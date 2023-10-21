Тур: 11. Стадион: На Сихоти.
0'
41' Желтая карточкаВласко Ян
44' Желтая карточкаMichael Ranko
44' Желтая карточкаEynel Soares
48' Желтая карточкаOndrej Rudzan
78' Желтая карточкаAdam Krcik
88' Желтая карточкаMario Holly
90' Желтая карточкаБондаренко Тарас
90'+6
Ход матча
41'
44'
44'
48'
73'
78'
88'
90'
90'
90'
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
22
Гонг
Хилари
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
19
Martin
Masik
25
Гази
Адам
10
Власко
Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Джуд СандейНападающий
-
93 Акила ЖессеНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Гаша РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Шпехар ДиноНападающий
-
-
-
21 Jakub Kousal
-
-
-
22 Mario Holly
-
Главный тренер: Pavol Majernik
История личных встреч
Тренчин
Скалица
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
3
Голов в среднем за матч
2.71
0.75
Среднее время на гол
33
120
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
0.86
Среднее время на гол
51
105
Всего голов
26
9
Голов в среднем за матч
2.36
0.82
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
38
110
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|5
|0.45
|Rahim Ibrahim
|4
|0.36
|Гонг Хилари
|2
|0.18
|Eynel Soares
|2
|0.18
|Кмет Матуш
|1
|0.09
|Samuel Kozlovsky
|1
|0.09
|Гайдош Артур
|0
|0
|Бариш Дамьян
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Smekal
|2
|0.18
|Матеёв Роберт
|2
|0.18
|Подгорин Оливер
|2
|0.18
|Яо Янн Майкл
|1
|0.09
|Гаша Роман
|1
|0.09
|Denis Baumgartner
|1
|0.09
|Власко Ян
|1 (1)
|0.09
|Martin Masik
|0
|0
|Собчик Алекс
|0
|0
|Adam Krcik
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|5
|1
|Бариш Дамьян
|4
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Илья Столица
|1
|0
|Бондаренко Тарас
|1
|0
|Возинья Жозимар
|1
|0
|Кмет Матуш
|1
|0
|Гонг Хилари
|1
|0
|Lazar Stojsavljevic
|1
|0
|Акила Жессе
|1
|0
|Купусович Негош
|1
|0
|Eynel Soares
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Власко Ян
|2
|1
|Ondrej Rudzan
|3
|0
|Jakub Kousal
|3
|0
|Алвес Дани
|2
|0
|Michael Ranko
|2
|0
|Martin Nagy II
|2
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Adam Krcik
|2
|0
|Mario Holly
|2
|0
|Martin Masik
|2
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Скалица
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
5
Тренчин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Скалица
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
5
5
Тренчин
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Скалица
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
1
10
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
100%
2
20%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
3
50%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
15
4
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
25%
16-30
3
20%
3
75%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Забито
15
11
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
7%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
6
40%
0
0%
31-45
1
7%
4
36%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Пропущено
16
14
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
6%
3
21%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
3
19%
3
21%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
6
38%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Слован Братислава - Тренчин 2:0 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кастковце - Тренчин 1:2 Кошице - Тренчин 0:3
Злате Моравце - Тренчин 1:2 Тренчин - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Пухов - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 1:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Михаловце - Тренчин 0:2
Скалица
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Скалица - Кошице 1:0 Жилина - Скалица 5:3 TJ Druzstevnik Siladice - Скалица 0:4 Скалица - ДАК 0:1
Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Скалица - Михаловце 2:1 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Скалица - Мошонмадьяровар 0:1 МФК Вышков - Скалица 1:1 Скалица - Петржалка 1:0 Поважска-Бистрица - Скалица 0:1 Словацко - Скалица 3:1 Баник Острава - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Ружомберок - Скалица 1:2
Результаты матчей
Тренчин
Скалица
Точный счет
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Тренчин
Скалица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
24
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
31
51
13
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
73
37
28
19
19
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|7 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|6 (1)
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (5)
|Железярне Подбрезова
|Mark Assinor
|5 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|5 (2)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 5
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|5
|Кошице
|Jan Mizerak
|5