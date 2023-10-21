Тур: 9. Стадион: Гоффертштадион. Главный судья: Маккили Дэнни
1:1
Второй тайм: 71'
0'
20' Желтая карточкаКопмейнерс Пер
26' Желтая карточкаВан Рой Барт
0:1
35' ГолКитала Янн
1:1
69' ГолМаттссон Магнус
Ход матча
20'
26'
35'
0:1
67'
69'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
261 Количество передач 167
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Руфс
Робин
28
Ван
Рой
Барт
17
Нюйтинк
Брэм
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
12
Дост
Бас
22
Барбе
Тео
23
Ройо
Манел
28
Ресинк
Стейе
11
Китала
Янн
- Основной состав
-
22 Руфс РобинВратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Дост БасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
-
35 Неттен ЛюкЗащитник
-
5 Бас ЮриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
-
21 D'Leanu Arts
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
-
23 Ройо МанелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
- Нападающий
-
11 Китала ЯннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Келлер СтейнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
Алмере Сити
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Среднее время на гол
77
77
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.83
1.58
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
49
56
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|4
|0.44
|Пропер Дирк
|2
|0.22
|Огава Коки
|2
|0.22
|Дост Бас
|2 (1)
|0.22
|Гонсалес Роберто
|1
|0.11
|Хансен Сонтье
|1
|0.11
|Бас Юри
|1
|0.11
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Шоне Лассе
|0
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|3
|0.33
|Ван ла Парра Райив
|1
|0.11
|Пост Данни
|1
|0.11
|Якобс Йоей
|1
|0.11
|Китала Янн
|1
|0.11
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|1
|0.11
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Мбе Со Лоик
|0
|0
|Дёйвестейн Лансе
|0
|0
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Хансен Корнелиус
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Ван Рой Барт
|2
|0
|Бас Юри
|2
|0
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Росс Матиас
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|2
|1
|Копмейнерс Пер
|3
|0
|Флоранюс Шерел
|2
|0
|Мбе Со Лоик
|2
|0
|Робине Тома
|1
|0
|Ройо Манел
|1
|0
|Якобс Йоей
|1
|0
|Барбе Тео
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Акуджоби Хамди
|1
|0
|Китала Янн
|1
|0
|Ресинк Стейе
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Алмере Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
НЕК Неймеген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Алмере Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
2
1
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Алмере Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
3
60%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
29%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
2
25%
4
40%
76-90
Забито
13
8
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
5
38%
2
25%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
15%
4
50%
76-90
Пропущено
15
17
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
20%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
5
33%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0
Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4
Алмере Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0
Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0 Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0 Алмере Сити - ВВВ-Венло 1:1 ВВВ-Венло - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Эйндховен 3:1 Эйндховен - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Маастрихт 1:0 Ден Бош - Алмере Сити 2:2
Результаты матчей
НЕК Неймеген
Алмере Сити
Точный счет
3:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
Алмере Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
35
17
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|30 - 3
|27
|2.
|1:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 4
|25
|3.
|1:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|32 - 6
|23
|4.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|17 - 4
|21
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 15
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 11
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 17
|11
|9.
|1:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 18
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 18
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 17
|9
|12.
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|14.
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 12
|7
|15.
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 19
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 2
|15
|2.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 3
|13
|3.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 11
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 10
|3
|16.
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|17.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 1
|12
|2.
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|16 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|14.
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|14 (3)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (5)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5 (1)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|4 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|4
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 2
|Валвейк
|Мейерс Арон
|3