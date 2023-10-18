  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Майнц
 
Позже
Бавария
Прогнозы 56
Майнц 0% (0)
X 0% (0)
Бавария 100% (56)
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Майнц
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Майнц
Бавария

История личных встреч

Майнц
Бавария

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

128.6%
42.9%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

24 матча

8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

31 матч

22.6%
6.5%
70.9%
7 побед 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

29%
19.4%
51.6%
9 побед 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

9.7%
25.8%
64.5%
3 победы 8 ничьих 20 побед

История матчей

Б
3:1
К
0:4
Б
6:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
5:2
Б
1:3
Б
6:1
Б
6:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
4:0
Б
2:2
ТМК
2:1
Б
1:3
Б
1:2
Б
0:3
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
4:1
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:1
ТМС
0:5

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.13
1

Среднее время на гол

80
90

Всего голов

47
38

Голов в среднем за матч

3.13
2.38

Среднее время на гол

28
37

Всего голов

65
53

Голов в среднем за матч

2.1
1.71

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

42
52

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 1 0.14
Чхэ-Сон Ли II 1 0.14
Каси Антони 1 0.14
Баркок Аймен 1 0.14
Баррейро Леандро 1 0.14
Груда Брайан 1 0.14
Да Коста Данни 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0
Онисиво Карим 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 8 (3) 1.14
Сане Лерой 6 0.86
Тель Матис 3 0.43
Коман Кингсли 2 0.29
Чупо-Мотинг Эрик 1 0.14
Горецка Леон 1 0.14
Де Лигт Маттейс 1 0.14
Киммих Йозуа 0 0
Дэвис Альфонсо 0 0
Мюллер Томас 0 0
Лаймер Конрад 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Мусиала Джамал 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Берг Сепп 3 0
Свенссон Бо 2 0
Кор Доминик 2 0
Фернандес Эдимилсон 2 0
Чхэ-Сон Ли II 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Груда Брайан 2 0
Бель Штефан 1 0
Да Коста Данни 1 0
Центнер Робин 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Рихтер Марко 1 0
Каси Антони 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазрауи Нуссаир 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Кейн Гарри 1 0
Коман Кингсли 1 0
Мин-Чжэ Ким 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Томас Тухель 1 0
Тель Матис 1 0

Результаты матчей

Майнц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Бавария
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
Майнц
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Бавария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

2
14
Майнц
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Бавария
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

5
16

Голы по времени матча

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

6
3
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

4
14
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
25%
4
29%
1-15
1
25%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
50%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
50%
76-90

Забито

7
22
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
14%
5
23%
1-15
3
43%
2
9%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
3
43%
3
14%
61-75
0
0%
7
32%
76-90

Пропущено

18
7
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
4
57%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
7
39%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3
Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0 Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1 Майнц - Вердер 2:2
Бавария
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4
Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2

Результаты матчей

Майнц
Бавария

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Точный счет

2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
7
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Майнц
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 6 1 0 23 - 6 19
2.
Штутгарт
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
3.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 23 - 6 17
4.
Боруссия Д
 Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
5.
Хоффенхайм
 Заявка 7 5 0 2 16 - 11 15
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
7.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 0 3 10 - 9 12
8.
Фрайбург
 Заявка 7 3 1 3 7 - 13 10
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 2 4 1 6 - 5 10
10.
Хайденхайм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
11.
Дармштадт
 Заявка 7 2 1 4 12 - 19 7
12.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 0 5 11 - 14 6
13.
Вердер
 Заявка 7 2 0 5 12 - 17 6
14.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 13 - 16 6
15.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
16.
Бохум
 Заявка 7 0 4 3 5 - 19 4
17.
Майнц
 Заявка 7 0 2 5 6 - 19 2
18.
Кёльн
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
2.
Байер Л
 Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
3.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
4.
Боруссия Д
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
5.
Вольфсбург
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 2 2 0 10 - 3 8
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
8.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
9.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Вердер
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Аугсбург
 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
12.
Дармштадт
 Заявка 3 1 1 1 8 - 9 4
13.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Боруссия М
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Кёльн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Боруссия М
 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Фрайбург
 Заявка 4 1 1 2 2 - 9 4
9.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
10.
Вольфсбург
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
11.
Дармштадт
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Бохум
 Заявка 4 0 2 2 2 - 14 2
14.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
16.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
17.
Вердер
 Заявка 3 0 0 3 4 - 9 0
18.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 13 (1)
Бавария Кейн Гарри 8 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 7 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
Бавария Сане Лерой 6
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Боруссия М Итакура Ко 4
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Боруссия Д Джан Эмре 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Майнц - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2023, осталось 2 дня 11 часов 52 минуты.



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    Прогнозы на матч Майнц - Бавария

    Исход игры
    Майнц
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Бавария
    100% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.36% (42)
    Меньше
    23.64% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (35)
    Нет
    36.36% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    32.1% (18)
    1:3 Бавария
    28.6% (16)
    0:2 Бавария
    19.6% (11)
    0:3 Бавария
    8.9% (5)
    0:4 Бавария
    3.6% (2)
    0:1 Бавария
    3.6% (2)
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