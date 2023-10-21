  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Зальцбург
0:1
Второй тайм: 63'
ЛАСК
0'
0:1
35' Гол
Жуль Роберт

Ход матча

35'
0:1
Жуль Роберт
(Любичич Марин)
45'
Ульмер Андреас
Терзич Алекса
 
46'
Сучич Лука
Форсон Аманква
 
57'
Ратков Петар
Шимич Роко
 
57'
Кьергаард Мауриц
Глух Оскар
 
Лучшие коэффициенты
Зальцбург
Ничья
ЛАСК
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Все Коэффициенты
24
Шлагер
Александер
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
6
Беду
Самсон
3
Терзич
Алекса
7
Капальдо
Николас
27
Гурна-Дуат
Люка
32
Форсон
Аманква
23
Шимич
Роко
30
Глух
Оскар
19
Конате
Карим
1
Лаваль
Тобиас
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
4
Таловеров
Максим
22
Стойкович
Филип
30
Хорват
Саша
21
Любич
Иван
2
Белло
Джордж
9
Любичич
Марин
10
Жуль
Роберт
17
Усор
Мозес
Зальцбург
4-3-3
ЛАСК
3-4-3

История личных встреч

Зальцбург
ЛАСК

33 матча

84.8%
15.2%
3.5527136788005E-15%
28 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
30.3%
15.2%
18 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
21 победа 9 ничьих 0 побед

10 матчей

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед

43 матча

65.1%
27.9%
7%
28 побед 12 ничьих 3 победы

Первый тайм

41.9%
46.5%
11.6%
18 побед 20 ничьих 5 побед

Второй тайм

48.8%
39.5%
11.7%
21 победа 17 ничьих 5 побед

История матчей

Б
0:1
Б
0:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
0:0
К
3:1
Б
3:1
Б
2:5
К
0:3
Б
2:0
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:3
Б
3:1
К
1:0
Б
2:3
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
1:1
ТМК
3:1
ТМК
2:1
ТМК
3:1
К
2:1
Б(M
0:1
Б(M
1:1
Б(M
1:2
Б(M
0:0
Б(M
0:0
Б(M
3:0
Б(M
0:0
Б(M
3:2
Б(M
2:1
Б(M
0:3
Б(M
0:2
Б(M
1:0
Б(M
4:0
Б(M
1:1

Голы

Всего голов

47
34

Голов в среднем за матч

1.96
1.79

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

0.63
0.79

Среднее время на гол

142
113

Всего голов

59
53

Голов в среднем за матч

1.37
1.23

Тотал матчей

2.5
37
Больше 86%
Меньше 14%
6
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
23
Больше 53%
Меньше 47%
20
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

65
73

Бомбардиры внутри турнира

Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 5 0.45
Шимич Роко 4 0.36
Койта Секу 3 (1) 0.27
Дедич Амар 2 0.18
Форсон Аманква 2 0.18
Глух Оскар 2 0.18
Беду Самсон 2 0.18
Павлович Страхинья 1 0.09
Соле Умар 1 0.09
Доргелес Нене 1 0.09
Ратков Петар 1 0.09
Кьергаард Мауриц 0 0
Гурна-Дуат Люка 0 0
Фернандо Педро 0 0
Бидструп Мадс 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 5 0.45
Хавель Элиас 2 0.18
Цирайс Филипп 2 0.18
Гойгингер Томас 2 (1) 0.18
Любичич Марин 1 0.09
Флеккер Флориан 1 0.09
Люкенедер Феликс 1 0.09
Хорват Саша 0 0
Пинто Ленни 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0

Карточки

Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 3 1
Конате Карим 3 0
Гурна-Дуат Люка 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Шлагер Александер 1 0
Койта Секу 1 0
Дедич Амар 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Глух Оскар 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хорват Саша 5 0
Жуль Роберт 4 0
Йовичич Бранко 4 0
Стойкович Филип 2 0
Реннер Рене 2 0
Любич Иван 2 0
Цирайс Филипп 1 0
Люкенедер Феликс 1 0
Андраде Андреас 1 0
Белло Джордж 1 0
Мустафа Ибрагим 1 0
Таловеров Максим 1 0
Хавель Элиас 1 0

Результаты матчей

Зальцбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ЛАСК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Зальцбург
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
ЛАСК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

17
8
Зальцбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
ЛАСК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

17
10

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
60%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

17
8
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
6%
1
13%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
4
24%
2
25%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
1
6%
4
50%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

24
13
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
8%
1
8%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
4
31%
31-45
6
25%
2
15%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
4
17%
5
38%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Зальцбург
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Зальцбург 2:2 Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Аустрия Лустенау - Зальцбург 0:4
Аустрия Зальцбург - Зальцбург 0:4 Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Бенфика - Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Хартберг - Зальцбург 1:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Зальцбург - Интер Милан 3:4 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Ардаггер - Зальцбург 0:6 Зальцбург - Словацко 0:3 Зальцбург - Гамбург 4:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2 Зальцбург - Легия 0:2
ЛАСК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Тулуза - ЛАСК 1:0 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1
Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2 ЛАСК - Дебрецен 4:2 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1

Результаты матчей

Зальцбург
ЛАСК

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 60%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Зальцбург
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
1
1.5
3
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
2.5
Больше Меньше
1
3
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
9
1
1.5
4
6
3
7
2.5
1
9
2
8
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 2:1 11 8 3 0 20 - 7 27
2.
Зальцбург
 0:1 11 7 2 2 24 - 8 23
3.
ЛАСК
 1:0 11 6 3 2 14 - 7 21
4.
Хартберг
 1:2 11 4 4 3 16 - 16 16
5.
Аустрия Клагенфурт
 10 3 6 1 15 - 11 15
6.
Рапид Вена
 10 3 5 2 20 - 9 14
7.
Вольфсбергер
 10 3 4 3 15 - 17 13
8.
Альтах
 10 3 3 4 9 - 12 12
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 11 2 4 5 11 - 23 10
10.
Аустрия Вена
 10 2 3 5 10 - 13 9
11.
Сваровски Тироль
 10 1 2 7 10 - 22 5
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 11 0 3 8 5 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 1:0 6 4 2 0 8 - 1 14
2.
Штурм Грац
 2:1 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Зальцбург
 0:1 5 3 0 2 7 - 2 9
4.
Хартберг
 1:2 6 2 2 2 8 - 11 8
5.
Вольфсбергер
 6 2 1 3 7 - 10 7
6.
Альтах
 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Рапид Вена
 5 1 3 1 9 - 6 6
8.
Аустрия Вена
 5 1 3 1 6 - 5 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 5 0 4 1 4 - 9 4
11.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 6 - 11 1
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 6 0 0 6 2 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 0:1 6 4 2 0 17 - 6 14
2.
Штурм Грац
 2:1 5 4 1 0 9 - 3 13
3.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Рапид Вена
 5 2 2 1 11 - 3 8
5.
Хартберг
 1:2 5 2 2 1 8 - 5 8
6.
ЛАСК
 1:0 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
Вольфсбергер
 4 1 3 0 8 - 7 6
8.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 6 2 0 4 7 - 14 6
9.
Альтах
 6 1 3 2 5 - 7 6
10.
Сваровски Тироль
 6 1 1 4 4 - 11 4
11.
Аустрия Вена
 5 1 0 4 4 - 8 3
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 5 0 3 2 3 - 6 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Вена Грубер Андреас 7
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (4)
Зальцбург Конате Карим 5 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 5 (1)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
ЛАСК Хорват Саша 5
Альтах Mike-Steven Baehre 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Алекса Терзич уходит с поля. Ульмер Андреас выходит вместо него
  • 35'
    Любичич Марин сделал результативную передачу.
  • 35'
    Г О О О О Л - Жуль Роберт бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Зальцбург
Ничья
ЛАСК
4.90
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5.70
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5.20
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Где смотреть матч Зальцбург 0:1 ЛАСК онлайн

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Зальцбург
ЛАСК
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