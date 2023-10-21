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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу Главный судья: Ковач Иштван
Фарул Констанца
1:1
Конец матча
Университатя Клуж
0'
0:1
16' Гол
Кымпану Георге
26' Желтая карточка
Мазилу Адриан
55' Желтая карточка
Попа Даньел
64' Желтая карточка
Кики Давид
1:1
66' Гол
Балута Тудор
71' Желтая карточка
Кипчу Александру
90'+5
12
Айоани
Михай
22
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
21
Боли
Кевин
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
6
Балута
Тудор
24
Грамени
Константин
26
Мазилу
Адриан
9
Мунтяну
Луис
10
Будеску
Константин
23
Илиев
Пламен
26
Dorinel
Oancea
25
Масоэро
Лукас
Габриэль
3
Митря
Богдан
27
Кипчу
Александру
4
Дукуре
Кевин
Гробры
94
Бик
Овидиу
28
Кымпану
Георге
10
Нистор
Дан
7
Стойка
Янис
19
Попа
Даньел
Фарул Констанца
Университатя Клуж

История личных встреч

Фарул Констанца
Университатя Клуж

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:0
С
2:0
ЛI
1:3
ЛI
2:1
ЛI
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ДА
1:2
ДА
0:0

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.86
1.17

Среднее время на гол

105
77

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2
1.14

Среднее время на гол

45
78

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.38
1.15

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

65
78

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 5 (4) 0.42
Будеску Константин 2 0.17
Вынэ Йонуц 2 0.17
Мунтяну Луис 2 0.17
Мазилу Адриан 1 0.08
Балута Тудор 1 0.08
Кырнац Николае 1 0.08
Грамени Константин 1 0.08
Крисиума Матеус 1 0.08
Сали Энес 1 0.08
Кики Давид 0 0
Боргнино Марко 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 7 (4) 0.54
Кипчу Александру 3 0.23
Попа Даньел 3 0.23
Митря Богдан 2 0.15
Стойка Янис 2 0.15
Кымпану Георге 1 0.08
Вэтэжелу Богдан 0 0
Robert Mihai Silaghi 0 0
Dorinel Oancea 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 4 0
Кики Давид 2 1
Ларие Йонуц 3 0
Артян Андрей 3 0
Будеску Константин 2 0
Вынэ Йонуц 2 0
Георге Хаджи 2 0
Дукуре Кевин Гробры 2 0
Неделку Драгош 1 0
Балута Тудор 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Грамени Константин 1 0
Вианна Фабио 1 0
Сырбу Дан 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Маринс Густаво 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бик Овидиу 4 0
Кипчу Александру 3 0
Нистор Дан 3 0
Митря Богдан 3 0
Мирон Джордже 3 0
Димитров Радослав 2 0
Вэтэжелу Богдан 2 0
Масоэро Лукас Габриэль 2 0
Попа Даньел 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Кымпану Георге 0 1
Илиев Пламен 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Пициан Андрей 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Университатя Клуж
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
7
Фарул Констанца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Университатя Клуж
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

4
3
Фарул Констанца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Университатя Клуж
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
1
10%
4
33%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
29%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
4
57%
3
43%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
3
30%
2
20%
76-90

Забито

17
19
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
6%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
3
18%
3
16%
61-75
5
29%
29%
7
37%
76-90

Пропущено

17
20
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
12%
2
10%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
5
29%
29%
5
25%
31-45
4
24%
5
25%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
3
18%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2
Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0
Университатя Клуж
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Университатя Клуж - Сепси 1:0 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1
УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2

Результаты матчей

Фарул Констанца
Университатя Клуж

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
5 раз 38%
2:2
2 раза 15%
3:4
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
2
5
7
1.5
4
9
1
11
2.5
2
11
1
11
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 9 2 1 25 - 11 29
2.
ЧФР Клуж
 12 8 2 2 25 - 12 26
3.
Рапид Бухарест
 13 6 5 2 27 - 16 23
4.
Университатя Крайова
 12 6 4 2 19 - 10 22
5.
Фарул Констанца
 12 6 1 5 17 - 17 19
6.
Германнштадт
 13 4 7 2 21 - 14 19
7.
Петролул Плоешти
 12 3 7 2 14 - 13 16
8.
Университатя Клуж
 13 3 7 3 18 - 21 16
9.
Политехника Яссы
 12 4 2 6 14 - 18 14
10.
Оцелул Галац
 12 2 8 2 10 - 10 14
11.
У Крайова 1948
 12 4 1 7 20 - 23 13
12.
Сепси
 12 3 3 6 11 - 16 12
13.
Волунтари
 12 3 3 6 15 - 23 12
14.
УТА Арад
 12 2 5 5 10 - 16 11
15.
Динамо Бухарест
 13 2 3 8 8 - 24 9
16.
Ботошани
 12 0 6 6 11 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Рапид Бухарест
 7 4 2 1 15 - 8 14
3.
Университатя Крайова
 5 4 1 0 11 - 2 13
4.
ФКСБ
 5 4 1 0 10 - 4 13
5.
Германнштадт
 7 3 3 1 14 - 8 12
6.
Фарул Констанца
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 10 - 10 10
8.
Сепси
 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
УТА Арад
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Волунтари
 6 2 1 3 8 - 11 7
11.
У Крайова 1948
 7 2 1 4 15 - 16 7
12.
Оцелул Галац
 7 1 4 2 5 - 7 7
13.
Политехника Яссы
 5 1 2 2 4 - 8 5
14.
Университатя Клуж
 6 1 2 3 6 - 11 5
15.
Динамо Бухарест
 7 1 2 4 3 - 10 5
16.
Ботошани
 6 0 4 2 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 7 5 1 1 15 - 7 16
2.
Университатя Клуж
 7 2 5 0 12 - 10 11
3.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 10 10
4.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 10 9
5.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 12 - 8 9
6.
Политехника Яссы
 7 3 0 4 10 - 10 9
7.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 8 - 8 9
8.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
9.
Германнштадт
 6 1 4 1 7 - 6 7
10.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Петролул Плоешти
 5 1 3 1 4 - 3 6
12.
Волунтари
 6 1 2 3 7 - 12 5
13.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 5 - 14 4
14.
Сепси
 7 1 1 5 5 - 9 4
15.
УТА Арад
 6 0 3 3 4 - 9 3
16.
Ботошани
 6 0 2 4 6 - 14 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 7 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 7 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 5
Динамо Бухарест Амзар Йонуц 5
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
ФКСБ Коман Флоринел 1 3
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