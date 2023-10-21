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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Германнштадт
2:0
Первый тайм: 45'
Динамо Бухарест
0'
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Goncalo Gregorio
1:0
5' Гол
Балауре Сильвиу
2:0
19' Гол
Alexandru Daniel Jipa
25' Желтая карточка
Негуц Кристиан
35' Желтая карточка
Sota Mino

Ход матча

2'
 
Goncalo Gregorio
5'
Балауре Сильвиу
1:0
19'
Alexandru Daniel Jipa
2:0
25'
Негуц Кристиан
 
33'
 
Dennis Politic
Ларрусеа Горка
35'
Sota Mino
 

Владение мячом

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Германнштадт
Ничья
Динамо Бухарест
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25
Кабуз
Каталин
17
Бутян
Михай
27
Гэман
Валеричэ
4
Стойка
Йонуц
2
Медина
Паоло
97
Alexandru
Daniel
Jipa
14
Sota
Mino
8
Альхассан
Баба
96
Балауре
Сильвиу
26
Негуц
Кристиан
30
Паращив
Даниэль
1
Голубович
Аднан
98
Костин
Кристиан
5
Лукао
II
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
30
Рошу
Нелуц
8
Ларрусеа
Горка
4
Бена
Квентин
16
Илич
Кристиан
7
Goncalo
Gregorio
19
Абдалла
Хаким
Германнштадт
Динамо Бухарест

История личных встреч

Германнштадт
Динамо Бухарест

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

История матчей

Л1ГБ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
3:0
Л1ГБ
0:0
Л1ГБ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.4

Среднее время на гол

72
225

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.67
0.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
115

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 6 (2) 0.46
Балауре Сильвиу 4 0.31
Янку Габриэль 2 0.15
Ороиан Александру 1 0.08
Petru Dragos 1 0.08
Alexandru Daniel Jipa 1 0.08
Гэман Валеричэ 1 0.08
Бейян Флориан 1 0.08
Петреску Петришор 1 0.08
Sota Mino 1 0.08
Негуц Кристиан 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 3 0.23
Костин Кристиан 1 0.08
Ларрусеа Горка 1 0.08
Абдалла Хаким 1 0.08
Dennis Politic 1 0.08
Патрике Разван 0 0
Илич Кристиан 0 0
Бани Андрей 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 2 1
Балауре Сильвиу 3 0
Негуц Кристиан 3 0
Ороиан Александру 3 0
Petru Dragos 3 0
Ciprian Biceanu 2 0
Альхассан Баба 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Янку Габриэль 1 0
Бейян Флориан 1 0
Летица Карло 1 0
Опрут Рауль 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Медина Паоло 1 0
Паращив Даниэль 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амзар Йонуц 5 0
Рошу Нелуц 4 0
Dennis Politic 4 0
Моура Габриэл 3 0
Бена Квентин 3 0
Бани Андрей 3 0
Буркэ Овидиу 2 0
Голубович Аднан 2 0
Ларрусеа Горка 2 0
Патрике Разван 1 0
Илич Кристиан 1 0
Лукао II 1 0
Гезали Ламин 1 0
Омавоо Жозуэ 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Andrei Florescu 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Динамо Бухарест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
3
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Динамо Бухарест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

7
2
Германнштадт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Динамо Бухарест
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

12
5

Голы по времени матча

Забито

10
6
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
10%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
5
50%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Пропущено

8
9
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
4
50%
2
22%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Забито

17
8
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
2
12%
2
25%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
8
47%
1
13%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
18%
2
25%
76-90

Пропущено

14
20
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
2
10%
16-30
5
36%
5
25%
31-45
3
21%
4
20%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
0
0%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0
Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0
Динамо Бухарест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2
Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0

Результаты матчей

Германнштадт
Динамо Бухарест

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
4
4
2
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
6
6
1.5
1
11
2
10
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 9 2 1 25 - 11 29
2.
ЧФР Клуж
 12 8 2 2 25 - 12 26
3.
Рапид Бухарест
 13 6 5 2 27 - 16 23
4.
Университатя Крайова
 12 6 4 2 19 - 10 22
5.
Германнштадт
 2:0 13 4 7 2 19 - 14 19
6.
Фарул Констанца
 11 6 0 5 16 - 16 18
7.
Петролул Плоешти
 12 3 7 2 14 - 13 16
8.
Университатя Клуж
 12 3 6 3 17 - 20 15
9.
Политехника Яссы
 12 4 2 6 14 - 18 14
10.
Оцелул Галац
 12 2 8 2 10 - 10 14
11.
У Крайова 1948
 12 4 1 7 20 - 23 13
12.
Сепси
 12 3 3 6 11 - 16 12
13.
Волунтари
 12 3 3 6 15 - 23 12
14.
УТА Арад
 12 2 5 5 10 - 16 11
15.
Динамо Бухарест
 0:2 13 2 3 8 8 - 22 9
16.
Ботошани
 12 0 6 6 11 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Рапид Бухарест
 7 4 2 1 15 - 8 14
3.
Университатя Крайова
 5 4 1 0 11 - 2 13
4.
ФКСБ
 5 4 1 0 10 - 4 13
5.
Германнштадт
 2:0 7 3 3 1 12 - 8 12
6.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 10 - 10 10
7.
Фарул Констанца
 5 3 0 2 9 - 6 9
8.
Сепси
 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
УТА Арад
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Волунтари
 6 2 1 3 8 - 11 7
11.
У Крайова 1948
 7 2 1 4 15 - 16 7
12.
Оцелул Галац
 7 1 4 2 5 - 7 7
13.
Политехника Яссы
 5 1 2 2 4 - 8 5
14.
Университатя Клуж
 6 1 2 3 6 - 11 5
15.
Динамо Бухарест
 0:2 7 1 2 4 3 - 10 5
16.
Ботошани
 6 0 4 2 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 7 5 1 1 15 - 7 16
2.
ЧФР Клуж
 6 3 1 2 13 - 10 10
3.
Университатя Клуж
 6 2 4 0 11 - 9 10
4.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 10 9
5.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 12 - 8 9
6.
Политехника Яссы
 7 3 0 4 10 - 10 9
7.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 8 - 8 9
8.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
9.
Германнштадт
 2:0 6 1 4 1 7 - 6 7
10.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Петролул Плоешти
 5 1 3 1 4 - 3 6
12.
Волунтари
 6 1 2 3 7 - 12 5
13.
Динамо Бухарест
 0:2 6 1 1 4 5 - 12 4
14.
Сепси
 7 1 1 5 5 - 9 4
15.
УТА Арад
 6 0 3 3 4 - 9 3
16.
Ботошани
 6 0 2 4 6 - 14 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 7 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 7 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
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Топ нарушителей
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    Германнштадт
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    Динамо Бухарест
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