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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Камфуис Йочем
АЗ Алкмаар
1:0
Первый тайм: 29'
Херенвен
0'
1:0
11' Гол
Павлидис Вангелис
13' Желтая карточка
Волемарк Патрик
24' Желтая карточка
Базур Рихедли

Ход матча

11'
Павлидис Вангелис
1:0
13'
 
Волемарк Патрик
24'
Базур Рихедли
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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АЗ Алкмаар
Ничья
Херенвен
1.38
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Все Коэффициенты
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
10
Де
Вит
Дани
16
Мейнанс
Свен
23
Лахдо
Майкель
9
Павлидис
Вангелис
19
Ван
Бредероде
Мирон
44
Нопперт
Андрис
15
Али
Хусейн
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
28
Брауэрс
Люк
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
24
Волемарк
Патрик
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
20
Сахрауи
Осам
АЗ Алкмаар
4-3-3
Херенвен
4-3-3

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Херенвен

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
26.9%
3.9%
18 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед

39 матчей

53.8%
15.4%
30.8%
21 победа 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

41%
33.3%
25.7%
16 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
18 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:1
Э
0:2
ЭПОЗВВЛЕ
2:0
ЭПОЗВВЛЕ
3:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:2
Э
2:4
Э
0:2
Э
2:3
Э
3:1
Э
1:2
Э
1:2
К
1:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
3:1
Э
5:2
Э
0:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:5
К
2:2
Э
4:2
Э
0:4
Э
0:0
Э
3:3
Э
5:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:2
С
1:5
ПЛ
3:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

39
41

Голов в среднем за матч

1.95
2.16

Среднее время на гол

46
41

Всего голов

34
30

Голов в среднем за матч

1.79
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

73
71

Голов в среднем за матч

1.87
1.82

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

48
49

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 11 1.22
Де Вит Дани 4 (1) 0.44
Класи Йорди 2 0.22
Лахдо Майкель 2 0.22
Ван Бредероде Мирон 1 0.11
Ван Боммел Рубен 1 0.11
Данташ Тьягу 1 0.11
Сугавара Юкинари 0 0
Поку Эрнест 0 0
Садик Ибраим 0 0
Мейнанс Свен 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 3 0.33
Бохневич Павел 2 0.22
Ольссон Симон 1 0.11
Николаеску Йон 1 0.11
Волемарк Патрик 1 0.11
Карлсбакк Даниэль 1 0.11
Уэбстер Чарли 1 0.11
Хайе Том 0 0
Тахири Анас 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Виттевен Мелле 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 2 0
Инди Мартинс 1 0
Базур Рихедли 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 1 1
Кёлерт Матс 2 0
Волемарк Патрик 2 0
Уэбстер Чарли 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Херенвен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Херенвен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

10
4
АЗ Алкмаар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Херенвен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

11
7

Голы по времени матча

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
27%
2
40%
76-90

Пропущено

3
10
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
1
33%
4
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

10
5
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
10%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

21
10
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
4
19%
1
10%
1-15
2
10%
3
30%
16-30
2
10%
2
20%
31-45
7
33%
0
0%
46-60
1
5%
2
20%
61-75
5
24%
2
20%
76-90

Пропущено

5
18
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
20%
4
22%
31-45
1
20%
3
17%
46-60
2
40%
5
28%
61-75
1
20%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1
ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3
Херенвен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1
Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Херенвен

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5
1
3
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
3
5
4
4
2.5
1
7
2
6
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 30 - 3 27
2.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 9 8 1 0 23 - 4 25
3.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 9 7 2 0 32 - 6 23
4.
Твенте
 Заявка 8 7 0 1 17 - 4 21
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 17 - 15 13
6.
Эксельсиор
 Заявка 8 3 4 1 14 - 11 13
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Хераклес
 Заявка 8 3 2 3 12 - 17 11
9.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 9 3 1 5 8 - 18 10
10.
Валвейк
 Заявка 8 3 0 5 9 - 18 9
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 2 3 4 8 - 17 9
12.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
14.
Витесс
 0:1 Заявка 9 2 1 6 6 - 12 7
15.
Херенвен
 0:1 Заявка 9 2 1 6 10 - 19 7
16.
Аякс
 Заявка 6 1 2 3 11 - 17 5
17.
Волендам
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
18.
Утрехт
 Заявка 8 1 0 7 4 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
2.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 5 4 1 0 16 - 3 13
3.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
5.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Хераклес
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Валвейк
 Заявка 4 2 0 2 6 - 11 6
9.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
12.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Херенвен
 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Аякс
 Заявка 3 1 0 2 5 - 10 3
16.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17.
Витесс
 0:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 4 3 1 0 16 - 3 10
4.
Твенте
 Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
5.
Эксельсиор
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Витесс
 0:1 Заявка 5 2 0 3 5 - 5 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Валвейк
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Херенвен
 0:1 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
13.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
14.
НЕК Неймеген
 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 4 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 14 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 7 (5)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5 (1)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Валвейк Мейерс Арон 3
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    АЗ Алкмаар
    Ничья
    Херенвен
    1.38
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    9.60
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    8.00
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