Тур: 8. Стадион: МЕВА Арена. Главный судья: Штегеманн Саша
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бель
Штефан
19
Каси
Антони
31
Кор
Доминик
43
Груда
Брайан
26
Ульрайх
Свен
10
Сане
Лерой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Груда БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Рихтер МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасНападающий
-
39 Тель МатисНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Майнц
Бавария
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
128.6%
42.9%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
24 матча
8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
31 матч
22.6%
6.5%
70.9%
7 побед 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
29%
19.4%
51.6%
9 побед 6 ничьих 16 побед
Второй тайм
9.7%
25.8%
64.5%
3 победы 8 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.13
1
Среднее время на гол
80
90
Всего голов
47
38
Голов в среднем за матч
3.13
2.38
Среднее время на гол
28
37
Всего голов
65
53
Голов в среднем за матч
2.1
1.71
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
42
52
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|1
|0.14
|Чхэ-Сон Ли II
|1
|0.14
|Каси Антони
|1
|0.14
|Баркок Аймен
|1
|0.14
|Баррейро Леандро
|1
|0.14
|Груда Брайан
|1
|0.14
|Да Коста Данни
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
|Онисиво Карим
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|8 (3)
|1.14
|Сане Лерой
|6
|0.86
|Тель Матис
|3
|0.43
|Коман Кингсли
|2
|0.29
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.14
|Горецка Леон
|1
|0.14
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.14
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Дэвис Альфонсо
|0
|0
|Мюллер Томас
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Мусиала Джамал
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Берг Сепп
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Кор Доминик
|2
|0
|Фернандес Эдимилсон
|2
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0
|Баррейро Леандро
|2
|0
|Груда Брайан
|2
|0
|Бель Штефан
|1
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Каси Антони
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазрауи Нуссаир
|2
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Томас Тухель
|1
|0
|Тель Матис
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Бавария
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
2
Майнц
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Бавария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
2
14
Майнц
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Бавария
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
5
16
Голы по времени матча
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
6
3
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
4
14
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
25%
4
29%
1-15
1
25%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
50%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
50%
76-90
Забито
7
22
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
14%
5
23%
1-15
3
43%
2
9%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
3
43%
3
14%
61-75
0
0%
7
32%
76-90
Пропущено
18
7
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
4
57%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
7
39%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3
Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0 Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1 Майнц - Вердер 2:2
Бавария
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4
Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2
Результаты матчей
Майнц
Бавария
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Точный счет
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
7
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Майнц
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 7
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 8
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 8
|20
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|23 - 6
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|17 - 14
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 14
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 11
|12
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|13 - 22
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 16
|6
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 17
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 18
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 21
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 19
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 4
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 3
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 9
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 12
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 8
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|13.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 16
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|14 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|7 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|7 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|6 (2)
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Боруссия М
|Итакура Ко
|4
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 2
|Дармштадт
|Маглица Матей
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Майнц - Бавария
Исход игры
Майнц
0.8% (1)
Ничья
0% (0)
Бавария
99.2% (122)
Тотал 2.5
Больше
71.93% (82)
Меньше
28.07% (32)
Обе команды забьют
Да
55.26% (63)
Нет
44.74% (51)
Популярный счёт
1:3 Бавария
28.5% (35)
0:2 Бавария
24.4% (30)
1:2 Бавария
22% (27)
0:3 Бавария
12.2% (15)
0:4 Бавария
3.3% (4)
0:1 Бавария
1.6% (2)
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