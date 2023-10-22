  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 8400
Винтертур
2:1
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
6' Желтая карточка
Christian Witzig
15' Желтая карточка
Янкевиц Александр
20' Желтая карточка
Сидлер Сильван
35' Желтая карточка
Туркес Алдин
1:0
55' Гол
Туркес Алдин
56' Желтая карточка
Станич Йозо
58' Желтая карточка
Шеттин Тобиас
58' Желтая карточка
Лтайеф Сайфалла
58' Желтая карточка
Фалльци Альберт
62' Желтая карточка
Фон Моос Юлиан
2:0
63' Гол
Ди Джусто Маттео
78' Желтая карточка
Шуберт Фабиан
80' Желтая карточка
Диаби Сулейман
2:1
90' Гол
Кинтилья Хорди
90' Желтая карточка
Келлер Марвин
90' Желтая карточка
Буэсс Роман
90'+8
33
Келлер
Марвин
24
Сидлер
Сильван
25
Шмид
Янник
16
Арнольд
Ремо
3
Шеттин
Тобиас
45
Янкевиц
Александр
77
Дзуффи
Лука
6
Randy
Schneider
10
Ди
Джусто
Маттео
70
Лтайеф
Сайфалла
11
Туркес
Алдин
1
Ати-Зиги
Лоуренс
6
Patrick
Sutter
20
Фалльци
Альберт
4
Станич
Йозо
33
Шмидт
Исаак
13
Карлен
Грегори
8
Кинтилья
Хорди
24
Тома
Бастьен
11
Фон
Моос
Юлиан
19
Nikolaj
Moeller
37
Christian
Witzig
Винтертур
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-3-3

История личных встреч

Винтертур
Санкт-Галлен

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

17 матчей

35.3%
11.8%
52.9%
6 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:3
С
1:0
С
1:0
С
2:0
ТМК
5:5
К
2:0
ТМК
4:1
ТМК
0:3
ТМК
2:3
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:1
ТМС
2:4
ТМС
0:4
ЧЛ
3:2
ТМС
3:0
ЧЛ
0:2
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.22
2

Среднее время на гол

73
45

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

2.5
1.56

Среднее время на гол

36
57

Всего голов

31
30

Голов в среднем за матч

1.82
1.76

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

49
51

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 5 0.45
Лтайеф Сайфалла 4 0.36
Туркес Алдин 4 (1) 0.36
Samuel Ballet 3 0.27
Буэсс Роман 2 (1) 0.18
Randy Schneider 1 0.09
Adrian Gantenbein 1 0.09
Стильхарт Базиль 1 0.09
Буркарт Нишан 1 0.09
Янкевиц Александр 0 0
Samir Ramizi 0 0
Дзуффи Лука 0 0
Шеттин Тобиас 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуберт Фабиан 3 0.27
Фалльци Альберт 3 0.27
Стеванович Михайло 2 0.18
Жеббель Виллем 2 0.18
Christian Witzig 1 0.09
Кинтилья Хорди 1 0.09
Nikolaj Moeller 1 0.09
Гёртлер Лукас 1 0.09
Фазлии Бетим 1 0.09
Фон Моос Юлиан 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 5 0
Samuel Ballet 4 0
Янкевиц Александр 4 0
Буэсс Роман 3 0
Стильхарт Базиль 3 0
Лтайеф Сайфалла 3 0
Диаби Сулейман 2 0
Туркес Алдин 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Араз Муса 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Арнольд Ремо 1 0
Шмид Янник 1 0
Randy Schneider 1 0
Келлер Марвин 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 4 1
Фон Моос Юлиан 4 0
Кинтилья Хорди 3 0
Шуберт Фабиан 3 0
Фалльци Альберт 3 0
Christian Witzig 3 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Тома Бастьен 2 0
Фазлии Бетим 2 0
Abdoulay Diaby3 2 0
Карлен Грегори 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Станич Йозо 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Nikolaj Moeller 1 0

Результаты матчей

Винтертур
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
4
Винтертур
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

6
11
Винтертур
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

9
15

Голы по времени матча

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
25%
61-75
2
20%
3
75%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
5
42%
3
27%
76-90

Пропущено

18
5
6 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
17%
1
20%
31-45
3
17%
1
20%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
8
44%
2
40%
76-90

Забито

22
15
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
9%
1
7%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
27%
2
13%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
6
40%
61-75
7
32%
6
40%
76-90

Пропущено

25
12
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
4
16%
1
8%
1-15
1
4%
2
17%
16-30
4
16%
1
8%
31-45
3
12%
3
25%
46-60
3
12%
3
25%
61-75
10
40%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Цюрих - Винтертур 3:2 Винтертур - Лугано 2:3 Серветт - Винтертур 2:2 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1
Арау - Винтертур 1:2 Винтертур - Ивердон 1:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Винтертур - Цюрих 0:2 Винтертур - Серветт 0:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1
Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Шаффхаузен 2:1

Результаты матчей

Винтертур
Санкт-Галлен

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
4 раза 80%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 80%
4
1 раз 20%

Точный счет

5:2
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
5
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

5:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
5 раз 45%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
7 раз 64%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
2.5
Больше Меньше
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
9
2
1.5
5
6
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 11 6 5 0 22 - 9 23
2.
Янг Бойз
 10 6 3 1 20 - 9 21
3.
Санкт-Галлен
 11 5 3 3 16 - 11 18
4.
Люцерн
 2:1 11 5 3 3 15 - 15 18
5.
Лугано
 0:0 10 5 1 4 18 - 15 16
6.
Серветт
 11 4 4 3 14 - 15 16
7.
Винтертур
 11 4 3 4 23 - 24 15
8.
Ивердон
 1:2 11 4 3 4 16 - 21 15
9.
Стад Лозанна-Уши
 10 2 3 5 11 - 19 9
10.
Грасcхоппер
 0:0 11 2 3 6 12 - 15 9
11.
Лозанна
 11 2 3 6 15 - 20 9
12.
Базель
 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
Янг Бойз
 5 4 1 0 14 - 4 13
3.
Цюрих
 5 4 1 0 11 - 4 13
4.
Люцерн
 2:1 6 4 1 1 11 - 9 13
5.
Винтертур
 6 3 2 1 10 - 7 11
6.
Ивердон
 1:2 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Лугано
 0:0 4 3 0 1 9 - 3 9
8.
Серветт
 5 1 3 1 7 - 7 6
9.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 3 2 6 - 11 6
10.
Лозанна
 5 1 2 2 7 - 9 5
11.
Базель
 6 1 2 3 9 - 11 5
12.
Грасcхоппер
 0:0 6 1 2 3 5 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 6 3 1 2 7 - 8 10
2.
Цюрих
 6 2 4 0 11 - 5 10
3.
Янг Бойз
 5 2 2 1 6 - 5 8
4.
Лугано
 0:0 6 2 1 3 9 - 12 7
5.
Люцерн
 2:1 5 1 2 2 4 - 6 5
6.
Ивердон
 1:2 6 1 2 3 6 - 13 5
7.
Грасcхоппер
 0:0 5 1 1 3 7 - 8 4
8.
Винтертур
 5 1 1 3 13 - 17 4
9.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 11 4
10.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 0 3 5 - 8 3
11.
Санкт-Галлен
 6 0 3 3 4 - 7 3
12.
Базель
 4 0 0 4 4 - 11 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Винтертур Ди Джусто Маттео 5 (3)
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Цюрих Окита Жонатан 5 (1)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 5
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 6
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Винтертур Сидлер Сильван 5
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Туркес Алдин получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Сидлер Сильван получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Янкевиц Александр получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Christian Witzig получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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