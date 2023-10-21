Тур: 11. Стадион: Гульденспоренстадион.
Ход матча
10'
16'
36'
1:0
44
Сильва
Жоао
16
Кана
Марко
54
Оджо
Шейи
77
Энен
Давид
39
Дэвис
Айзек
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
32
Нуса
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
16 Кана МаркоЗащитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Энен ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Дэвис АйзекНападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
-
11 Dion De Neve
-
-
76 Djibi Seck
-
Главный тренер: Глен де Боек
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
32 Нуса АнтониоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Мейер Бьорн
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кортрейк
Брюгге
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
72.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
30 матчей
26.7%
13.3%
60%
8 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
6 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
16.7%
40%
43.3%
5 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
8
Голов в среднем за матч
1.44
0.57
Среднее время на гол
62
157
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
2.29
1.25
Среднее время на гол
39
72
Всего голов
55
28
Голов в среднем за матч
1.83
0.93
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
49
96
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|3
|0.27
|Dion De Neve
|2
|0.18
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.18
|Авенатти Фелипе
|2 (1)
|0.18
|Бруно Массимо
|0
|0
|Оджо Шейи
|0
|0
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (1)
|0.64
|Родригеш Тьяго
|4 (1)
|0.36
|Синкернагель Филип
|3
|0.27
|Ванакен Ханс
|2
|0.18
|Нуса Антонио
|2
|0.18
|Бушанан Тажон
|2
|0.18
|Мехеле Брэндон
|1
|0.09
|Ютгла Ферран
|1
|0.09
|Кюйпер Максим
|0
|0
|Саббе Кириани
|0
|0
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nayel Mehssatou
|5
|0
|Авенатти Фелипе
|2
|1
|Кана Марко
|1
|1
|Сильва Жоао
|2
|0
|Малинов Кристиян
|2
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Бруно Массимо
|1
|0
|Сиссако Абдулайе
|1
|0
|Радованович Александар
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Мампасси Марк Рене
|1
|0
|Abdelkahar Kadri
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюйпер Максим
|1
|1
|Сков-Ольсен Андреас
|2
|0
|Баланта Эдер
|2
|0
|Ветлесен Уго
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Одои Денис
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Ванакен Ханс
|1
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
3
Кортрейк
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
0
13
Кортрейк
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Брюгге
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
4
16
Голы по времени матча
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Пропущено
8
5
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Забито
4
13
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
2
50%
1
8%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
25%
3
23%
76-90
Пропущено
12
7
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
5
42%
3
43%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
10
22
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
2
20%
2
9%
1-15
3
30%
4
18%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
20%
2
9%
46-60
1
10%
7
32%
61-75
2
20%
4
18%
76-90
Пропущено
20
12
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
5%
2
17%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
5
25%
4
33%
31-45
6
30%
1
8%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
3
15%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2
АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4 КРК Харелбеке - Кортрейк 2:6 ФК Вервик - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Антверпен - Кортрейк 1:0
Брюгге
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1
Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2
Результаты матчей
Кортрейк
Брюгге
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
4:2
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
4
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
1
7 раз 70%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
7
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
37
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|26 - 13
|25
|2.
|10
|6
|3
|1
|16 - 10
|21
|3.
|10
|5
|5
|0
|16 - 10
|20
|4.
|10
|4
|5
|1
|17 - 5
|17
|5.
|0:1
|11
|4
|4
|3
|23 - 12
|16
|6.
|10
|5
|0
|5
|12 - 11
|15
|7.
|10
|3
|6
|1
|16 - 10
|15
|8.
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|9.
|10
|3
|4
|3
|11 - 14
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|11 - 20
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|13.
|11
|3
|1
|7
|14 - 26
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|14 - 19
|9
|15.
|1:0
|11
|2
|2
|7
|9 - 22
|8
|16.
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|4.
|5
|3
|2
|0
|10 - 7
|11
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|6.
|0:1
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|7.
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 3
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|15.
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|7.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 6
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|9.
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|14.
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|16.
|1:0
|5
|0
|0
|5
|2 - 14
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|8
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|7
|Унион Сент-Жиллуаз
|Нильссон Хокан
|6 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 3
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 3