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Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Данкерт Бастиан
Унион Берлин
0:3
Конец матча
Штутгарт
0'
0:1
16' Гол
Гирасси Серу
34' Желтая карточка
Руо Антони
34' Желтая карточка
Хаберер Яник
49' Желтая карточка
Бехренс Кевин
0:2
81' Гол
Мвумпа Силас
0:3
88' Гол
Ундав Дениз
90'+6

Ход матча

16'
0:1
Гирасси Серу
(Руо Антони)
30'
 
Ундав Дениз
Гирасси Серу
34'
 
Руо Антони
34'
Хаберер Яник
 
46'
Фофана Датро
Фолланд Кевин
 
46'
Бекер Шеральдо
Хаберер Яник
 
46'
Крал Алекс
Тусар Люка
 
49'
Бехренс Кевин
 
63'
Лайдуни Аисса
Хедира Рани
 
69'
 
Мвумпа Силас
Левелинг Джейми
69'
 
Ито Хироки
Фюрих Крис
81'
Холлербах Бенедикт
Кнохе Робин
 
81'
0:2
Мвумпа Силас
(Мийо Энцо)
82'
 
Чжон Ву-Ён
Мийо Энцо
83'
 
Штенцель Паскаль
Загаду Дан-Аксель
88'
0:3
Ундав Дениз
(Чжон Ву-Ён)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 415 Количество передач 578
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Унион Берлин 41.5% (49)
X 27.1% (32)
Штутгарт 31.4% (37)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
8
Хедира
Рани
6
Госенс
Робин
29
Тусар
Люка
19
Хаберер
Яник
10
Фолланд
Кевин
17
Бехренс
Кевин
33
Нюбель
Александр
29
Руо
Антони
2
Антон
Вальдемар
23
Загаду
Дан-Аксель
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
18
Левелинг
Джейми
8
Мийо
Энцо
27
Фюрих
Крис
9
Гирасси
Серу
Унион Берлин
3-3-2-2
Штутгарт
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Берлин
Штутгарт

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б
3:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:2
ПОЗПИВБ
0:0
ПОЗПИВБ
2:2
Б2
3:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Среднее время на гол

64
64

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Среднее время на гол

56
150

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 4 0.5
Госенс Робин 4 0.5
Пантович Милош 1 0.13
Духи Данило 1 0.13
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.13
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Фолланд Кевин 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 14 (1) 1.75
Ундав Дениз 3 0.38
Мвумпа Силас 3 0.38
Фюрих Крис 2 0.25
Мийо Энцо 2 0.25
Загаду Дан-Аксель 1 0.13
Штенцель Паскаль 0 0
Ито Хироки 0 0
Каразор Атакан 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Руо Антони 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ааронсон Бренден 1 1
Бехренс Кевин 2 0
Госенс Робин 2 0
Хаберер Яник 2 0
Крал Алекс 2 0
Фолланд Кевин 0 1
Тусар Люка 1 0
Лейте Диогу 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ундав Дениз 2 0
Ито Хироки 1 0
Антон Вальдемар 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Мийо Энцо 1 0
Штиллер Анджело 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Руо Антони 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Штутгарт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Унион Берлин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Штутгарт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
17
Унион Берлин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Штутгарт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

4
18

Голы по времени матча

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
5
56%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
4
67%
61-75
4
44%
1
17%
76-90

Забито

7
17
6 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
29%
1
6%
1-15
1
14%
5
29%
29%
16-30
3
43%
2
12%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
14%
4
24%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
26
8 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
4
36%
1
4%
1-15
1
9%
6
23%
16-30
3
27%
3
12%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
2
18%
5
19%
61-75
1
9%
9
35%
76-90

Пропущено

17
7
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
4
24%
1
14%
46-60
2
12%
4
57%
61-75
4
24%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
45%
55%
9 побед 0 ничьих 11 поражений
Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2
Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2 Лукенвальде - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Фрайбург 4:2
Штутгарт
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1
Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Мюнхен-1860 - Штутгарт 0:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Витесс 2:1 Ройтлинген - Штутгарт 0:4 Швебиш-Халль - Штутгарт 0:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Майнц - Штутгарт 1:4

Результаты матчей

Унион Берлин
Штутгарт

Точный счет

0:3
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
5:0
2 раза 50%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
5
2 раза 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
5:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
4 раза 50%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
7
1
2
6
2.5
6
2
2
6
3.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 7 1 0 25 - 7 22
2.
Штутгарт
 Заявка 8 7 0 1 25 - 8 21
3.
Боруссия Д
 Заявка 8 6 2 0 17 - 8 20
4.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 23 - 6 17
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 5 2 1 19 - 7 17
6.
Хоффенхайм
 Заявка 8 5 0 3 17 - 14 15
7.
Фрайбург
 Заявка 8 4 1 3 9 - 14 13
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
9.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 0 4 11 - 11 12
10.
Хайденхайм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
11.
Дармштадт
 Заявка 8 2 1 5 13 - 22 7
12.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 13 - 16 6
13.
Унион Берлин
 Заявка 8 2 0 6 11 - 17 6
14.
Вердер
 Заявка 8 2 0 6 12 - 18 6
15.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Бохум
 Заявка 8 0 4 4 6 - 21 4
17.
Майнц
 Заявка 7 0 2 5 6 - 19 2
18.
Кёльн
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Штутгарт
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
3.
Байер Л
 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
4.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
5.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
6.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
9.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
10.
Вердер
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
12.
Дармштадт
 Заявка 4 1 1 2 9 - 12 4
13.
Хоффенхайм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
14.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Боруссия М
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Кёльн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
2.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
5.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
6.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Боруссия М
 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Фрайбург
 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
10.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
11.
Вольфсбург
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Дармштадт
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
13.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 3 - 16 2
14.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
16.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18.
Вердер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Кейн Гарри 8 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Дармштадт Маглица Матей 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Триммель Кристофер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 91'
    Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 90'
    Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 90'
    Бекер Шеральдо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 90'
    Контроль мяча: Унион Берлин: 42%, Штутгарт: 58%.
  • 89'
    Ундав Дениз удалось забить из легкой позиции.
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    Прогнозы 118
    Унион Берлин 41.5% (49)
    X 27.1% (32)
    Штутгарт 31.4% (37)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 0:3 Штутгарт

    Исход игры
    Унион Берлин
    41.5% (49)
    Ничья
    27.1% (32)
    Штутгарт
    31.4% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.75% (63)
    Меньше
    44.25% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    78.76% (89)
    Нет
    21.24% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Штутгарт
    23.7% (28)
    1:1 Ничья
    22% (26)
    2:1 Унион Берлин
    21.2% (25)
    1:0 Унион Берлин
    11% (13)
    2:0 Унион Берлин
    5.1% (6)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    1:3 Штутгарт
    3.4% (4)
    0:1 Штутгарт
    2.5% (3)
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