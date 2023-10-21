Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Joey Jacobs нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Маменги Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Ван ла Парра Райив оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Маменги Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Тактическая замена. Ян Китала уходит с поля и его заменяет Хансен Корнелиус

81' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

79' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Маменги Кристофер не смог попасть в створ ударом издали

74' Пеер Копмейнерс нанес удар, но тот был заблокирован.

74' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' УДАЛЕНИЕ! - Ван Рой Барт получает вторую желтую карточку за фол на сопернике

73' Матч возобновлен

72' Ван Рой Барт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Г О О О О Л - Маттссон Магнус забивает с правой ноги!

69' Дост Бас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

66' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Шоне Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

62' Шоне Лассе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Ван Рой Барт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Маттссон Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Руфс Робин взял и забрал мяч на выходе

61' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

60' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

59' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Назначен штрафной. Пострадал Ян Китала, его свалил Росс Матиас

56' Руфс Робин взял и забрал мяч на выходе

55' Шоне Лассе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Шоне Лассе пробил со штрафного прямо в стенку

53' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Ройо Манел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Ройо Манел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Пеер Копмейнерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля