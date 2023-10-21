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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Тренчин
0:0
Конец матча
Скалица
0'
41' Желтая карточка
Власко Ян
44' Желтая карточка
Michael Ranko
44' Желтая карточка
Eynel Soares
48' Желтая карточка
Ondrej Rudzan
78' Желтая карточка
Adam Krcik
88' Желтая карточка
Mario Holly
90' Желтая карточка
Бондаренко Тарас
90' Желтая карточка
90' Желтая карточка
90'+6
1
Возинья
Жозимар
11
Кмет
Матуш
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
20
Rahim
Ibrahim
27
Бариш
Дамьян
8
Гайдош
Артур
22
Гонг
Хилари
29
Купусович
Негош
7
Eynel
Soares
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
5
Michael
Ranko
20
Подгорин
Оливер
24
Ondrej
Rudzan
18
Martin
Nagy
II
19
Martin
Masik
25
Гази
Адам
10
Власко
Ян
9
Моронг
Адам
11
Daniel
Smekal
Тренчин
4-3-3
Скалица
4-2-3-1

История личных встреч

Тренчин
Скалица

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:3
С
2:0
С
3:1
С
2:0
К
2:0
К
4:0
К
2:1
С
2:1
С
1:2
С
3:0
Р
4:1

Голы

Всего голов

19
3

Голов в среднем за матч

2.71
0.75

Среднее время на гол

33
120

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
0.86

Среднее время на гол

51
105

Всего голов

26
9

Голов в среднем за матч

2.36
0.82

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

38
110

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купусович Негош 5 0.45
Rahim Ibrahim 4 0.36
Гонг Хилари 2 0.18
Eynel Soares 2 0.18
Кмет Матуш 1 0.09
Samuel Kozlovsky 1 0.09
Гайдош Артур 0 0
Бариш Дамьян 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Smekal 2 0.18
Матеёв Роберт 2 0.18
Подгорин Оливер 2 0.18
Яо Янн Майкл 1 0.09
Гаша Роман 1 0.09
Denis Baumgartner 1 0.09
Власко Ян 1 (1) 0.09
Martin Masik 0 0
Собчик Алекс 0 0
Adam Krcik 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ibrahim 5 1
Бариш Дамьян 4 0
Холли Доминик 3 0
Илья Столица 1 0
Бондаренко Тарас 1 0
Возинья Жозимар 1 0
Кмет Матуш 1 0
Гонг Хилари 1 0
Lazar Stojsavljevic 1 0
Акила Жессе 1 0
Купусович Негош 1 0
Eynel Soares 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Власко Ян 2 1
Ondrej Rudzan 3 0
Jakub Kousal 3 0
Алвес Дани 2 0
Michael Ranko 2 0
Martin Nagy II 2 0
Denis Baumgartner 2 0
Adam Krcik 2 0
Mario Holly 2 0
Martin Masik 2 0
Матеёв Роберт 1 0

Результаты матчей

Тренчин
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Скалица
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
5
Тренчин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Скалица
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

5
5
Тренчин
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Скалица
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

1
10
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
100%
2
20%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
3
50%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

15
4
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
25%
16-30
3
20%
3
75%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Забито

15
11
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
7%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
1
7%
4
36%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Пропущено

16
14
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
6%
3
21%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
3
19%
3
21%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
6
38%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кастковце - Тренчин 1:2 Кошице - Тренчин 0:3
Злате Моравце - Тренчин 1:2 Тренчин - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Пухов - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 1:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Михаловце - Тренчин 0:2
Скалица
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Скалица - Кошице 1:0 Жилина - Скалица 5:3 TJ Druzstevnik Siladice - Скалица 0:4 Скалица - ДАК 0:1
Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Скалица - Михаловце 2:1 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1 МФК Вышков - Скалица 1:1 Скалица - Петржалка 1:0 Поважска-Бистрица - Скалица 0:1 Словацко - Скалица 3:1 Баник Острава - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Ружомберок - Скалица 1:2

Результаты матчей

Тренчин
Скалица

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Тренчин
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
4
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
1
5
1
1.5
1
3
1
5
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
7
3
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 11 7 2 2 19 - 12 23
2.
Железярне Подбрезова
 11 7 1 3 29 - 15 22
3.
Жилина
 11 7 1 3 28 - 18 22
4.
Слован Братислава
 9 6 2 1 17 - 9 20
5.
Спартак Трнава
 10 5 3 2 16 - 11 18
6.
Дукла Банска-Бистрица
 11 5 3 3 21 - 16 18
7.
ДАК
 11 5 2 4 17 - 15 17
8.
Ружомберок
 11 3 4 4 12 - 19 13
9.
Скалица
 11 3 2 6 11 - 14 11
10.
Кошице
 11 2 1 8 10 - 25 7
11.
Михаловце
 10 0 4 6 8 - 21 4
12.
Злате Моравце
 11 0 3 8 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 6 5 1 0 16 - 5 16
2.
Жилина
 6 5 0 1 22 - 13 15
3.
Тренчин
 5 4 1 0 8 - 1 13
4.
Ружомберок
 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Слован Братислава
 4 3 1 0 9 - 4 10
6.
Скалица
 6 3 1 2 6 - 4 10
7.
ДАК
 5 3 0 2 12 - 8 9
8.
Спартак Трнава
 5 2 1 2 8 - 6 7
9.
Дукла Банска-Бистрица
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Кошице
 5 1 1 3 3 - 10 4
11.
Злате Моравце
 5 0 2 3 4 - 10 2
12.
Михаловце
 6 0 2 4 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 6 4 1 1 15 - 7 13
2.
Спартак Трнава
 5 3 2 0 8 - 5 11
3.
Слован Братислава
 5 3 1 1 8 - 5 10
4.
Тренчин
 6 3 1 2 11 - 11 10
5.
ДАК
 6 2 2 2 5 - 7 8
6.
Жилина
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Железярне Подбрезова
 5 2 0 3 13 - 10 6
8.
Кошице
 6 1 0 5 7 - 15 3
9.
Михаловце
 4 0 2 2 3 - 6 2
10.
Ружомберок
 5 0 2 3 5 - 15 2
11.
Скалица
 5 0 1 4 5 - 10 1
12.
Злате Моравце
 6 0 1 5 3 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 7 (3)
Жилина Дурис Давид 6 (1)
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (5)
Железярне Подбрезова Mark Assinor 5 (3)
Жилина Henry Addo 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 5
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 5
Кошице Jan Mizerak 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 93'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Бондаренко Тарас получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Mario Holly получил желтую карточку от судьи
  • 80'
    Martin Masik уходит с поля. Mario Holly выходит вместо него
  • 78'
    Adam Krcik получил желтую карточку от судьи
  • 73'
    Власко Ян уходит с поля. Гаша Роман выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Eynel Soares получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Michal Ranko получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Власко Ян получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Тренчин 0:0 Скалица онлайн

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