Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Anthony Rouault нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Тусар Люка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

47' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Хедира Рани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

43' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Загаду Дан-Аксель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Штутгарт

40' Тусар Люка не смог попасть в створ ударом издали

39' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Мийо Энцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Хаберер Яник получает желтую карточку за неспортивное поведение

34' Anthony Rouault получает желтую карточку за неспортивное поведение

34' Матч остановлен

33' Лейте Диогу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

28' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Штутгарт

27' Матч возобновлен

26' Гирасси Серу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Удар от ворот произведет Штутгарт

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Духи Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Лейте Диогу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Anthony Rouault сделал результативную передачу.

16' Anthony Rouault из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

11' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Штиллер Анджело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Штутгарт

6' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Штутгарт начинает с центра поля

1' Судья начинает матч