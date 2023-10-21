Тур: 11. Стадион: Ред Булл Арена.
Ход матча
34'
0:1
82'
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
23
Шимич
Роко
30
Глух
Оскар
19
Конате
Карим
30
Хорват
Саша
21
Любич
Иван
10
Жуль
Роберт
17
Усор
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
-
30 Глух ОскарНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сучич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратков ПетарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
21 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Жуль РобертНападающий
-
17 Усор МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Ба СануссуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
-
24 Хавель ЭлиасНападающий
-
Главный тренер: Сагедер Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Зальцбург
ЛАСК
33 матча
84.8%
15.2%
3.5527136788005E-15%
28 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
30.3%
15.2%
18 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
21 победа 9 ничьих 0 побед
10 матчей
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед
43 матча
65.1%
27.9%
7%
28 побед 12 ничьих 3 победы
Первый тайм
41.9%
46.5%
11.6%
18 побед 20 ничьих 5 побед
Второй тайм
48.8%
39.5%
11.7%
21 победа 17 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
34
Голов в среднем за матч
1.96
1.79
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
12
19
Голов в среднем за матч
0.63
0.79
Среднее время на гол
142
113
Всего голов
59
53
Голов в среднем за матч
1.37
1.23
Тотал матчей
2.5
37
Больше 86%
Меньше 14%
6
31
Больше 72%
Меньше 28%
12
23
Больше 53%
Меньше 47%
20
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
65
73
Бомбардиры внутри турнира
Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|5
|0.45
|Шимич Роко
|4
|0.36
|Койта Секу
|3 (1)
|0.27
|Дедич Амар
|2
|0.18
|Форсон Аманква
|2
|0.18
|Глух Оскар
|2
|0.18
|Беду Самсон
|2
|0.18
|Павлович Страхинья
|1
|0.09
|Соле Умар
|1
|0.09
|Доргелес Нене
|1
|0.09
|Ратков Петар
|1
|0.09
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Фернандо Педро
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|5
|0.45
|Хавель Элиас
|2
|0.18
|Цирайс Филипп
|2
|0.18
|Гойгингер Томас
|2 (1)
|0.18
|Любичич Марин
|1
|0.09
|Флеккер Флориан
|1
|0.09
|Люкенедер Феликс
|1
|0.09
|Хорват Саша
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Карточки
Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|3
|1
|Конате Карим
|3
|0
|Гурна-Дуат Люка
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хорват Саша
|5
|0
|Жуль Роберт
|4
|0
|Йовичич Бранко
|4
|0
|Стойкович Филип
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Цирайс Филипп
|1
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Андраде Андреас
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Мустафа Ибрагим
|1
|0
|Таловеров Максим
|1
|0
|Хавель Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Зальцбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
ЛАСК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
2
Зальцбург
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
ЛАСК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
17
8
Зальцбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
ЛАСК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
17
10
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
4
67%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
17
8
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
6%
1
13%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
4
24%
2
25%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
1
6%
4
50%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
24
14
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
8%
1
7%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
5
36%
31-45
6
25%
2
14%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
4
17%
5
36%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
4
50%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Зальцбург
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Зальцбург 2:2 Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Аустрия Лустенау - Зальцбург 0:4
Аустрия Зальцбург - Зальцбург 0:4 Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Бенфика - Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Хартберг - Зальцбург 1:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Зальцбург - Интер Милан 3:4 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Ардаггер - Зальцбург 0:6 Зальцбург - Словацко 0:3 Зальцбург - Гамбург 4:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2 Зальцбург - Легия 0:2
ЛАСК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Тулуза - ЛАСК 1:0 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1
Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2 ЛАСК - Дебрецен 4:2 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1
Результаты матчей
Зальцбург
ЛАСК
Точный счет
0:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
2:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Зальцбург
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
32
33
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
14
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
92
47
38
110
29
110
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|7
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (4)
|Зальцбург
|Конате Карим
|5 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|5 (1)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6
|ЛАСК
|Хорват Саша
|5
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|5