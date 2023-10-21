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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Железярне Подбрезова
5:0
Конец матча
Ружомберок
0'
1:0
6' Гол
Mark Assinor
19' Желтая карточка
Жигмунд Марек
19' Желтая карточка
Гладик Ян
2:0
19' Гол
Marek Kristian Bartos
33' Желтая карточка
Лавринчик Самуэль
3:0
42' Гол
Галчик Роланд
4:0
45' Гол
Mark Assinor
52' Желтая карточка
Хриен Мартин
5:0
63' Гол
Кузма Марек
90' Желтая карточка
Simon Fasko
90'+2
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
23
Бакаля
Микулаш
4
Оравец
Матей
20
Ковачик
Петер
6
Байо
Махмуду
15
Rene
Paraj
14
Matej
Gresak
7
Галчик
Роланд
90
Mark
Assinor
34
Благут
Патрик
35
Крайчирик
Иван
4
Лютеран
Оливер
32
Малы
Матуш
22
Симон
Габриэл
28
Селески
Александер
11
Лавринчик
Самуэль
24
Жигмунд
Марек
10
Шефчик
Самуэль
30
Хриен
Мартин
17
Тучны
Адам
14
Гладик
Ян
Железярне Подбрезова
3-4-3
Ружомберок
4-2-3-1

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Ружомберок

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

15 матчей

20%
13.3%
66.7%
3 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

SLE
0:3
С
0:2
С
2:2
ТМС
2:0
С
0:1
С
3:0
С
3:0
С
1:3
С
0:1
С
0:0
С
3:1
С
3:1
С
3:2
С
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

2.17
1.44

Среднее время на гол

41
62

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.47
1.13

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
79

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковачик Петер 5 0.45
Mark Assinor 5 0.45
Christophe Kabongo 3 0.27
Marek Kristian Bartos 3 0.27
Галчик Роланд 3 (1) 0.27
Благут Патрик 3 0.27
Lekan Okunola 2 0.18
Sanusi Ridwan 2 0.18
Кузма Марек 1 0.09
Jozef Spyrka 1 (1) 0.09
Бакаля Микулаш 1 0.09
Байо Махмуду 0 0
Rene Paraj 0 0
Martin Talakov 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герец Штефан 3 0.27
Домонкос Кристоф 3 0.27
Шефчик Самуэль 2 0.18
Хриен Мартин 1 0.09
Лавринчик Самуэль 1 0.09
Бобчек Томаш 1 0.09
Тучны Адам 1 0.09
Котула Юрай 0 0
Гладик Ян 0 0
Хобот Марьян 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marek Kristian Bartos 4 0
Байо Махмуду 3 0
Matej Gresak 2 0
Ковачик Петер 2 0
Mark Assinor 2 0
Кузма Марек 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Бакаля Микулаш 1 0
Rene Paraj 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мрва Марио 2 1
Жигмунд Марек 3 0
Лавринчик Самуэль 3 0
Хриен Мартин 2 0
Герец Штефан 2 0
Гладик Ян 2 0
Лютеран Оливер 2 0
Масло Ян 1 0
Peter Tomko 1 0
Котула Юрай 1 0
Мудры Тимотей 1 0
Шефчик Самуэль 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ружомберок
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
5
Железярне Подбрезова
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ружомберок
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

9
6
Железярне Подбрезова
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ружомберок
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

12
11

Голы по времени матча

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
3
60%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
4
33%
1
20%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
25%
4
40%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

13
7
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
8
62%
0
0%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
1
10%
2
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

25
12
8 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
4%
2
17%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
20%
1
8%
31-45
3
12%
5
42%
46-60
2
8%
3
25%
61-75
12
48%
1
8%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
7%
1
7%
1-15
3
21%
3
21%
16-30
3
21%
4
29%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
2
14%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Hamsik Academy Banska Bystrica - Железярне Подбрезова 1:4
Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:4 Словацко - Железярне Подбрезова 4:0 Карвина - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3
Ружомберок
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Ружомберок - Михаловце 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2
Ружомберок - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 4:1 Ружомберок - ДАК 1:1 Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 3:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Михаловце 2:0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Ружомберок

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

3:2
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
4
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
1
3
2
3
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
7
3
1.5
3
7
3
7
2.5
3
7
3.5
2
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 0:0 11 7 2 2 19 - 12 23
2.
Железярне Подбрезова
 11 7 1 3 29 - 15 22
3.
Жилина
 11 7 1 3 28 - 18 22
4.
Слован Братислава
 9 6 2 1 17 - 9 20
5.
Спартак Трнава
 10 5 3 2 16 - 11 18
6.
Дукла Банска-Бистрица
 4:2 11 5 3 3 21 - 16 18
7.
ДАК
 11 5 2 4 17 - 15 17
8.
Ружомберок
 11 3 4 4 12 - 19 13
9.
Скалица
 0:0 11 3 2 6 11 - 14 11
10.
Кошице
 2:4 11 2 1 8 10 - 25 7
11.
Михаловце
 10 0 4 6 8 - 21 4
12.
Злате Моравце
 11 0 3 8 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 6 5 1 0 16 - 5 16
2.
Жилина
 6 5 0 1 22 - 13 15
3.
Тренчин
 0:0 5 4 1 0 8 - 1 13
4.
Ружомберок
 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Слован Братислава
 4 3 1 0 9 - 4 10
6.
Скалица
 0:0 6 3 1 2 6 - 4 10
7.
ДАК
 5 3 0 2 12 - 8 9
8.
Спартак Трнава
 5 2 1 2 8 - 6 7
9.
Дукла Банска-Бистрица
 4:2 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Кошице
 2:4 5 1 1 3 3 - 10 4
11.
Злате Моравце
 5 0 2 3 4 - 10 2
12.
Михаловце
 6 0 2 4 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 4:2 6 4 1 1 15 - 7 13
2.
Спартак Трнава
 5 3 2 0 8 - 5 11
3.
Слован Братислава
 5 3 1 1 8 - 5 10
4.
Тренчин
 0:0 6 3 1 2 11 - 11 10
5.
ДАК
 6 2 2 2 5 - 7 8
6.
Жилина
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Железярне Подбрезова
 5 2 0 3 13 - 10 6
8.
Кошице
 2:4 6 1 0 5 7 - 15 3
9.
Михаловце
 4 0 2 2 3 - 6 2
10.
Ружомберок
 5 0 2 3 5 - 15 2
11.
Скалица
 0:0 5 0 1 4 5 - 10 1
12.
Злате Моравце
 6 0 1 5 3 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 7 (3)
Жилина Дурис Давид 6 (1)
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (5)
Железярне Подбрезова Mark Assinor 5 (3)
Жилина Henry Addo 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 5
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 5
Кошице Jan Mizerak 5
Весь список
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