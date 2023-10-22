Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

91' Матч возобновлен

91' Матч прерван

90' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Фрауло Оскар из команды Утрехт

90' Азаркан Маруан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

89' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Аякс

89' Матч возобновлен

89' Матч прерван

89' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

89' Оооо... вот это был удар! Лидберг Исак должен был забить с этой позиции.

89' Хорошую попытку сделал Лидберг Исак . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Тоорнстра Йенс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе

87' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Шутало Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Утрехт

85' Бергёйс Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Азаркан Маруан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Тахирович Бенджамин получил желтую карточку от судьи

83' Сёнтьенс Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Yannick Leliendal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

79' Матч возобновлен

78' Ван дер Хорн Майк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Yannick Leliendal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Соса Борна получил желтую карточку от судьи

75' Матч возобновлен

73' Гортер Джей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Супер-замена от тренера! Тоорнстра Йенс только вышел на поле и уже забил!

71' Г О О О О Л - Тоорнстра Йенс забивает с правой ноги!

71' Фламинго Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Удар от ворот произведет Утрехт

69' Удар от ворот произведет Аякс

67' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Новоа Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Г О О О О О Л - Бергвейн Стевен из команды Аякс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Василиос Баркас прыгнул не в ту сторону.

64' Модибо Саньян нанес удар головой, но Джей Кортер спокойно отбил мяч.

64' Бауссайд Отман пробует нанести удар издали, но Джей Кортер держит все под контролем

63' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Бергвейн Стевен пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

61' Матч возобновится спорным мячом

61' Ох, нехорошо это выглядит. Дескотт Антони получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Дескотт Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Соса Борна из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

56' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Г О О О О Л - Хлинссон Кристиан правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

55' Соса Борна из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Забив гол, Аякс сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

52' Г О О О О Л - Хлинссон Кристиан изменил счет на табло!

52' Соса Борна создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Соса Борна из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Соса Борна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Аякс

51' Дескотт Антони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре