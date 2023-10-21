35' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Германнштадт

31' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Alexandru Daniel Jipa оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Cristian Negut получил желтую карточку от судьи

25' Безумный фол. Cristian Negut грубо играет против соперника. Пострадал Омавоо Жозуэ

24' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Германнштадт

23' Cristian Costin оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Удар от ворот произведет Германнштадт

23' Илич Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

20' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Германнштадт

19' Г О О О О Л - Alexandru Daniel Jipa левой ногой классно пробил с лета.

18' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Германнштадт

14' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

13' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

12' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Альхассан Баба не смог попасть в створ ударом издали

10' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Г О О О О Л - Балауре Сильвиу правой ногой классно пробил с лета.

5' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Динамо Бухарест отменен из-за положения "вне игры".

3' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Динамо Бухарест

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Германнштадт начинает с центра поля