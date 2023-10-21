Тур: 11. Стадион: Center sportif de Vidy.
0:0
Первый тайм: 20'
Ход матча
6'
9'
11'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
24
Акичи
Огу
10
Mergim
Qarri
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
20
Каблан
Крис
80
Саншеш
Алвин
28
Сузуки
Тоити
22
Калу
Самуэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Mergim QarriНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Кадима РайанЗащитник
-
28 Махмуд ЭлиесПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anthony Braizat
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Сузуки ТоитиНападающий
- Нападающий
-
22 Калу СамуэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Илие РарешНападающий
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Стад Лозанна-Уши
Лозанна
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.33
Среднее время на гол
51
270
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
2
2.25
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.9
1.1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
47
81
Бомбардиры внутри турнира
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдини Альбан
|2 (1)
|0.2
|Махмуд Элиес
|2
|0.2
|Florian Danho
|2
|0.2
|Mergim Qarri
|1
|0.1
|Lucas Pos
|1
|0.1
|Sahmkou Camara
|1
|0.1
|Гарби Исмаэль
|0
|0
|Кадима Райан
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюссенн Ноэ
|3 (1)
|0.27
|Саншеш Алвин
|3
|0.27
|Сене Кали
|2 (1)
|0.18
|Бальде Алиу
|2
|0.18
|Илие Рареш
|1
|0.09
|Каблан Крис
|1
|0.09
|Лабо Бригтон
|1
|0.09
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Калу Самуэль
|0
|0
|Бернед Антуан
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
Карточки
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giovani Bamba
|4
|0
|Махмуд Элиес
|2
|1
|Али Мохамед Абдалла
|3
|0
|Valon Hamdiju
|3
|0
|Акичи Огу
|2
|0
|Обексер Линус
|2
|0
|Кадима Райан
|2
|0
|Florian Danho
|2
|0
|Sahmkou Camara
|2
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Lucas Pos
|1
|0
|Айдини Альбан
|1
|0
|Mergim Qarri
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|5
|0
|Сене Кали
|2
|1
|Anel Husic
|3
|0
|Кустодио Оливье
|2
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Raoul Giger
|2
|0
|Каблан Крис
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Лозанна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
5
Стад Лозанна-Уши
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лозанна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
3
4
Стад Лозанна-Уши
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Лозанна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
3
43%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
3
43%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
4
44%
76-90
Забито
9
14
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
33%
2
14%
61-75
4
44%
6
43%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
3
18%
31-45
3
18%
5
29%
29%
46-60
2
12%
3
18%
61-75
5
29%
29%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1
Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2
Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0
Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна - Стад де Ньон 1:2 Лозанна - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна 2:1 Арау - Лозанна 2:2 Лозанна - Виль 2:0 Тун - Лозанна 3:3
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
Лозанна
Точный счет
0:3
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:1
4 раза 80%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:3
3 раза 33%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
4:0
1 раз 11%
2:1
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Стад Лозанна-Уши
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
91
27
37
18
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|6
|5
|0
|22 - 9
|23
|2.
|0:0
|10
|6
|3
|1
|20 - 9
|21
|3.
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|4.
|9
|5
|0
|4
|18 - 15
|15
|5.
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|6.
|10
|4
|3
|3
|15 - 19
|15
|7.
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|21 - 23
|12
|9.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|10.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|11.
|10
|2
|2
|6
|12 - 15
|8
|12.
|9
|1
|2
|6
|13 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|3.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|6.
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|9.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 9
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|11.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|2
|4
|0
|11 - 5
|10
|2.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|3.
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|4.
|5
|2
|0
|3
|9 - 12
|6
|5.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|6.
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|7.
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|8.
|5
|1
|1
|3
|13 - 17
|4
|9.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|10.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|11.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|12.
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5 (1)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|5
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|4 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|6
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 3
|Люцерн
|Белоко Стефан
|1 3