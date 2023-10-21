Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Пеер Копмейнерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

46' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Шоне Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

42' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

39' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

38' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

36' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Пеер Копмейнерс сделал результативную передачу.

35' ГОООООЛ - Ян Китала Алмере Сити забивает ударом головой

35' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Маттссон Магнус пробует нанести удар издали, но Nordin Bakker держит все под контролем

28' Хорошую попытку сделал Шоне Лассе . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Шоне Лассе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Ван Рой Барт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

26' Шоне Лассе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Гонсалес Роберто не смог попасть в створ ударом издали

22' Шоне Лассе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Хорошую попытку сделал Маттссон Магнус . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Пеер Копмейнерс получил желтую карточку от судьи

20' Безумный фол. Пеер Копмейнерс грубо играет против соперника. Пострадал Маттссон Магнус

19' Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

18' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

16' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Барбе Тео не смог попасть в створ ударом издали

15' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити подал угловой справа.

9' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Руфс Робин взял и забрал мяч на выходе

6' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

4' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

4' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Ян Китала наказан за толчок Росс Матиас

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру