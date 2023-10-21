Тур: 9. Стадион: Филипс. Главный судья: Дьперинк Роб
3:1
Конец матча
0'
1:0
19' ГолТиль Гус
2:0
55' ГолРамальо Андре
70' Желтая карточкаОзьякуп Огузхан
3:0
78' ГолБакайоко Жоан
3:1
90' ПенальтиСирхейс Кай
90'+5
Ход матча
19'
1:0
55'
2:0
70'
78'
3:0
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
6 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 1
-
10 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
685 Количество передач 255
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Веерман
Йоэй
20
Тиль
Гус
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
61
Вита
Реми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пепи РикардоНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Гриффит ИманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ПСВ
Фортуна Ситтард
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
3.5
2.75
Среднее время на гол
25
32
Всего голов
5
14
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
2.36
2.27
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
38
39
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|0.78
|Тиль Гус
|4
|0.44
|Ланг Ноа
|4
|0.44
|Вертессен Йорбе
|3
|0.33
|Тильман Малик
|3
|0.33
|Веерман Йоэй
|2
|0.22
|Бакайоко Жоан
|2
|0.22
|Пепи Рикардо
|2 (1)
|0.22
|Лосано Ирвинг
|1
|0.11
|Сайбари Исмаэль
|1
|0.11
|Рамальо Андре
|1
|0.11
|Тезе Джордан
|0
|0
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халилович Ален
|1
|0.11
|Нослин Тейяни
|1
|0.11
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.11
|Дуарте Дерой
|1
|0.11
|Розье Лорейнц
|1
|0.11
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.11
|Сирхейс Кай
|1 (1)
|0.11
|Пинту Иву
|0
|0
|Кордоба Иньиго
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Пепи Рикардо
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|4
|0
|Сиовас Димитрис
|3
|0
|Дейкс Митчелл
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Розье Лорейнц
|3
|0
|Озьякуп Огузхан
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Бельхейр Мухамед
|0
|1
|Бёйс Данни
|1
|0
|Пинту Иву
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Нослин Тейяни
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
ПСВ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
15
4
ПСВ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Фортуна Ситтард
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
15
8
Голы по времени матча
Забито
15
4
6 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
27%
3
75%
76-90
Пропущено
2
11
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
100%
4
36%
76-90
Забито
15
4
3 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
1
25%
46-60
4
27%
1
25%
61-75
4
27%
1
25%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
30
8
9 В 1-м тайме 1
21 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
1
3%
0
0%
1-15
3
10%
1
13%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
9
30%
1
13%
46-60
4
13%
2
25%
61-75
8
27%
4
50%
76-90
Пропущено
3
17
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
33%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
67%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0
Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1
Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0
Результаты матчей
ПСВ
Фортуна Ситтард
Точный счет
3:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:4
3 раза 75%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
4
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:4
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
4
4 раза 44%
3
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Фортуна Ситтард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
18
45
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|30 - 3
|27
|2.
|1:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 4
|25
|3.
|1:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|32 - 6
|23
|4.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|17 - 4
|21
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 15
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 11
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 17
|11
|9.
|1:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 18
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 18
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 17
|9
|12.
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|14.
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 12
|7
|15.
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 19
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 2
|15
|2.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 3
|13
|3.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 11
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 10
|3
|16.
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|17.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 1
|12
|2.
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|16 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|14.
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|14 (3)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (5)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5 (1)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|4 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|4
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 2
|Валвейк
|Мейерс Арон
|3