Хорошую попытку сделал Josh Flint. Удар в створ, но вратарь начеку

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

86' Твигт Калвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Удар от ворот произведет Валвейк

82' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Удар от ворот произведет Валвейк

80' Josh Flint из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Тактическая замена. Кокс Джордж уходит с поля и его заменяет Josh Flint

77' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Румерату Годфрид получил желтую карточку от судьи

76' Удар от ворот произведет Волендам

75' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Удар от ворот произведет Волендам

75' Гаари Жюрьен не смог попасть в створ ударом издали

74' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Румерату Годфрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Твигт Калвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Твигт Калвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Удар от ворот произведет Волендам

63' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

62' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Удар от ворот произведет Валвейк

60' Удар от ворот произведет Валвейк

58' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

56' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Матч возобновлен

53' Улд-Ших Биляль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Мейерс Арон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

51' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Локеза Крис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

46' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля