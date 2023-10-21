Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Хайе Том не смог попасть в створ ударом издали

48' Кёлерт Матс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Хайе Том бьет со штрафного в створ, но Мэтью Райан держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

44' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

38' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Сугавара Юкинари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Ван Бредероде Мирон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

36' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Ван Бик Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Волемарк Патрик не смог попасть в створ ударом издали

33' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Херенвен

32' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Кёлерт Матс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Пенетра Алешандре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Базур Рихедли получил желтую карточку от судьи

23' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

21' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

17' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

17' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

16' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Удар от ворот произведет Херенвен

14' Базур Рихедли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Волемарк Патрик получил желтую карточку от судьи

12' Команда АЗ Алкмаар забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

11' Г О О О О Л - Павлидис Вангелис из команды АЗ Алкмаар забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

9' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Мейнанс Свен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Ван Амерсфоорт Пелле пробует нанести удар издали, но Мэтью Райан держит все под контролем

2' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Херенвен начинает с центра поля