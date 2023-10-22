Тур: 9. Стадион: Галгенваард. Зрители: 22198 Главный судья: Хиглер Деннис
0'
1:0
44' ГолФламинго Райан
2:0
48' ГолВан дер Хорн Майк
2:1
52' ГолХлинссон Кристиан
2:2
55' ГолХлинссон Кристиан
2:3
65' ПенальтиБергвейн Стевен
3:3
71' ГолТоорнстра Йенс
75' Желтая карточкаСоса Борна
83' Желтая карточкаТахирович Бенджамин
4:3
90' ГолФрауло Оскар
90' Желтая карточкаСёнтьенс Матс
90'+30
Ход матча
44'
1:0
48'
52'
2:1
55'
2:2
65'
2:3
71'
3:3
75'
90'
4:3
90'
90'
Статистика матча
-
4 Голы 3
-
1 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 6
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
338 Количество передач 488
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Новоа
Уго
10
Бут
Тейлор
12
Гортер
Джей
37
Шутало
Йосип
25
Соса
Борна
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Новоа УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Лидберг ИсакНападающий
-
77 Ромени ОлеНападающий
-
Главный тренер: Янс Рон
- Основной состав
-
12 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
30 Авила ГастонЗащитник
-
10 Акпом ЧубаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Годс МикаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Утрехт
Аякс
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 18 побед
36 матчей
25%
22.2%
52.8%
9 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
19.4%
38.9%
41.7%
7 побед 14 ничьих 15 побед
Второй тайм
27.8%
22.2%
50%
10 побед 8 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
22
Голов в среднем за матч
1
1.16
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
45
24
Голов в среднем за матч
2.37
1.41
Среднее время на гол
38
63
Всего голов
62
46
Голов в среднем за матч
1.72
1.28
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фламинго Райан
|2
|0.22
|Фрауло Оскар
|1
|0.11
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.11
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.11
|Йенсен Виктор
|1
|0.11
|Ромени Оле
|1
|0.11
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|Лидберг Исак
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергвейн Стевен
|4 (3)
|0.57
|Бробби Брайан
|3
|0.43
|Хлинссон Кристиан
|2
|0.29
|Кудус Мохаммед
|1
|0.14
|Бергёйс Стивен
|1
|0.14
|Классен Дэви
|1
|0.14
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0.14
|Медич Яков
|1
|0.14
|Соса Борна
|0
|0
|Боргес Карлос
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
|Ренсх Девайн
|0
|0
|Тахирович Бенджамин
|0
|0
|Хато Йоррель
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрауло Оскар
|3
|0
|Виргевер Ник
|1
|1
|Новоа Уго
|1
|1
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0
|Баркас Василис
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
|Азаркан Маруан
|1
|0
|Фламинго Райан
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|2
|0
|Бробби Брайан
|2
|0
|Тейлор Кеннет
|2
|0
|Вос Силвано
|2
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
|Хато Йоррель
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Аякс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
6
Утрехт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
2
4
Утрехт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Аякс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
12
9
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
4
33%
2
22%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
33%
3
43%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
4
36%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Пропущено
21
16
5 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
5%
3
19%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
14%
5
31%
31-45
5
24%
4
25%
46-60
5
24%
1
6%
61-75
6
29%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3
Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0
Аякс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3
Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0
Результаты матчей
Утрехт
Аякс
Точный счет
0:2
2 раза 50%
1:5
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Утрехт
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
12
13
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
31
14
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
52
27
34
27
25
18
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|30 - 3
|27
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 4
|25
|3.
|2:1 Заявка
|9
|8
|0
|1
|19 - 5
|24
|4.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|35 - 6
|23
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 15
|13
|6.
|1:3 Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 14
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|1:2 Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 19
|11
|9.
|3:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 18
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 16
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 17
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 15
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 21
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 20
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|14 - 21
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|5.
|2:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|6.
|1:2 Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 11
|6
|10.
|1:3 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|3:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 10
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 12
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|2:1 Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|16 - 3
|10
|5.
|1:3 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|3:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|9 - 11
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|15.
|1:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|13 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|5 (2)
|Твенте
|Стейн Сем
|5 (1)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Хераклес
|Брюнс Томас
|4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|4
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 2