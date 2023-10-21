Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Фейеноорд играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Тилеманс Матейс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

46' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Фейеноорд

45' Перссон Йоэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Фейеноорд

44' Манхуф Миллион пробует нанести удар издали, но Джастин Бейло держит все под контролем

42' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

41' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

40' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фейеноорд

39' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Г О О О О Л - Хименес Сантьяго Томас забивает с правой ноги!

37' Стенгс Келвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Пайшао Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Витесс

37' Минте Янкуба оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

34' Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

32' Удар от ворот произведет Витесс

32' Пайшао Игор не смог попасть в створ ударом издали

32' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Стенгс Келвин

32' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Витесс

29' Пайшао Игор решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

28' Ороз Алоис тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

27' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Пайшао Игор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Хименес Сантьяго Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Хартман Квилиндси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Минте Янкуба из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Пайшао Игор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

16' Удар от ворот произведет Витесс

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Козловски Кацпер получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Козловски Кацпер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Хименес Сантьяго Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Тимбер Квинтен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Стенгс Келвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Хендрикс Рамон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Г О О О О Л - Стенгс Келвин забивает с левой ноги!

7' Тимбер Квинтен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Витесс

5' Хендрикс Рамон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Витесс

4' Хендрикс Рамон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Хорошую попытку сделал Пайшао Игор . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Витесс начинает с центра поля