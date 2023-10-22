Тур: 11. Стадион: Schuetzenwiese Stadion. Зрители: 8400
2:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаChristian Witzig
15' Желтая карточкаЯнкевиц Александр
20' Желтая карточкаСидлер Сильван
35' Желтая карточкаТуркес Алдин
1:0
55' ГолТуркес Алдин
56' Желтая карточкаСтанич Йозо
58' Желтая карточкаШеттин Тобиас
58' Желтая карточкаЛтайеф Сайфалла
58' Желтая карточкаФалльци Альберт
62' Желтая карточкаФон Моос Юлиан
2:0
63' ГолДи Джусто Маттео
78' Желтая карточкаШуберт Фабиан
80' Желтая карточкаДиаби Сулейман
2:1
90' ГолКинтилья Хорди
90' Желтая карточкаКеллер Марвин
90' Желтая карточкаБуэсс Роман
90'+8
Ход матча
20'
35'
55'
1:0
56'
58'
58'
58'
62'
63'
78'
80'
90'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 15
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 20
-
8 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
317 Количество передач 395
-
44 Владение мячом, % 56
25
Шмид
Янник
16
Арнольд
Ремо
77
Дзуффи
Лука
11
Туркес
Алдин
33
Шмидт
Исаак
24
Тома
Бастьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
13 Loic Luthi
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Винтертур
Санкт-Галлен
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
17 матчей
35.3%
11.8%
52.9%
6 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1.22
2
Среднее время на гол
73
45
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
2.5
1.56
Среднее время на гол
36
57
Всего голов
31
30
Голов в среднем за матч
1.82
1.76
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
49
51
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|5
|0.45
|Лтайеф Сайфалла
|4
|0.36
|Туркес Алдин
|4 (1)
|0.36
|Samuel Ballet
|3
|0.27
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.18
|Randy Schneider
|1
|0.09
|Adrian Gantenbein
|1
|0.09
|Стильхарт Базиль
|1
|0.09
|Буркарт Нишан
|1
|0.09
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Samir Ramizi
|0
|0
|Дзуффи Лука
|0
|0
|Шеттин Тобиас
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуберт Фабиан
|3
|0.27
|Фалльци Альберт
|3
|0.27
|Стеванович Михайло
|2
|0.18
|Жеббель Виллем
|2
|0.18
|Christian Witzig
|1
|0.09
|Кинтилья Хорди
|1
|0.09
|Nikolaj Moeller
|1
|0.09
|Гёртлер Лукас
|1
|0.09
|Фазлии Бетим
|1
|0.09
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|5
|0
|Samuel Ballet
|4
|0
|Янкевиц Александр
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Стильхарт Базиль
|3
|0
|Лтайеф Сайфалла
|3
|0
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Туркес Алдин
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Арнольд Ремо
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Randy Schneider
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|4
|1
|Фон Моос Юлиан
|4
|0
|Кинтилья Хорди
|3
|0
|Шуберт Фабиан
|3
|0
|Фалльци Альберт
|3
|0
|Christian Witzig
|3
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Фазлии Бетим
|2
|0
|Abdoulay Diaby3
|2
|0
|Карлен Грегори
|1
|0
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0
|Станич Йозо
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Nikolaj Moeller
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
4
Винтертур
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
6
11
Винтертур
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
9
15
Голы по времени матча
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
25%
61-75
2
20%
3
75%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
5
42%
3
27%
76-90
Пропущено
18
5
6 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
17%
1
20%
31-45
3
17%
1
20%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
8
44%
2
40%
76-90
Забито
22
15
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
9%
1
7%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
27%
2
13%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
6
40%
61-75
7
32%
6
40%
76-90
Пропущено
25
12
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
4
16%
1
8%
1-15
1
4%
2
17%
16-30
4
16%
1
8%
31-45
3
12%
3
25%
46-60
3
12%
3
25%
61-75
10
40%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Цюрих - Винтертур 3:2 Винтертур - Лугано 2:3 Серветт - Винтертур 2:2 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1
Арау - Винтертур 1:2 Винтертур - Ивердон 1:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Винтертур - Цюрих 0:2 Винтертур - Серветт 0:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1
Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Шаффхаузен 2:1
Результаты матчей
Винтертур
Санкт-Галлен
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
4 раза 80%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 80%
4
1 раз 20%
Точный счет
5:2
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
5
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
5:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
5 раз 45%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
7 раз 64%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
92
56
29
110
110
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|5
|0
|22 - 9
|23
|2.
|10
|6
|3
|1
|20 - 9
|21
|3.
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|4.
|2:1
|11
|5
|3
|3
|15 - 15
|18
|5.
|0:0
|10
|5
|1
|4
|18 - 15
|16
|6.
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|7.
|11
|4
|3
|4
|23 - 24
|15
|8.
|1:2
|11
|4
|3
|4
|16 - 21
|15
|9.
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|10.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|12 - 15
|9
|11.
|11
|2
|3
|6
|15 - 20
|9
|12.
|10
|1
|2
|7
|13 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|4.
|2:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|1:2
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|8.
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|12.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|2.
|6
|2
|4
|0
|11 - 5
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|5.
|2:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|6.
|1:2
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|7.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|8.
|5
|1
|1
|3
|13 - 17
|4
|9.
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|12.
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|5 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5 (1)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|5
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|6
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|5
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|5