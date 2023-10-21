Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Луи Мунтяну не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тактическая замена. Луи Мунтяну уходит с поля и его заменяет Narek Grigoryan

Narek Grigoryan пробует нанести удар издали, но Пламен Илиев держит все под контролем

Narek Grigoryan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Университатя Клуж имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Дукуре Кевин Гробры выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

45' George Cimpanu ослабляет давление, выбив мяч.

45' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Будеску Константин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Кики Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Кипчу Александру не смог попасть в створ ударом издали

40' Нистор Дан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Нистор Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Dorinel Oancea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

38' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца в офсайде

36' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Оооо... вот это был удар! Луи Мунтяну должен был забить с этой позиции.

34' Луи Мунтяну оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Будеску Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Стойка Янис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Хорошую попытку сделал Балута Тудор . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

28' Команда Университатя Клуж довольна результатом к этому моменту.

28' Кики Давид наказан за толчок George Cimpanu

26' Мазилу Адриан получает желтую карточку за нырок

26' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Мазилу Адриан пробует нанести удар издали, но Пламен Илиев держит все под контролем

19' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Артян Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Луи Мунтяну нанес удар, но тот был заблокирован.

18' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

16' Mihai Aioani плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

16' Г О О О О Л - George Cimpanu забивает ударом с левой ноги!

16' George Cimpanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

16' George Cimpanu удалось забить из легкой позиции.

16' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

12' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Нистор Дан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' George Cimpanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Mihai Aioani из команды Фарул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Dorinel Oancea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Dorinel Oancea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Митря Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Мазилу Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца в офсайде

3' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

2' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть