Тур: 9. Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Нихуйс Бас
Ход матча
7'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ганцко
Давид
20
Виффер
Матс
19
Минте
Янкуба
14
Пайшао
Игор
1
Ром
Элой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
-
19 Минте ЯнкубаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лопес МаркосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сейер ЛеоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
56 Эгбринг МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Алтена ЙордиПолузащитник
-
10 Хамулич СаидНападающий
-
55 Tom Bramel
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фейеноорд
Витесс
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед
32 матча
46.9%
28.1%
25%
15 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
14 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.3%
34.4%
34.3%
10 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.56
1.25
Среднее время на гол
57
72
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
0.94
0.88
Среднее время на гол
96
102
Всего голов
40
34
Голов в среднем за матч
1.25
1.06
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
72
84
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|14 (1)
|1.56
|Пайшао Игор
|4
|0.44
|Стенгс Келвин
|3
|0.33
|Минте Янкуба
|3
|0.33
|Виффер Матс
|2
|0.22
|Тимбер Квинтен
|1
|0.11
|Лингр Ондржей
|1
|0.11
|Иванушец Лука
|1
|0.11
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.11
|Уэда Аясэ
|1
|0.11
|Сейер Лео
|1
|0.11
|Хартман Квилиндси
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|3
|0.33
|Ороз Алоис
|1
|0.11
|Манхуф Миллион
|1
|0.11
|Тилеманс Матейс
|1
|0.11
|Козловски Кацпер
|0
|0
|Исима-Мирен Николя
|0
|0
|Пинту Мика
|0
|0
|Аркус Карлан
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0
|Ниукоп Барт
|0
|1
|Ганцко Давид
|1
|0
|Пайшао Игор
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аркус Карлан
|3
|0
|Козловски Кацпер
|3
|0
|Хендрикс Рамон
|2
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Ван Гинкел Марко
|1
|0
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Мёленстен Мелле
|1
|0
|Ороз Алоис
|1
|0
|Бутра Амин
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
|Тилеманс Матейс
|1
|0
|Хамулич Саид
|1
|0
|Де Регт Гиан
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Витесс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
0
Фейеноорд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Витесс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
13
0
Фейеноорд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Витесс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
13
0
Голы по времени матча
Забито
15
5
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
3
20%
1
20%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
3
60%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
13
1
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
100%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
28
6
13 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
5
18%
1
17%
1-15
6
21%
1
17%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
6
21%
1
17%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
5
18%
3
50%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
33%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4
Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1 Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0
Витесс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Витесс - АСЕК Кудугу 1:1 Мажестик - Витесс 1:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 2:1
Раимо - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 Твенте - Витесс 1:0 Витесс - Дуанес 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 КУЗАФ - Витесс 2:2 Витесс - Валвейк 0:2 Витесс - Этуаль Филант 0:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Кадиого - Витесс 0:0 Витесс - ПСВ 1:3 Волендам - Витесс 1:2 Хетафе - Витесс 4:1 Витесс - Патро Эйсден 2:2 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Штутгарт - Витесс 2:1
Результаты матчей
Фейеноорд
Витесс
Точный счет
6:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
6
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
6:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
6
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
Витесс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
31
22
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
71
26
53
17
44
35
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|30 - 3
|27
|2.
|1:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 4
|25
|3.
|1:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|32 - 6
|23
|4.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|17 - 4
|21
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 15
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 11
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 17
|11
|9.
|1:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 18
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 18
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 17
|9
|12.
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|14.
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 12
|7
|15.
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 19
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 2
|15
|2.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 3
|13
|3.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 11
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 10
|3
|16.
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|17.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 1
|12
|2.
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|16 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|14.
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|14 (3)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (5)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5 (1)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|4 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|4
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 2
|Валвейк
|Мейерс Арон
|3