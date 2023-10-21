  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Жилина
5:1
Конец матча
ДАК
0'
13' Красная карточка
Каша Филип
1:0
15' Пенальти
Ямбор Тимотей
1:1
20' Гол
Mark Csinger
2:1
30' Гол
Лейтнер Патрик
33' Желтая карточка
Труса Матей
3:1
41' Гол
Ямбор Тимотей
4:1
63' Гол
Руснак Матуш
65' Желтая карточка
Лейтнер Патрик
5:1
73' Гол
Дурис Давид
75' Желтая карточка
Яворчек Доминик
84' Желтая карточка
Герц Кристиан
90'+3
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
3
Лейтнер
Патрик
17
James
Ndjeungoue
66
Руснак
Матуш
6
Xavier
Adang
11
Samuel
Gidi
20
Бари
Кристиан
29
Дурис
Давид
19
Ямбор
Тимотей
14
Eric
Bille
41
Попович
Александар
78
Пинту
Алекс
25
Каша
Филип
21
Mark
Csinger
17
Андзуана
Иоан
66
Качер
Мирослав
7
Чермак
Алеш
8
Димун
Милан
46
Труса
Матей
19
Fernand
Goure
10
Ammar
Ramadan
Жилина
3-4-3
ДАК
4-3-3

История личных встреч

Жилина
ДАК

16 матчей

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

36 матчей

19.4%
36.1%
44.5%
7 побед 13 ничьих 16 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
9 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
9 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

СГА
0:1
С
1:0
С
5:2
С
1:1
С
2:0
С
2:2
С
3:1
С
0:2
С
2:1
С
3:3
С
1:1
С
4:1
С
2:0
С
2:2
С
1:0
С
1:2
С
1:0
С
2:2
С
0:0
С
2:3
С
3:1
С
0:0
С
4:2
С
2:2
С
0:6
С
2:2
С
4:1
К
3:0
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
0:0
С
0:1

Голы

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.76
1.11

Среднее время на гол

51
81

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.68
1.41

Среднее время на гол

53
63

Всего голов

62
45

Голов в среднем за матч

1.72
1.25

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

52
72

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурис Давид 6 0.55
Henry Addo 5 0.45
Зауэр Марио 3 0.27
Илько Патрик 2 0.18
Antoin Essomba 2 0.18
Ямбор Тимотей 2 (1) 0.18
Руснак Матуш 1 0.09
Копас Адам 1 0.09
Капралик Адриан 1 0.09
Немчик Томаш 1 0.09
Стойчевски Андрей 1 0.09
Лейтнер Патрик 1 0.09
Xavier Adang 1 0.09
Eric Bille 1 0.09
Бари Кристиан 0 0
Белько Любомир 0 0
Samuel Gidi 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаврич Желько 3 0.27
Труса Матей 2 0.18
Чермак Алеш 2 0.18
Крстович Никола 2 0.18
Fernand Goure 1 0.09
Качер Мирослав 1 0.09
Андзуана Иоан 1 0.09
Ammar Ramadan 1 0.09
Веселовски Доминик 1 0.09
Грушковски Конрад 1 0.09
Zoran Zahradnik 1 0.09
Mark Csinger 1 0.09
Ниархос Иоаннис 0 0
Герц Кристиан 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 4 1
Яворчек Доминик 3 0
Руснак Матуш 2 0
Беланик Самуэль 2 0
Дурис Давид 1 0
Бари Кристиан 1 0
Капралик Адриан 1 0
Ямбор Тимотей 1 0
Лейтнер Патрик 1 0
Henry Addo 1 0
Xavier Adang 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисванис Спирос 2 1
Пинту Алекс 3 0
Труса Матей 3 0
Каша Филип 1 1
Качер Мирослав 2 0
Андзуана Иоан 2 0
Mark Csinger 2 0
Чермак Алеш 1 0
Димун Милан 1 0
Крстович Никола 1 0
Гаврич Желько 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Fernand Goure 1 0

Результаты матчей

Жилина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
ДАК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

1
1
Жилина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
ДАК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
11
Жилина
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
ДАК
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

17
4
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
25%
16-30
3
18%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
18%
1
25%
61-75
7
41%
1
25%
76-90

Пропущено

12
2
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
50%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
50%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
17%
2
17%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
1
17%
1
8%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
3
38%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
4
50%
76-90

Забито

23
16
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
3
13%
2
13%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
1
4%
3
19%
46-60
5
22%
3
19%
61-75
8
35%
2
13%
76-90

Пропущено

17
10
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
5
29%
29%
3
30%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
3
18%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Михаловце - Жилина 1:1 TJ Tatran Oravske Vesele - Жилина 0:3 Жилина - Скалица 5:3 Слован Братислава - Жилина 2:0
Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Жилина - Злате Моравце 3:2 Кошице - Жилина 0:3 Жилина - Тренчин 5:2 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4
ДАК
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 TJ Horne Saliby - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1
ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1

Результаты матчей

Жилина
ДАК

Точный счет

1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Жилина
ДАК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
4
1
2.5
3
2
2
3
3.5
1
4
2
3
4.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
4
6
5
5
2.5
3
7
2
8
3.5
1
9
2
8
4.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 0:0 11 7 2 2 19 - 12 23
2.
Железярне Подбрезова
 11 7 1 3 29 - 15 22
3.
Жилина
 11 7 1 3 28 - 18 22
4.
Слован Братислава
 9 6 2 1 17 - 9 20
5.
Спартак Трнава
 10 5 3 2 16 - 11 18
6.
Дукла Банска-Бистрица
 4:2 11 5 3 3 21 - 16 18
7.
ДАК
 11 5 2 4 17 - 15 17
8.
Ружомберок
 11 3 4 4 12 - 19 13
9.
Скалица
 0:0 11 3 2 6 11 - 14 11
10.
Кошице
 2:4 11 2 1 8 10 - 25 7
11.
Михаловце
 10 0 4 6 8 - 21 4
12.
Злате Моравце
 11 0 3 8 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 6 5 1 0 16 - 5 16
2.
Жилина
 6 5 0 1 22 - 13 15
3.
Тренчин
 0:0 5 4 1 0 8 - 1 13
4.
Ружомберок
 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Слован Братислава
 4 3 1 0 9 - 4 10
6.
Скалица
 0:0 6 3 1 2 6 - 4 10
7.
ДАК
 5 3 0 2 12 - 8 9
8.
Спартак Трнава
 5 2 1 2 8 - 6 7
9.
Дукла Банска-Бистрица
 4:2 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Кошице
 2:4 5 1 1 3 3 - 10 4
11.
Злате Моравце
 5 0 2 3 4 - 10 2
12.
Михаловце
 6 0 2 4 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 4:2 6 4 1 1 15 - 7 13
2.
Спартак Трнава
 5 3 2 0 8 - 5 11
3.
Слован Братислава
 5 3 1 1 8 - 5 10
4.
Тренчин
 0:0 6 3 1 2 11 - 11 10
5.
ДАК
 6 2 2 2 5 - 7 8
6.
Жилина
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Железярне Подбрезова
 5 2 0 3 13 - 10 6
8.
Кошице
 2:4 6 1 0 5 7 - 15 3
9.
Михаловце
 4 0 2 2 3 - 6 2
10.
Ружомберок
 5 0 2 3 5 - 15 2
11.
Скалица
 0:0 5 0 1 4 5 - 10 1
12.
Злате Моравце
 6 0 1 5 3 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 7 (3)
Жилина Дурис Давид 6 (1)
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (5)
Железярне Подбрезова Mark Assinor 5 (3)
Жилина Henry Addo 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 5
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 5
Кошице Jan Mizerak 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Г О О О О Л - Ямбор Тимотей бьет в цель!
  • 30'
    Г О О О О Л - Лейтнер Патрик бьет в цель!
  • 20'
    Г О О О О Л - Mark Csinger бьет в цель!
  • 15'
    Г О О О О Л - Ямбор Тимотей из команды Жилина забивает с точки!
  • 13'
    УДАЛЕНИЕ! - Каша Филип увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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