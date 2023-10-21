Тур: 13. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Бирсан Марсель
2:0
Первый тайм: 45'
0'
2' Undefined phrase: football_event_Goncalo Gregorio
1:0
5' ГолБалауре Сильвиу
2:0
19' ГолAlexandru Daniel Jipa
25' Желтая карточкаНегуц Кристиан
35' Желтая карточкаSota Mino
Ход матча
5'
1:0
19'
25'
35'
Владение мячом
17
Бутян
Михай
14
Sota
Mino
5
Лукао
II
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
30
Рошу
Нелуц
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Лукао IIЗащитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Гезали ЛаминНападающий
-
-
15 David Irimia
-
-
Главный тренер: Ovidiu Burca
История личных встреч
Германнштадт
Динамо Бухарест
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.4
Среднее время на гол
72
225
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.67
0.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
115
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|0.46
|Балауре Сильвиу
|4
|0.31
|Янку Габриэль
|2
|0.15
|Ороиан Александру
|1
|0.08
|Petru Dragos
|1
|0.08
|Alexandru Daniel Jipa
|1
|0.08
|Гэман Валеричэ
|1
|0.08
|Бейян Флориан
|1
|0.08
|Петреску Петришор
|1
|0.08
|Sota Mino
|1
|0.08
|Негуц Кристиан
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|3
|0.23
|Костин Кристиан
|1
|0.08
|Ларрусеа Горка
|1
|0.08
|Абдалла Хаким
|1
|0.08
|Dennis Politic
|1
|0.08
|Патрике Разван
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|2
|1
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Негуц Кристиан
|3
|0
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Альхассан Баба
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амзар Йонуц
|5
|0
|Рошу Нелуц
|4
|0
|Dennis Politic
|4
|0
|Моура Габриэл
|3
|0
|Бена Квентин
|3
|0
|Бани Андрей
|3
|0
|Буркэ Овидиу
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Ларрусеа Горка
|2
|0
|Патрике Разван
|1
|0
|Илич Кристиан
|1
|0
|Лукао II
|1
|0
|Гезали Ламин
|1
|0
|Омавоо Жозуэ
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Динамо Бухарест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
3
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Динамо Бухарест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
7
2
Германнштадт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Динамо Бухарест
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
12
5
Голы по времени матча
Забито
10
6
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
10%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
5
50%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Пропущено
8
9
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
4
50%
2
22%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Забито
17
8
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
2
12%
2
25%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
8
47%
1
13%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
18%
2
25%
76-90
Пропущено
14
20
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
2
10%
16-30
5
36%
5
25%
31-45
3
21%
4
20%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
0
0%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0
Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0
Динамо Бухарест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2
Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0
Результаты матчей
Германнштадт
Динамо Бухарест
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
34
42
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
24
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
66
111
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|25 - 11
|29
|2.
|12
|8
|2
|2
|25 - 12
|26
|3.
|13
|6
|5
|2
|27 - 16
|23
|4.
|12
|6
|4
|2
|19 - 10
|22
|5.
|2:0
|13
|4
|7
|2
|19 - 14
|19
|6.
|11
|6
|0
|5
|16 - 16
|18
|7.
|12
|3
|7
|2
|14 - 13
|16
|8.
|12
|3
|6
|3
|17 - 20
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|10.
|12
|2
|8
|2
|10 - 10
|14
|11.
|12
|4
|1
|7
|20 - 23
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|13.
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|14.
|12
|2
|5
|5
|10 - 16
|11
|15.
|0:2
|13
|2
|3
|8
|8 - 22
|9
|16.
|12
|0
|6
|6
|11 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|3.
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|5.
|2:0
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|6.
|7
|2
|4
|1
|10 - 10
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|15 - 16
|7
|12.
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|13.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|0:2
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|16.
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|2.
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|3.
|6
|2
|4
|0
|11 - 9
|10
|4.
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|6.
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|8.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|9.
|2:0
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|13.
|0:2
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|15.
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|7 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|7 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|5
|Динамо Бухарест
|Амзар Йонуц
|5
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|1 3