Тур: 9. Стадион: Мандемейкерс. Зрители: 6188 Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
0'
28' Желтая карточкаМбуямба Ксавьер
1:0
43' ГолМин Давид
45' Желтая карточкаПайн Дерон
52' Желтая карточкаМейерс Арон
76' Желтая карточкаРумерату Годфрид
1:1
89' ГолБенамар Бенаисса
2:1
90' ГолУкили Яссин
90' Желтая карточкаКрамер Михил
90'+7
Ход матча
28'
43'
1:0
45'
52'
71'
76'
89'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
365 Количество передач 407
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хауэн
Йерун
23
Гаари
Жюрьен
28
Мейерс
Арон
14
Локеза
Крис
29
Крамер
Михил
26
Пайн
Дерон
17
Твигт
Калвин
21
Мюрен
Роберт
14
Куол
Гаранг
- Основной состав
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Меир РазЗащитник
-
35 Фелида КевинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Пайн ДеронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Нападающий
-
21 Мюрен РобертНападающий
-
14 Куол ГарангНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
-
24 Дуири АшрафПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Хуве КвинсиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Matthias Kohler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валвейк
Волендам
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
15 матчей
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
12
20
Голов в среднем за матч
1.71
2.5
Среднее время на гол
52
36
Всего голов
28
27
Голов в среднем за матч
1.87
1.8
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
48
50
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Укили Яссин
|3
|0.38
|Крамер Михил
|3 (2)
|0.38
|Мин Давид
|1
|0.13
|Маргарет Рихонелл
|1
|0.13
|Стеванович Филип
|1
|0.13
|Мейерс Арон
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
|Клеонизе Денильо
|0
|0
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|3
|0.38
|Бенамар Бенаисса
|2
|0.25
|Куол Гаранг
|1
|0.13
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.13
|Твигт Калвин
|1 (1)
|0.13
|Улд-Ших Биляль
|0
|0
|Мирани Деймон
|0
|0
|Джонсон Дариус
|0
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|3
|0
|Укили Яссин
|3
|0
|Крамер Михил
|2
|0
|Румерату Годфрид
|2
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Вассен Этьенн
|1
|0
|Фелида Кевин
|1
|0
|Мин Давид
|1
|0
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенамар Бенаисса
|1
|1
|Улд-Ших Биляль
|2
|0
|Пайн Дерон
|2
|0
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Твигт Калвин
|1
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|1
|0
|Дуири Ашраф
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
|Мио Бакхаус
|1
|0
|Хуве Квинси
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Волендам
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Валвейк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Волендам
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
2
3
Валвейк
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Волендам
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Пропущено
8
12
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
3
38%
2
17%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
4
33%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
43%
3
38%
76-90
Пропущено
15
18
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
4
22%
31-45
3
20%
5
28%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
5
33%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4
НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0 Валвейк - Твенте 0:5 Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1
Волендам
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1
Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1 Волендам - Камбюр 2:0 Волендам - ПСВ 2:3 Херенвен - Волендам 2:1
Результаты матчей
Валвейк
Волендам
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
4 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Валвейк
Волендам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|30 - 3
|27
|2.
|1:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 4
|25
|3.
|1:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|32 - 6
|23
|4.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|17 - 4
|21
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 15
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 11
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 17
|11
|9.
|1:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 18
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 18
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 17
|9
|12.
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|14.
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 12
|7
|15.
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 19
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 2
|15
|2.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 3
|13
|3.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 11
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 10
|3
|16.
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|17.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 1
|12
|2.
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|16 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|14.
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|14 (3)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (5)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5 (1)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|4 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|4
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 2
|Валвейк
|Мейерс Арон
|3