  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Базель
0:1
Конец матча
Серветт
0'
36' Желтая карточка
Севрен Йоан
46' Желтая карточка
Барри Тьерно
0:1
63' Гол
Севрен Йоан
68' Желтая карточка
Ван Бремен Финн
77' Желтая карточка
Мазику Брэдли
87' Желтая карточка
Болла Бендегуз
90'+5

Ход матча

4'
Ван Бремен Финн
Комас Арнау
 
36'
 
Севрен Йоан
46'
Барри Тьерно
 
53'
Дрэгер Мохамед
Рюэгг Кевин
 
53'
Демир Юсуф
Сигуа Габриэль
 
63'
0:1
Севрен Йоан
68'
 
Кривелли Энцо
Бедья Крис
68'
Ван Бремен Финн
 
71'
Огюстен Жан-Кевин
Барри Тьерно
 
71'
Мэлоун Морис
Йованович Джордже
 
77'
 
Мазику Брэдли
79'
 
Гийемено Джереми
Антунес Алексис
80'
 
Ондуа Гаэль
Кутеса Дерек
84'
 
Болла Бендегуз
Конья Тимоте
87'
 
Болла Бендегуз

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 14
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 497 Количество передач 446
  • 52 Владение мячом, % 48
1
Хитц
Mapвин
27
Рюэгг
Кевин
26
Баришич
Адриан-Леон
4
Комас
Арнау
31
Шмидт
Доминик
II
34
Джака
Таулант
21
Сигуа
Габриэль
20
Фрай
Фабиан
40
Вейга
Ренату
9
Барри
Тьерно
99
Йованович
Джордже
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
28
Дулин
Давид
8
Конья
Тимоте
17
Кутеса
Дерек
10
Антунес
Алексис
29
Бедья
Крис
Базель
4-1-4-1
Серветт
4-4-1-1

История личных встреч

Базель
Серветт

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

122.2%
0 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

25 матчей

52%
32%
16%
13 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
52%
8%
10 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:3
С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
5:1
С
5:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
2:2
С
2:2
С
2:0
С
3:1
С
2:0
С
1:2
С
3:2
С
0:1
С
2:1
С
5:0
С
3:0
С
0:4
ТМС
0:4

Голы

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

2.83
1.54

Среднее время на гол

31
58

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.15
0.75

Среднее время на гол

78
120

Всего голов

49
29

Голов в среднем за матч

1.96
1.16

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

45
77

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 0.3
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.2
Ндой Дан 1 0.1
Йованович Джордже 1 0.1
Ван Бремен Финн 1 0.1
Мэлоун Морис 1 0.1
Комас Арнау 1 0.1
Хунцикер Андрин 1 0.1
Вейга Ренату 1 0.1
Сигуа Габриэль 1 0.1
Джака Таулант 0 0
Лопес Серхио 0 0
Шмидт Доминик II 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 5 (1) 0.45
Кутеса Дерек 2 0.18
Стеванович Мирослав 2 0.18
Кривелли Энцо 2 (1) 0.18
Севрен Йоан 1 0.09
Роделен Ронни 1 0.09
Флюке Патрик 1 0.09
Ондуа Гаэль 0 0
Конья Тимоте 0 0
Антунес Алексис 0 0
Болла Бендегуз 0 0
Барон Энтони 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Тьерно 2 1
Ван Бремен Финн 3 0
Комас Арнау 0 1
Джака Таулант 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Дрэгер Мохамед 1 0
Шмидт Доминик II 1 0
Йованович Джордже 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Демир Юсуф 1 0
Вейга Ренату 1 0
Сигуа Габриэль 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 2 0
Бедья Крис 2 0
Кривелли Энцо 2 0
Ондуа Гаэль 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Гийемено Джереми 2 0
Севрен Йоан 2 0
Мазику Брэдли 2 0
Антунес Алексис 2 0
Малл Джоэл 1 0
Стеванович Мирослав 1 0
Руй Стив 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Цунэмото Кэйго 1 0

Результаты матчей

Базель
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
3
Базель
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Серветт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

0
8
Базель
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Серветт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

10
8
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
3
30%
3
38%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Пропущено

11
6
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
27%
2
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Забито

14
16
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
3
21%
3
19%
61-75
4
29%
6
38%
76-90

Пропущено

21
13
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
5
24%
3
23%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
7
33%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2
ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3
Серветт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2
Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2 Серветт - Цюрих 2:2 Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0

Результаты матчей

Базель
Серветт

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Базель
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
3
2
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
3
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
2
3
7
1.5
4
7
1
9
2.5
1
10
1
9
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 11 6 5 0 22 - 9 23
2.
Янг Бойз
 10 6 3 1 20 - 9 21
3.
Санкт-Галлен
 10 5 3 2 15 - 9 18
4.
Серветт
 11 4 4 3 14 - 15 16
5.
Лугано
 9 5 0 4 18 - 15 15
6.
Люцерн
 10 4 3 3 13 - 14 15
7.
Ивердон
 10 4 3 3 15 - 19 15
8.
Винтертур
 10 3 3 4 21 - 23 12
9.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 3 5 11 - 19 9
10.
Лозанна
 11 2 3 6 15 - 20 9
11.
Грасcхоппер
 10 2 2 6 12 - 15 8
12.
Базель
 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
Янг Бойз
 5 4 1 0 14 - 4 13
3.
Цюрих
 5 4 1 0 11 - 4 13
4.
Ивердон
 5 3 1 1 10 - 8 10
5.
Люцерн
 5 3 1 1 9 - 8 10
6.
Лугано
 4 3 0 1 9 - 3 9
7.
Винтертур
 5 2 2 1 8 - 6 8
8.
Серветт
 5 1 3 1 7 - 7 6
9.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 3 2 6 - 11 6
10.
Лозанна
 5 1 2 2 7 - 9 5
11.
Базель
 6 1 2 3 9 - 11 5
12.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 6 3 1 2 7 - 8 10
2.
Цюрих
 6 2 4 0 11 - 5 10
3.
Янг Бойз
 5 2 2 1 6 - 5 8
4.
Лугано
 5 2 0 3 9 - 12 6
5.
Люцерн
 5 1 2 2 4 - 6 5
6.
Ивердон
 5 1 2 2 5 - 11 5
7.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 7 - 8 4
8.
Винтертур
 5 1 1 3 13 - 17 4
9.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 11 4
10.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 0 3 5 - 8 3
11.
Санкт-Галлен
 5 0 3 2 3 - 5 3
12.
Базель
 4 0 0 4 4 - 11 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Цюрих Окита Жонатан 5 (1)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 5
Винтертур Ди Джусто Маттео 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 6
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 5
Ивердон Тижани Мохамед 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Севрен Йоан получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Комас Арнау уходит с поля. Ван Бремен Финн выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Базель 0:1 Серветт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     