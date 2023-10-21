  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
РВДМ 47
1:1
Конец матча
Вестерло
0'
51' Желтая карточка
Мбуп Пате
1:0
65' Гол
Да Сильва Флоран
72' Желтая карточка
Стассин Лукас
88' Желтая карточка
Мерсье Ксавье
90' Желтая карточка
Сидорчук Сергей
1:1
90' Гол
Йоу Гриффин
90'+7
33
Дефурни
Тео
19
Эрис
Жонатан
44
Сиссако
Мусса
2
Luis
Geovanny
Segovia
17
Ilay
Camara
26
Abner
II
6
Двомо
Пьер
69
Да
Сильва
Флоран
77
Рен-Аделед
Жефф
47
Мбуп
Пате
9
Гейе
Махтар
1
Болат
Синан
40
Байрам
Эмин
33
Нойштедтер
Роман
24
Тагир
Равиль
32
Йорданов
Эдиссон
25
Tuur
Rommens
6
Хасполат
Догукан
15
Сидорчук
Сергей
76
Стассин
Лукас
79
Мацуо
Юсуке
21
Даци
Эрдон
РВДМ 47
3-4-1-2
Вестерло
3-4-2-1

История личных встреч

РВДМ 47
Вестерло

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПДБ
2:2
ПДБ
0:2
ПДБ
1:2
ПДБ
0:0
ПДБ
2:2
ПДБ
2:1
ПДБ
3:0
ПДБ
3:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.63
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

55
72

Бомбардиры внутри турнира

РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 5 0.45
Бирон Микаэль 3 (1) 0.27
Да Сильва Флоран 2 0.18
Двомо Пьер 1 0.09
Luis Geovanny Segovia 1 0.09
Мерсье Ксавье 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Эрис Жонатан 0 0
Ilay Camara 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стассин Лукас 4 0.36
Фриган Матия 2 0.18
Мадсен Николас 2 (2) 0.18
Даци Эрдон 1 0.09
Йорданов Эдиссон 1 0.09
Йоу Гриффин 1 0.09
Tuur Rommens 1 0.09
Lucas Van Eenoo 0 0
Шадли Насер 0 0
Рейнолдс Брайан 0 0
Томас ван ден Кейбус 0 0
Мацуо Юсуке 0 0

Карточки

РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 1 1
Мерсье Ксавье 2 0
Abner II 2 0
Сиссако Мусса 2 0
Абе Суто 2 0
Эрис Жонатан 1 0
Дефурни Тео 1 0
Коне Юссуф 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Luis Geovanny Segovia 1 0
Klaus 1 0
Двомо Пьер 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Rikelmi 1 0
Мбуп Пате 1 0
Sada Diallo 1 0
Ilay Camara 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 3 0
Йорданов Эдиссон 3 0
Mathias Fixelles 2 0
Мадсен Николас 2 0
Томас ван ден Кейбус 2 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Рейнолдс Брайан 1 0
Тагир Равиль 1 0
Байрам Эмин 1 0
Бос Джордан 1 0
Стассин Лукас 1 0

Результаты матчей

РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Вестерло
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
8
РВДМ 47
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Вестерло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

3
1
РВДМ 47
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Вестерло
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Пропущено

10
10
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
20%
2
20%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
3
60%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
10%
1
11%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Забито

13
13
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
4
31%
16-30
4
31%
1
8%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
2
15%
6
46%
76-90

Пропущено

20
19
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
15%
3
16%
1-15
5
25%
1
5%
16-30
3
15%
4
21%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
3
15%
6
32%
61-75
5
25%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

РВДМ 47
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0
РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3 РВДМ 47 - Васланд-Беверен 1:1 РВДМ 47 - Беерсхот-Вильрейк 4:0 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 1:1
Вестерло
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3
Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5

Результаты матчей

РВДМ 47
Вестерло

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

РВДМ 47
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 8 1 2 26 - 13 25
2.
Андерлехт
 10 6 3 1 16 - 10 21
3.
Гент
 10 5 5 0 16 - 10 20
4.
Антверпен
 0:0 11 4 6 1 17 - 5 18
5.
Брюгге
 11 4 4 3 23 - 12 16
6.
Серкль Брюгге
 10 5 0 5 12 - 11 15
7.
Генк
 10 3 6 1 16 - 10 15
8.
Стандард
 10 3 4 3 10 - 9 13
9.
Сент-Трейден
 10 3 4 3 11 - 14 13
10.
РВДМ 47
 11 3 4 4 12 - 21 13
11.
Мехелен
 10 3 2 5 11 - 12 11
12.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 11 2 5 4 10 - 15 11
13.
Эйпен
 11 3 1 7 14 - 26 10
14.
АХ Лёвен
 10 2 3 5 14 - 19 9
15.
Кортрейк
 11 2 2 7 9 - 22 8
16.
Вестерло
 11 1 4 6 12 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Антверпен
 0:0 5 3 2 0 11 - 1 11
4.
Гент
 5 3 2 0 10 - 7 11
5.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 6 2 4 0 6 - 4 10
6.
Серкль Брюгге
 5 3 0 2 7 - 6 9
7.
Брюгге
 5 2 3 0 14 - 6 9
8.
Кортрейк
 6 2 2 2 7 - 8 8
9.
РВДМ 47
 6 2 2 2 7 - 10 8
10.
Мехелен
 5 2 1 2 6 - 3 7
11.
Сент-Трейден
 5 2 0 3 3 - 7 6
12.
АХ Лёвен
 5 1 2 2 7 - 6 5
13.
Стандард
 5 1 2 2 3 - 4 5
14.
Эйпен
 5 1 1 3 7 - 14 4
15.
Генк
 5 0 4 1 7 - 8 4
16.
Вестерло
 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Генк
 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Гент
 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Стандард
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Сент-Трейден
 5 1 4 0 8 - 7 7
7.
Брюгге
 6 2 1 3 9 - 6 7
8.
Антверпен
 0:0 6 1 4 1 6 - 4 7
9.
Серкль Брюгге
 5 2 0 3 5 - 5 6
10.
Эйпен
 6 2 0 4 7 - 12 6
11.
РВДМ 47
 5 1 2 2 5 - 11 5
12.
Мехелен
 5 1 1 3 5 - 9 4
13.
АХ Лёвен
 5 1 1 3 7 - 13 4
14.
Вестерло
 6 0 4 2 8 - 10 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 5 0 1 4 4 - 11 1
16.
Кортрейк
 5 0 0 5 2 - 14 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 8
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 7
Унион Сент-Жиллуаз Нильссон Хокан 6 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Генк Баа Кристофер 2 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 3
Стандард Nathan Ngoy 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 65'
      Ilay Camara сделал результативную передачу.
    • 65'
      Г О О О О Л - Да Сильва Флоран бьет в цель!
    • 51'
      Pathe Mboup получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч РВДМ 47 1:1 Вестерло онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     