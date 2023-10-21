  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Базель
0:0
Перерыв
Серветт
0'
36' Желтая карточка
Севрен Йоан

Ход матча

4'
Ван Бремен Финн
Комас Арнау
 
36'
 
Севрен Йоан

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Серветт
3.55
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Все Коэффициенты
1
Хитц
Mapвин
27
Рюэгг
Кевин
26
Баришич
Адриан-Леон
4
Комас
Арнау
31
Шмидт
Доминик
II
34
Джака
Таулант
21
Сигуа
Габриэль
20
Фрай
Фабиан
40
Вейга
Ренату
9
Барри
Тьерно
99
Йованович
Джордже
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
28
Дулин
Давид
8
Конья
Тимоте
17
Кутеса
Дерек
10
Антунес
Алексис
29
Бедья
Крис
Базель
4-1-4-1
Серветт
4-4-1-1

История личных встреч

Базель
Серветт

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

122.2%
0 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

25 матчей

52%
32%
16%
13 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
52%
8%
10 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:3
С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
5:1
С
5:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
2:2
С
2:2
С
2:0
С
3:1
С
2:0
С
1:2
С
3:2
С
0:1
С
2:1
С
5:0
С
3:0
С
0:4
ТМС
0:4

Голы

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

2.83
1.54

Среднее время на гол

31
58

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.15
0.75

Среднее время на гол

78
120

Всего голов

49
29

Голов в среднем за матч

1.96
1.16

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

45
77

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 0.3
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.2
Ндой Дан 1 0.1
Йованович Джордже 1 0.1
Ван Бремен Финн 1 0.1
Мэлоун Морис 1 0.1
Комас Арнау 1 0.1
Хунцикер Андрин 1 0.1
Вейга Ренату 1 0.1
Сигуа Габриэль 1 0.1
Джака Таулант 0 0
Лопес Серхио 0 0
Шмидт Доминик II 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 5 (1) 0.45
Кутеса Дерек 2 0.18
Стеванович Мирослав 2 0.18
Кривелли Энцо 2 (1) 0.18
Роделен Ронни 1 0.09
Флюке Патрик 1 0.09
Ондуа Гаэль 0 0
Конья Тимоте 0 0
Севрен Йоан 0 0
Антунес Алексис 0 0
Болла Бендегуз 0 0
Барон Энтони 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Тьерно 1 1
Ван Бремен Финн 2 0
Комас Арнау 0 1
Джака Таулант 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Дрэгер Мохамед 1 0
Шмидт Доминик II 1 0
Йованович Джордже 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Демир Юсуф 1 0
Вейга Ренату 1 0
Сигуа Габриэль 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 2 0
Бедья Крис 2 0
Кривелли Энцо 2 0
Ондуа Гаэль 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Гийемено Джереми 2 0
Севрен Йоан 2 0
Антунес Алексис 2 0
Малл Джоэл 1 0
Стеванович Мирослав 1 0
Руй Стив 1 0
Мазику Брэдли 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Цунэмото Кэйго 1 0

Результаты матчей

Базель
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
3
Базель
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Серветт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

0
8
Базель
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Серветт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

10
7
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
3
30%
3
43%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
1
14%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Пропущено

11
6
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
27%
2
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Забито

14
15
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
4
29%
6
40%
76-90

Пропущено

20
13
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
25%
3
23%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
3
15%
2
15%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
7
35%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2
ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3
Серветт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2
Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2 Серветт - Цюрих 2:2 Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0

Результаты матчей

Базель
Серветт

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Базель
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
6
1.5
4
6
1
8
2.5
1
9
1
8
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 11 6 5 0 22 - 9 23
2.
Янг Бойз
 10 6 3 1 20 - 9 21
3.
Санкт-Галлен
 10 5 3 2 15 - 9 18
4.
Лугано
 9 5 0 4 18 - 15 15
5.
Люцерн
 10 4 3 3 13 - 14 15
6.
Ивердон
 10 4 3 3 15 - 19 15
7.
Серветт
 0:0 11 3 5 3 13 - 15 14
8.
Винтертур
 10 3 3 4 21 - 23 12
9.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 3 5 11 - 19 9
10.
Лозанна
 11 2 3 6 15 - 20 9
11.
Грасcхоппер
 10 2 2 6 12 - 15 8
12.
Базель
 0:0 10 1 3 6 13 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
Янг Бойз
 5 4 1 0 14 - 4 13
3.
Цюрих
 5 4 1 0 11 - 4 13
4.
Ивердон
 5 3 1 1 10 - 8 10
5.
Люцерн
 5 3 1 1 9 - 8 10
6.
Лугано
 4 3 0 1 9 - 3 9
7.
Винтертур
 5 2 2 1 8 - 6 8
8.
Серветт
 0:0 5 1 3 1 7 - 7 6
9.
Базель
 0:0 6 1 3 2 9 - 10 6
10.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 3 2 6 - 11 6
11.
Лозанна
 5 1 2 2 7 - 9 5
12.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 6 2 4 0 11 - 5 10
2.
Янг Бойз
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Серветт
 0:0 6 2 2 2 6 - 8 8
4.
Лугано
 5 2 0 3 9 - 12 6
5.
Люцерн
 5 1 2 2 4 - 6 5
6.
Ивердон
 5 1 2 2 5 - 11 5
7.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 7 - 8 4
8.
Винтертур
 5 1 1 3 13 - 17 4
9.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 11 4
10.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 0 3 5 - 8 3
11.
Санкт-Галлен
 5 0 3 2 3 - 5 3
12.
Базель
 0:0 4 0 0 4 4 - 11 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Цюрих Окита Жонатан 5 (1)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 5
Винтертур Ди Джусто Маттео 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 6
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 5
Ивердон Тижани Мохамед 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Севрен Йоан получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    Комас Арнау уходит с поля. Ван Бремен Финн выходит вместо него
  • Судья начинает матч
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