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  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
3:2
Конец матча
Антверпен
0'
15' Желтая карточка
Кнежевич Стефан
1:0
50' Гол
Nikola Stulic
1:1
56' Гол
Эккеленкамп Юрген
60' Желтая карточка
Илаймахаритра Марко
2:1
65' Пенальти
Илаймахаритра Марко
2:2
77' Гол
Иленикена Джордж
87' Желтая карточка
Баликвиша Мишель-Анже
3:2
88' Пенальти
Илаймахаритра Марко
90' Желтая карточка
Алдервейрельд Тоби
90'+9
16
Коффи
Херве
3
Кнежевич
Стефан
25
Марк
Дамьен
21
Андреу
Стелиос
29
Рогель
Жан
7
Мбенза
Исаак
44
Мориока
Риота
15
Драгснес
Ветле
8
Гуагон
Парфэйт
26
Илаймахаритра
Марко
19
Nikola
Stulic
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
44
Кулибали
Сумайла
5
Вейндал
Оуэн
48
Вермирен
Артур
24
Эккеленкамп
Юрген
27
Кейта
Мандела
11
Муйя
Арбнор
18
Янссен
Винсент
10
Баликвиша
Мишель-Анже
Спортинг Шарлеруа
3-4-2-1
Антверпен
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббаг Одай 3 0.27
Илаймахаритра Марко 3 (3) 0.27
Драгснес Ветле 2 0.18
Гуагон Парфэйт 2 0.18
Мбенза Исаак 1 0.09
Андреу Стелиос 1 0.09
Nikola Stulic 1 0.09
Зоргане Адем 0 0
Рогель Жан 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 5 0.45
Муйя Арбнор 3 0.27
Эккеленкамп Юрген 2 0.18
Баликвиша Мишель-Анже 1 0.09
Вермирен Артур 1 0.09
Керк Джирано 1 0.09
Батай Йелле 1 0.09
Винс Сэмюэл 1 0.09
Иленикена Джордж 1 0.09
Алдервейрельд Тоби 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Ондрейка Якоб 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Кейта Мандела 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 4 1
Багер Йонас 3 0
Хейманс Дан 3 0
Андреу Стелиос 3 0
Марк Дамьен 2 0
Кнежевич Стефан 2 0
Зоргане Адем 2 0
Nikola Stulic 0 1
Мбенза Исаак 1 0
Драгснес Ветле 1 0
Рогель Жан 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 2 0
Баликвиша Мишель-Анже 2 0
Вермирен Артур 2 0
Кулибали Сумайла 1 0
Алдервейрельд Тоби 1 0
Керк Джирано 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Муйя Арбнор 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Антверпен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
3
Спортинг Шарлеруа
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

0
8
Спортинг Шарлеруа
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Антверпен
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
67%
1
17%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
50%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
25%
2
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

11
4
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
9%
1
25%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
5
45%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
2
20%
3
21%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
4
40%
2
14%
76-90

Пропущено

15
8
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
7%
2
25%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
5
33%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
6
40%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(10 матчей)
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 поражения
Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2
Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1
Антверпен
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0
Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1 Антверпен - Герта 1:0 Антверпен - АЕК 0:3 Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1 Генк - Антверпен 2:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
Антверпен

Точный счет

1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 11 8 1 2 26 - 13 25
2.
Андерлехт
 10 6 3 1 16 - 10 21
3.
Гент
 10 5 5 0 16 - 10 20
4.
Антверпен
 11 4 5 2 19 - 8 17
5.
Брюгге
 11 4 4 3 23 - 12 16
6.
Серкль Брюгге
 10 5 0 5 12 - 11 15
7.
Генк
 10 3 6 1 16 - 10 15
8.
Стандард
 10 3 4 3 10 - 9 13
9.
Сент-Трейден
 10 3 4 3 11 - 14 13
10.
Спортинг Шарлеруа
 11 3 4 4 13 - 17 13
11.
РВДМ 47
 11 3 4 4 12 - 21 13
12.
Мехелен
 10 3 2 5 11 - 12 11
13.
Эйпен
 11 3 1 7 14 - 26 10
14.
АХ Лёвен
 10 2 3 5 14 - 19 9
15.
Кортрейк
 11 2 2 7 9 - 22 8
16.
Вестерло
 11 1 4 6 12 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 3 0 9 - 6 12
4.
Антверпен
 5 3 2 0 11 - 1 11
5.
Гент
 5 3 2 0 10 - 7 11
6.
Серкль Брюгге
 5 3 0 2 7 - 6 9
7.
Брюгге
 5 2 3 0 14 - 6 9
8.
Кортрейк
 6 2 2 2 7 - 8 8
9.
РВДМ 47
 6 2 2 2 7 - 10 8
10.
Мехелен
 5 2 1 2 6 - 3 7
11.
Сент-Трейден
 5 2 0 3 3 - 7 6
12.
АХ Лёвен
 5 1 2 2 7 - 6 5
13.
Стандард
 5 1 2 2 3 - 4 5
14.
Эйпен
 5 1 1 3 7 - 14 4
15.
Генк
 5 0 4 1 7 - 8 4
16.
Вестерло
 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Генк
 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Гент
 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Стандард
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Сент-Трейден
 5 1 4 0 8 - 7 7
7.
Брюгге
 6 2 1 3 9 - 6 7
8.
Серкль Брюгге
 5 2 0 3 5 - 5 6
9.
Эйпен
 6 2 0 4 7 - 12 6
10.
Антверпен
 6 1 3 2 8 - 7 6
11.
РВДМ 47
 5 1 2 2 5 - 11 5
12.
Мехелен
 5 1 1 3 5 - 9 4
13.
АХ Лёвен
 5 1 1 3 7 - 13 4
14.
Вестерло
 6 0 4 2 8 - 10 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 5 0 1 4 4 - 11 1
16.
Кортрейк
 5 0 0 5 2 - 14 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 8
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 7
Унион Сент-Жиллуаз Нильссон Хокан 6 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 4
Генк Баа Кристофер 2 2
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Стандард Nathan Ngoy 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Г О О О О Л - Nikola Stulic бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Кейта Мандела уходит с поля. Керк Джирано выходит вместо него
    • 16'
      Кнежевич Стефан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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