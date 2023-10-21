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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
Фейеноорд
1:0
Первый тайм: 27'
Витесс
0'
1:0
7' Гол
Стенгс Келвин

Ход матча

7'
Стенгс Келвин
(Тимбер Квинтен)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Витесс
1.13
9.00
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37.00
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Все Коэффициенты
1
Бейло
Юстин
2
Ниукоп
Барт
4
Гертрейда
Лютсхарел
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
8
Тимбер
Квинтен
20
Виффер
Матс
19
Минте
Янкуба
10
Стенгс
Келвин
14
Пайшао
Игор
29
Хименес
Сантьяго
Томас
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
6
Ороз
Алоис
29
Исима-Мирен
Николя
15
Хендрикс
Рамон
21
Тилеманс
Матейс
20
Мёленстен
Мелле
42
Манхуф
Миллион
8
Ван
Гинкел
Марко
17
Козловски
Кацпер
9
Перссон
Йоэль
Фейеноорд
4-2-3-1
Витесс
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
Витесс

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед

32 матча

46.9%
28.1%
25%
15 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
14 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.3%
34.4%
34.3%
10 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

Э
0:1
Э
2:5
Э
0:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:0
С
1:1
Э
0:2
К
2:0
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
1:4
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
0:4
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:1
Э
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.56
1.25

Среднее время на гол

57
72

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

0.94
0.88

Среднее время на гол

96
102

Всего голов

40
34

Голов в среднем за матч

1.25
1.06

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

72
84

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 14 (1) 1.56
Пайшао Игор 4 0.44
Стенгс Келвин 3 0.33
Минте Янкуба 3 0.33
Виффер Матс 2 0.22
Тимбер Квинтен 1 0.11
Лингр Ондржей 1 0.11
Иванушец Лука 1 0.11
Гертрейда Лютсхарел 1 0.11
Уэда Аясэ 1 0.11
Сейер Лео 1 0.11
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Ганцко Давид 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 3 0.33
Ороз Алоис 1 0.11
Манхуф Миллион 1 0.11
Тилеманс Матейс 1 0.11
Козловски Кацпер 0 0
Исима-Мирен Николя 0 0
Пинту Мика 0 0
Аркус Карлан 0 0
Хамулич Саид 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велленройтер Тимон 2 0
Хименес Сантьяго Томас 2 0
Ниукоп Барт 0 1
Ганцко Давид 1 0
Пайшао Игор 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аркус Карлан 3 0
Козловски Кацпер 3 0
Хендрикс Рамон 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ван Гинкел Марко 1 0
Исима-Мирен Николя 1 0
Пинту Мика 1 0
Мёленстен Мелле 1 0
Ороз Алоис 1 0
Бутра Амин 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Тилеманс Матейс 1 0
Хамулич Саид 1 0
Де Регт Гиан 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Витесс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0
Фейеноорд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Витесс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

13
0
Фейеноорд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Витесс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

13
0

Голы по времени матча

Забито

15
5
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
3
20%
1
20%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
3
60%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

13
1
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
100%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

28
6
13 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
5
18%
1
17%
1-15
6
21%
1
17%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
6
21%
1
17%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
5
18%
3
50%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
33%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4
Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1 Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0
Витесс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Витесс - АСЕК Кудугу 1:1 Мажестик - Витесс 1:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 2:1
Раимо - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 Твенте - Витесс 1:0 Витесс - Дуанес 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 КУЗАФ - Витесс 2:2 Витесс - Валвейк 0:2 Витесс - Этуаль Филант 0:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Кадиого - Витесс 0:0 Витесс - ПСВ 1:3 Волендам - Витесс 1:2 Хетафе - Витесс 4:1 Витесс - Патро Эйсден 2:2 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Штутгарт - Витесс 2:1

Результаты матчей

Фейеноорд
Витесс

Точный счет

6:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

6
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

6:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
6
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
3
1
1.5
3
1
2.5
2
2
3.5
2
2
4.5
2
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
3
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
7
1
1.5
2
6
5
3
2.5
1
7
4
4
3.5
3
5
4.5
2
6
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 30 - 3 27
2.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 9 8 1 0 23 - 4 25
3.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 9 7 2 0 32 - 6 23
4.
Твенте
 Заявка 8 7 0 1 17 - 4 21
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 17 - 15 13
6.
Эксельсиор
 Заявка 8 3 4 1 14 - 11 13
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Хераклес
 Заявка 8 3 2 3 12 - 17 11
9.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 9 3 1 5 8 - 18 10
10.
Валвейк
 Заявка 8 3 0 5 9 - 18 9
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 2 3 4 8 - 17 9
12.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
14.
Витесс
 0:1 Заявка 9 2 1 6 6 - 12 7
15.
Херенвен
 0:1 Заявка 9 2 1 6 10 - 19 7
16.
Аякс
 Заявка 6 1 2 3 11 - 17 5
17.
Волендам
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
18.
Утрехт
 Заявка 8 1 0 7 4 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
2.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 5 4 1 0 16 - 3 13
3.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
5.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Хераклес
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Валвейк
 Заявка 4 2 0 2 6 - 11 6
9.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
12.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Херенвен
 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Аякс
 Заявка 3 1 0 2 5 - 10 3
16.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17.
Витесс
 0:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 4 3 1 0 16 - 3 10
4.
Твенте
 Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
5.
Эксельсиор
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Витесс
 0:1 Заявка 5 2 0 3 5 - 5 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Валвейк
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Херенвен
 0:1 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
13.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
14.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 4 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 14 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 7 (5)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5 (1)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 4 (2)
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Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Валвейк Мейерс Арон 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 21'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Фейеноорд: 56%, Витесс: 44%.
    • 20'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Аркус Карлан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Минте Янкуба из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 18'
      Ром Элой из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Пайшао Игор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Тилеманс Матейс ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фейеноорд
    Ничья
    Витесс
    1.13
    9.00
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    37.00
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