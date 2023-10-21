Тур: 11. Стадион: Стад де Суиз.
Ход матча
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
372 Количество передач 254
-
59 Владение мячом, % 41
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
20
Ниассе
Шейх
15
Элиа
Мешак
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
История личных встреч
Янг Бойз
Цюрих
39 матчей
89.7%
10.3%
35 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
59%
38.5%
2.5%
23 победы 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.2%
10.3%
2.5%
34 победы 4 ничьи 0 побед
25 матчей
36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
52%
48%
0 побед 13 ничьих 13 побед
64 матча
54.7%
20.3%
25%
35 побед 13 ничьих 16 побед
Первый тайм
35.9%
39.1%
25%
23 победы 25 ничьих 16 побед
Второй тайм
53.1%
26.6%
20.3%
34 победы 17 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
79
52
Голов в среднем за матч
2.39
1.68
Среднее время на гол
37
53
Всего голов
42
36
Голов в среднем за матч
1.35
1.09
Среднее время на гол
66
82
Всего голов
121
88
Голов в среднем за матч
1.89
1.38
Тотал матчей
2.5
62
Больше 97%
Меньше 3%
2
54
Больше 84%
Меньше 16%
10
47
Больше 73%
Меньше 27%
17
28
Больше 44%
Меньше 56%
36
12
Больше 19%
Меньше 81%
52
5
Больше 8%
Меньше 92%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
63
Среднее время на гол
47
65
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|5 (1)
|0.5
|Иттен Седрик
|4 (1)
|0.4
|Монтейро Джоэл
|3
|0.3
|Гарсия Улиссес
|1
|0.1
|Угриниц Филип
|1
|0.1
|Лакомы Лукаш
|1
|0.1
|Бенито Лорис
|1
|0.1
|Элиа Мешак
|1
|0.1
|Ридер Фабиан
|1
|0.1
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.1
|Ганвула Сильвер
|1
|0.1
|Имери Кастриот
|0
|0
|Колли Эбрима
|0
|0
|Малес Дариан
|0
|0
|Блюм Левин
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркезано Антонио
|5
|0.45
|Окита Жонатан
|5 (1)
|0.45
|Ронер Фабиан
|2
|0.18
|Африйе Дэниел
|2
|0.18
|Катич Никола
|2
|0.18
|Мэтью Ифиний
|1
|0.09
|Боранияшевич Никола
|1
|0.09
|Камбери Линдрит
|1
|0.09
|Красничи Бледиан
|1
|0.09
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.09
|Герреро Адрия
|0
|0
|Консейсау Родригу
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|6
|0
|Янко Саиди
|2
|0
|Угриниц Филип
|2
|0
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|Бенито Лорис
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конде Шейк
|3
|0
|Африйе Дэниел
|3
|0
|Катич Никола
|2
|0
|Окита Жонатан
|2
|0
|Ронер Фабиан
|2
|0
|Камбери Линдрит
|2
|0
|Консейсау Родригу
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
|Бо Энриксен
|1
|0
|Герреро Адрия
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Цюрих
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
3
Янг Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Цюрих
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
12
Янг Бойз
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Цюрих
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
5
15
Голы по времени матча
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
21%
2
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
3
21%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
21%
2
20%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
3
50%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
4
33%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Забито
20
22
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
4
20%
3
14%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
5
25%
3
14%
31-45
3
15%
5
23%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
5
25%
6
27%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
3
33%
5
56%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1
Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0 Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Янг Бойз - Герта 4:2 Лозанна Уши - Янг Бойз 0:5
Цюрих
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0
Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1
Результаты матчей
Янг Бойз
Цюрих
Точный счет
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
82
36
46
27
19
18
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5 (1)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|5
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|4 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|6
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|5
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 3