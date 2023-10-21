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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
Фейеноорд
4:0
Конец матча
Витесс
0'
1:0
7' Гол
Стенгс Келвин
28' Желтая карточка
Ороз Алоис
2:0
37' Гол
Хименес Сантьяго Томас
3:0
49' Гол
Гертрейда Лютсхарел
4:0
85' Гол
Миламбо Антони
90'+5

Ход матча

7'
Стенгс Келвин
(Тимбер Квинтен)
1:0
28'
 
Ороз Алоис
30'
 
Корнелисс Энцо
Козловски Кацпер
37'
Хименес Сантьяго Томас
(Стенгс Келвин)
2:0
49'
Гертрейда Лютсхарел
(Хименес Сантьяго Томас)
3:0
66'
Уэда Аясэ
Хименес Сантьяго Томас
 
66'
Пайшао Игор
Стенгс Келвин
 
66'
Зерруки Рамиз
Сейер Лео
 
74'
 
Хамулич Саид
Перссон Йоэль
74'
 
Домджони Тони
Тилеманс Матейс
74'
Джаханбахш Алиреза
Минте Янкуба
 
80'
Миламбо Антони
Ниукоп Барт
 
85'
Миламбо Антони
(Сейер Лео)
4:0
85'
 
Эгбринг Матс
Аркус Карлан
86'
 
Де Регт Гиан
Манхуф Миллион

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 225 Количество передач 192
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Бейло
Юстин
2
Ниукоп
Барт
4
Гертрейда
Лютсхарел
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
8
Тимбер
Квинтен
20
Виффер
Матс
19
Минте
Янкуба
10
Стенгс
Келвин
14
Пайшао
Игор
29
Хименес
Сантьяго
Томас
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
6
Ороз
Алоис
29
Исима-Мирен
Николя
15
Хендрикс
Рамон
21
Тилеманс
Матейс
20
Мёленстен
Мелле
42
Манхуф
Миллион
8
Ван
Гинкел
Марко
17
Козловски
Кацпер
9
Перссон
Йоэль
Фейеноорд
4-2-3-1
Витесс
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
Витесс

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед

32 матча

46.9%
28.1%
25%
15 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
14 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.3%
34.4%
34.3%
10 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

Э
0:1
Э
2:5
Э
0:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:0
С
1:1
Э
0:2
К
2:0
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
1:4
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
0:4
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:1
Э
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.56
1.25

Среднее время на гол

57
72

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

0.94
0.88

Среднее время на гол

96
102

Всего голов

40
34

Голов в среднем за матч

1.25
1.06

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

72
84

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 15 (1) 1.67
Пайшао Игор 4 0.44
Стенгс Келвин 3 0.33
Минте Янкуба 3 0.33
Гертрейда Лютсхарел 2 0.22
Виффер Матс 2 0.22
Тимбер Квинтен 1 0.11
Лингр Ондржей 1 0.11
Иванушец Лука 1 0.11
Сейер Лео 1 0.11
Уэда Аясэ 1 0.11
Миламбо Антони 1 0.11
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Ганцко Давид 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 3 0.33
Ороз Алоис 1 0.11
Манхуф Миллион 1 0.11
Тилеманс Матейс 1 0.11
Козловски Кацпер 0 0
Исима-Мирен Николя 0 0
Пинту Мика 0 0
Аркус Карлан 0 0
Хамулич Саид 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велленройтер Тимон 2 0
Хименес Сантьяго Томас 2 0
Ниукоп Барт 0 1
Ганцко Давид 1 0
Пайшао Игор 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аркус Карлан 3 0
Козловски Кацпер 3 0
Ороз Алоис 2 0
Хендрикс Рамон 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ван Гинкел Марко 1 0
Исима-Мирен Николя 1 0
Пинту Мика 1 0
Мёленстен Мелле 1 0
Бутра Амин 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Тилеманс Матейс 1 0
Хамулич Саид 1 0
Де Регт Гиан 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Витесс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0
Фейеноорд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Витесс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

13
0
Фейеноорд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Витесс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

13
0

Голы по времени матча

Забито

19
5
9 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
4
21%
1
20%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
21%
1
20%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
3
60%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
13%
76-90

Забито

13
1
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
100%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

32
6
15 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 6
6
19%
1
17%
1-15
6
19%
1
17%
16-30
3
9%
0
0%
31-45
7
22%
1
17%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
6
19%
3
50%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
1
17%
3
20%
31-45
1
17%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
33%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4
Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1 Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0
Витесс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Витесс - АСЕК Кудугу 1:1 Мажестик - Витесс 1:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 2:1
Раимо - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 Твенте - Витесс 1:0 Витесс - Дуанес 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 КУЗАФ - Витесс 2:2 Витесс - Валвейк 0:2 Витесс - Этуаль Филант 0:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Кадиого - Витесс 0:0 Витесс - ПСВ 1:3 Волендам - Витесс 1:2 Хетафе - Витесс 4:1 Витесс - Патро Эйсден 2:2 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Штутгарт - Витесс 2:1

Результаты матчей

Фейеноорд
Витесс

Точный счет

6:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

6
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

6:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
6
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
3
4
1
1.5
4
1
2.5
3
2
3.5
2
3
4.5
2
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
4
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
6
8
1
1.5
2
7
6
3
2.5
1
8
5
4
3.5
3
6
4.5
2
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 30 - 3 27
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 8 1 0 25 - 4 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 2 0 35 - 6 23
4.
Твенте
 Заявка 8 7 0 1 17 - 4 21
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 17 - 15 13
6.
Эксельсиор
 Заявка 8 3 4 1 14 - 11 13
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Хераклес
 Заявка 8 3 2 3 12 - 17 11
9.
Валвейк
 Заявка 8 3 0 5 9 - 18 9
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 3 4 14 - 16 9
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 2 3 4 8 - 17 9
12.
Алмере Сити
 Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
14.
Витесс
 Заявка 9 2 1 6 6 - 15 7
15.
Херенвен
 Заявка 9 2 1 6 10 - 21 7
16.
Аякс
 Заявка 6 1 2 3 11 - 17 5
17.
Волендам
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
18.
Утрехт
 Заявка 8 1 0 7 4 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
2.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 15 - 2 13
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
5.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Хераклес
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
9.
Валвейк
 Заявка 4 2 0 2 6 - 11 6
10.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
12.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Аякс
 Заявка 3 1 0 2 5 - 10 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17.
Витесс
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 16 - 3 10
4.
Твенте
 Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
5.
Эксельсиор
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
7.
Витесс
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
8.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Валвейк
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Херенвен
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
13.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 4 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 13 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 7 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 5 (2)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
НЕК Неймеген Ван Рой Барт 1 2
Весь список
  • 93'
    Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Исима-Мирен Николя ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе
  • 92'
    Удар от ворот произведет Витесс
  • 91'
    Мёленстен Мелле из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Джаханбахш Алиреза навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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