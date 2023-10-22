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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 22198 Главный судья: Хиглер Деннис
Утрехт
4:3
Конец матча
Аякс
0'
1:0
44' Гол
Фламинго Райан
2:0
48' Гол
Ван дер Хорн Майк
2:1
52' Гол
Хлинссон Кристиан
2:2
55' Гол
Хлинссон Кристиан
2:3
65' Пенальти
Бергвейн Стевен
3:3
71' Гол
Тоорнстра Йенс
75' Желтая карточка
Соса Борна
83' Желтая карточка
Тахирович Бенджамин
4:3
90' Гол
Фрауло Оскар
90' Желтая карточка
Сёнтьенс Матс
90'+30

Ход матча

44'
Фламинго Райан
1:0
48'
Ван дер Хорн Майк
(Лабьяд Закария)
2:0
52'
2:1
Хлинссон Кристиан
(Соса Борна)
55'
2:2
Хлинссон Кристиан
(Соса Борна)
59'
 
Бергёйс Стивен
Боргес Карлос
62'
Азаркан Маруан
Бут Тейлор
 
65'
2:3
Бергвейн Стевен
67'
Тоорнстра Йенс
Лабьяд Закария
 
68'
Сёнтьенс Матс
Дескотт Антони
 
68'
Лидберг Исак
Бауссайд Отман
 
71'
Тоорнстра Йенс
(Фламинго Райан)
3:3
74'
 
Рамай Диант
Гортер Джей
75'
 
Соса Борна
79'
Фрауло Оскар
Ван дер Хорн Майк
 
83'
 
Тахирович Бенджамин
90'
Фрауло Оскар
(Азаркан Маруан)
4:3
90'
 
Акпом Чуба
Соса Борна
90'
 
Ван ден Бомен Бранко
Тахирович Бенджамин
90'
 
Микаутадзе Жорж
Тейлор Кеннет
90'
Сёнтьенс Матс
 

Статистика матча

  • 4 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 338 Количество передач 488
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Баркас
Василис
22
Новоа
Уго
3
Ван
дер
Хорн
Майк
27
Модибо
Саньян
36
Yannick
Leliendal
34
Фламинго
Райан
6
Боздоган
Джан
10
Бут
Тейлор
20
Лабьяд
Закария
26
Бауссайд
Отман
19
Дескотт
Антони
12
Гортер
Джей
3
Гааей
Антон
37
Шутало
Йосип
4
Хато
Йоррель
25
Соса
Борна
33
Тахирович
Бенджамин
8
Тейлор
Кеннет
11
Боргес
Карлос
38
Хлинссон
Кристиан
7
Бергвейн
Стевен
9
Бробби
Брайан
Утрехт
4-2-3-1
Аякс
4-2-3-1

История личных встреч

Утрехт
Аякс

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 18 побед

36 матчей

25%
22.2%
52.8%
9 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

19.4%
38.9%
41.7%
7 побед 14 ничьих 15 побед

Второй тайм

27.8%
22.2%
50%
10 побед 8 ничьих 18 побед

История матчей

Э
3:1
Э
0:2
Э
0:3
Э
0:1
Э
1:1
К
5:4
Э
0:3
ТМС
5:1
К
2:0
Э
4:0
Э
4:1
Э
1:3
Э
0:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
3:2
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:0
Э
1:1
К
0:3
Э
0:2
Э
6:4
Э
3:0
Э
1:2
Э
4:0
Э
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

1
1.16

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

45
24

Голов в среднем за матч

2.37
1.41

Среднее время на гол

38
63

Всего голов

62
46

Голов в среднем за матч

1.72
1.28

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фламинго Райан 2 0.22
Фрауло Оскар 1 0.11
Тоорнстра Йенс 1 0.11
Ван дер Хорн Майк 1 0.11
Йенсен Виктор 1 0.11
Ромени Оле 1 0.11
Лабьяд Закария 0 0
Сёнтьенс Матс 0 0
Лидберг Исак 0 0
Азаркан Маруан 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 4 (3) 0.57
Бробби Брайан 3 0.43
Хлинссон Кристиан 2 0.29
Кудус Мохаммед 1 0.14
Бергёйс Стивен 1 0.14
Классен Дэви 1 0.14
Ван ден Бомен Бранко 1 0.14
Медич Яков 1 0.14
Соса Борна 0 0
Боргес Карлос 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Ренсх Девайн 0 0
Тахирович Бенджамин 0 0
Хато Йоррель 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрауло Оскар 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Сёнтьенс Матс 2 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Ван дер Хорн Майк 1 0
Баркас Василис 1 0
Лидберг Исак 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Боздоган Джан 1 0
Азаркан Маруан 1 0
Фламинго Райан 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 2 0
Бробби Брайан 2 0
Тейлор Кеннет 2 0
Вос Силвано 2 0
Соса Борна 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Авила Гастон 1 0
Стейн Морис 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0
Хато Йоррель 1 0

Результаты матчей

Утрехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Аякс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
6
Утрехт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

2
4
Утрехт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Аякс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

12
9
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
33%
3
43%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
4
36%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Пропущено

21
16
5 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
5%
3
19%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
14%
5
31%
31-45
5
24%
4
25%
46-60
5
24%
1
6%
61-75
6
29%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3
Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0
Аякс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3
Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0

Результаты матчей

Утрехт
Аякс

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:5
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5
1
2
1
3
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
5
2
2
7
1.5
3
4
2
7
2.5
2
5
1
8
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 30 - 3 27
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 8 1 0 25 - 4 25
3.
Твенте
 2:1 Заявка 9 8 0 1 19 - 5 24
4.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 2 0 35 - 6 23
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 17 - 15 13
6.
Эксельсиор
 1:3 Заявка 9 3 4 2 15 - 14 13
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Хераклес
 1:2 Заявка 9 3 2 4 13 - 19 11
9.
ПЕК Зволле
 3:1 Заявка 9 3 1 5 10 - 15 10
10.
Валвейк
 Заявка 8 3 0 5 9 - 18 9
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 2 3 4 14 - 16 9
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 2 3 4 8 - 17 9
13.
Алмере Сити
 Заявка 9 2 2 5 8 - 19 8
14.
Витесс
 Заявка 9 2 1 6 6 - 15 7
15.
Херенвен
 Заявка 9 2 1 6 10 - 21 7
16.
Утрехт
 Заявка 9 2 0 7 8 - 20 6
17.
Аякс
 Заявка 7 1 2 4 14 - 21 5
18.
Волендам
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
2.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 15 - 2 13
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
5.
Твенте
 2:1 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Хераклес
 1:2 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 11 - 8 7
9.
Валвейк
 Заявка 4 2 0 2 6 - 11 6
10.
Эксельсиор
 1:3 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
12.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
ПЕК Зволле
 3:1 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Аякс
 Заявка 3 1 0 2 5 - 10 3
16.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 5 - 12 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
18.
Витесс
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Твенте
 2:1 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
4.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 16 - 3 10
5.
Эксельсиор
 1:3 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
7.
ПЕК Зволле
 3:1 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
8.
Витесс
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
Валвейк
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Херенвен
 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
13.
Аякс
 Заявка 4 0 2 2 9 - 11 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Хераклес
 1:2 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 4 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 13 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 7 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 5 (2)
Твенте Стейн Сем 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Хераклес Брюнс Томас 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Утрехт вырывает победу
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 22198 болельщиков
  • 99'
    Контроль мяча: Утрехт: 41%, Аякс: 59%.
  • 99'
    Лидберг Исак из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 99'
    Бергёйс Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 98'
    Сёнтьенс Матс из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Боздоган Джан из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Yannick Leliendal ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 97'
    Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе
  • 97'
    Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
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