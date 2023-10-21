Тур: 9. Стадион: АФАС. Главный судья: Камфуис Йочем
1:0
Первый тайм: 29'
0'
1:0
11' ГолПавлидис Вангелис
13' Желтая карточкаВолемарк Патрик
24' Желтая карточкаБазур Рихедли
Ход матча
11'
13'
24'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Де
Вит
Дани
16
Мейнанс
Свен
15
Али
Хусейн
28
Брауэрс
Люк
33
Хайе
Том
20
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
-
33 Гус ВаутерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Садик ИбраимНападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Брауэрс ЛюкПолузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Херенвен
26 матчей
80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
26.9%
3.9%
18 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед
39 матчей
53.8%
15.4%
30.8%
21 победа 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
41%
33.3%
25.7%
16 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
18 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
41
Голов в среднем за матч
1.95
2.16
Среднее время на гол
46
41
Всего голов
34
30
Голов в среднем за матч
1.79
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
73
71
Голов в среднем за матч
1.87
1.82
Тотал матчей
2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
48
49
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|11
|1.22
|Де Вит Дани
|4 (1)
|0.44
|Класи Йорди
|2
|0.22
|Лахдо Майкель
|2
|0.22
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.11
|Ван Боммел Рубен
|1
|0.11
|Данташ Тьягу
|1
|0.11
|Сугавара Юкинари
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
|Садик Ибраим
|0
|0
|Мейнанс Свен
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахрауи Осам
|3
|0.33
|Бохневич Павел
|2
|0.22
|Ольссон Симон
|1
|0.11
|Николаеску Йон
|1
|0.11
|Волемарк Патрик
|1
|0.11
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.11
|Уэбстер Чарли
|1
|0.11
|Хайе Том
|0
|0
|Тахири Анас
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|2
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|1
|1
|Кёлерт Матс
|2
|0
|Волемарк Патрик
|2
|0
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Херенвен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Херенвен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
10
4
АЗ Алкмаар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Херенвен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
11
7
Голы по времени матча
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
27%
2
40%
76-90
Пропущено
3
10
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
1
33%
4
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
10
5
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
10%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
21
10
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
4
19%
1
10%
1-15
2
10%
3
30%
16-30
2
10%
2
20%
31-45
7
33%
0
0%
46-60
1
5%
2
20%
61-75
5
24%
2
20%
76-90
Пропущено
5
18
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
20%
4
22%
31-45
1
20%
3
17%
46-60
2
40%
5
28%
61-75
1
20%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1
ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3
Херенвен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1
Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Херенвен
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
44
17
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|30 - 3
|27
|2.
|1:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 4
|25
|3.
|1:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|32 - 6
|23
|4.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|17 - 4
|21
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 15
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 11
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 17
|11
|9.
|1:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 18
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 18
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 17
|9
|12.
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|14.
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 12
|7
|15.
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 19
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 2
|15
|2.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 3
|13
|3.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 11
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 10
|3
|16.
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|17.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 1
|12
|2.
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|16 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|14.
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|14 (3)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (5)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5 (1)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|4 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|4
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 2
|Валвейк
|Мейерс Арон
|3