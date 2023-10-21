Тур: 11. Стадион: Edmond Machtens Stadion.
Ход матча
52'
64'
1:0
72'
33
Дефурни
Тео
19
Эрис
Жонатан
17
Ilay
Camara
26
Abner
II
47
Мбуп
Пате
40
Байрам
Эмин
24
Тагир
Равиль
25
Tuur
Rommens
79
Мацуо
Юсуке
21
Даци
Эрдон
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
-
19 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ilay CamaraЗащитник
-
26 Abner IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мбуп ПатеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
4 KlausЗащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
-
11 Дайлли НиклоПолузащитник
- Нападающий
-
27 Rikelmi
-
15 Sada Diallo
-
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Мацуо ЮсукеПолузащитник
-
21 Даци ЭрдонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
-
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
РВДМ 47
Вестерло
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
4 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.63
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
Среднее время на гол
55
72
Бомбардиры внутри турнира
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|5
|0.45
|Бирон Микаэль
|3 (1)
|0.27
|Двомо Пьер
|1
|0.09
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0.09
|Да Сильва Флоран
|1
|0.09
|Мерсье Ксавье
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
|Эрис Жонатан
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стассин Лукас
|4
|0.36
|Фриган Матия
|2
|0.18
|Мадсен Николас
|2 (2)
|0.18
|Даци Эрдон
|1
|0.09
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.09
|Tuur Rommens
|1
|0.09
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Шадли Насер
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
Карточки
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|1
|1
|Abner II
|2
|0
|Сиссако Мусса
|2
|0
|Абе Суто
|2
|0
|Эрис Жонатан
|1
|0
|Мерсье Ксавье
|1
|0
|Дефурни Тео
|1
|0
|Коне Юссуф
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Двомо Пьер
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Rikelmi
|1
|0
|Мбуп Пате
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
|Ilay Camara
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йорданов Эдиссон
|3
|0
|Сидорчук Сергей
|2
|0
|Mathias Fixelles
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Рейнолдс Брайан
|1
|0
|Тагир Равиль
|1
|0
|Байрам Эмин
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
Результаты матчей
РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Вестерло
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
7
РВДМ 47
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Вестерло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
3
1
РВДМ 47
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Вестерло
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
9
9
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
22%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
3
60%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
10%
1
11%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Забито
12
12
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
4
33%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
17%
5
42%
76-90
Пропущено
19
18
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
16%
3
17%
1-15
5
26%
1
6%
16-30
3
16%
4
22%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
3
16%
5
28%
61-75
4
21%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
РВДМ 47
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0
РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3 РВДМ 47 - Васланд-Беверен 1:1 РВДМ 47 - Беерсхот-Вильрейк 4:0 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 1:1
Вестерло
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3
Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5
Результаты матчей
РВДМ 47
Вестерло
Точный счет
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
РВДМ 47
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
37
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|26 - 13
|25
|2.
|10
|6
|3
|1
|16 - 10
|21
|3.
|10
|5
|5
|0
|16 - 10
|20
|4.
|10
|4
|5
|1
|17 - 5
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|23 - 12
|16
|6.
|10
|5
|0
|5
|12 - 11
|15
|7.
|10
|3
|6
|1
|16 - 10
|15
|8.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|12 - 20
|15
|9.
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|10.
|10
|3
|4
|3
|11 - 14
|13
|11.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|13.
|11
|3
|1
|7
|14 - 26
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|14 - 19
|9
|15.
|11
|2
|2
|7
|9 - 22
|8
|16.
|0:1
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|4.
|5
|3
|2
|0
|10 - 7
|11
|5.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|7.
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|8.
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 3
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|15.
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|16.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 6
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|9.
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|11.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|14.
|0:1
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|16.
|5
|0
|0
|5
|2 - 14
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|8
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|7
|Унион Сент-Жиллуаз
|Нильссон Хокан
|6 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 3
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 3