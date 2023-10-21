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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 6188 Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Валвейк
2:1
Конец матча
Волендам
0'
28' Желтая карточка
Мбуямба Ксавьер
1:0
43' Гол
Мин Давид
45' Желтая карточка
Пайн Дерон
52' Желтая карточка
Мейерс Арон
76' Желтая карточка
Румерату Годфрид
1:1
89' Гол
Бенамар Бенаисса
2:1
90' Гол
Укили Яссин
90' Желтая карточка
Крамер Михил
90'+7

Ход матча

28'
 
Мбуямба Ксавьер
43'
Мин Давид
(Мейерс Арон)
1:0
45'
 
Пайн Дерон
46'
Маргарет Рихонелл
Мин Давид
 
52'
Мейерс Арон
 
64'
 
Джонсон Дариус
Мбуямба Ксавьер
70'
Стеванович Филип
Локеза Крис
 
71'
Клеонизе Денильо
Мейерс Арон
 
71'
 
Буур Оскар
Пайн Дерон
76'
Румерату Годфрид
 
78'
 
Хуве Квинси
Куол Гаранг
78'
 
Флинт Джош
Кокс Джордж
87'
Фелида Кевин
Румерату Годфрид
 
89'
1:1
Бенамар Бенаисса
(Джонсон Дариус)
90'
Укили Яссин
(Клеонизе Денильо)
2:1
90'
Крамер Михил
 
90'
Брума Джеффри
Крамер Михил
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 365 Количество передач 407
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
21
Хауэн
Йерун
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Леливелд
Юлиан
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
14
Локеза
Крис
6
Укили
Яссин
9
Мин
Давид
29
Крамер
Михил
1
Мио
Бакхаус
26
Пайн
Дерон
6
Бенамар
Бенаисса
31
Мбуямба
Ксавьер
5
Кокс
Джордж
36
Milan
de
Haan
4
Мирани
Деймон
17
Твигт
Калвин
11
Улд-Ших
Биляль
21
Мюрен
Роберт
14
Куол
Гаранг
Валвейк
5-3-2
Волендам
4-3-3

История личных встреч

Валвейк
Волендам

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

15 матчей

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

Э
4:1
Э
2:1
ПД
3:3
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
1:3
ПД
1:4
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
3:4
ПД
2:2
ВД(GD
2:3

Голы

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

12
20

Голов в среднем за матч

1.71
2.5

Среднее время на гол

52
36

Всего голов

28
27

Голов в среднем за матч

1.87
1.8

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

48
50

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Укили Яссин 3 0.38
Крамер Михил 3 (2) 0.38
Мин Давид 1 0.13
Маргарет Рихонелл 1 0.13
Стеванович Филип 1 0.13
Мейерс Арон 0 0
Румерату Годфрид 0 0
Клеонизе Денильо 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 3 0.38
Бенамар Бенаисса 2 0.25
Куол Гаранг 1 0.13
Ван Мигем Дарил 1 0.13
Твигт Калвин 1 (1) 0.13
Улд-Ших Биляль 0 0
Мирани Деймон 0 0
Джонсон Дариус 0 0
Зеефейк Ликвинсио 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 3 0
Укили Яссин 3 0
Крамер Михил 2 0
Румерату Годфрид 2 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Фелида Кевин 1 0
Мин Давид 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенамар Бенаисса 1 1
Улд-Ших Биляль 2 0
Пайн Дерон 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Плат Брайан 1 0
Твигт Калвин 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Мио Бакхаус 1 0
Хуве Квинси 1 0

Результаты матчей

Валвейк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Волендам
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Валвейк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Волендам
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

2
3
Валвейк
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Волендам
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Пропущено

8
12
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
3
38%
2
17%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
4
33%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
43%
3
38%
76-90

Пропущено

15
18
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
4
22%
31-45
3
20%
5
28%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
5
33%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4
НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0 Валвейк - Твенте 0:5 Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1
Волендам
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1
Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1 Волендам - Камбюр 2:0 Волендам - ПСВ 2:3 Херенвен - Волендам 2:1

Результаты матчей

Валвейк
Волендам

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
4 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Волендам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 30 - 3 27
2.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 9 8 1 0 23 - 4 25
3.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 9 7 2 0 32 - 6 23
4.
Твенте
 Заявка 8 7 0 1 17 - 4 21
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 17 - 15 13
6.
Эксельсиор
 Заявка 8 3 4 1 14 - 11 13
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Хераклес
 Заявка 8 3 2 3 12 - 17 11
9.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 9 3 1 5 8 - 18 10
10.
Валвейк
 Заявка 8 3 0 5 9 - 18 9
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 2 3 4 8 - 17 9
12.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
14.
Витесс
 0:1 Заявка 9 2 1 6 6 - 12 7
15.
Херенвен
 0:1 Заявка 9 2 1 6 10 - 19 7
16.
Аякс
 Заявка 6 1 2 3 11 - 17 5
17.
Волендам
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
18.
Утрехт
 Заявка 8 1 0 7 4 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
2.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 5 4 1 0 16 - 3 13
3.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
5.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Хераклес
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Валвейк
 Заявка 4 2 0 2 6 - 11 6
9.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
12.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Херенвен
 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Аякс
 Заявка 3 1 0 2 5 - 10 3
16.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17.
Витесс
 0:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 4 3 1 0 16 - 3 10
4.
Твенте
 Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
5.
Эксельсиор
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Витесс
 0:1 Заявка 5 2 0 3 5 - 5 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Валвейк
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Херенвен
 0:1 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
13.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
14.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 4 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 14 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 7 (5)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5 (1)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Валвейк Мейерс Арон 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Валвейк: 47%, Волендам: 53%.
  • 96'
    Хорошую попытку сделал Josh Flint. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 96'
    Волендам пытается что-то создать.
  • 95'
    Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Тактическая замена. Крамер Михил уходит с поля и его заменяет Брума Джеффри
  • 93'
    Крамер Михил получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Клеонизе Денильо сделал результативную передачу.
  • 92'
    Г О О О О Л - Укили Яссин из команды Валвейк правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 92'
    Валвейк пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 91'
    Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 89'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6188 болельщиков
  • 89'
    Джонсон Дариус сделал результативную передачу.
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    • Первый тайм
    • 48'
      Укили Яссин из команды Валвейк в офсайде
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Валвейк: 58%, Волендам: 42%.
    • 46'
      Пайн Дерон получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Пайн Дерон из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
    • 46'
      Валвейк пытается что-то создать.
    • 46'
      Пайн Дерон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Валвейк пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Контроль мяча: Валвейк: 62%, Волендам: 38%.
    • 45'
      Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 43'
      Мейерс Арон сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Мин Давид забивает с правой ноги!
    • 43'
      Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе
    • 43'
      Укили Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 43'
      Оооо... вот это был удар! Локеза Крис должен был забить с этой позиции.
    • 43'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Локеза Крис и попал в перекладину!
    • 42'
      Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Мио Бакхаус из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Локеза Крис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Гаари Жюрьен из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 6'
      Мбуямба Ксавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Валвейк пытается что-то создать.
    • 5'
      Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Контроль мяча: Валвейк: 85%, Волендам: 15%.
    • 5'
      Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 3'
      Валвейк пытается что-то создать.
    • 2'
      Валвейк контролирует мяч.
    • 2'
      Ван ден Бёйс Дарио пробует нанести удар издали, но Mio Backhaus держит все под контролем
    • 2'
      Локеза Крис из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 1'
      Валвейк пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Валвейк начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Валвейк 2:1 Волендам онлайн

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