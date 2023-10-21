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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 17421 Главный судья: Камфуис Йочем
АЗ Алкмаар
3:0
Конец матча
Херенвен
0'
1:0
11' Гол
Павлидис Вангелис
12' Желтая карточка
Волемарк Патрик
24' Желтая карточка
Базур Рихедли
2:0
59' Гол
Павлидис Вангелис
3:0
76' Гол
Павлидис Вангелис
90'+3

Ход матча

11'
Павлидис Вангелис
1:0
12'
 
Волемарк Патрик
24'
Базур Рихедли
 
59'
Павлидис Вангелис
(Де Вит Дани)
2:0
65'
Данташ Тьягу
Класи Йорди
 
65'
Садик Ибраим
Ван Бредероде Мирон
 
65'
Поку Эрнест
Лахдо Майкель
 
71'
 
Брауде Оливер
Али Хусейн
71'
 
Карлсбакк Даниэль
Ван Амерсфоорт Пелле
71'
 
Нуннели Че
Волемарк Патрик
76'
Павлидис Вангелис
(Сугавара Юкинари)
3:0
80'
Одгор Йенс
Павлидис Вангелис
 
80'
Касиус Денсо
Сугавара Юкинари
 
82'
 
Ван Оттеле Сюб
Бохневич Павел
82'
 
Тахири Анас
Ольссон Симон

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 603 Количество передач 411
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
10
Де
Вит
Дани
16
Мейнанс
Свен
23
Лахдо
Майкель
9
Павлидис
Вангелис
19
Ван
Бредероде
Мирон
44
Нопперт
Андрис
15
Али
Хусейн
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
28
Брауэрс
Люк
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
24
Волемарк
Патрик
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
20
Сахрауи
Осам
АЗ Алкмаар
4-3-3
Херенвен
4-3-3

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Херенвен

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
26.9%
3.9%
18 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед

39 матчей

53.8%
15.4%
30.8%
21 победа 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

41%
33.3%
25.7%
16 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
18 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:1
Э
0:2
ЭПОЗВВЛЕ
2:0
ЭПОЗВВЛЕ
3:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:2
Э
2:4
Э
0:2
Э
2:3
Э
3:1
Э
1:2
Э
1:2
К
1:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
3:1
Э
5:2
Э
0:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:5
К
2:2
Э
4:2
Э
0:4
Э
0:0
Э
3:3
Э
5:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:2
С
1:5
ПЛ
3:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

39
41

Голов в среднем за матч

1.95
2.16

Среднее время на гол

46
41

Всего голов

34
30

Голов в среднем за матч

1.79
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

73
71

Голов в среднем за матч

1.87
1.82

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
9
Больше 23%
Меньше 77%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

48
49

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 13 1.44
Де Вит Дани 4 (1) 0.44
Класи Йорди 2 0.22
Лахдо Майкель 2 0.22
Ван Бредероде Мирон 1 0.11
Ван Боммел Рубен 1 0.11
Данташ Тьягу 1 0.11
Сугавара Юкинари 0 0
Поку Эрнест 0 0
Садик Ибраим 0 0
Мейнанс Свен 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 3 0.33
Бохневич Павел 2 0.22
Ольссон Симон 1 0.11
Николаеску Йон 1 0.11
Волемарк Патрик 1 0.11
Карлсбакк Даниэль 1 0.11
Уэбстер Чарли 1 0.11
Хайе Том 0 0
Тахири Анас 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Виттевен Мелле 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 2 0
Инди Мартинс 1 0
Базур Рихедли 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 1 1
Кёлерт Матс 2 0
Волемарк Патрик 2 0
Уэбстер Чарли 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Херенвен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Херенвен
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

10
4
АЗ Алкмаар
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Херенвен
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

11
7

Голы по времени матча

Забито

14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
29%
2
40%
76-90

Пропущено

3
13
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
33%
2
15%
46-60
1
33%
4
31%
61-75
1
33%
1
8%
76-90

Забито

10
5
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
10%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

24
10
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
5
21%
1
10%
1-15
2
8%
3
30%
16-30
2
8%
2
20%
31-45
8
33%
0
0%
46-60
1
4%
2
20%
61-75
6
25%
2
20%
76-90

Пропущено

5
21
1 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
1
20%
4
19%
31-45
1
20%
4
19%
46-60
2
40%
5
24%
61-75
1
20%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1
ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3
Херенвен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1
Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Херенвен

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
3
3
2
2.5
1
3
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
3
6
5
4
2.5
1
8
2
7
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 30 - 3 27
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 8 1 0 25 - 4 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 2 0 35 - 6 23
4.
Твенте
 Заявка 8 7 0 1 17 - 4 21
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 17 - 15 13
6.
Эксельсиор
 Заявка 8 3 4 1 14 - 11 13
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Хераклес
 Заявка 8 3 2 3 12 - 17 11
9.
Валвейк
 Заявка 8 3 0 5 9 - 18 9
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 3 4 14 - 16 9
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 2 3 4 8 - 17 9
12.
Алмере Сити
 Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
14.
Витесс
 Заявка 9 2 1 6 6 - 15 7
15.
Херенвен
 Заявка 9 2 1 6 10 - 21 7
16.
Аякс
 Заявка 6 1 2 3 11 - 17 5
17.
Волендам
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
18.
Утрехт
 Заявка 8 1 0 7 4 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
2.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 15 - 2 13
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
5.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Хераклес
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
9.
Валвейк
 Заявка 4 2 0 2 6 - 11 6
10.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
12.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Аякс
 Заявка 3 1 0 2 5 - 10 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17.
Витесс
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 16 - 3 10
4.
Твенте
 Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
5.
Эксельсиор
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
7.
Витесс
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
8.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Валвейк
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Херенвен
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
13.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 4 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 13 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 7 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 5 (2)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
НЕК Неймеген Ван Рой Барт 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 93'
    Касиус Денсо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Сегодняшная посещаемость составляет 17421 болельщиков
  • 93'
    АЗ Алкмаар заслуженно побеждает в отличном матче
  • 93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 59%, Херенвен: 41%.
  • 93'
    Кёлерт Матс успешно блокирует удар.
  • 92'
    АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника
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