
|Духи Данило
|1
|0.13
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.13
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Фолланд Кевин
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|14 (1)
|1.75
|Фюрих Крис
|2
|0.25
|Ундав Дениз
|2
|0.25
|Мвумпа Силас
|2
|0.25
|Мийо Энцо
|2
|0.25
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.13
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
|Руо Антони
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ааронсон Бренден
|1
|1
|Госенс Робин
|2
|0
|Хаберер Яник
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Фолланд Кевин
|0
|1
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Лейте Диогу
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ундав Дениз
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Антон Вальдемар
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Мийо Энцо
|1
|0
|Штиллер Анджело
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
|Руо Антони
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Штутгарт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Унион Берлин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Штутгарт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
17
Унион Берлин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Штутгарт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
4
18
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
4
67%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
7
17
6 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
2
29%
1
6%
1-15
1
14%
5
29%
29%
16-30
3
43%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
14%
4
24%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Пропущено
8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
23
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
4
36%
1
4%
1-15
1
9%
5
22%
16-30
3
27%
3
13%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
2
18%
5
22%
61-75
1
9%
7
30%
76-90
Пропущено
14
7
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
4
29%
1
14%
46-60
2
14%
4
57%
61-75
2
14%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
55%
9 побед 0 ничьих 11 поражений
Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2
Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2 Лукенвальде - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Фрайбург 4:2
Штутгарт
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1
Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Мюнхен-1860 - Штутгарт 0:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Витесс 2:1 Ройтлинген - Штутгарт 0:4 Швебиш-Халль - Штутгарт 0:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Майнц - Штутгарт 1:4
Результаты матчей
Унион Берлин
Штутгарт
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
5:0
2 раза 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
3
2 раза 50%
5
2 раза 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
3 раза 43%
5
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
21
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
61
25
52
25
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 8
|21
|2.
|1:1 Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 7
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 8
|20
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|23 - 6
|17
|5.
|2:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 7
|17
|6.
|1:3 Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 14
|15
|7.
|1:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|8.
|2:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 14
|13
|9.
|3:1 Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|11.
|1:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|13 - 21
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 16
|6
|13.
|0:1 Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 15
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 18
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|16.
|1:2 Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 21
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 19
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 2
|12
|3.
|1:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 4
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|5.
|1:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|6.
|2:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|7.
|2:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 3
|8
|8.
|3:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 9
|5
|12.
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 11
|4
|13.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|14.
|1:3 Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|1:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:3 Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|2.
|2:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|4.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 8
|5
|8.
|3:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|2:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|10.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|11.
|1:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|1:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|13.
|1:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 16
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|14 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|7 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|7 (1)
|Бавария
|Сане Лерой
|6
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 2
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Берлин 0:1 Штутгарт
Исход игры
Унион Берлин
41.5% (49)
Ничья
27.1% (32)
Штутгарт
31.4% (37)
Тотал 2.5
Больше
55.75% (63)
Меньше
44.25% (50)
Обе команды забьют
Да
78.76% (89)
Нет
21.24% (24)
Популярный счёт
1:2 Штутгарт
23.7% (28)
1:1 Ничья
22% (26)
2:1 Унион Берлин
21.2% (25)
1:0 Унион Берлин
11% (13)
2:0 Унион Берлин
5.1% (6)
2:2 Ничья
4.2% (5)
1:3 Штутгарт
3.4% (4)
0:1 Штутгарт
2.5% (3)
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