  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Винтертур
2:0
Второй тайм: 90+'
Санкт-Галлен
0'
6' Желтая карточка
Christian Witzig
15' Желтая карточка
Янкевиц Александр
20' Желтая карточка
Сидлер Сильван
35' Желтая карточка
Туркес Алдин
1:0
55' Гол
Туркес Алдин
57' Желтая карточка
Станич Йозо
58' Желтая карточка
Шеттин Тобиас
58' Желтая карточка
Лтайеф Сайфалла
58' Желтая карточка
Фалльци Альберт
62' Желтая карточка
Фон Моос Юлиан
2:0
63' Гол
Ди Джусто Маттео
78' Желтая карточка
Шуберт Фабиан
80' Желтая карточка
Диаби Сулейман

Ход матча

6'
 
Christian Witzig
15'
Янкевиц Александр
 
20'
Сидлер Сильван
 
35'
Туркес Алдин
 
46'
 
Жеббель Виллем
Nikolaj Moeller
55'
Туркес Алдин
(Дзуффи Лука)
1:0
57'
 
Станич Йозо
58'
Шеттин Тобиас
 
58'
Лтайеф Сайфалла
 
58'
 
Фалльци Альберт
62'
 
Фон Моос Юлиан
63'
Ди Джусто Маттео
(Лтайеф Сайфалла)
2:0
67'
 
Шуберт Фабиан
Фон Моос Юлиан
67'
 
Аколо Чадрак
Карлен Грегори
68'
 
Дзанотти Маттиа
Patrick Sutter
74'
Диаби Сулейман
Шеттин Тобиас
 
74'
Буркарт Нишан
Лтайеф Сайфалла
 
74'
Буэсс Роман
Туркес Алдин
 
78'
 
Шуберт Фабиан
80'
Диаби Сулейман
 
81'
Adrian Gantenbein
Ди Джусто Маттео
 
82'
 
Ван дер Венне Рихард
Тома Бастьен
90'
Thibault Corbaz
Randy Schneider
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 13
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 19
  • 6 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Санкт-Галлен
3.15
3.55
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77.00
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Все Коэффициенты
33
Келлер
Марвин
24
Сидлер
Сильван
25
Шмид
Янник
16
Арнольд
Ремо
3
Шеттин
Тобиас
45
Янкевиц
Александр
77
Дзуффи
Лука
6
Randy
Schneider
10
Ди
Джусто
Маттео
70
Лтайеф
Сайфалла
11
Туркес
Алдин
1
Ати-Зиги
Лоуренс
6
Patrick
Sutter
20
Фалльци
Альберт
4
Станич
Йозо
33
Шмидт
Исаак
13
Карлен
Грегори
8
Кинтилья
Хорди
24
Тома
Бастьен
11
Фон
Моос
Юлиан
19
Nikolaj
Moeller
37
Christian
Witzig
Винтертур
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-3-3

История личных встреч

Винтертур
Санкт-Галлен

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

17 матчей

35.3%
11.8%
52.9%
6 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:3
С
1:0
С
1:0
С
2:0
ТМК
5:5
К
2:0
ТМК
4:1
ТМК
0:3
ТМК
2:3
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:1
ТМС
2:4
ТМС
0:4
ЧЛ
3:2
ТМС
3:0
ЧЛ
0:2
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.22
2

Среднее время на гол

73
45

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

2.5
1.56

Среднее время на гол

36
57

Всего голов

31
30

Голов в среднем за матч

1.82
1.76

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

49
51

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 5 0.45
Лтайеф Сайфалла 4 0.36
Туркес Алдин 4 (1) 0.36
Samuel Ballet 3 0.27
Буэсс Роман 2 (1) 0.18
Randy Schneider 1 0.09
Adrian Gantenbein 1 0.09
Стильхарт Базиль 1 0.09
Буркарт Нишан 1 0.09
Янкевиц Александр 0 0
Samir Ramizi 0 0
Дзуффи Лука 0 0
Шеттин Тобиас 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуберт Фабиан 3 0.27
Фалльци Альберт 3 0.27
Стеванович Михайло 2 0.18
Жеббель Виллем 2 0.18
Christian Witzig 1 0.09
Nikolaj Moeller 1 0.09
Гёртлер Лукас 1 0.09
Фазлии Бетим 1 0.09
Фон Моос Юлиан 0 0
Кинтилья Хорди 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 5 0
Samuel Ballet 4 0
Янкевиц Александр 4 0
Стильхарт Базиль 3 0
Лтайеф Сайфалла 3 0
Буэсс Роман 2 0
Диаби Сулейман 2 0
Туркес Алдин 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Араз Муса 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Арнольд Ремо 1 0
Шмид Янник 1 0
Randy Schneider 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 4 1
Фон Моос Юлиан 4 0
Кинтилья Хорди 3 0
Шуберт Фабиан 3 0
Фалльци Альберт 3 0
Christian Witzig 3 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Тома Бастьен 2 0
Фазлии Бетим 2 0
Abdoulay Diaby3 2 0
Карлен Грегори 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Станич Йозо 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Nikolaj Moeller 1 0

Результаты матчей

Винтертур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3
Винтертур
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

6
11
Винтертур
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
2
25%
2
67%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
5
42%
3
27%
76-90

Пропущено

18
5
6 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
17%
1
20%
31-45
3
17%
1
20%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
8
44%
2
40%
76-90

Забито

20
14
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
10%
1
7%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
30%
2
14%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
6
43%
61-75
7
35%
5
36%
76-90

Пропущено

24
10
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
17%
1
10%
1-15
1
4%
2
20%
16-30
4
17%
1
10%
31-45
3
13%
2
20%
46-60
3
13%
2
20%
61-75
9
38%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Цюрих - Винтертур 3:2 Винтертур - Лугано 2:3 Серветт - Винтертур 2:2 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1
Арау - Винтертур 1:2 Винтертур - Ивердон 1:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Винтертур - Цюрих 0:2 Винтертур - Серветт 0:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1
Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Шаффхаузен 2:1

Результаты матчей

Винтертур
Санкт-Галлен

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
4 раза 80%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
4 раза 80%
4
1 раз 20%

Точный счет

5:2
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
1:0
2 раза 40%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

5:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
4 раза 40%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 60%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
2.5
Больше Меньше
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
8
2
1.5
5
5
2
8
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 11 6 5 0 22 - 9 23
2.
Янг Бойз
 10 6 3 1 20 - 9 21
3.
Санкт-Галлен
 0:2 11 5 3 3 15 - 11 18
4.
Серветт
 11 4 4 3 14 - 15 16
5.
Лугано
 9 5 0 4 18 - 15 15
6.
Люцерн
 10 4 3 3 13 - 14 15
7.
Ивердон
 10 4 3 3 15 - 19 15
8.
Винтертур
 2:0 11 4 3 4 23 - 23 15
9.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 3 5 11 - 19 9
10.
Лозанна
 11 2 3 6 15 - 20 9
11.
Грасcхоппер
 10 2 2 6 12 - 15 8
12.
Базель
 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 0:2 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
Янг Бойз
 5 4 1 0 14 - 4 13
3.
Цюрих
 5 4 1 0 11 - 4 13
4.
Винтертур
 2:0 6 3 2 1 10 - 6 11
5.
Ивердон
 5 3 1 1 10 - 8 10
6.
Люцерн
 5 3 1 1 9 - 8 10
7.
Лугано
 4 3 0 1 9 - 3 9
8.
Серветт
 5 1 3 1 7 - 7 6
9.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 3 2 6 - 11 6
10.
Лозанна
 5 1 2 2 7 - 9 5
11.
Базель
 6 1 2 3 9 - 11 5
12.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 6 3 1 2 7 - 8 10
2.
Цюрих
 6 2 4 0 11 - 5 10
3.
Янг Бойз
 5 2 2 1 6 - 5 8
4.
Лугано
 5 2 0 3 9 - 12 6
5.
Люцерн
 5 1 2 2 4 - 6 5
6.
Ивердон
 5 1 2 2 5 - 11 5
7.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 7 - 8 4
8.
Винтертур
 2:0 5 1 1 3 13 - 17 4
9.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 11 4
10.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 0 3 5 - 8 3
11.
Санкт-Галлен
 0:2 6 0 3 3 3 - 7 3
12.
Базель
 4 0 0 4 4 - 11 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Винтертур Ди Джусто Маттео 5 (3)
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Цюрих Окита Жонатан 5 (1)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 5
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Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 6
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Винтертур Сидлер Сильван 5
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 5
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Туркес Алдин получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Сидлер Сильван получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Янкевиц Александр получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Christian Witzig получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится ничьей.
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    Санкт-Галлен
    3.15
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