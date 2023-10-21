Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

85' Тильман Малик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

83' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

82' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Тактическая замена. Де Йонг Люк уходит с поля и его заменяет Рикардо Пепи

78' Г О О О О Л - Бакайоко Жоан из команды ПСВ левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

78' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Сиовас Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

74' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

73' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Вертессен Йорбе из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Рамальо Андре нанес удар головой, но Ивор Пандур спокойно отбил мяч.

70' Озьякуп Огузхан получил желтую карточку от судьи

70' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

67' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Боскальи Оливье получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Боскальи Оливье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Лосано Ирвинг не смог попасть в створ ударом издали

62' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Бакайоко Жоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Ван Анхольт Патрик не смог попасть в створ ударом издали

57' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

57' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Матч возобновлен

54' Нослин Тейяни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

51' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Розье Лорейнц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

50' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

49' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.