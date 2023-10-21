Тур: 13. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Бирсан Марсель
4:0
Конец матча
0'
2' Undefined phrase: football_event_Goncalo Gregorio
1:0
5' ГолБалауре Сильвиу
2:0
19' ГолAlexandru Daniel Jipa
25' Желтая карточкаНегуц Кристиан
35' Желтая карточкаSota Mino
3:0
53' ГолБалауре Сильвиу
89' Желтая карточкаОмавоо Жозуэ
4:0
90' ГолАльхассан Баба
90'+4
Ход матча
5'
1:0
19'
25'
35'
53'
3:0
89'
90'
4:0
Владение мячом
17
Бутян
Михай
14
Sota
Mino
5
Лукао
II
28
Омавоо
Жозуэ
31
Амзар
Йонуц
30
Рошу
Нелуц
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Лукао IIЗащитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Гезали ЛаминНападающий
-
-
15 David Irimia
-
-
Главный тренер: Ovidiu Burca
История личных встреч
Германнштадт
Динамо Бухарест
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.4
Среднее время на гол
72
225
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.67
0.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
115
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|0.46
|Балауре Сильвиу
|5
|0.38
|Янку Габриэль
|2
|0.15
|Ороиан Александру
|1
|0.08
|Petru Dragos
|1
|0.08
|Alexandru Daniel Jipa
|1
|0.08
|Гэман Валеричэ
|1
|0.08
|Бейян Флориан
|1
|0.08
|Петреску Петришор
|1
|0.08
|Альхассан Баба
|1
|0.08
|Sota Mino
|1
|0.08
|Негуц Кристиан
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|3
|0.23
|Костин Кристиан
|1
|0.08
|Ларрусеа Горка
|1
|0.08
|Абдалла Хаким
|1
|0.08
|Dennis Politic
|1
|0.08
|Патрике Разван
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|3
|1
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Негуц Кристиан
|3
|0
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Альхассан Баба
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амзар Йонуц
|5
|0
|Рошу Нелуц
|4
|0
|Dennis Politic
|4
|0
|Моура Габриэл
|3
|0
|Бена Квентин
|3
|0
|Бани Андрей
|3
|0
|Буркэ Овидиу
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Ларрусеа Горка
|2
|0
|Омавоо Жозуэ
|2
|0
|Патрике Разван
|1
|0
|Илич Кристиан
|1
|0
|Лукао II
|1
|0
|Гезали Ламин
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Динамо Бухарест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
3
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Динамо Бухарест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
7
2
Германнштадт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Динамо Бухарест
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
12
5
Голы по времени матча
Забито
14
6
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
14%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
6
43%
1
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
2
33%
76-90
Пропущено
8
13
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
4
50%
2
15%
31-45
2
25%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Забито
21
8
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 7
3
14%
2
25%
1-15
2
10%
2
25%
16-30
2
10%
1
13%
31-45
9
43%
1
13%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
19%
2
25%
76-90
Пропущено
14
24
10 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
7%
1
4%
1-15
4
29%
3
13%
16-30
5
36%
5
21%
31-45
3
21%
5
21%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
0
0%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0
Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0
Динамо Бухарест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2
Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 Динамо Бухарест - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ФКСБ - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Залаэгерсег 0:1 Динамо Бухарест - Славен 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 4:2 Динамо Бухарест - Арджеш 6:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Стяуа Бухарест 3:0
Результаты матчей
Германнштадт
Динамо Бухарест
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
52
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
67
76
112
310
112
112
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|7 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|7 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|5
|Динамо Бухарест
|Амзар Йонуц
|5
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|1 3