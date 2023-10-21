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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Дьперинк Роб
ПСВ
1:0
Второй тайм: 53'
Фортуна Ситтард
0'
1:0
19' Гол
Тиль Гус

Ход матча

19'
Тиль Гус
(Бакайоко Жоан)
1:0
46'
 
Озьякуп Огузхан
Лазетич Марко

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 335 Количество передач 136
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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ПСВ
Ничья
Фортуна Ситтард
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1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
30
Ван
Анхольт
Патрик
22
Схаутен
Йерди
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
20
Тиль
Гус
27
Лосано
Ирвинг
9
Де
Йонг
Люк
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
61
Вита
Реми
32
Розье
Лорейнц
6
Дуарте
Дерой
77
Нослин
Тейяни
10
Халилович
Ален
7
Кордоба
Иньиго
11
Лазетич
Марко
ПСВ
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

ПСВ
Фортуна Ситтард

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
2:1
Э
2:2
Э
5:0
К
2:0
Э
1:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
5:0
Э
5:0
Э
1:2
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

3.5
2.75

Среднее время на гол

25
32

Всего голов

5
14

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

2.36
2.27

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

38
39

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 7 (2) 0.78
Тиль Гус 4 0.44
Ланг Ноа 4 0.44
Вертессен Йорбе 3 0.33
Тильман Малик 3 0.33
Веерман Йоэй 2 0.22
Пепи Рикардо 2 (1) 0.22
Бакайоко Жоан 1 0.11
Лосано Ирвинг 1 0.11
Сайбари Исмаэль 1 0.11
Тезе Джордан 0 0
Ван Анхольт Патрик 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Ален 1 0.11
Нослин Тейяни 1 0.11
Озьякуп Огузхан 1 0.11
Дуарте Дерой 1 0.11
Розье Лорейнц 1 0.11
Бельхейр Мухамед 1 0.11
Пинту Иву 0 0
Кордоба Иньиго 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Люк 1 0
Рамальо Андре 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Тезе Джордан 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 4 0
Сиовас Димитрис 3 0
Дейкс Митчелл 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Розье Лорейнц 3 0
Сирхейс Кай 2 0
Бельхейр Мухамед 0 1
Бёйс Данни 1 0
Пинту Иву 1 0
Озьякуп Огузхан 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Нослин Тейяни 1 0
Робберехт Милан 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
ПСВ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

15
4
ПСВ
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Фортуна Ситтард
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

15
7

Голы по времени матча

Забито

12
3
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
25%
2
67%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
3
38%
76-90

Забито

15
4
3 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
1
25%
46-60
4
27%
1
25%
61-75
4
27%
1
25%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

27
7
8 В 1-м тайме 1
19 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
1
4%
0
0%
1-15
2
7%
1
14%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
8
30%
30%
1
14%
46-60
4
15%
2
29%
61-75
7
26%
3
43%
76-90

Пропущено

2
14
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
50%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
50%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0
Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1
Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0

Результаты матчей

ПСВ
Фортуна Ситтард

Точный счет

2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:4
3 раза 75%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

4
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:4
3 раза 38%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

4
4 раза 50%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
2.5
Больше Меньше
1
7
4
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:0 Заявка 9 9 0 0 28 - 2 27
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 7 1 0 22 - 4 22
3.
Твенте
 Заявка 8 7 0 1 17 - 4 21
4.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 2 0 31 - 6 20
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 17 - 15 13
6.
Эксельсиор
 Заявка 8 3 4 1 14 - 11 13
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Хераклес
 Заявка 8 3 2 3 12 - 17 11
9.
Валвейк
 1:0 Заявка 8 3 0 5 8 - 17 9
10.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 9 2 3 4 7 - 15 9
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
12.
Витесс
 Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
14.
Херенвен
 Заявка 8 2 1 5 10 - 18 7
15.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 1 5 7 - 18 7
16.
Аякс
 Заявка 6 1 2 3 11 - 17 5
17.
Волендам
 0:1 Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
18.
Утрехт
 Заявка 8 1 0 7 4 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:0 Заявка 5 5 0 0 13 - 1 15
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
4.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 12 - 2 10
6.
Хераклес
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
7.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 2 0 2 10 - 7 6
9.
Валвейк
 1:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
10.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
12.
Волендам
 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Аякс
 Заявка 3 1 0 2 5 - 10 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17.
Витесс
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:0 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 16 - 3 10
4.
Твенте
 Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
5.
Эксельсиор
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Витесс
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Валвейк
 1:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Херенвен
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
12.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
13.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
16.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 0:1 Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
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Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 14 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 10 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 7 (5)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5 (1)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 4 (2)
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Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Фортуна Ситтард Сиовас Димитрис 3
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    • 46'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Лазетич Марко уходит с поля и его заменяет Озьякуп Огузхан
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Фортуна Ситтард
    1.16
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    7.60
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    58.00
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    ПСВ
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