Тур: 11. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
3:2
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаКнежевич Стефан
1:0
50' ГолNikola Stulic
1:1
56' ГолЭккеленкамп Юрген
60' Желтая карточкаИлаймахаритра Марко
2:1
65' ПенальтиИлаймахаритра Марко
2:2
77' ГолИленикена Джордж
87' Желтая карточкаБаликвиша Мишель-Анже
3:2
88' ПенальтиИлаймахаритра Марко
90' Желтая карточкаАлдервейрельд Тоби
90'+9
Ход матча
15'
50'
1:0
56'
65'
77'
2:2
88'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Коффи
Херве
25
Марк
Дамьен
29
Рогель
Жан
34
Батай
Йелле
11
Муйя
Арбнор
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Защитник
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муйя АрбнорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббаг Одай
|3
|0.27
|Илаймахаритра Марко
|3 (3)
|0.27
|Драгснес Ветле
|2
|0.18
|Гуагон Парфэйт
|2
|0.18
|Мбенза Исаак
|1
|0.09
|Андреу Стелиос
|1
|0.09
|Nikola Stulic
|1
|0.09
|Зоргане Адем
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|5
|0.45
|Муйя Арбнор
|3
|0.27
|Эккеленкамп Юрген
|2
|0.18
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0.09
|Вермирен Артур
|1
|0.09
|Керк Джирано
|1
|0.09
|Батай Йелле
|1
|0.09
|Винс Сэмюэл
|1
|0.09
|Иленикена Джордж
|1
|0.09
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Ондрейка Якоб
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
Карточки
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|4
|1
|Багер Йонас
|3
|0
|Хейманс Дан
|3
|0
|Андреу Стелиос
|3
|0
|Марк Дамьен
|2
|0
|Кнежевич Стефан
|2
|0
|Зоргане Адем
|2
|0
|Nikola Stulic
|0
|1
|Мбенза Исаак
|1
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|2
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Кулибали Сумайла
|1
|0
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Антверпен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
3
Спортинг Шарлеруа
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
0
8
Спортинг Шарлеруа
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Антверпен
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
3
11
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
67%
1
17%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
50%
76-90
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
25%
2
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
11
4
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
9%
1
25%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
5
45%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
2
20%
3
21%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
4
40%
2
14%
76-90
Пропущено
15
8
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
7%
2
25%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
5
33%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
6
40%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(10 матчей)
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 поражения
Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2
Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1
Антверпен
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0
Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1 Антверпен - Герта 1:0 Антверпен - АЕК 0:3 Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1 Генк - Антверпен 2:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
Антверпен
Точный счет
1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Спортинг Шарлеруа
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
28
46
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|8
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|7
|Унион Сент-Жиллуаз
|Нильссон Хокан
|6 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 4
|Генк
|Баа Кристофер
|2 2
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 3