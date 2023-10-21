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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Стад Лозанна-Уши
0:0
Первый тайм: 20'
Лозанна
0'
6' Желтая карточка
Сузуки Тоити
9' Желтая карточка
Каблан Крис
11' Желтая карточка
Lucas Pos

Ход матча

6'
 
Сузуки Тоити
9'
 
Каблан Крис
11'
Lucas Pos
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Стад Лозанна-Уши
Ничья
Лозанна
2.75
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3.55
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2.45
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Все Коэффициенты
1
Dany
Bornand
27
Гассама
Ламин
5
Хайрулаху
Лавдрим
4
Lucas
Pos
21
Обексер
Линус
6
Giovani
Bamba
24
Акичи
Огу
15
Эссиам
Эммануэль
10
Mergim
Qarri
17
Айдини
Альбан
14
Гарби
Исмаэль
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
4
Anel
Husic
20
Каблан
Крис
80
Саншеш
Алвин
8
Роше
Джейми
24
Бернед
Антуан
28
Сузуки
Тоити
9
Сене
Кали
22
Калу
Самуэль
Стад Лозанна-Уши
4-3-3
Лозанна
4-3-3

История личных встреч

Стад Лозанна-Уши
Лозанна

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:4
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:0
ТМК
1:1
ТМК
4:0
ЧЛ
0:4
ЧЛ
0:0
ЧЛ
5:0
ЧЛ
3:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.33

Среднее время на гол

51
270

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

2
2.25

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.9
1.1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
81

Бомбардиры внутри турнира

Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдини Альбан 2 (1) 0.2
Махмуд Элиес 2 0.2
Florian Danho 2 0.2
Mergim Qarri 1 0.1
Lucas Pos 1 0.1
Sahmkou Camara 1 0.1
Гарби Исмаэль 0 0
Кадима Райан 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюссенн Ноэ 3 (1) 0.27
Саншеш Алвин 3 0.27
Сене Кали 2 (1) 0.18
Бальде Алиу 2 0.18
Илие Рареш 1 0.09
Каблан Крис 1 0.09
Лабо Бригтон 1 0.09
Кукурузович Степан 0 0
Калу Самуэль 0 0
Бернед Антуан 0 0
Сузуки Тоити 0 0

Карточки

Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giovani Bamba 4 0
Махмуд Элиес 2 1
Али Мохамед Абдалла 3 0
Valon Hamdiju 3 0
Акичи Огу 2 0
Обексер Линус 2 0
Кадима Райан 2 0
Florian Danho 2 0
Sahmkou Camara 2 0
Байар Ромен 1 0
Lucas Pos 1 0
Айдини Альбан 1 0
Mergim Qarri 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 5 0
Сене Кали 2 1
Anel Husic 3 0
Кустодио Оливье 2 0
Калу Самуэль 2 0
Raoul Giger 2 0
Каблан Крис 2 0
Бальде Алиу 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Лозанна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
5
Стад Лозанна-Уши
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лозанна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

3
4
Стад Лозанна-Уши
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Лозанна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
3
43%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
4
44%
76-90

Забито

9
14
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
33%
2
14%
61-75
4
44%
6
43%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
12%
1
6%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
3
18%
31-45
3
18%
5
29%
29%
46-60
2
12%
3
18%
61-75
5
29%
29%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1
Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2
Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0
Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна - Стад де Ньон 1:2 Лозанна - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна 2:1 Арау - Лозанна 2:2 Лозанна - Виль 2:0 Тун - Лозанна 3:3

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
Лозанна

Точный счет

0:3
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:1
4 раза 80%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:3
3 раза 33%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
4:0
1 раз 11%
2:1
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Стад Лозанна-Уши
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
4
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
9
1
2
7
1.5
3
7
1
8
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 0:0 11 6 5 0 22 - 9 23
2.
Янг Бойз
 0:0 10 6 3 1 20 - 9 21
3.
Санкт-Галлен
 10 5 3 2 15 - 9 18
4.
Лугано
 9 5 0 4 18 - 15 15
5.
Люцерн
 10 4 3 3 13 - 14 15
6.
Ивердон
 10 4 3 3 15 - 19 15
7.
Серветт
 10 3 4 3 13 - 15 13
8.
Винтертур
 10 3 3 4 21 - 23 12
9.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 10 2 3 5 9 - 17 9
10.
Лозанна
 0:0 11 2 3 6 13 - 18 9
11.
Грасcхоппер
 10 2 2 6 12 - 15 8
12.
Базель
 9 1 2 6 13 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
Янг Бойз
 0:0 5 4 1 0 14 - 4 13
3.
Цюрих
 0:0 5 4 1 0 11 - 4 13
4.
Ивердон
 5 3 1 1 10 - 8 10
5.
Люцерн
 5 3 1 1 9 - 8 10
6.
Лугано
 4 3 0 1 9 - 3 9
7.
Винтертур
 5 2 2 1 8 - 6 8
8.
Серветт
 5 1 3 1 7 - 7 6
9.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 6 1 3 2 4 - 9 6
10.
Базель
 5 1 2 2 9 - 10 5
11.
Лозанна
 0:0 5 1 2 2 7 - 9 5
12.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 0:0 6 2 4 0 11 - 5 10
2.
Янг Бойз
 0:0 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Серветт
 5 2 1 2 6 - 8 7
4.
Лугано
 5 2 0 3 9 - 12 6
5.
Люцерн
 5 1 2 2 4 - 6 5
6.
Ивердон
 5 1 2 2 5 - 11 5
7.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 7 - 8 4
8.
Винтертур
 5 1 1 3 13 - 17 4
9.
Лозанна
 0:0 6 1 1 4 6 - 9 4
10.
Стад Лозанна-Уши
 0:0 4 1 0 3 5 - 8 3
11.
Санкт-Галлен
 5 0 3 2 3 - 5 3
12.
Базель
 4 0 0 4 4 - 11 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Цюрих Окита Жонатан 5 (1)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 5
Винтертур Ди Джусто Маттео 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 6
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Ивердон Тижани Мохамед 1 3
Люцерн Белоко Стефан 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Lucas Pos получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Каблан Крис получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Сузуки Тоити получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стад Лозанна-Уши
Ничья
Лозанна
2.75
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