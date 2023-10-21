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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Валвейк
1:0
Второй тайм: 51'
Волендам
0'
28' Желтая карточка
Мбуямба Ксавьер
1:0
43' Гол
Мин Давид
45' Желтая карточка
Пайн Дерон

Ход матча

28'
 
Мбуямба Ксавьер
43'
Мин Давид
(Мейерс Арон)
1:0
45'
 
Пайн Дерон
46'
Маргарет Рихонелл
Мин Давид
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 255 Количество передач 181
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валвейк
Ничья
Волендам
4.50
4.90
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4.20
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Все Коэффициенты
21
Хауэн
Йерун
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Леливелд
Юлиан
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
14
Локеза
Крис
6
Укили
Яссин
9
Мин
Давид
29
Крамер
Михил
1
Мио
Бакхаус
26
Пайн
Дерон
6
Бенамар
Бенаисса
31
Мбуямба
Ксавьер
5
Кокс
Джордж
36
Milan
de
Haan
4
Мирани
Деймон
17
Твигт
Калвин
11
Улд-Ших
Биляль
21
Мюрен
Роберт
14
Куол
Гаранг
Валвейк
5-3-2
Волендам
4-3-3

История личных встреч

Валвейк
Волендам

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

15 матчей

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

Э
4:1
Э
2:1
ПД
3:3
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
1:3
ПД
1:4
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
3:4
ПД
2:2
ВД(GD
2:3

Голы

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

12
20

Голов в среднем за матч

1.71
2.5

Среднее время на гол

52
36

Всего голов

28
27

Голов в среднем за матч

1.87
1.8

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

48
50

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 3 (2) 0.38
Укили Яссин 2 0.25
Мин Давид 1 0.13
Маргарет Рихонелл 1 0.13
Стеванович Филип 1 0.13
Мейерс Арон 0 0
Румерату Годфрид 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 3 0.38
Куол Гаранг 1 0.13
Ван Мигем Дарил 1 0.13
Бенамар Бенаисса 1 0.13
Твигт Калвин 1 (1) 0.13
Улд-Ших Биляль 0 0
Мирани Деймон 0 0
Зеефейк Ликвинсио 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Укили Яссин 3 0
Мейерс Арон 2 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Крамер Михил 1 0
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Фелида Кевин 1 0
Румерату Годфрид 1 0
Мин Давид 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенамар Бенаисса 1 1
Улд-Ших Биляль 2 0
Пайн Дерон 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Плат Брайан 1 0
Твигт Калвин 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Мио Бакхаус 1 0
Хуве Квинси 1 0

Результаты матчей

Валвейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Волендам
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Валвейк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Волендам
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

2
3
Валвейк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Волендам
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
3
43%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
3
21%
5
31%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
4
29%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4
НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0 Валвейк - Твенте 0:5 Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1
Волендам
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1
Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1 Волендам - Камбюр 2:0 Волендам - ПСВ 2:3 Херенвен - Волендам 2:1

Результаты матчей

Валвейк
Волендам

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 67%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Волендам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:0 Заявка 9 9 0 0 28 - 2 27
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 7 1 0 22 - 4 22
3.
Твенте
 Заявка 8 7 0 1 17 - 4 21
4.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 2 0 31 - 6 20
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 17 - 15 13
6.
Эксельсиор
 Заявка 8 3 4 1 14 - 11 13
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Хераклес
 Заявка 8 3 2 3 12 - 17 11
9.
Валвейк
 1:0 Заявка 8 3 0 5 8 - 17 9
10.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 9 2 3 4 7 - 15 9
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
12.
Витесс
 Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
14.
Херенвен
 Заявка 8 2 1 5 10 - 18 7
15.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 1 5 7 - 18 7
16.
Аякс
 Заявка 6 1 2 3 11 - 17 5
17.
Волендам
 0:1 Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
18.
Утрехт
 Заявка 8 1 0 7 4 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:0 Заявка 5 5 0 0 13 - 1 15
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
4.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 12 - 2 10
6.
Хераклес
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
7.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 2 0 2 10 - 7 6
9.
Валвейк
 1:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
10.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
12.
Волендам
 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Аякс
 Заявка 3 1 0 2 5 - 10 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17.
Витесс
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:0 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 16 - 3 10
4.
Твенте
 Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
5.
Эксельсиор
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Витесс
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Валвейк
 1:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Херенвен
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
12.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
13.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
16.
Фортуна Ситтард
 0:1 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 0:1 Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 14 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 10 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 7 (5)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5 (1)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Фортуна Ситтард Сиовас Димитрис 3
Весь список
  • 48'
    Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Валвейк пытается что-то создать.
  • 46'
    Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Мин Давид уходит с поля и его заменяет Маргарет Рихонелл
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 43'
      Г О О О О Л - Мин Давид забивает с правой ноги!
    • 43'
      Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе
    • 43'
      Укили Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 43'
      Оооо... вот это был удар! Локеза Крис должен был забить с этой позиции.
    • 43'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Локеза Крис и попал в перекладину!
    • 42'
      Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Мио Бакхаус из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Локеза Крис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Гаари Жюрьен из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 6'
      Мбуямба Ксавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Валвейк пытается что-то создать.
    • 5'
      Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Контроль мяча: Валвейк: 85%, Волендам: 15%.
    • 5'
      Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 3'
      Валвейк пытается что-то создать.
    • 2'
      Валвейк контролирует мяч.
    • 2'
      Ван ден Бёйс Дарио пробует нанести удар издали, но Mio Backhaus держит все под контролем
    • 2'
      Локеза Крис из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 1'
      Валвейк пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Валвейк начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится победой Волендам.
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валвейк
    Ничья
    Волендам
    4.50
    4.90
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    4.20
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