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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 12500 Главный судья: Маккили Дэнни
НЕК Неймеген
1:1
Конец матча
Алмере Сити
0'
20' Желтая карточка
Копмейнерс Пер
26' Желтая карточка
Ван Рой Барт
0:1
35' Гол
Китала Янн
1:1
69' Гол
Маттссон Магнус
73' Вторая желтая карточка
Ван Рой Барт
90' Желтая карточка
Хансен Корнелиус
90'+6

Ход матча

20'
 
Копмейнерс Пер
26'
Ван Рой Барт
 
35'
0:1
Китала Янн
(Копмейнерс Пер)
57'
Тавшан Элаис
Гонсалес Роберто
 
67'
Огава Коки
Шоне Лассе
 
69'
Маттссон Магнус
(Дост Бас)
1:1
73'
Ван Рой Барт
 
76'
Бас Юри
Вердонк Калвин
 
76'
D'Leanu Arts
Хансен Сонтье
 
76'
 
Маменги Кристофер
Барбе Тео
81'
 
Катлайн Йоанн
Ройо Манел
82'
 
Хансен Корнелиус
Китала Янн
88'
 
Дёйвестейн Лансе
Ван ла Парра Райив
88'
 
Якобс Йоей
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
90'
 
Хансен Корнелиус

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 453 Количество передач 366
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
22
Руфс
Робин
28
Ван
Рой
Барт
4
Росс
Матиас
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
11
Гонсалес
Роберто
8
Маттссон
Магнус
10
Хансен
Сонтье
12
Дост
Бас
1
Баккер
Нордин
5
Мбе
Со
Лоик
4
Ван
Брюген
Дамиан
22
Барбе
Тео
39
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
23
Ройо
Манел
15
Копмейнерс
Пер
9
Робине
Тома
28
Ресинк
Стейе
27
Ван
ла
Парра
Райив
11
Китала
Янн
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Алмере Сити
5-3-2

История личных встреч

НЕК Неймеген
Алмере Сити

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
0:4
ПДПОЗВЭ
0:4
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:3
ПД
5:0
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
3:1
ТМК
3:1
ПД
2:1
ПД
1:2

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Среднее время на гол

77
77

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.83
1.58

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

49
56

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 5 0.56
Пропер Дирк 2 0.22
Дост Бас 2 (1) 0.22
Огава Коки 2 0.22
Гонсалес Роберто 1 0.11
Хансен Сонтье 1 0.11
Бас Юри 1 0.11
Ван Рой Барт 0 0
Шоне Лассе 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 3 0.33
Ван ла Парра Райив 1 0.11
Пост Данни 1 0.11
Якобс Йоей 1 0.11
Китала Янн 1 0.11
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 1 0.11
Флоранюс Шерел 0 0
Мбе Со Лоик 0 0
Дёйвестейн Лансе 0 0
Копмейнерс Пер 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Хансен Корнелиус 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 2 1
Вердонк Калвин 2 0
Бас Юри 2 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Маркеш Педру 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Росс Матиас 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 2 1
Копмейнерс Пер 3 0
Флоранюс Шерел 2 0
Мбе Со Лоик 2 0
Робине Тома 1 0
Ройо Манел 1 0
Якобс Йоей 1 0
Барбе Тео 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Акуджоби Хамди 1 0
Китала Янн 1 0
Хансен Корнелиус 1 0
Ресинк Стейе 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Алмере Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
НЕК Неймеген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Алмере Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

2
1
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Алмере Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
2
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
3
50%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
25%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
2
25%
4
40%
76-90

Забито

14
9
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
5
36%
3
33%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
2
14%
4
44%
76-90

Пропущено

16
18
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
19%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
19%
4
22%
61-75
5
31%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0
Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4
Алмере Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0
Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0 Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0 Алмере Сити - ВВВ-Венло 1:1 ВВВ-Венло - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Эйндховен 3:1 Эйндховен - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Маастрихт 1:0 Ден Бош - Алмере Сити 2:2

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Алмере Сити

Точный счет

3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
1
8
3
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 30 - 3 27
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 8 1 0 25 - 4 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 2 0 35 - 6 23
4.
Твенте
 Заявка 8 7 0 1 17 - 4 21
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 17 - 15 13
6.
Эксельсиор
 Заявка 8 3 4 1 14 - 11 13
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Хераклес
 Заявка 8 3 2 3 12 - 17 11
9.
Валвейк
 Заявка 8 3 0 5 9 - 18 9
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 3 4 14 - 16 9
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 2 3 4 8 - 17 9
12.
Алмере Сити
 Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
14.
Витесс
 Заявка 9 2 1 6 6 - 15 7
15.
Херенвен
 Заявка 9 2 1 6 10 - 21 7
16.
Аякс
 Заявка 6 1 2 3 11 - 17 5
17.
Волендам
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
18.
Утрехт
 Заявка 8 1 0 7 4 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
2.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 15 - 2 13
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
5.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Хераклес
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
9.
Валвейк
 Заявка 4 2 0 2 6 - 11 6
10.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
12.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Аякс
 Заявка 3 1 0 2 5 - 10 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17.
Витесс
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 16 - 3 10
4.
Твенте
 Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
5.
Эксельсиор
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
7.
Витесс
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
8.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Валвейк
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Херенвен
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
13.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 4 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 13 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 7 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 5 (2)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
НЕК Неймеген Ван Рой Барт 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: НЕК Неймеген: 55%, Алмере Сити: 45%.
  • 95'
    Контроль мяча: НЕК Неймеген: 55%, Алмере Сити: 45%.
  • 94'
    НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Дост Бас ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити подал угловой справа.
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