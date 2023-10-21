Тур: 11. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
27
Рюэгг
Кевин
20
Фрай
Фабиан
40
Вейга
Ренату
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
40 Вейга РенатуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Фогель Хайко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Бедья КрисНападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Theo Magnin
-
Главный тренер: Вайлер Рене
История личных встреч
Базель
Серветт
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
122.2%
0 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
25 матчей
52%
32%
16%
13 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
52%
8%
10 побед 13 ничьих 2 победы
Второй тайм
48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
2.83
1.54
Среднее время на гол
31
58
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.15
0.75
Среднее время на гол
78
120
Всего голов
49
29
Голов в среднем за матч
1.96
1.16
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
45
77
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.3
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.2
|Ндой Дан
|1
|0.1
|Йованович Джордже
|1
|0.1
|Ван Бремен Финн
|1
|0.1
|Мэлоун Морис
|1
|0.1
|Комас Арнау
|1
|0.1
|Хунцикер Андрин
|1
|0.1
|Вейга Ренату
|1
|0.1
|Сигуа Габриэль
|1
|0.1
|Джака Таулант
|0
|0
|Лопес Серхио
|0
|0
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|5 (1)
|0.45
|Кутеса Дерек
|2
|0.18
|Стеванович Мирослав
|2
|0.18
|Кривелли Энцо
|2 (1)
|0.18
|Роделен Ронни
|1
|0.09
|Флюке Патрик
|1
|0.09
|Ондуа Гаэль
|0
|0
|Конья Тимоте
|0
|0
|Севрен Йоан
|0
|0
|Антунес Алексис
|0
|0
|Болла Бендегуз
|0
|0
|Барон Энтони
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барри Тьерно
|1
|1
|Ван Бремен Финн
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Джака Таулант
|1
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Дрэгер Мохамед
|1
|0
|Шмидт Доминик II
|1
|0
|Йованович Джордже
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Демир Юсуф
|1
|0
|Вейга Ренату
|1
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|2
|0
|Бедья Крис
|2
|0
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Ондуа Гаэль
|2
|0
|Кутеса Дерек
|2
|0
|Гийемено Джереми
|2
|0
|Севрен Йоан
|2
|0
|Антунес Алексис
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Мазику Брэдли
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
|Цунэмото Кэйго
|1
|0
Результаты матчей
Базель
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
3
Базель
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Серветт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
0
8
Базель
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Серветт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
10
7
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
3
30%
3
43%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
1
14%
76-90
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
3
38%
76-90
Пропущено
11
6
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
27%
2
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Забито
14
15
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
4
29%
6
40%
76-90
Пропущено
20
13
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
25%
3
23%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
3
15%
2
15%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
7
35%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2
ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3
Серветт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2
Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2 Серветт - Цюрих 2:2 Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0
Результаты матчей
Базель
Серветт
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Базель
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
32
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
82
36
46
18
19
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|5
|0
|22 - 9
|23
|2.
|10
|6
|3
|1
|20 - 9
|21
|3.
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|4.
|9
|5
|0
|4
|18 - 15
|15
|5.
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|6.
|10
|4
|3
|3
|15 - 19
|15
|7.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|13 - 15
|14
|8.
|10
|3
|3
|4
|21 - 23
|12
|9.
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|10.
|11
|2
|3
|6
|15 - 20
|9
|11.
|10
|2
|2
|6
|12 - 15
|8
|12.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|13 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|6.
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|9.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|4
|0
|11 - 5
|10
|2.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|3.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|4.
|5
|2
|0
|3
|9 - 12
|6
|5.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|6.
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|7.
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|8.
|5
|1
|1
|3
|13 - 17
|4
|9.
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|11.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|12.
|0:0
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5 (1)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|5
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|4 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|6
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|5
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 3