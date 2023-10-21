Тур: 13. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Феснич Оратиу Главный судья: Ковач Иштван
0:1
Первый тайм: 44'
Ход матча
16'
0:1
26'
Владение мячом
12
Айоани
Михай
22
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
21
Боли
Кевин
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
23
Илиев
Пламен
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
19
Попа
Даньел
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
21 Боли КевинЗащитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Сали ЭнесНападающий
- Нападающий
-
11 Gustavo XXI
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Ману ЭлвисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
История личных встреч
Фарул Констанца
Университатя Клуж
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.86
1.17
Среднее время на гол
105
77
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2
1.14
Среднее время на гол
45
78
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.38
1.15
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
65
78
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|5 (4)
|0.42
|Вынэ Йонуц
|2
|0.17
|Будеску Константин
|2
|0.17
|Мунтяну Луис
|2
|0.17
|Мазилу Адриан
|1
|0.08
|Кырнац Николае
|1
|0.08
|Грамени Константин
|1
|0.08
|Крисиума Матеус
|1
|0.08
|Сали Энес
|1
|0.08
|Кики Давид
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Балута Тудор
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|7 (4)
|0.54
|Кипчу Александру
|3
|0.23
|Попа Даньел
|3
|0.23
|Митря Богдан
|2
|0.15
|Стойка Янис
|2
|0.15
|Кымпану Георге
|1
|0.08
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Robert Mihai Silaghi
|0
|0
|Dorinel Oancea
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|4
|0
|Ларие Йонуц
|3
|0
|Артян Андрей
|3
|0
|Кики Давид
|1
|1
|Будеску Константин
|2
|0
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|Георге Хаджи
|2
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|2
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Балута Тудор
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Грамени Константин
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Маринс Густаво
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бик Овидиу
|4
|0
|Нистор Дан
|3
|0
|Митря Богдан
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Димитров Радослав
|2
|0
|Кипчу Александру
|2
|0
|Вэтэжелу Богдан
|2
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Кымпану Георге
|0
|1
|Илиев Пламен
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Попа Даньел
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Университатя Клуж
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
6
Фарул Констанца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Университатя Клуж
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
4
3
Фарул Констанца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Университатя Клуж
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
4
36%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
2
33%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
4
57%
3
43%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
3
30%
2
20%
76-90
Забито
16
18
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
6%
2
11%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
19%
4
22%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
5
31%
7
39%
76-90
Пропущено
16
19
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
13%
2
11%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
5
31%
5
26%
31-45
4
25%
5
26%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
3
19%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2
Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0
Университатя Клуж
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Университатя Клуж - Сепси 1:0 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1
УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2
Результаты матчей
Фарул Констанца
Университатя Клуж
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
2:2
2 раза 17%
3:4
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
32
15
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
102
56
48
110
210
110
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|12
|8
|2
|2
|25 - 12
|26
|3.
|13
|6
|5
|2
|27 - 16
|23
|4.
|12
|6
|4
|2
|19 - 10
|22
|5.
|13
|4
|7
|2
|21 - 14
|19
|6.
|0:1
|12
|6
|0
|6
|16 - 17
|18
|7.
|1:0
|13
|4
|6
|3
|18 - 20
|18
|8.
|12
|3
|7
|2
|14 - 13
|16
|9.
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|10.
|12
|2
|8
|2
|10 - 10
|14
|11.
|12
|4
|1
|7
|20 - 23
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|13.
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|14.
|12
|2
|5
|5
|10 - 16
|11
|15.
|13
|2
|3
|8
|8 - 24
|9
|16.
|12
|0
|6
|6
|11 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|3.
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|14 - 8
|12
|6.
|7
|2
|4
|1
|10 - 10
|10
|7.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|15 - 16
|7
|12.
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|13.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|14.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|16.
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|2.
|1:0
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|3.
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|4.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|6.
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|8.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|9.
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|15.
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|7 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|7 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|5
|Динамо Бухарест
|Амзар Йонуц
|5
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|1 3