Тур: 11. Стадион: Стадион под Дубном.
0'
13' Красная карточкаКаша Филип
1:0
15' ПенальтиЯмбор Тимотей
1:1
20' ГолMark Csinger
2:1
30' ГолЛейтнер Патрик
33' Желтая карточкаТруса Матей
3:1
41' ГолЯмбор Тимотей
4:1
63' ГолРуснак Матуш
65' Желтая карточкаЛейтнер Патрик
5:1
73' ГолДурис Давид
75' Желтая карточкаЯворчек Доминик
84' Желтая карточкаГерц Кристиан
90'+3
Ход матча
13'
15'
1:0
20'
1:1
30'
2:1
33'
41'
3:1
63'
4:1
65'
73'
5:1
75'
84'
23
Минарик
Ян
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
29
Дурис
Давид
14
Eric
Bille
78
Пинту
Алекс
25
Каша
Филип
21
Mark
Csinger
46
Труса
Матей
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Нападающий
-
14 Eric BilleНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Немчик ТомашЗащитник
-
33 Копас АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
-
16 Илько ПатрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
-
25 Каша ФилипЗащитник
-
21 Mark CsingerЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
История личных встреч
Жилина
ДАК
16 матчей
43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
36 матчей
19.4%
36.1%
44.5%
7 побед 13 ничьих 16 побед
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
9 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
9 побед 15 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.76
1.11
Среднее время на гол
51
81
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.68
1.41
Среднее время на гол
53
63
Всего голов
62
45
Голов в среднем за матч
1.72
1.25
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
52
72
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурис Давид
|6
|0.55
|Henry Addo
|5
|0.45
|Зауэр Марио
|3
|0.27
|Илько Патрик
|2
|0.18
|Antoin Essomba
|2
|0.18
|Ямбор Тимотей
|2 (1)
|0.18
|Руснак Матуш
|1
|0.09
|Копас Адам
|1
|0.09
|Капралик Адриан
|1
|0.09
|Немчик Томаш
|1
|0.09
|Стойчевски Андрей
|1
|0.09
|Лейтнер Патрик
|1
|0.09
|Xavier Adang
|1
|0.09
|Eric Bille
|1
|0.09
|Бари Кристиан
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
|Samuel Gidi
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаврич Желько
|3
|0.27
|Труса Матей
|2
|0.18
|Чермак Алеш
|2
|0.18
|Крстович Никола
|2
|0.18
|Fernand Goure
|1
|0.09
|Качер Мирослав
|1
|0.09
|Андзуана Иоан
|1
|0.09
|Ammar Ramadan
|1
|0.09
|Веселовски Доминик
|1
|0.09
|Грушковски Конрад
|1
|0.09
|Zoran Zahradnik
|1
|0.09
|Mark Csinger
|1
|0.09
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Герц Кристиан
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|4
|1
|Яворчек Доминик
|3
|0
|Руснак Матуш
|2
|0
|Беланик Самуэль
|2
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Бари Кристиан
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
|Лейтнер Патрик
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
|Xavier Adang
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисванис Спирос
|2
|1
|Пинту Алекс
|3
|0
|Труса Матей
|3
|0
|Каша Филип
|1
|1
|Качер Мирослав
|2
|0
|Андзуана Иоан
|2
|0
|Mark Csinger
|2
|0
|Чермак Алеш
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
|Fernand Goure
|1
|0
Результаты матчей
Жилина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
ДАК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
1
1
Жилина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
ДАК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
11
Жилина
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
ДАК
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
17
4
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
25%
16-30
3
18%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
18%
1
25%
61-75
7
41%
1
25%
76-90
Пропущено
12
2
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
50%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
50%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
17%
2
17%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
1
17%
1
8%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
3
38%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
4
50%
76-90
Забито
23
16
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
3
13%
2
13%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
1
4%
3
19%
46-60
5
22%
3
19%
61-75
8
35%
2
13%
76-90
Пропущено
17
10
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
5
29%
29%
3
30%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
3
18%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Михаловце - Жилина 1:1 TJ Tatran Oravske Vesele - Жилина 0:3 Жилина - Скалица 5:3 Слован Братислава - Жилина 2:0
Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Жилина - Злате Моравце 3:2 Кошице - Жилина 0:3 Жилина - Тренчин 5:2 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4
ДАК
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 TJ Horne Saliby - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1
ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1
Результаты матчей
Жилина
ДАК
Точный счет
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Жилина
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
32
23
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
64
46
55
37
28
19
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|7
|2
|2
|19 - 12
|23
|2.
|11
|7
|1
|3
|29 - 15
|22
|3.
|11
|7
|1
|3
|28 - 18
|22
|4.
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|5.
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|6.
|4:2
|11
|5
|3
|3
|21 - 16
|18
|7.
|11
|5
|2
|4
|17 - 15
|17
|8.
|11
|3
|4
|4
|12 - 19
|13
|9.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|10.
|2:4
|11
|2
|1
|8
|10 - 25
|7
|11.
|10
|0
|4
|6
|8 - 21
|4
|12.
|11
|0
|3
|8
|7 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|22 - 13
|15
|3.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|6.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|4:2
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|2:4
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|11.
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|12.
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:2
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|5.
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|7.
|5
|2
|0
|3
|13 - 10
|6
|8.
|2:4
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|9.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|10.
|5
|0
|2
|3
|5 - 15
|2
|11.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|12.
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|7 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|6 (1)
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (5)
|Железярне Подбрезова
|Mark Assinor
|5 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|5 (2)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 5
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|5
|Кошице
|Jan Mizerak
|5