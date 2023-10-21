Тур: 11. Стадион: ZELPO Arena.
5:0
Конец матча
0'
1:0
6' ГолMark Assinor
19' Желтая карточкаЖигмунд Марек
19' Желтая карточкаГладик Ян
2:0
19' ГолMarek Kristian Bartos
33' Желтая карточкаЛавринчик Самуэль
3:0
42' ГолГалчик Роланд
4:0
45' ГолMark Assinor
52' Желтая карточкаХриен Мартин
5:0
63' ГолКузма Марек
90' Желтая карточкаSimon Fasko
90'+2
Ход матча
6'
1:0
19'
19'
19'
42'
3:0
45'
4:0
52'
63'
5:0
90'
15
Rene
Paraj
14
Matej
Gresak
90
Mark
Assinor
32
Малы
Матуш
30
Хриен
Мартин
17
Тучны
Адам
14
Гладик
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
-
14 Matej GresakПолузащитник
- Нападающий
-
90 Mark AssinorНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Patrik MacejВратарь
-
28 Данко АдамВратарь
-
29 Кузма МарекНападающий
-
-
25 Simon Fasko
-
-
11 Samuel Datko
-
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
-
14 Гладик ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Лука ЯкубЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Tomko
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Ружомберок
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
15 матчей
20%
13.3%
66.7%
3 победы 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
2.17
1.44
Среднее время на гол
41
62
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.47
1.13
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
61
79
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковачик Петер
|5
|0.45
|Mark Assinor
|5
|0.45
|Christophe Kabongo
|3
|0.27
|Marek Kristian Bartos
|3
|0.27
|Галчик Роланд
|3 (1)
|0.27
|Благут Патрик
|3
|0.27
|Lekan Okunola
|2
|0.18
|Sanusi Ridwan
|2
|0.18
|Кузма Марек
|1
|0.09
|Jozef Spyrka
|1 (1)
|0.09
|Бакаля Микулаш
|1
|0.09
|Байо Махмуду
|0
|0
|Rene Paraj
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герец Штефан
|3
|0.27
|Домонкос Кристоф
|3
|0.27
|Шефчик Самуэль
|2
|0.18
|Хриен Мартин
|1
|0.09
|Лавринчик Самуэль
|1
|0.09
|Бобчек Томаш
|1
|0.09
|Тучны Адам
|1
|0.09
|Котула Юрай
|0
|0
|Гладик Ян
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marek Kristian Bartos
|4
|0
|Байо Махмуду
|3
|0
|Matej Gresak
|2
|0
|Ковачик Петер
|2
|0
|Mark Assinor
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Бакаля Микулаш
|1
|0
|Rene Paraj
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мрва Марио
|2
|1
|Жигмунд Марек
|3
|0
|Лавринчик Самуэль
|3
|0
|Хриен Мартин
|2
|0
|Герец Штефан
|2
|0
|Гладик Ян
|2
|0
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Масло Ян
|1
|0
|Peter Tomko
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Мудры Тимотей
|1
|0
|Шефчик Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ружомберок
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
5
Железярне Подбрезова
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ружомберок
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
9
6
Железярне Подбрезова
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ружомберок
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
12
11
Голы по времени матча
Забито
12
5
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
3
60%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
4
33%
1
20%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
25%
4
40%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
13
7
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
8
62%
0
0%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
1
10%
2
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
25
12
8 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
4%
2
17%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
20%
1
8%
31-45
3
12%
5
42%
46-60
2
8%
3
25%
61-75
12
48%
1
8%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
7%
1
7%
1-15
3
21%
3
21%
16-30
3
21%
4
29%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
2
14%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Hamsik Academy Banska Bystrica - Железярне Подбрезова 1:4
Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:4 Словацко - Железярне Подбрезова 4:0 Карвина - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3
Ружомберок
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Ружомберок - Михаловце 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2
Ружомберок - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 4:1 Ружомберок - ДАК 1:1 Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 3:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Михаловце 2:0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
Ружомберок
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
3:2
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
13
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
73
37
37
37
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|2.
|11
|7
|1
|3
|29 - 15
|22
|3.
|11
|7
|1
|3
|28 - 18
|22
|4.
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|5.
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|6.
|4:2
|11
|5
|3
|3
|21 - 16
|18
|7.
|11
|5
|2
|4
|17 - 15
|17
|8.
|11
|3
|4
|4
|12 - 19
|13
|9.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|10.
|2:4
|11
|2
|1
|8
|10 - 25
|7
|11.
|10
|0
|4
|6
|8 - 21
|4
|12.
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|22 - 13
|15
|3.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|6.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|4:2
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|2:4
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|11.
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|12.
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:2
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|5.
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|7.
|5
|2
|0
|3
|13 - 10
|6
|8.
|2:4
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|9.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|10.
|5
|0
|2
|3
|5 - 15
|2
|11.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|12.
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|7 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|6 (1)
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (5)
|Железярне Подбрезова
|Mark Assinor
|5 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|5 (2)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 5
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|5
|Кошице
|Jan Mizerak
|5