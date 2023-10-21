Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

84' Удар от ворот произведет Германнштадт

84' Тактическая замена. Паращив Даниэль уходит с поля и его заменяет Рубен Фонсека

84' Гезали Ламин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Бани Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

77' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

76' Удар от ворот произведет Германнштадт

76' Гезали Ламин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Матч возобновлен

72' Тактическая замена. Ionut Stoica уходит с поля и его заменяет Бейян Флориан

72' Ionut Stoica на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Судья свистит. Гезали Ламин атаковал сзади соперника. Это Ionut Stoica заработал своей команде штрафной

70' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

65' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Паращив Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Goncalo Gregorio навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Бена Квентин нанес удар головой, но Catalin Cabuz спокойно отбил мяч.

53' Г О О О О Л - Балауре Сильвиу из команды Германнштадт забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

53' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Хорошую попытку сделал Янку Габриэль . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Балауре Сильвиу из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Абдалла Хаким наказан за толчок Ionut Stoica

47' Лукао II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Cristian Negut уходит с поля и его заменяет Янку Габриэль