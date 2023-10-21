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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Дьперинк Роб
ПСВ
3:1
Конец матча
Фортуна Ситтард
0'
1:0
19' Гол
Тиль Гус
2:0
55' Гол
Рамальо Андре
70' Желтая карточка
Озьякуп Огузхан
3:0
78' Гол
Бакайоко Жоан
3:1
90' Пенальти
Сирхейс Кай
90'+5

Ход матча

19'
Тиль Гус
(Бакайоко Жоан)
1:0
46'
 
Озьякуп Огузхан
Лазетич Марко
55'
 
Сирхейс Кай
Нослин Тейяни
55'
Рамальо Андре
(Веерман Йоэй)
2:0
68'
Вертессен Йорбе
Лосано Ирвинг
 
70'
 
Озьякуп Огузхан
78'
Бакайоко Жоан
(Веерман Йоэй)
3:0
79'
Тильман Малик
Тиль Гус
 
79'
Пепи Рикардо
Де Йонг Люк
 
79'
Бабади Исаак
Веерман Йоэй
 
81'
 
Фофана Садик
Гут Родриго
81'
 
Робберехт Милан
Халилович Ален
85'
Самбо Шуранди
Тезе Джордан
 
89'
 
Гриффит Иман
Кордоба Иньиго
90'
3:1
Сирхейс Кай

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 685 Количество передач 255
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
30
Ван
Анхольт
Патрик
22
Схаутен
Йерди
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
20
Тиль
Гус
27
Лосано
Ирвинг
9
Де
Йонг
Люк
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
61
Вита
Реми
32
Розье
Лорейнц
6
Дуарте
Дерой
77
Нослин
Тейяни
10
Халилович
Ален
7
Кордоба
Иньиго
11
Лазетич
Марко
ПСВ
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

ПСВ
Фортуна Ситтард

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
2:1
Э
2:2
Э
5:0
К
2:0
Э
1:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
5:0
Э
5:0
Э
1:2
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

3.5
2.75

Среднее время на гол

25
32

Всего голов

5
14

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

2.36
2.27

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

38
39

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 7 (2) 0.78
Тиль Гус 4 0.44
Ланг Ноа 4 0.44
Вертессен Йорбе 3 0.33
Тильман Малик 3 0.33
Веерман Йоэй 2 0.22
Бакайоко Жоан 2 0.22
Пепи Рикардо 2 (1) 0.22
Лосано Ирвинг 1 0.11
Сайбари Исмаэль 1 0.11
Рамальо Андре 1 0.11
Тезе Джордан 0 0
Ван Анхольт Патрик 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Ален 1 0.11
Нослин Тейяни 1 0.11
Озьякуп Огузхан 1 0.11
Дуарте Дерой 1 0.11
Розье Лорейнц 1 0.11
Бельхейр Мухамед 1 0.11
Сирхейс Кай 1 (1) 0.11
Пинту Иву 0 0
Кордоба Иньиго 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Люк 1 0
Рамальо Андре 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Тезе Джордан 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 4 0
Сиовас Димитрис 3 0
Дейкс Митчелл 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Розье Лорейнц 3 0
Озьякуп Огузхан 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бельхейр Мухамед 0 1
Бёйс Данни 1 0
Пинту Иву 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Нослин Тейяни 1 0
Робберехт Милан 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
ПСВ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

15
4
ПСВ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Фортуна Ситтард
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

15
8

Голы по времени матча

Забито

15
4
6 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
27%
3
75%
76-90

Пропущено

2
11
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
100%
4
36%
76-90

Забито

15
4
3 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
1
25%
46-60
4
27%
1
25%
61-75
4
27%
1
25%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

30
8
9 В 1-м тайме 1
21 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
1
3%
0
0%
1-15
3
10%
1
13%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
9
30%
1
13%
46-60
4
13%
2
25%
61-75
8
27%
4
50%
76-90

Пропущено

3
17
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
33%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
67%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0
Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1
Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0

Результаты матчей

ПСВ
Фортуна Ситтард

Точный счет

3:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:4
3 раза 75%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

4
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:4
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

4
4 раза 44%
3
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
1
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
2.5
Больше Меньше
1
8
4
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 30 - 3 27
2.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 9 8 1 0 23 - 4 25
3.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 9 7 2 0 32 - 6 23
4.
Твенте
 Заявка 8 7 0 1 17 - 4 21
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 17 - 15 13
6.
Эксельсиор
 Заявка 8 3 4 1 14 - 11 13
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Хераклес
 Заявка 8 3 2 3 12 - 17 11
9.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 9 3 1 5 8 - 18 10
10.
Валвейк
 Заявка 8 3 0 5 9 - 18 9
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 2 3 4 8 - 17 9
12.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
14.
Витесс
 0:1 Заявка 9 2 1 6 6 - 12 7
15.
Херенвен
 0:1 Заявка 9 2 1 6 10 - 19 7
16.
Аякс
 Заявка 6 1 2 3 11 - 17 5
17.
Волендам
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
18.
Утрехт
 Заявка 8 1 0 7 4 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
2.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 5 4 1 0 16 - 3 13
3.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
5.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Хераклес
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Валвейк
 Заявка 4 2 0 2 6 - 11 6
9.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
12.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Херенвен
 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Аякс
 Заявка 3 1 0 2 5 - 10 3
16.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17.
Витесс
 0:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 4 3 1 0 16 - 3 10
4.
Твенте
 Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
5.
Эксельсиор
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Витесс
 0:1 Заявка 5 2 0 3 5 - 5 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Валвейк
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Херенвен
 0:1 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
13.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
14.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 4 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 14 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 7 (5)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5 (1)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 4 (2)
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Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Валвейк Мейерс Арон 3
Весь список
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