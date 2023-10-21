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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Янг Бойз
0:0
Конец матча
Цюрих
0'
83' Желтая карточка
Консейсау Родригу
90'+5

Ход матча

68'
Иттен Седрик
Нсаме Жан-Пьер
 
68'
Колли Эбрима
Монтейро Джоэл
 
70'
 
Ронер Фабиан
Африйе Дэниел
70'
 
Око-Флекс Армостронг
Окита Жонатан
78'
 
Герреро Адрия
Боранияшевич Никола
79'
 
Хорншу Марк
Маркезано Антонио
83'
 
Консейсау Родригу
87'
Ганвула Сильвер
Ниассе Шейх
 
90'
 
Сантини Иван
Мэтью Ифиний

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 372 Количество передач 254
  • 59 Владение мячом, % 41
1
Расьоппи
Антони
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
21
Гарсия
Улиссес
20
Ниассе
Шейх
30
Лаупер
Сандро
77
Монтейро
Джоэл
7
Угриниц
Филип
18
Нсаме
Жан-Пьер
15
Элиа
Мешак
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
5
Дапрела
Фабио
19
Боранияшевич
Никола
27
Консейсау
Родригу
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
18
Африйе
Дэниел
11
Окита
Жонатан
10
Маркезано
Антонио
Янг Бойз
4-3-1-2
Цюрих
3-4-2-1

История личных встреч

Янг Бойз
Цюрих

39 матчей

89.7%
10.3%
35 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

59%
38.5%
2.5%
23 победы 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.2%
10.3%
2.5%
34 победы 4 ничьи 0 побед

25 матчей

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

52%
48%
0 побед 13 ничьих 13 побед

64 матча

54.7%
20.3%
25%
35 побед 13 ничьих 16 побед

Первый тайм

35.9%
39.1%
25%
23 победы 25 ничьих 16 побед

Второй тайм

53.1%
26.6%
20.3%
34 победы 17 ничьих 13 побед

История матчей

С
1:1
С
2:2
С
0:0
С
4:0
С
2:1
С
1:2
С
1:0
С
4:0
С
1:2
С
4:0
С
1:4
С
2:1
С
0:5
С
3:2
К
4:0
С
0:4
С
4:0
С
0:1
С
2:0
С
3:3
С
4:0
К
2:1
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
3:0
С
0:1
С
1:1
К
1:3
С
1:1
С
0:1
С
3:0
С
2:1
С
2:1
С
2:2
С
1:3
С
0:1
С
1:3
С
2:4
С
4:0
С
1:1
С
4:1
С
1:0
С
2:2
С
1:2
С
2:3
С
2:1
К
3:4
С
4:2
С
2:2
С
1:0
ТМС
3:2
С
0:2
С
2:1
С
3:0
С
2:3
С
3:0
С
4:2
С
2:2
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
1:1

Голы

Всего голов

79
52

Голов в среднем за матч

2.39
1.68

Среднее время на гол

37
53

Всего голов

42
36

Голов в среднем за матч

1.35
1.09

Среднее время на гол

66
82

Всего голов

121
88

Голов в среднем за матч

1.89
1.38

Тотал матчей

2.5
62
Больше 97%
Меньше 3%
2
54
Больше 84%
Меньше 16%
10
47
Больше 73%
Меньше 27%
17
28
Больше 44%
Меньше 56%
36
12
Больше 19%
Меньше 81%
52
5
Больше 8%
Меньше 92%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
63

Среднее время на гол

47
65

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 5 (1) 0.5
Иттен Седрик 4 (1) 0.4
Монтейро Джоэл 3 0.3
Гарсия Улиссес 1 0.1
Угриниц Филип 1 0.1
Лакомы Лукаш 1 0.1
Бенито Лорис 1 0.1
Элиа Мешак 1 0.1
Ридер Фабиан 1 0.1
Лустенбергер Фабиан 1 0.1
Ганвула Сильвер 1 0.1
Имери Кастриот 0 0
Колли Эбрима 0 0
Малес Дариан 0 0
Блюм Левин 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркезано Антонио 5 0.45
Окита Жонатан 5 (1) 0.45
Ронер Фабиан 2 0.18
Африйе Дэниел 2 0.18
Катич Никола 2 0.18
Мэтью Ифиний 1 0.09
Боранияшевич Никола 1 0.09
Камбери Линдрит 1 0.09
Красничи Бледиан 1 0.09
Око-Флекс Армостронг 1 0.09
Герреро Адрия 0 0
Консейсау Родригу 0 0
Конде Шейк 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 6 0
Янко Саиди 2 0
Угриниц Филип 2 0
Лустенбергер Фабиан 1 0
Бенито Лорис 1 0
Иттен Седрик 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Перссон Ноа 1 0
Аменда Орель 1 0
Чайва Мигель 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конде Шейк 3 0
Африйе Дэниел 3 0
Катич Никола 2 0
Окита Жонатан 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Камбери Линдрит 2 0
Консейсау Родригу 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Бо Энриксен 1 0
Герреро Адрия 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Цюрих
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
3
Янг Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Цюрих
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
12
Янг Бойз
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Цюрих
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
21%
2
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
3
21%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
21%
2
20%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
3
50%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
2
33%
4
33%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Забито

20
22
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
4
20%
3
14%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
5
25%
3
14%
31-45
3
15%
5
23%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
5
25%
6
27%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
3
33%
5
56%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1
Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0 Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Янг Бойз - Герта 4:2 Лозанна Уши - Янг Бойз 0:5
Цюрих
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0
Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1

Результаты матчей

Янг Бойз
Цюрих

Точный счет

2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
2
3
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
8
2
3
6
2.5
4
6
2
7
3.5
1
9
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 11 6 5 0 22 - 9 23
2.
Янг Бойз
 10 6 3 1 20 - 9 21
3.
Санкт-Галлен
 10 5 3 2 15 - 9 18
4.
Лугано
 9 5 0 4 18 - 15 15
5.
Люцерн
 10 4 3 3 13 - 14 15
6.
Ивердон
 10 4 3 3 15 - 19 15
7.
Серветт
 10 3 4 3 13 - 15 13
8.
Винтертур
 10 3 3 4 21 - 23 12
9.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 3 5 11 - 19 9
10.
Лозанна
 11 2 3 6 15 - 20 9
11.
Грасcхоппер
 10 2 2 6 12 - 15 8
12.
Базель
 9 1 2 6 13 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
Янг Бойз
 5 4 1 0 14 - 4 13
3.
Цюрих
 5 4 1 0 11 - 4 13
4.
Ивердон
 5 3 1 1 10 - 8 10
5.
Люцерн
 5 3 1 1 9 - 8 10
6.
Лугано
 4 3 0 1 9 - 3 9
7.
Винтертур
 5 2 2 1 8 - 6 8
8.
Серветт
 5 1 3 1 7 - 7 6
9.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 3 2 6 - 11 6
10.
Базель
 5 1 2 2 9 - 10 5
11.
Лозанна
 5 1 2 2 7 - 9 5
12.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 6 2 4 0 11 - 5 10
2.
Янг Бойз
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Серветт
 5 2 1 2 6 - 8 7
4.
Лугано
 5 2 0 3 9 - 12 6
5.
Люцерн
 5 1 2 2 4 - 6 5
6.
Ивердон
 5 1 2 2 5 - 11 5
7.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 7 - 8 4
8.
Винтертур
 5 1 1 3 13 - 17 4
9.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 11 4
10.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 0 3 5 - 8 3
11.
Санкт-Галлен
 5 0 3 2 3 - 5 3
12.
Базель
 4 0 0 4 4 - 11 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Цюрих Окита Жонатан 5 (1)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 5
Винтертур Ди Джусто Маттео 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 6
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 5
Ивердон Тижани Мохамед 1 3
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  • 68'
    Монтейро Джоэл уходит с поля. Эбрима Колли выходит вместо него
  • 68'
    Нсаме Жан-Пьер уходит с поля. Иттен Седрик выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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