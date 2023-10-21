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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Кортрейк
1:0
Первый тайм: 44'
Брюгге
0'
10' Желтая карточка
Миньоле Симон
16' Желтая карточка
Ветлесен Уго
1:0
36' Гол
Дэвис Айзек

Ход матча

10'
 
Миньоле Симон
16'
 
Ветлесен Уго
36'
Дэвис Айзек
(Энен Давид)
1:0
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Кортрейк
Ничья
Брюгге
9.00
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Все Коэффициенты
1
Tom
Vandenberghe
4
Мампасси
Марк
Рене
44
Сильва
Жоао
16
Кана
Марко
54
Оджо
Шейи
27
Сиссако
Абдулайе
15
Малинов
Кристиян
77
Энен
Давид
20
Авенатти
Фелипе
99
Эль-Идрисси
Мунем
39
Дэвис
Айзек
22
Миньоле
Симон
17
Бушанан
Тажон
44
Мехеле
Брэндон
58
Спилеерс
Йорне
55
Кюйпер
Максим
15
Рафаэль
Онедика
10
Ветлесен
Уго
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
32
Нуса
Антонио
99
Родригеш
Тьяго
Кортрейк
3-5-2
Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Кортрейк
Брюгге

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
72.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

30 матчей

26.7%
13.3%
60%
8 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
6 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

16.7%
40%
43.3%
5 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
2:0
ТМК
0:1
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ПДА
3:0
ПДА
0:0
ПДА
3:0
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ЛП
5:1
ЛП
2:1
ЛП
1:4
ЛП
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
КБ
0:3
ЛЖ
5:0
ЛЖ
3:1
КБ
1:0
ЛЖ
4:1
ТМС
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

23
8

Голов в среднем за матч

1.44
0.57

Среднее время на гол

62
157

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

2.29
1.25

Среднее время на гол

39
72

Всего голов

55
28

Голов в среднем за матч

1.83
0.93

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

49
96

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Айзек 3 0.27
Dion De Neve 2 0.18
Abdelkahar Kadri 2 0.18
Авенатти Фелипе 2 (1) 0.18
Бруно Массимо 0 0
Оджо Шейи 0 0
Энен Давид 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 7 (1) 0.64
Родригеш Тьяго 4 (1) 0.36
Синкернагель Филип 3 0.27
Ванакен Ханс 2 0.18
Нуса Антонио 2 0.18
Бушанан Тажон 2 0.18
Мехеле Брэндон 1 0.09
Ютгла Ферран 1 0.09
Кюйпер Максим 0 0
Саббе Кириани 0 0
Нильсен Каспер 0 0
Спилеерс Йорне 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nayel Mehssatou 5 0
Авенатти Фелипе 2 1
Кана Марко 1 1
Сильва Жоао 2 0
Малинов Кристиян 2 0
Эль-Идрисси Мунем 2 0
Аудоор Линнт 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Бруно Массимо 1 0
Сиссако Абдулайе 1 0
Радованович Александар 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Мампасси Марк Рене 1 0
Abdelkahar Kadri 1 0
Lars Montegnies 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюйпер Максим 1 1
Сков-Ольсен Андреас 2 0
Баланта Эдер 2 0
Ветлесен Уго 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Одои Денис 1 0
Миньоле Симон 1 0
Ванакен Ханс 1 0
Нильсен Каспер 1 0
Мехеле Брэндон 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ютгла Ферран 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
3
Кортрейк
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

0
13
Кортрейк
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Брюгге
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

4
16

Голы по времени матча

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Пропущено

8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Забито

4
13
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
2
50%
1
8%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
25%
3
23%
76-90

Пропущено

12
7
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
5
42%
3
43%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

10
22
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
2
20%
2
9%
1-15
3
30%
4
18%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
20%
2
9%
46-60
1
10%
7
32%
61-75
2
20%
4
18%
76-90

Пропущено

20
12
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
5%
2
17%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
5
25%
4
33%
31-45
6
30%
1
8%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
3
15%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2
АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4 КРК Харелбеке - Кортрейк 2:6 ФК Вервик - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Антверпен - Кортрейк 1:0
Брюгге
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1
Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2

Результаты матчей

Кортрейк
Брюгге

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
4:2
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
4
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
1
7 раз 70%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
7
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 8 1 2 26 - 13 25
2.
Андерлехт
 10 6 3 1 16 - 10 21
3.
Гент
 10 5 5 0 16 - 10 20
4.
Антверпен
 10 4 5 1 17 - 5 17
5.
Брюгге
 0:1 11 4 4 3 23 - 12 16
6.
Серкль Брюгге
 10 5 0 5 12 - 11 15
7.
Генк
 10 3 6 1 16 - 10 15
8.
Стандард
 10 3 4 3 10 - 9 13
9.
Сент-Трейден
 10 3 4 3 11 - 14 13
10.
РВДМ 47
 10 3 3 4 11 - 20 12
11.
Мехелен
 10 3 2 5 11 - 12 11
12.
Спортинг Шарлеруа
 10 2 4 4 10 - 15 10
13.
Эйпен
 11 3 1 7 14 - 26 10
14.
АХ Лёвен
 10 2 3 5 14 - 19 9
15.
Кортрейк
 1:0 11 2 2 7 9 - 22 8
16.
Вестерло
 10 1 3 6 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Антверпен
 5 3 2 0 11 - 1 11
4.
Гент
 5 3 2 0 10 - 7 11
5.
Серкль Брюгге
 5 3 0 2 7 - 6 9
6.
Брюгге
 0:1 5 2 3 0 14 - 6 9
7.
Спортинг Шарлеруа
 5 2 3 0 6 - 4 9
8.
Кортрейк
 1:0 6 2 2 2 7 - 8 8
9.
Мехелен
 5 2 1 2 6 - 3 7
10.
РВДМ 47
 5 2 1 2 6 - 9 7
11.
Сент-Трейден
 5 2 0 3 3 - 7 6
12.
АХ Лёвен
 5 1 2 2 7 - 6 5
13.
Стандард
 5 1 2 2 3 - 4 5
14.
Эйпен
 5 1 1 3 7 - 14 4
15.
Генк
 5 0 4 1 7 - 8 4
16.
Вестерло
 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Генк
 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Гент
 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Стандард
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Сент-Трейден
 5 1 4 0 8 - 7 7
7.
Брюгге
 0:1 6 2 1 3 9 - 6 7
8.
Серкль Брюгге
 5 2 0 3 5 - 5 6
9.
Антверпен
 5 1 3 1 6 - 4 6
10.
Эйпен
 6 2 0 4 7 - 12 6
11.
РВДМ 47
 5 1 2 2 5 - 11 5
12.
Мехелен
 5 1 1 3 5 - 9 4
13.
АХ Лёвен
 5 1 1 3 7 - 13 4
14.
Вестерло
 5 0 3 2 7 - 9 3
15.
Спортинг Шарлеруа
 5 0 1 4 4 - 11 1
16.
Кортрейк
 1:0 5 0 0 5 2 - 14 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 8
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 7
Унион Сент-Жиллуаз Нильссон Хокан 6 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Генк Баа Кристофер 2 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 3
Стандард Nathan Ngoy 1 3
Весь список
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